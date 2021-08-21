Россия обвинила США в "подрыве отношений" из-за санкций по "Северному потоку-2": "Не задумываются о последствиях"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Посол России в США Анатолий Антонов считает, что санкциями из-за ситуации с Алексеем Навальным и против "Северного потока-2" Вашингтон продолжают идти по пути "подрыва отношений" и "не задумываются о последствиях".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство РФ в Facebook.
По мнению Антонова, эти решения показывают, что у Вашингтона нет "воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты" на саммите в Женеве.
"Действия американской стороны подтверждают, что администрация продолжает слепо следовать курсу на дальнейший "подрыв" отношений с Россией. Не задумывается о последствиях. Вместо того чтобы сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности, занимается нравоучениями", - заявил Антонов.
Пожалуйста, подождите...
- Неправильно Микита Сергійович сказав! Треба тільки "догнать" Америку! А "переганять" не варто!
- Чого?
- Щоб не було видно нашої голої задниці!
Я тут швиденько накидав основні тези передвиборної програми:
1.Закінчиться епоха брехні!
2.Закінчиться епоха бідності!
3.Кожному вчителю по 4000€.
4.З Путіним домовлюся десь посередені.
5.Знижу тарифи.
6.Знижу податки.
7.Підніму пенсії.
8.Держдачі - дєткам.
9.Ніяких кортежів - велосипед надійний і зручний вид транспорту.
10.Ми всі будемо президенти.
11.Якщо я порушу закон то піду сам.
12.А іду я тільки на другий термін, ніякого третього не буде.
13.Я ваш вирок.
14.Зробимо їх ще раз!
15.Хужє нє будєт - зуб даю!
- Талибы Афган захватили, многих расстреляли и просят помощь от ЕС
- Раша напала на Украину, захватила ЛДНР и возмущается о подрыве отношений, санксии ...
Амерам что, Чебурашки перестанут улыбаться ? Последствия...не все вальты у вас в колоде, бывшие вы наши "братья"