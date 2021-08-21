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Новости Политика Украины
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Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа из-за расширения формата переговоров, - Никифоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа из-за расширения формата переговоров, - Никифоров

Перенос встречи президентов Украины и США на 31 августа обусловлен расширением формата и организации тет-а-тет общения лидеров двух государств.

Об этом рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вы уже знаете, что немножко у нас изменился формат встречи Владимира Зеленского и Джозефа Байдена за того, что добавился такой элемент, как встреча без свидетелей, с глазу на глаз, поэтому решили сместить эти меропрятия на 31 августа", - пояснил  Никифоров.

Он добавил, что перенос встречи позволит президенту Украины полноценно принять участие в мероприятиях 29 августа по чествованию памяти погибших под Иловайском.

Также смотрите: Зеленский и Байден встретятся 31 августа. Предусмотрен расширенный формат и переговоры тет-а-тет, - Кулеба. ВИДЕО

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Топ комментарии
+13
Походу Зеленский решил Байдену сыграть писюном на пианино!
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21.08.2021 02:02
+13
Ні! Там кажуть - сам Порошенко просив, щоб "Блазня" прийняли Бо головне буде не тоді, коли вони будуть перед фотоапаратами, а тоді коли перед "Блазнем" викладуть "компру", зібрану ЦРУ, і спитають чия "крутіша" - їх, чи ФСБ І запропонують три варіанти :
1) Розігнать кацапню коло себе, віддать Коломойського і виконувать програму побудовану Порошенком;
2)Тихо "злинять" з посади президента;
3) "Бикувать" і далі - в очікуванні осіннього Майдану...
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21.08.2021 06:59
+11
переведите мне с зеленого, шо означает "расширение формата"?...

глубину шири по конкретнее можна?
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21.08.2021 02:46
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Походу Зеленский решил Байдену сыграть писюном на пианино!
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21.08.2021 02:02 Ответить
Ага, набрали Байдену, і кажуть: "ми б не могли на 31 перенести, бо нам так зручніше?" А Байден такий: "ой, як добре, мені 31 теж зручніше, домовились!".
А про себе думає: "блін, у мене ж на 31 купа справ, але відмовляти Зеленському незручно, доведеться якось щось попереносити..."
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21.08.2021 07:45 Ответить
могут перенести и на 32-е....
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21.08.2021 07:48 Ответить
Походу у формат перемовин ввели завгоспа Білого Дому, щоб і Єрмак міг долучитися зустрічі офіційно. 🤣
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21.08.2021 08:20 Ответить
А может лучшее вообще отменить встречу чтобы опять не позорил Украину?
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21.08.2021 02:16 Ответить
Згодом перенесуть на 32 серпня.
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21.08.2021 06:44 Ответить
Расширение очка и тут и там...
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21.08.2021 07:13 Ответить
Ні! Там кажуть - сам Порошенко просив, щоб "Блазня" прийняли Бо головне буде не тоді, коли вони будуть перед фотоапаратами, а тоді коли перед "Блазнем" викладуть "компру", зібрану ЦРУ, і спитають чия "крутіша" - їх, чи ФСБ І запропонують три варіанти :
1) Розігнать кацапню коло себе, віддать Коломойського і виконувать програму побудовану Порошенком;
2)Тихо "злинять" з посади президента;
3) "Бикувать" і далі - в очікуванні осіннього Майдану...
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21.08.2021 06:59 Ответить
Добре що буде зустріч віч на віч.Байден як крутий політик та і як дідусь для зеленського зможе дуже добре об'яснити хто є хто.Крилаті фрази з 95-кварталу тут не пройдуть. Да,Байден зробить "Предложение",від якого Зеленському буде дуже важко відмовитися.
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21.08.2021 08:19 Ответить
Очень надеюсь ,что так и будет. Иначе оставшиеся 2 года правления ЗЕ! Украина не выдержит
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21.08.2021 10:57 Ответить
переведите мне с зеленого, шо означает "расширение формата"?...

глубину шири по конкретнее можна?
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21.08.2021 02:46 Ответить
ну так а если ещё на 4дня пренесут то вове сил хватит вести санкции против бени Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа из-за расширения формата переговоров, - Никифоров - Цензор.НЕТ 4142
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21.08.2021 03:22 Ответить
хотелось бы видеть Президента Украины в Конгрессе.
но ето Президента, а не скрипучего клована... и без стыда
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21.08.2021 03:32 Ответить
Величність найвеличнішого лідора світу можна спостерігати навіть на тому прикладі, що Байден взяв і переніс собі зустріч з ним на цілий день "Типу насрать на твій графік, клоун, приїжджай на день пізніше"
І зробив це всього за 10 днів до самої зустрічі Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа из-за расширения формата переговоров, - Никифоров - Цензор.НЕТ 5970
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21.08.2021 06:50 Ответить
Для тих хто не читає далі заголовку а відразу йде писати про "зелень" далі написано - у нас изменился формат встречи Владимира Зеленского и Джозефа Байдена за того, что добавился такой элемент, как встреча без свидетелей, с глазу на глаз, поэтому решили сместить эти меропрятия
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21.08.2021 08:02 Ответить
ЗЕбанат Пара Маунт, а "Козирь" на зустрічі буде ?
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21.08.2021 08:08 Ответить
Доріжка буває широка і розширяна
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21.08.2021 10:16 Ответить
Та все ж понятно. Формат расширился за счёт его сужения до встречи тет-а-тет. Бинго!
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21.08.2021 13:42 Ответить
а не посылают ли геопалитика аккуратно так в точку вылета?
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21.08.2021 02:50 Ответить
В адміністрації Байдена нема ідіотів, там прекрасно знають шо ЗЕбанат ніхера не робить і коли приїхати - йому пофуй.

Прокинутись, пожерти, посерти і нанюхатись. Можна хоч на коли відкладати, він завжди вільний
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21.08.2021 07:02 Ответить
отлепили бы вы етого придурка от Джо - 4 билета в Диснейленд с колумбийской мукой на откуп потянет?
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21.08.2021 04:07 Ответить
а бідон не хоче собі наріка Моніку ЗЕленські залишити? У нього там обширна міграційна програма якраз відкрилась. Ми б не були проти
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21.08.2021 07:09 Ответить
Наркоманів в США не пускають, але якщо "президент" то можна, але тільки на 32 серпня.
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21.08.2021 08:25 Ответить
хлопцi майте совiсть, ви нацюркали те лайно, а зараз хочете шоб воно тута залишилося?
як зависне десь посеред океану назавжди, то нiхто i не помiтить i не схаменеться...
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21.08.2021 10:58 Ответить
Оно же без бумажки не может связать подлежащее и сказуемое в одном предложении. Какие там без свидетелей...
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21.08.2021 04:50 Ответить
пулял іскромьотно чюжьіє слова както раньше гіперлуп зпрж-кррг транзіт
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21.08.2021 06:35 Ответить
Там как минимум ещё 2 человека будут присутствовать: переводчик и логопед.
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21.08.2021 08:27 Ответить
Ви про кого з них ? Зустріч Зеленського і Байдена перенесли на 31 серпня через розширення формату переговорів, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8374
Бо підходить обом. Зустріч Зеленського і Байдена перенесли на 31 серпня через розширення формату переговорів, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8374
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21.08.2021 08:49 Ответить
😂
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21.08.2021 10:13 Ответить
Формат розширять - звозять володимира олександровича в Діснейленд
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21.08.2021 04:55 Ответить
31 первое августа 2081го года - всех устроит...
участники не прибудут по физиологичеким причинам.
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21.08.2021 05:38 Ответить
... ух-тыж, как! Так что, пора заготавливать верёвки для пассажиров-экстремалов Борисполя, которые "верхом" на американских мустангах поскочут. Вау, это феерично
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21.08.2021 05:44 Ответить
нихера не понял из вашего потока сознания и набора слов, но почему то мне ето нравится Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа из-за расширения формата переговоров, - Никифоров - Цензор.НЕТ 7774
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21.08.2021 05:53 Ответить
Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа из-за расширения формата переговоров, - Никифоров - Цензор.НЕТ 1908
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21.08.2021 06:43 Ответить
А почему не на 32 августа ?
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21.08.2021 06:13 Ответить
тоже вариант.
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21.08.2021 06:18 Ответить
Причём окончательный и обжалованию не подлежит
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21.08.2021 06:48 Ответить
Було ж тридцятого! Шо праісходіт?! Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа из-за расширения формата переговоров, - Никифоров - Цензор.НЕТ 4437
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21.08.2021 06:42 Ответить
У Байдена рояль в ремонті тому і переніс зустріч на день.
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21.08.2021 06:45 Ответить
Кажуть, що 29 серпня він скаже наріку, що зустрінеться вже після Паски.

https://www.youtube.com/watch?v=sW1ukBEhgXE&feature=emb_logo
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21.08.2021 06:57 Ответить
Байден недавно встречался с кремлёвской крысой. Какой смысл ему встречаться ещё и с путинской подтанцовкой? Вот он и оттягивает встречу - вдруг что-нибудь случится... И кукла не сможет заявиться в Белый Дом......
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21.08.2021 07:08 Ответить
Чи то у ЗЕбіла була можливість вибора. Треба грати роль, щоб якось приховати падіння ролі президента. З Порохом так не робили, той свого достигав
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21.08.2021 07:14 Ответить
Хіба у Щелі був вибір?

Відсунули зустріч , бо таким чином доводить США - не дуже поважна персона оте ЗЕ ….
Інше від брехунів з опИ
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21.08.2021 07:12 Ответить
несите дальше скоро новый год.....
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21.08.2021 07:27 Ответить
Ну, головне, до середини грудня зустрітися, бо потім у наріка йолкі
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21.08.2021 07:46 Ответить
Знову корпоротиви у рената ?
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21.08.2021 08:34 Ответить
комментарий отмечен как спам
Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа из-за расширения формата переговоров, - Никифоров - Цензор.НЕТ 970 Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа из-за расширения формата переговоров, - Никифоров - Цензор.НЕТ 5513
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21.08.2021 07:48 Ответить
Від ЗЕворога очікуй лише підступу
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21.08.2021 07:51 Ответить
Пятый пару минут продержался. Шестой надолго застрянет. Лишь бы толк был. Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа из-за расширения формата переговоров, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9648
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21.08.2021 08:06 Ответить
Та ну. Де ЗЄбанат, а де взагалі "толк".
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21.08.2021 08:13 Ответить
как встреча без свидетелей, с глазу на глаз, поэтому решили сместить эти меропрятия на 31 августа ----Шота как та не пойму связи. Или встреча "с глазу на глаз" будет продолжаться сутки или в ОПе просто врут как всегда?
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21.08.2021 08:07 Ответить
Тут ОПа розповідає про зустрічі кіноперсонажа з Байденом "віч на віч". А це як? Англомовний Байден і не фіга не розуміючий експонат. Про що можна говорити? Чи буде відповідати музикальним експромтом по роялю...
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21.08.2021 08:20 Ответить
Я сподіваюсь що візит перенесено на 31 щоб Зе ще міг зустрітися 1-2 вересня з сенаторами та конгресменами повертаючи мийся після серпневої відпустки.
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21.08.2021 08:11 Ответить
-Альйо, єта байдєн?
А єта наівєлічайчий лідєр і прєтєндєнт в нату.
-как на ×y|~|?
Ви читали стенограму розмови.
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21.08.2021 08:15 Ответить
....переноса в глубь?) или в ширь, длину. Переноса куда? клоуны. можна сказать фразу? так президента еще никто не имел или еще рано)
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21.08.2021 08:16 Ответить
Интересно, кто сольёт записи разговора, наши или американцы.
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21.08.2021 08:37 Ответить
Углубили глубину,
Расширили ширину.
😂
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21.08.2021 08:45 Ответить
🤣атлас+орфословник опьі)
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21.08.2021 09:00 Ответить
Вторая репетиция военного парада в Киеве к 30-летию Независимости Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=l4MEPHaul4k
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21.08.2021 09:02 Ответить
Подобається мені коли сексоти скавчать про зустріч ..
Не було б скавчали - *не приймають *..Буде все одно для сексот та *лаптеносних * погано .
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21.08.2021 09:08 Ответить
Формат, ага... Я не здивуюся, якщо зустріч перенесуть ще раз. І ще раз...
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21.08.2021 09:13 Ответить
Байдену не до этого. Как сообщают американские СМИ республиканцы инициируют его импичмент. Такие надежды на него полагались, а он оказался предателем. Множество визитов в Совок даром не проходят.
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21.08.2021 09:50 Ответить
Просто таким як Зеленський треба витирати ноги перед входом в Білий дім. Про це йому і нагадали...
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21.08.2021 10:23 Ответить
На кого розрахована ця локшина?
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21.08.2021 10:30 Ответить
... интересно, а хитрожопый Кловун сыграет на рояле старому Джо Зустріч Зеленського і Байдена перенесли на 31 серпня через розширення формату переговорів, - Никифоров - Цензор.НЕТ 4680
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21.08.2021 10:43 Ответить
це, несомненно, великая перемога офису пианиста, ще никто из мировых гетьманов не заставлял дедушку джо ждать себя так долго
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21.08.2021 11:26 Ответить
Занадто сідати за стіл переговорів з піаністом, який став ще огиднішим.
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21.08.2021 11:55 Ответить
Встреча будет короче но шире, как-то так.
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21.08.2021 12:07 Ответить
после - снова перенесут, а потом и на хрен пошлют.....
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21.08.2021 12:25 Ответить
так Байден х-ло чи не х-ло?
це важливо.
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21.08.2021 14:09 Ответить
1го сентября не изменится ничего - глупо ожидать...
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21.08.2021 18:16 Ответить
 
 