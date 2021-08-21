Одна страна отказалась от участия в "Крымской платформе" из-за давления РФ, - Данилов

Что это за государство - секретарь Совета национальной безопасности и обороны не уточнил.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, для России проведение саммита Крымской платформы в Киеве является большим поражением.

"Они делали, делают и будут делать до последнего все от них зависящее, чтобы как можно меньше гостей приехало в Киев", – сказал Данилов.

Он отметил, что до последнего времени вопрос оккупированного Россией Крыма отходил на второй план.

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"Это будет очень мощный толчок для понимания, чей Крым и почему мы должны этим вопросом заниматься, возвращать нашу землю. У нас сумасшедшее давление РФ. Мы заслушали доклад наших разведок. Поверьте, Россия работает по всему миру, чтобы помешать Украине проводить это мероприятие", – заявил секретарь СНБО.

Данилов рассказал, что под давлением РФ одна из стран, которая ранее подтвердила свое участие в Крымской платформе, отказалась от него.

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"Будем считать, что в остальном все будет хорошо и у нас все мероприятия состоятся", – добавил он.