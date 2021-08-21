За минувшие и с начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим тишины, - штаб ООС
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За минувшие сутки пятницы, 20 августа, и с начала текущих суток субботы, 21 августа, на Донбассе сохраняется режим тишины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook пресс-центра штаба ООС.
"За прошедшие сутки, 20 августа и по состоянию на 7:00 утра 21 августа, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – сказано в сообщении.
"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", – заверили в штабе.
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Щоденний звіт № 194/2021, опублікований Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 20 серпня 2021 року
Короткий виклад
У Донецькій області СММ зафіксувала 117 порушень режиму припинення вогню, зокрема 62 вибухи. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 160 порушень.
У Луганській області Місія зафіксувала 12 порушень режиму припинення вогню, зокрема 7 вибухів. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 475 порушень.
Жінка дістала поранення внаслідок вогню зі стрілецької зброї у підконтрольному урядові Чермалику Донецької області.
Спостерігачі уточнювали повідомлення про те, що пошкоджено два житлові будинки у непідконтрольному урядові Золотому-5 (Михайлівці) Луганської області.
У підконтрольній урядові Красногорівці Донецької області поруч із патрулем СММ сталися вибухи (за оцінкою, танкові постріли).
Місія продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського, зафіксувавши порушення режиму припинення вогню поблизу ділянки розведення в районі Золотого, а також у межах ділянки розведення в районі Петрівського.
Місія продовжувала спостерігати за ситуацією з цивільним населенням, зокрема на 4 КПВВ, а також на 3 відповідних блокпостах збройних формувань у Донецькій і Луганській областях.
Свободу пересування Місії і далі обмежували, зокрема на двох блокпостах збройних формувань на півдні Донецької області.
БПЛА СММ знову зазнавали впливу перешкод сигналу GPS*.
И вообще ты, падаль голосовала лишь ради того чтобы получить сраные 10 тыс. ???
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