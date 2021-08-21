Россия обвинила США в "подрыве отношений" из-за санкций по "Северному потоку-2": "Не задумываются о последствиях"

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что санкциями из-за ситуации с Алексеем Навальным и против "Северного потока-2" Вашингтон продолжают идти по пути "подрыва отношений" и "не задумываются о последствиях".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство РФ в Facebook.

По мнению Антонова, эти решения показывают, что у Вашингтона нет "воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты" на саммите в Женеве.

"Действия американской стороны подтверждают, что администрация продолжает слепо следовать курсу на дальнейший "подрыв" отношений с Россией. Не задумывается о последствиях. Вместо того чтобы сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности, занимается нравоучениями", - заявил Антонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В годовщину отравления Навального США ввели новые санкции против России