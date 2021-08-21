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Член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей попался на взятке $90 тысяч, - НАБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей попался на взятке $90 тысяч, - НАБУ

САП и НАБ Украины разоблачили факт получения неправомерной выгоды членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.

"20 августа 2021 в рамках расследования задержан действующий член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) при получении неправомерной выгоды в размере 90 тыс. долларов США. Чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.
Член Комиссии задержан в порядке 208 УПК Украины, предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 УК Украины", - отмечается в сообщениии.

Отмечается, что для разоблачения преступной схемы НАБУ по согласованию с САП разработало и осуществило комплекс негласных следственных (розыскных) действий с участием детективов "под прикрытием".

"В результате проведенных негласных следственных (розыскных) действий, чиновник (который на момент совершения преступления исполнял обязанности Председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) был задержан "на горячем" при получении неправомерной выгоды в сумме 90 000 долларов США. Следственные действия продолжаются с целью разоблачения других участников организованной преступной группы", - резюмируется в сообщении.

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Топ комментарии
+5
"... с целью разоблачения других участников организованной преступной группы"
Подсказываю: берёшь список комиссии ...
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20.08.2021 22:01
+3
За $10000 судья выпустит на свободу.
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20.08.2021 21:35
+3
Тут зеленский не понимает , о какой коррупции в Украине говорит Байден....
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20.08.2021 22:18
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Член это интересно, а что будет, когда дело дойдёт до головы....
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20.08.2021 21:17 Ответить
PS прошу воспринимать первый коммент сугубо в политическом плане, а то мало ли что люди подумают...
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20.08.2021 21:18 Ответить
До головы не дойдет, генпрокурор не позволит.
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20.08.2021 21:38 Ответить
уже дойшло- на той момент виконував..
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21.08.2021 00:12 Ответить
Це не найголовніша голова
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21.08.2021 06:46 Ответить
Видимо, блатной. Настоящий член, попал туда по рекомендации. Профессионал - умеет брать, давать, и задницу лизать.
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20.08.2021 21:18 Ответить
Ню-ню... Як тільки ми це все легалізуєм, так нам і попрееть. Перший імбецил пішов.
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20.08.2021 21:20 Ответить
быстро же он. это может быть рекордом.
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20.08.2021 21:21 Ответить
тільки Зеленський призначить чиновників, як НАБУ через пару місяців бере їх за жопу. То може вже дойде, що справа не в тих крадіях, а в Зеленському?
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20.08.2021 21:24 Ответить
"Член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей..."?
тока с заголовка уже выпал в осадок...
а от интересно как на ето отреагировал получлен, который члену давал?
пиндец как все запущено....

а скока берет зам директора по снегу?
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20.08.2021 21:24 Ответить
За $10000 судья выпустит на свободу.
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20.08.2021 21:35 Ответить
Не верю!! Члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей впімали на хабарі $90 тисяч, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1080 Где ещё 10000 Члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей впімали на хабарі $90 тисяч, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9608
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20.08.2021 21:55 Ответить
пасредник сховался..))
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21.08.2021 00:13 Ответить
"... с целью разоблачения других участников организованной преступной группы"
Подсказываю: берёшь список комиссии ...
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20.08.2021 22:01 Ответить
Тут зеленский не понимает , о какой коррупции в Украине говорит Байден....
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20.08.2021 22:18 Ответить
и не токо тут, а й там, и кругом))
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21.08.2021 00:14 Ответить
А разве не с целью "обилечивания" эта комиссия зеленой плесенью создавалась?
НАБУ все бизнес-планы зебилам ломает...
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21.08.2021 00:14 Ответить
Скажуть, що то він виграв у покер. Спортивний.
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21.08.2021 04:47 Ответить
А де зебуїни? Понаймали чортів продажніх. Всю комісію розженіть к херам. І закрийте в кінці кінців зе порошенківське лайно
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21.08.2021 06:10 Ответить
 
 