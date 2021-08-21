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Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа из-за расширения формата переговоров, - Никифоров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Перенос встречи президентов Украины и США на 31 августа обусловлен расширением формата и организации тет-а-тет общения лидеров двух государств.
Об этом рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вы уже знаете, что немножко у нас изменился формат встречи Владимира Зеленского и Джозефа Байдена за того, что добавился такой элемент, как встреча без свидетелей, с глазу на глаз, поэтому решили сместить эти меропрятия на 31 августа", - пояснил Никифоров.
Он добавил, что перенос встречи позволит президенту Украины полноценно принять участие в мероприятиях 29 августа по чествованию памяти погибших под Иловайском.
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+13 Владимир Пономаренко 336ef173
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Пожалуйста, подождите...
А про себе думає: "блін, у мене ж на 31 купа справ, але відмовляти Зеленському незручно, доведеться якось щось попереносити..."
1) Розігнать кацапню коло себе, віддать Коломойського і виконувать програму побудовану Порошенком;
2)Тихо "злинять" з посади президента;
3) "Бикувать" і далі - в очікуванні осіннього Майдану...
глубину шири по конкретнее можна?
но ето Президента, а не скрипучего клована... и без стыда
І зробив це всього за 10 днів до самої зустрічі
Прокинутись, пожерти, посерти і нанюхатись. Можна хоч на коли відкладати, він завжди вільний
як зависне десь посеред океану назавжди, то нiхто i не помiтить i не схаменеться...
Бо підходить обом.
участники не прибудут по физиологичеким причинам.
https://www.youtube.com/watch?v=sW1ukBEhgXE&feature=emb_logo
Відсунули зустріч , бо таким чином доводить США - не дуже поважна персона оте ЗЕ ….
Інше від брехунів з опИ
А єта наівєлічайчий лідєр і прєтєндєнт в нату.
-как на ×y|~|?
Ви читали стенограму розмови.
Расширили ширину.
😂
https://www.youtube.com/watch?v=l4MEPHaul4k
Не було б скавчали - *не приймають *..Буде все одно для сексот та *лаптеносних * погано .
це важливо.