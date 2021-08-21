Одна страна отказалась от участия в "Крымской платформе" из-за давления РФ, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Что это за государство - секретарь Совета национальной безопасности и обороны не уточнил.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, для России проведение саммита Крымской платформы в Киеве является большим поражением.
"Они делали, делают и будут делать до последнего все от них зависящее, чтобы как можно меньше гостей приехало в Киев", – сказал Данилов.
Он отметил, что до последнего времени вопрос оккупированного Россией Крыма отходил на второй план.
"Это будет очень мощный толчок для понимания, чей Крым и почему мы должны этим вопросом заниматься, возвращать нашу землю. У нас сумасшедшее давление РФ. Мы заслушали доклад наших разведок. Поверьте, Россия работает по всему миру, чтобы помешать Украине проводить это мероприятие", – заявил секретарь СНБО.
Данилов рассказал, что под давлением РФ одна из стран, которая ранее подтвердила свое участие в Крымской платформе, отказалась от него.
"Будем считать, что в остальном все будет хорошо и у нас все мероприятия состоятся", – добавил он.
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шо иногда кажется зеленые свои кокаиновые сны озвучивают...
сдрыснули
на них похоже
2. За згоди цього народу привели до влади Януковича у 2010 році Ющенко з папою Кучмою, регіонали під патронатом олігархічного консенсусу і з братерською підтримкою пу, плюс усі наші демократичні "лідери" - Яценюк, Гриценко, тощо під гаслом "а какая разніца?!".
Кто его заменит пока не ясно.
8:09 пп · 20 серп. 2021·Twitter Web App
https://twitter.com/tZEinform/status/1428766130236272648
По версии Данилова испугалось США
Минсельхоз России приостановил публикацию данных о сборе урожая, чтобы «уточнить формы и структуры оперативных данных». Ранее российское ведомство предоставляло статистику на своем сайте каждый рабочий день, пишет «Информационный навигатор».
С 6 августа данные о сборе урожая зерновых и о севе озимых культур перестали выходить на сайте Минсельхоза, а с 12 августа - на сайте Центра агроаналитики при ведомстве.
Этому предшествовало появление данных о резком ухудшении сборов пшеницы, за которыми последовало стремительное повышение цен на внутреннем российском рынке, а также пессимистичный прогноз Минсельхоза США о том, что сбор урожая в России будет в этом году на 15% меньше, чем ожидалось из-за засухи и неурожая - на 12,5 млн. тонн ниже изначальных оценок в 72,5 млн. тонн.
Т.е. несостоявшаяся страна, столкнётся с повышенным спросом на продукты питания в связи с их недостатком, .....и вот почему еще им и нужна Украина.
Ели вы потенциально созданы рукожопыми, т.е. физически руки у вас зримо растут их жопы, то никакой расссийский хирург вам их не перешьет, нет таких технологий во вселенной.
В касабів це очко над вигрібною ямою