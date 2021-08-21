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За минувшие и с начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим тишины, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За минувшие и с начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим тишины, - штаб ООС

За минувшие сутки пятницы, 20 августа, и с начала текущих суток субботы, 21 августа, на Донбассе сохраняется режим тишины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook пресс-центра штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 20 августа и по состоянию на 7:00 утра 21 августа, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – сказано в сообщении.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", – заверили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб на Донбассе. За сутки - 9 нарушений "тишины": 7 вражеских обстрелов и 2 пролета БПЛА, - штаб ООС

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+4
Якщо рване КУРДЮК, то шматок СРАКИ десь у Ростові знайдуть

За минувшие и с начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим тишины, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5110
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21.08.2021 08:26
+3
Отправляйте в родной **********. Нехрен отравлять украинскую землю.
Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7608
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21.08.2021 08:48
+3
- Ша! Засохните! - гаркнули на бандитов из Кремля... пока Меркель в Москве и Киеве ?
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21.08.2021 08:51
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Якщо рване КУРДЮК, то шматок СРАКИ десь у Ростові знайдуть

За минувшие и с начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим тишины, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5110
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21.08.2021 08:26 Ответить
Отправляйте в родной **********. Нехрен отравлять украинскую землю.
Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7608
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21.08.2021 08:48 Ответить
Вот что бывает когда отказались кормить всю Украину.
Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1524
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21.08.2021 08:51 Ответить
- Ша! Засохните! - гаркнули на бандитов из Кремля... пока Меркель в Москве и Киеве ?
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21.08.2021 08:51 Ответить
Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5251
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21.08.2021 08:52 Ответить
Я ж и говорю всем в Донецке - Виноваты биндєровцы, в данном случае Звягильский.
Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3735
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21.08.2021 08:54 Ответить
////
Щоденний звіт № 194/2021, опублікований Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 20 серпня 2021 року
Короткий виклад
У Донецькій області СММ зафіксувала 117 порушень режиму припинення вогню, зокрема 62 вибухи. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 160 порушень.
У Луганській області Місія зафіксувала 12 порушень режиму припинення вогню, зокрема 7 вибухів. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 475 порушень.
Жінка дістала поранення внаслідок вогню зі стрілецької зброї у підконтрольному урядові Чермалику Донецької області.
Спостерігачі уточнювали повідомлення про те, що пошкоджено два житлові будинки у непідконтрольному урядові Золотому-5 (Михайлівці) Луганської області.
У підконтрольній урядові Красногорівці Донецької області поруч із патрулем СММ сталися вибухи (за оцінкою, танкові постріли).
Місія продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського, зафіксувавши порушення режиму припинення вогню поблизу ділянки розведення в районі Золотого, а також у межах ділянки розведення в районі Петрівського.
Місія продовжувала спостерігати за ситуацією з цивільним населенням, зокрема на 4 КПВВ, а також на 3 відповідних блокпостах збройних формувань у Донецькій і Луганській областях.
Свободу пересування Місії і далі обмежували, зокрема на двох блокпостах збройних формувань на півдні Донецької області.
БПЛА СММ знову зазнавали впливу перешкод сигналу GPS*.
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21.08.2021 09:01 Ответить
К Дню Незалежности готовят "салюты", уроды.
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21.08.2021 09:02 Ответить
Еще как готовятся! Это, по словам кремлевских пропагандонов "мирные жители"
Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9393
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21.08.2021 09:09 Ответить
Курицы безмозглые! Вы за семь лет так и не поняли что Немытая Орда вас использует как презерватив.
И вообще ты, падаль голосовала лишь ради того чтобы получить сраные 10 тыс. ???
А я никогда и не сомневался что вы просто продажные проститутки.
Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5250
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21.08.2021 09:03 Ответить
Добавить нечего. Ну, только то что писака прилепин тоже воевал. На колчаковских фронтах.
Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5133
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21.08.2021 09:12 Ответить
Главари банды пришли в свой ресторан. Не успели рассесться, как к ним подбежал официант и спросил: - Все как всегда?
- Нет! Только кофе и минеральную воду охлажденную! - гаркнул главарь.
- Что они заказали? - спросил испуганного официанта главный по ресторану.
- Только кофе и минеральную воду? - ответил официант.
- Значит, сынок, какое-то большооое злодейство замышляют! - сказал шепотом главный по ресторану.
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21.08.2021 10:08 Ответить
Чекають слушного часу.
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21.08.2021 11:44 Ответить
А тоді якась ОТГ каже що вони хоронять загиблого солдата, шакальо совдепівське нікуди су.а не ділось, тільки вміють ср.аку лизать воїни штабні б.ять.
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21.08.2021 15:21 Ответить
 
 