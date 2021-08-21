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В Украине сделали уже более 8 млн прививок от COVID-19, за минувшие сутки вакцинировали 147 тыс. человек

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине сделали уже более 8 млн прививок от COVID-19, за минувшие сутки вакцинировали 147 тыс. человек

С начала прививочной кампании в Украине одну прививку от COVID-19 получило более 5 млн человек. За минувшие сутки вакцинированы более 147 тыс. человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Более 5 млн украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19! 147 118 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 20 августа 2021. Одну дозу получили 60 970 человек полностью иммунизированы – 86 148 человек", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали: 957 мобильных бригад, 2 732 пункта прививки, 329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 032 722 человека, из них получили одну дозу – 5 032 720 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 066 426 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 8 099 146 прививок", – отметили в Минздраве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вселенский патриарх Варфоломей призвал верующих вакцинироваться от COVID-19

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+5
Вчера писали 5 млн
Сегодня 8 млн , хотя за последние сутки 147 тыс
«ПАПА ЗА ВАСЮ УЧИЛ МАТЕМАТИКУ» 😀😀😀
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21.08.2021 09:39
+3
Завтра ми прокинемось в іншому світі. І не обов`язково, що людьми. В Україні зробили вже понад 8 млн щеплень проти COVID-19, за минулу добу вакцинували 147 тис. осіб - Цензор.НЕТ 9786
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21.08.2021 09:38
+3
а сколько из них ее купили у семейного врача?
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21.08.2021 11:07
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В Україні зробили вже понад 8 млн щеплень проти COVID-19, за минулу добу вакцинували 147 тис. осіб - Цензор.НЕТ 2680 В Україні зробили вже понад 8 млн щеплень проти COVID-19, за минулу добу вакцинували 147 тис. осіб - Цензор.НЕТ 3696
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21.08.2021 09:21 Ответить
Божі, дай зефілам розуму. Хоча про що я, за таке недолуге, нікчемне та дурне, могло проголосувати тільки безмозге стадо.
Вже два роки, кожного дня завдяки цьому пріпізденту й г@внокомандуючему відбувається ганьба, а їм все "свята роса
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21.08.2021 09:24 Ответить
КОВІД-19: Собаки у шоковому стані - всі люди у намордниках…
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21.08.2021 09:37 Ответить
Завтра ми прокинемось в іншому світі. І не обов`язково, що людьми. В Україні зробили вже понад 8 млн щеплень проти COVID-19, за минулу добу вакцинували 147 тис. осіб - Цензор.НЕТ 9786
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21.08.2021 09:38 Ответить
ми уже в іншому світі
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21.08.2021 16:35 Ответить
Вчера писали 5 млн
Сегодня 8 млн , хотя за последние сутки 147 тыс
«ПАПА ЗА ВАСЮ УЧИЛ МАТЕМАТИКУ» 😀😀😀
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21.08.2021 09:39 Ответить
пока вася скурил математику... В Україні зробили вже понад 8 млн щеплень проти COVID-19, за минулу добу вакцинували 147 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5075
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21.08.2021 09:51 Ответить
Пішла " показуха " перед днем незалежності. Це як 200 мільярдів на зброю до 2035 року і мільярди дерев .
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21.08.2021 10:40 Ответить
Парадоксально, однако в исламском мире карантин по поводу коронавируса переносится наиболее легко и наиболее тяжело, одновременно… Женская половина - легко, потому что постоянно в чадре и так ходят, а мужчины - тяжело, потому что символически уподобляются женщинам…
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21.08.2021 09:45 Ответить
Зебіли з Мінздраву навіть арифметикою і логікою не володіють. Якщо 5 млн. чоловік зробили одну прививку ("з них отримали одну дозу - 5 032 720 осіб"), а дві прививки 3 млн. чоловік, то виходить всього прививок ~ 11 млн. = 5+3+3. А якщо ці 3 млн. входять в 5 млн, то 3 млн. отримали 2 прививки, а одну прививку отримали не 5 млн., а 2 млн., бо 2 прививки це не 1 прививка, щоб рахувати людину і туди, і сюди. У крайньому разі, треба було писати не одну і дві прививки, а "першу дозу" і "другу дозу", тобто 5-першу дозу і 3 другу дозу.
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21.08.2021 10:18 Ответить
Пішла " показуха " перед днем незалежності. Це як 200 мільярдів на зброю до 2035 року і мільярди дерев .
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21.08.2021 10:42 Ответить
а сколько из них ее купили у семейного врача?
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21.08.2021 11:07 Ответить
немало по моим подсчетам В Україні зробили вже понад 8 млн щеплень проти COVID-19, за минулу добу вакцинували 147 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5343
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21.08.2021 16:37 Ответить
Зашморг ковида затягує Україну в кістляві обійми.Как Гепу..Рік тому підхватив на свято.
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21.08.2021 11:16 Ответить
Когда-то Израиль был образцом для борьбы с коронавирусом. Но сейчас здесь один из самых высоких показателей инфицирования в мире, что вызывает вопросы об уменьшении эффективности вакцины.У тех, кто прививался в январе-феврале, упала эффективность защиты, кроме того появился миллион антиваксеров.."Упала эффективность защиты"... и эти люди ещё умудряются кого-то называть "антиваксерами"!? Что-то неладное творится.... Но Секрет состоит в том , что вакцины нет.. Есть препарат ... (с)
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21.08.2021 12:19 Ответить
 
 