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Новости За рубежом Санкции против России
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Россия обвинила США в "подрыве отношений" из-за санкций по "Северному потоку-2": "Не задумываются о последствиях"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия обвинила США в

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что санкциями из-за ситуации с Алексеем Навальным и против "Северного потока-2" Вашингтон продолжают идти по пути "подрыва отношений" и "не задумываются о последствиях".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство РФ в Facebook.

По мнению Антонова, эти решения показывают, что у Вашингтона нет "воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты" на саммите в Женеве.

"Действия американской стороны подтверждают, что администрация продолжает слепо следовать курсу на дальнейший "подрыв" отношений с Россией. Не задумывается о последствиях. Вместо того чтобы сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности, занимается нравоучениями", - заявил Антонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В годовщину отравления Навального США ввели новые санкции против России

Автор: Вадим Куц
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нє полєтіт із-за крівізни зємлі Россия обвинила США в "подрыве отношений" из-за санкций по "Северному потоку-2": "Не задумываются о последствиях" - Цензор.НЕТ 1601

Россия обвинила США в "подрыве отношений" из-за санкций по "Северному потоку-2": "Не задумываются о последствиях" - Цензор.НЕТ 2926
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21.08.2021 08:51
+16
Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 7785 Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 8499
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21.08.2021 09:14
+15
Опитування на сайті Главком. 72% визнали Петра Порошенка найкращим Президентом за 30 років Незалежності.

Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 4327
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21.08.2021 09:40
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нє полєтіт із-за крівізни зємлі Россия обвинила США в "подрыве отношений" из-за санкций по "Северному потоку-2": "Не задумываются о последствиях" - Цензор.НЕТ 1601

Россия обвинила США в "подрыве отношений" из-за санкций по "Северному потоку-2": "Не задумываются о последствиях" - Цензор.НЕТ 2926
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21.08.2021 08:51 Ответить
Как там лунная база 2015, кстати? Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 320
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21.08.2021 09:03 Ответить
В Криму розбудовують, правда, військову.
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21.08.2021 09:08 Ответить
лунная "база" для лунатіків... нехай політають...
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21.08.2021 09:37 Ответить
Та залиште вже уже ці дешеві понти, Бідон зробив все щоб ваш сраний Норд стрім функціонував, а ці дитячі санкції - про них навіть говорити смішно
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21.08.2021 08:52 Ответить
Россия обвинила США в "подрыве отношений" из-за санкций по "Северному потоку-2": "Не задумываются о последствиях" - Цензор.НЕТ 6200
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21.08.2021 08:55 Ответить
Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 8331
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21.08.2021 09:01 Ответить
Пиз... ей лижет. Он и она одна са...на
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21.08.2021 09:06 Ответить
Я переживаю, щоб вона язик не поранила об очко *****. Краще б тихо пішла на пенсію. 2 місяці залишилося
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21.08.2021 09:12 Ответить
ти що лизав, давно язик поранив?, скоріше поранив макітру, що про таку ху..ню пишеш?
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21.08.2021 09:35 Ответить
Странно. Зебіл Панас Стець замаскувався Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 4784
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21.08.2021 10:05 Ответить
"странно", українською - "дивно". але для дибілів - "какая разница", "хуже не будет"... це не має значення.
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21.08.2021 10:34 Ответить
i нащо менi цi мультики ? Тема взагалi за амер. санкцii
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21.08.2021 09:08 Ответить
Бла-бла стара шльондра
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21.08.2021 09:11 Ответить
може ти й стара шльондра... але ще й дуже тупа.
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21.08.2021 09:40 Ответить
А шо так? ЗЕбанат не оправдав сподівання тупоголових баранів Панас Стець, да зєбобік?
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21.08.2021 10:06 Ответить
питяння до Зебанатів? яким боком воно до мене? охолононь, ти дуже перегрівся на сонці, мариш...
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21.08.2021 10:39 Ответить
А квіточки не Новачком бризнуті? Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 7455
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21.08.2021 09:46 Ответить
шонинаесть Циганский барон Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 8526
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21.08.2021 11:09 Ответить
Ну пока что эта кацапская гавнососка не функционирует. И в любой момент по щелчку пальцев и не будет функционировать.
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21.08.2021 08:56 Ответить
Вони вже все там порiшали з ****** а коли вона запуститься то питання часу
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21.08.2021 09:06 Ответить
От ми і зачекаємо до цього часу. Чого повітря даремно ганяти.
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21.08.2021 10:02 Ответить
То i я ж про це )
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21.08.2021 10:50 Ответить
А кацапы всё о каких-то последствиях верещат. Ну какие последствия? Громко пёрднут? США стОит опасаться))
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21.08.2021 08:52 Ответить
сожгут воронеж
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21.08.2021 08:53 Ответить
Та давно пора, щоби не кортіло!
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21.08.2021 09:02 Ответить
Поки що кацапи роблять що хочуть і плюють на стурбованості і комедію під назвою санкції проти фізичних осіб. А пердьож,нажаль, чути від Меркель, макарона і бідона
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21.08.2021 08:57 Ответить
Тут кто кого перепердит.
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21.08.2021 09:01 Ответить
Этот посол не хочет домой снова вернуться и уже навсегда?))
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21.08.2021 08:55 Ответить
Жена без соли и перца съест…
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21.08.2021 09:00 Ответить
Вместо того чтобы сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности Источник: https://censor.net/ru/n3283973. В мире только одна угроза- Рюзькая ПеДиРация!!!
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21.08.2021 08:55 Ответить
сфокусироваться на проблемах, часть из которых россиюшка сама создает))
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21.08.2021 08:56 Ответить
Вашингтон продолжают идти по пути "подрыва отношений" и "не задумываются о последствиях".*** "- Не задумываются жтакие нигодяи,МЫ ж великая держава Распадается,а им бл* хоть бы хны,улебаютс играючись со своими санкциями.Тут СсТтРрАаНнАа пропадает!!!"
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21.08.2021 08:57 Ответить
Неужели наконец-то начнут давить айфоны?
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21.08.2021 08:59 Ответить
да, а главный *****-мотоцыклист порубает "харлей" и пересядет на "урал"... Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 6559
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21.08.2021 09:01 Ответить
Краще на їжака, будуть "нєпєредаваемиє ощущенія".
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21.08.2021 09:04 Ответить
Ишь ты, сцаря учить ТО вздумали. Да мы вас, как, наконец то, догоним и перегоним, будете знать.
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21.08.2021 08:59 Ответить
Флажок на свой задроченный аквафреш поменяй !
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21.08.2021 09:01 Ответить
При Хрущові анекдот ходив:
- Неправильно Микита Сергійович сказав! Треба тільки "догнать" Америку! А "переганять" не варто!
- Чого?
- Щоб не було видно нашої голої задниці!
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21.08.2021 09:04 Ответить
Действия рашистской стороны подтверждают, чтоони продолжает слепо следовать курсу на дальнейший "подрыв" всеобщей безопасности в мире в часности оккупация украинского Крыма и части украинского Донбасса . Не задумывается о последствиях. Вместо этого,рашисты занимается нравоучениями США и всего мирового сообщества,как те должны утвердить по отношению к рашистам принцып-"я всех Вас на к,,,ю верчу, и в делаю все то,что я к,,ло хочу
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21.08.2021 09:00 Ответить
А слабо заборонити байдену їздити у воркуту ,магадан і соловки ?
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21.08.2021 09:01 Ответить
Довго намагався розібратися, хто ж мені огидніший - ***** чи Меркель і зрозумів, що ЗЕбанат та ЗЕбанати!
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21.08.2021 09:05 Ответить
Пан мабуть щось сплутав бо для мене огидні що зебанати що свинопеси що зажопники з качанівськими калясочниками, гидую і тих і інших бо не бачу між ними різниці.Кожне лайно смердить по своєму а крадуть спільно.
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21.08.2021 09:12 Ответить
А ті, хто голосував за цей підруснявлений непотріб, хто вимазався у ньому з ніг до голови, хто зміг намастити його на хліб замість мови, лицемірно казатимуть нащадкам, що мов де ті Зебіли, що за таке от могли голосувати?
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21.08.2021 09:15 Ответить
Що ЗЕбанат Виктор Ли ******** ЗЕлена Шмаркля заявив, що піде на другий термін?
Я тут швиденько накидав основні тези передвиборної програми:
1.Закінчиться епоха брехні!
2.Закінчиться епоха бідності!
3.Кожному вчителю по 4000€.
4.З Путіним домовлюся десь посередені.
5.Знижу тарифи.
6.Знижу податки.
7.Підніму пенсії.
8.Держдачі - дєткам.
9.Ніяких кортежів - велосипед надійний і зручний вид транспорту.
10.Ми всі будемо президенти.
11.Якщо я порушу закон то піду сам.
12.А іду я тільки на другий термін, ніякого третього не буде.
13.Я ваш вирок.
14.Зробимо їх ще раз!
15.Хужє нє будєт - зуб даю!
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21.08.2021 09:48 Ответить
Не голосував,та після розмови з паном свинопесом обов"язково схожу і проголосую за зе бо нема альтернативи.Хай щастить мерзота сваинорила. Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 545
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21.08.2021 09:49 Ответить
русня, намазав зеленського на хліб?
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21.08.2021 09:50 Ответить
Назло мамке отморожу уши,зебанаты они такие зебанаты.
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21.08.2021 10:33 Ответить
Вам пацакам це не загрожує,у вас ***** безсмертний. Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 5858
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21.08.2021 10:36 Ответить
Шпариш гнида строго по лахтинской методичке,не пытайся ,тебя кокошник выдает.
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21.08.2021 10:42 Ответить
Тобі не треба й ховатись з твоїм гадючим кацапським язиком окупанта.Ти гнида колобарантська позвала ***** і спричинила війну.,своєю гадючою кацапською фенею.Якесь смердюче кацапченя звинувачує мене українця у **********.Всіляких бачив і не перестаю дивуватись вам кацапським дебілам.Ти ще свого ***** звинувать що він українець.
Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 763 Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 1895
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21.08.2021 10:49 Ответить
Вот ты тролина дурная, Медведчук разговаривает на чистом украинском и он предатель,я русскоговорящий украинец,воевал с твоими парнокопытных и соплеменниками , добровольцем в 14 15 годах,в 28 бр,пока ты срало тут,так что угомонись гнида кацапская,своими высерами меня не обидиш,ты просто животное .
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21.08.2021 12:14 Ответить
Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 3481 Ти такий же ворог України як і це падло.
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21.08.2021 12:19 Ответить
Той хто любить Україну- вчить мову,а хто ні той розповідає що ми один народ.Так от запам"ятай кацап ти один народ з ******. Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 9539
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21.08.2021 12:28 Ответить
Опитування на сайті Главком. 72% визнали Петра Порошенка найкращим Президентом за 30 років Незалежності.

Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 4327
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21.08.2021 09:40 Ответить
На бую я бачив тебе і твоє опитування,вибори покажуть де свинарник має бути Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 9668
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21.08.2021 09:43 Ответить
Вітьокт, а ти знатний ботяра і зелох 🤣🤣🤣
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21.08.2021 10:10 Ответить
ЗЕбанат Виктор Ли ******** платіжку за газ вже намазав небось на хлі?б. Запив пляшечкою глоду і спатуньки. Ня Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 755
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21.08.2021 10:12 Ответить
Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 9061 хужє не будєт Думаю що гетьман тобі безкоштовно відпустить , в той час коли вся європа закупає на хабі по рекрдним 580баксов за тис. куб.
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21.08.2021 11:17 Ответить
Ну шо, жертви телевізора, допоміг вам ваш Говнобородько?
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21.08.2021 10:02 Ответить
і користуватися Сбербанком )))))
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21.08.2021 09:06 Ответить
Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 548
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21.08.2021 09:03 Ответить
Американцы изображают санкции, россияне изображают, что обеспокоены.
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21.08.2021 09:04 Ответить
Раша от талибов не отличается:
- Талибы Афган захватили, многих расстреляли и просят помощь от ЕС
- Раша напала на Украину, захватила ЛДНР и возмущается о подрыве отношений, санксии ...
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21.08.2021 09:11 Ответить
Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 1449 Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 3204
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21.08.2021 09:11 Ответить
Перед встрєчєй з кадиркою тренується? Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 4782
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21.08.2021 09:44 Ответить
Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 7785 Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 8499
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21.08.2021 09:14 Ответить
Блин, ещё не начали гнать газ , А УЖЕ ПУГАЮТ . 😀😀😀
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21.08.2021 09:41 Ответить
Как там добрая фрау поживает? Скоро сюда, вот она устроит... Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 126
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21.08.2021 09:42 Ответить
Мляяяяяя... Які можуть бути послєдствія для США від кацапстану взагалі?
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21.08.2021 09:42 Ответить
Тяжелые.
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21.08.2021 09:44 Ответить
Це жарт?
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21.08.2021 09:48 Ответить
Попей водички.
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21.08.2021 09:56 Ответить
кацапи ведуть себе невпевнено, нервозно.... знаходяться в страхітливому положенні... не все гладко в них з тим вончим потоком 2.
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21.08.2021 09:43 Ответить
"Не задумывается о последствиях " Источник: https://censor.net/ru/n3283973
Амерам что, Чебурашки перестанут улыбаться ? Последствия...не все вальты у вас в колоде, бывшие вы наши "братья"
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21.08.2021 10:09 Ответить
Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки" - Цензор.НЕТ 676
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21.08.2021 11:23 Ответить
Знаково
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22.08.2021 08:45 Ответить
А что Раша сделала для налаживания отношений с цивилизационным миром. Ушла с Приднестровья, Абхазии, Юж. Осетии, Крыма, Севастополя, ОРДЛО, Карабаха, Армении, Сирии. Прекратила агрессию против Украины и Грузии. Прекратила убийства по всему миру и у себя в стране. Стала жить по демократическим правилам, соблюдать международные договоры и правила.. Прекратила блокаду Азовского моря, Черного моря, Керченского пролива. Прекратило поддержку террористов ( которых так же называют) типа талибов, ХАМАС, неонацистов и леваков всех течений... Прекратила хаккерские атаки, вмешательство в выборы и внутренние дела других стран и организаций. Прекратила оголтелую неонацистскую , реваншистскую, мракобесную пропаганду.. И многое, многое другое. НЕТ !!!
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21.08.2021 11:31 Ответить
 
 