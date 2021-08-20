Главные новости 20 августа: санкции против Гужвы, Шариев и Деркача, снос усадьбы Барбана
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Совет национальной безопасности и обороны ввел новые санкции, Меркель встретилась с Путиным, в Киеве со скандалом снесли усадьбу Барбана, - главные новости Украины и мира 20 августа.
СНБО ввел санкции против Гужвы, Шариев и Деркача
На этот раз в санкционном списке - пророссийские пропагандисты Гужва, Анатолий и Ольга Шарий, а также внефракционный депутат Андрей Деркач. Также санкции ввели против 12 юрлиц - СМИ из Крыма и Севастополя, которые ведут информационную войну против Украины.
Встреча Меркель и Путина
Меркель побывала в Москве - в последний раз в качестве главы правительства ФРГ. Она пообещала поддерживать территориальную целостность Украины, выступила за возобновление встреч в нормандском формате и пообещала искать в Киеве повестку дня, которая позволит выйти из тупика в реализации Минских соглашений. Путин на совместной пресс-конференции заявил, что если Украина примет закон о переходном периоде - это фактически будет означать выход из Минских соглашений.
Источники сообщают о назначении Мельника главой БЭБ
По данным Цензор.НЕТ, действующего главу ГФС выбрали на роль руководителя Бюро экономической безопасности. Двое других кандидатов - член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи - утратили шанс возглавить Бюро. Официально о назначении пока не сообщали.
Расследование дела Медведчука и Козака окончено
Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Теперь материалы дела откроют для подозреваемых, а когда они ознакомятся с материалами - дело передадут в суд.
В Киеве снесли историческую усадьбу Барбана
Усадьбу на ул. Обсерваторной снесли ранним утром - при этом накануне целый вечер продолжались акции протеста, а в толпу защитников строения въехала бетономешалка застройщика. Теперь власти обмениваются обвинениями в сносе. Министр культуры Александр Ткаченко обвинил в этом мэра Киева Виталия Кличко, Кличко - ответил, что это Минкульт ранее согласовал строительство. Точку решил поставить СНБО: поручил усадьбу восстановить.
Флагшток рухнул на "Лексус" отвечающего за строительство чиновника
Это был самый высокий флагшток области, установленный специально ко Дню Независимости. "Лексус", который он превратил в груду металлолома, принадлежит Виталию Караваеву - чиновнику, который отвечает в городе за капитальное строительство и все подряды.
Репетиция парада: опять "Путин - х#йло!"
На этот раз "привет" президенту РФ передали не в песне, а в прозе.
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🤣🤣
Информационное поле устроено так, что ни одно из существующих СМИ не способно покрыть его полностью. Дело не только в количестве новостей.
Главная причина - у каждого СМИ своя аудитория. В когось це патріотично налаштована прогресивна частина суспільства. У кого-то - патриотично настроенная прогрессивная часть общества. Поэтому любое медиа продает не новости, а трактовки. Объяснения происходящих событий. Это называется редакционной политикой.
Власть любой страны хочет, чтобы новости подавались только так, как выгодно ЕЙ. Она хочет, чтобы не работали те СМИ, которые публикуют невыгодную ей информацию. Или чтобы они начали вести себя правильно (и не публиковали...).
Но мы как граждане Украины хотим иметь СВОЕ мнение. А для этого нам нужно больше информации из разных полюсов. Чтобы понять ситуацию, в идеале нужно изучить информацию от тех, кто:
- хвалит
- обвиняет
- отстраненно комментирует.
Получив разные трактовки одного и того же события, вы наконец включаете мышление. И через время формируете свое мнение.
Тогда вы более-менее защищены от манипуляций.
Тогда вы понимаете, что происходит вокруг "Большой стройки" и закупок для армии, почему одни "активисты" пинают других "активистов".
Но власть понимает: если вы сами формируете свое мнение, то ОНА ваше мнение сформировать НЕ СМОЖЕТ. А это уже грозит ей смертельной опасностью. Так возникают все эти штуки вроде санкций против "Страны".
Приведу несколько примеров:
О "Большой стройке" власть хочет писать исключительно как о великой пользе для Украины. А вот информацию о картеле дорожных фирм, которые "распиливают" десятки миллиардов между собой, она видеть не хочет.
Порохоботы при Порошенко хотели разделить все на перемоги и зрады. Порошенко был рыцарь, Турчинов, Гладковский и Пашинский - тоже. А вот разговоров о том, что они сдали Крым и воровали с оборонного заказа - они не хотели. Сразу лепили ярлык "зрада" и давили комментами. О торговле с РФ в разгар войны вообще молчу.
О том, что СБУ крышует С14, а МВД - "Нацкорпус" - власть тоже не хочет слышать. Она хочет слышать, что эти парни - активисты, патриоты, "общественность".
Во времена Коболева о "Северном потоке-2" власть хотела говорить только как о победе Украины. Любого, кто высказывал сомнение, клеймили позорною сокырою. А потом выяснилось, что за несколько лет мы потеряли массу возможностей, и теперь останемся со ржавой трубой на руках.
Ну и так далее. Сценарий один и тот же, только лица меняются.
И вот, всегда находятся те, кто готовы выполнить грязную работу и немного "рихтануть" информационное поле. Чтобы осталось только то, что нужно - но не осталось того, что ранит нежную душу власти. Так на сцене появляются Ольга Герасимьюк, Александр Ткаченко и его несдержанный паж Никита Потураев. За ними с ниточками в руках стоят Кирилл Тимошенко и Андрей Ермак. Они готовы принимать карающие решения по принципу дедушки Сталина: нет медиа - нет проблемы. Ну а поскольку нельзя вот так прямо признаться - "Нам не нравилось, мы их @бнули" - то придумывают всякое там. "Зрада", "враги народа", "продались путену".
Итак, свою проблему парни решают. Но я спрашиваю вас, граждан Украины - вы от этого выиграли или нет? Были медиа, которые давали вам другой взгляд на события, который отличается от взгляда власти. А теперь - их нет.
Что получается с вашей информированностью? Правильно, вы попадаете в режим, когда власть ввела цензуру. Она отрезает вас от источников той информации, которая ей не выгодна. Так происходит в России и Беларуси. И вот, Зеленский поступает в точности как Путин и Лукашенко. Поступает с ВАМИ.
Как должно быть, чтобы власть не могла так поступать? Ответ: должен быть закон. Закон должен установить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ перечень причин, по которым можно закрыть то или иное медиа. Если "Страна" нарушила пункт закона - обвинения на стол и через суд накладывайте взыскание вплоть до закрытия. Иначе - уберите руки.
А вот это все - "мы получили секретную информацию, на основе которой приняли правильное решение" - это все понос. Понос власти, которая устала от нелицеприятных комментариев в свой адрес. А именно их давала "Страна".
Что касается вашего личного отношения к изданию... Если вам не нравится контент "Страны" - не читайте. Если вы считаете, что вам достаточно одного издания, чтобы быть информированными, - не читайте "Страну". Открывайте свои любимые издания и читайте их. Но знайте: есть люди, которые читают именно "Страну". Ее контент им необходим. И вполне возможно, они не любят те издания, которые вы боготворите. Но все мы - украинцы. Это и есть демократия.
Если будут желающие рассказать, что "не нравится - вали из Украины" - идите нах@й.
Не питаю иллюзий, что этим постом я что-то изменю. Просто хочется, чтобы вы понимали ситуацию более полно.
Желаю коллективу издания стойкости.
Сергей Лямец
Да Леркача давно в СИЗО надо кинуть ! ..
Под СУД !