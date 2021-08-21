РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17639 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
29809 47
Данилов (574) Россия (38349) Крымская платформа (269)

Одна страна отказалась от участия в "Крымской платформе" из-за давления РФ, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Одна страна отказалась от участия в "Крымской платформе" из-за давления РФ, - Данилов

Что это за государство - секретарь Совета национальной безопасности и обороны не уточнил.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, для России проведение саммита Крымской платформы в Киеве является большим поражением.

"Они делали, делают и будут делать до последнего все от них зависящее, чтобы как можно меньше гостей приехало в Киев", – сказал Данилов.

Он отметил, что до последнего времени вопрос оккупированного Россией Крыма отходил на второй план.

Читайте: Делегацию США на саммите Крымской платформы возглавит министр энергетики Грэнхолм

"Это будет очень мощный толчок для понимания, чей Крым и почему мы должны этим вопросом заниматься, возвращать нашу землю. У нас сумасшедшее давление РФ. Мы заслушали доклад наших разведок. Поверьте, Россия работает по всему миру, чтобы помешать Украине проводить это мероприятие", – заявил секретарь СНБО.

Данилов рассказал, что под давлением РФ одна из стран, которая ранее подтвердила свое участие в Крымской платформе, отказалась от него.

Также читайте: Исландия будет представлена на "Крымской платформе". Количество участников возросло до 45, - Жовква

"Будем считать, что в остальном все будет хорошо и у нас все мероприятия состоятся", – добавил он.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+17
Имя, сестра!!!
показать весь комментарий
20.08.2021 23:42
+15
все настокa окружено какой то зеленой тайной с какого то беса,
шо иногда кажется зеленые свои кокаиновые сны озвучивают...
показать весь комментарий
20.08.2021 23:52
+14
шо за дитячий садок. сказав А говори і Б. артист недороблений. нафіга мені ці театральні паузи. Не можна перетворювати Совбез на шапіто!!!
показать весь комментарий
21.08.2021 00:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Успехов вам
показать весь комментарий
20.08.2021 23:40 Ответить
Афганистан отказался?..
показать весь комментарий
20.08.2021 23:41 Ответить
Или бульбастан, точней его свихнувшийся президент
показать весь комментарий
21.08.2021 22:34 Ответить
Имя, сестра!!!
показать весь комментарий
20.08.2021 23:42 Ответить
****** от мадьяр.
показать весь комментарий
21.08.2021 08:59 Ответить
все настокa окружено какой то зеленой тайной с какого то беса,
шо иногда кажется зеленые свои кокаиновые сны озвучивают...
показать весь комментарий
20.08.2021 23:52 Ответить
скорее всего Венгрия
показать весь комментарий
21.08.2021 19:22 Ответить
неужто макаронники
сдрыснули
на них похоже
показать весь комментарий
20.08.2021 23:43 Ответить
Германия отказалась после визита Меркель к )(уйлу
показать весь комментарий
21.08.2021 10:02 Ответить
Отказалась Турция.
показать весь комментарий
20.08.2021 23:44 Ответить
италия или кто то из ср. азиат....
показать весь комментарий
20.08.2021 23:48 Ответить
Найн, найн, найн !!! ?
показать весь комментарий
20.08.2021 23:51 Ответить
Да не парьтесь. Ливан
показать весь комментарий
20.08.2021 23:52 Ответить
І якраз Меркельша в маасквє. Совпадєніє?
показать весь комментарий
20.08.2021 23:56 Ответить
Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі" через тиск РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 5752
показать весь комментарий
20.08.2021 23:57 Ответить
1. Не 28, а 30. Не ви, а весь український нарід через нездатність сприймати реальність та аналізувати.
2. За згоди цього народу привели до влади Януковича у 2010 році Ющенко з папою Кучмою, регіонали під патронатом олігархічного консенсусу і з братерською підтримкою пу, плюс усі наші демократичні "лідери" - Яценюк, Гриценко, тощо під гаслом "а какая разніца?!".
показать весь комментарий
21.08.2021 08:56 Ответить
шо за дитячий садок. сказав А говори і Б. артист недороблений. нафіга мені ці театральні паузи. Не можна перетворювати Совбез на шапіто!!!
показать весь комментарий
21.08.2021 00:03 Ответить
Ёпрст, неужели Бурунди не приедет?
показать весь комментарий
21.08.2021 00:15 Ответить
Бурунди - это там где бурундуки живут? Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі" через тиск РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 7653
показать весь комментарий
21.08.2021 17:53 Ответить
Вот именно! Ну какая, нахрен, Крымская платформа без бурундуков из Бурунди?
показать весь комментарий
21.08.2021 18:06 Ответить
касапи мають вплив на декого з Балкан, тому не виключено, що відмовилась, для прикладу, Македонія чи Чорногорія.
показать весь комментарий
21.08.2021 00:32 Ответить
Министр транспорта США Пи́тер Бу́ттиджич не приедет на "Крымскую платформу".
Кто его заменит пока не ясно.

8:09 пп · 20 серп. 2021·Twitter Web App

https://twitter.com/tZEinform/status/1428766130236272648

По версии Данилова испугалось США
показать весь комментарий
21.08.2021 00:38 Ответить
це підвищення статусу представництва США; незначне, але підвищення.
показать весь комментарий
21.08.2021 10:07 Ответить
микрон нарно
показать весь комментарий
21.08.2021 00:52 Ответить
Тоже попробую ванговать: Молдова? И только лишь из-за раиси, или ермак с чаусом нагадил?
показать весь комментарий
21.08.2021 02:09 Ответить
Приїде, не приїде, яка різниця? Ця платформа тільки імітація процеса, як імітацією реформ і державного будівництва є політика Зеленського і його зелених макак-резусів.
показать весь комментарий
21.08.2021 04:52 Ответить
Давление РФ?? Какое может быть давление, когда работает мода Н21? А это пожары, вихри, наводнения. Т.е. на такой территории, где проживает неуправляемый сброд, государство в принципе не может функционировать. Это те же пожары, которых не надо тушить??....патамушта ани не рентабельные. В итоге имеем прогнозируемую вооот такую ситуацию.....

Минсельхоз России приостановил публикацию данных о сборе урожая, чтобы «уточнить формы и структуры оперативных данных». Ранее российское ведомство предоставляло статистику на своем сайте каждый рабочий день, пишет «Информационный навигатор».
С 6 августа данные о сборе урожая зерновых и о севе озимых культур перестали выходить на сайте Минсельхоза, а с 12 августа - на сайте Центра агроаналитики при ведомстве.
Этому предшествовало появление данных о резком ухудшении сборов пшеницы, за которыми последовало стремительное повышение цен на внутреннем российском рынке, а также пессимистичный прогноз Минсельхоза США о том, что сбор урожая в России будет в этом году на 15% меньше, чем ожидалось из-за засухи и неурожая - на 12,5 млн. тонн ниже изначальных оценок в 72,5 млн. тонн.
Т.е. несостоявшаяся страна, столкнётся с повышенным спросом на продукты питания в связи с их недостатком, .....и вот почему еще им и нужна Украина.
Ели вы потенциально созданы рукожопыми, т.е. физически руки у вас зримо растут их жопы, то никакой расссийский хирург вам их не перешьет, нет таких технологий во вселенной.
показать весь комментарий
21.08.2021 07:18 Ответить
Лапотные рукожопы - особо упоротые, у них руки растут не из жопы, а в жопу.
Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі" через тиск РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 5964 Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі" через тиск РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 6744 Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі" через тиск РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 5964
показать весь комментарий
21.08.2021 17:57 Ответить
Осмілюся запитати, а з перших лєдєй ніхто не відмовився приїзджати? Нікого з них не "притисли"?
показать весь комментарий
21.08.2021 07:43 Ответить
Предатели всегда были и от них необходимо избавляться.
показать весь комментарий
21.08.2021 07:59 Ответить
Замена открытого гея Питера Бутиджича, который для основных союзников в деле деоккупации Крыма лидеров Мусульманских стран, Турции, Омана, Катара и других, как красная тряпка для быка, на Дженнифер Грэнхолм, это конечно хорошо, но теперь новая беда. Она не знает твёрдо, чей Техас!
показать весь комментарий
21.08.2021 08:06 Ответить
Почему не озвучивают название предателей?
показать весь комментарий
21.08.2021 09:22 Ответить
Озвучиваю: германия!
показать весь комментарий
21.08.2021 10:06 Ответить
"Это будет очень мощный толчок..." Источник: https://censor.net/ru/n3283961 ,
В касабів це очко над вигрібною ямою
показать весь комментарий
21.08.2021 10:23 Ответить
А до чого тут Бутусов, якщо сам Данілов не назвав країну?
показать весь комментарий
21.08.2021 22:36 Ответить
Это как барбамбия киргуду Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі" через тиск РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 5623
показать весь комментарий
21.08.2021 12:20 Ответить
Мадьяры сдрыснули, скорей всего...
показать весь комментарий
21.08.2021 12:52 Ответить
"Это будет очень мощный толчок для понимания, чей Крым - начиная с 2014 года , уже без платформ , каждой стране имеется понимание ,чей Крым . Платформа без толку, за исключением траты денег из украинской казны ,для кормежки гостей- халявщиков ,которые никаким образом не помогут вернуть Украине Крым ,разве,что "помогут" аналогично фрицовской "помощи" ,воплощением какого-то проэкта с мацковским оккупантом Украины, для его и личной пользы
показать весь комментарий
21.08.2021 13:38 Ответить
Страна отказалась по незнанию.В повестке дня Крымской платформы будет только один вопрос - модальность(!) выхода РФ из полуострова, - Кулеба. Страна не знает ни как РФ будет выходить из полуострова, ни что такое модальность выхода.
показать весь комментарий
21.08.2021 17:16 Ответить
какая чунга чанга синий небосклон??
показать весь комментарий
21.08.2021 20:42 Ответить
Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі" через тиск РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 1808
показать весь комментарий
21.08.2021 20:50 Ответить
 
 