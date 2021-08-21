Член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей попался на взятке $90 тысяч, - НАБУ

САП и НАБ Украины разоблачили факт получения неправомерной выгоды членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.

"20 августа 2021 в рамках расследования задержан действующий член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) при получении неправомерной выгоды в размере 90 тыс. долларов США. Чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.

Член Комиссии задержан в порядке 208 УПК Украины, предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 УК Украины", - отмечается в сообщениии.

Отмечается, что для разоблачения преступной схемы НАБУ по согласованию с САП разработало и осуществило комплекс негласных следственных (розыскных) действий с участием детективов "под прикрытием".

"В результате проведенных негласных следственных (розыскных) действий, чиновник (который на момент совершения преступления исполнял обязанности Председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) был задержан "на горячем" при получении неправомерной выгоды в сумме 90 000 долларов США. Следственные действия продолжаются с целью разоблачения других участников организованной преступной группы", - резюмируется в сообщении.

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