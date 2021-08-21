За минувшие и с начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим тишины, - штаб ООС

За минувшие сутки пятницы, 20 августа, и с начала текущих суток субботы, 21 августа, на Донбассе сохраняется режим тишины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook пресс-центра штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 20 августа и по состоянию на 7:00 утра 21 августа, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – сказано в сообщении.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", – заверили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб на Донбассе. За сутки - 9 нарушений "тишины": 7 вражеских обстрелов и 2 пролета БПЛА, - штаб ООС