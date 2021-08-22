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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
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НАБУ (4031) взятка (5958) Шевченко Евгений (141)

Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко

Попавшегося на взятке в $90 тысяч и.о. руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Евгения Гетьмана лоббировал во время прохождения конкурса министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 20 августа члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей поймали на взятке $90 тысяч. Им оказался Гетьман Евгений Николаевич - и.о. руководителя Комиссии.

"А знаете, кто его лоббировал во время прохождения конкурса? Министр Кабинета Министров Олег Немчинов🙂
И вот что оно писало в своем ФБ после назначения Гетьмана на должность: "Евгений Гетьман имеет опыт в направлении международного сотрудничества в том числе с НАТО (координатор международных проектов), опыт работы в регуляторных органах и опыт руководства коммунальными и частными предприятиями", - как вы уже достали, "опытные" вы наши", - пишет Шевченко.

"А раньше, кстати, этот взяточник (Гетьман. - ред) долгое время работал в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения и прославился тем, что весь Чернобыль поставил на коррупционные потоки. Правда, президент Владимир Зеленский говорит, что коррупция есть во всех странах, поэтому в принципе нет здесь чего удивляться - все по плану", - добавил агент НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следовательницу полиции задержали на взятке в 60 тыс. грн. ФОТО

Отметим, что Министр Кабинета Министров Олег Немчинов так высказался о результатах конкурса: "Иван Рудый избран на должность Председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Он имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на "Играх Непокоренных" в Нидерландах.

Так, согласно пункту 20 Порядка назначения на должности государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22 апреля 2020 г.. № 290 был проведен отбор на вакантные должности Председателя и 6-х членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

В общем принять участие в отборе изъявили желание 378 человек.

К собеседованию было допущено 42 человека, из них 20 человек подали документы на занятие вакантной должности Председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и 32 человека на членов комиссии. Некоторые кандидаты подавали документы одновременно на несколько вакансий.

Кроме этого, по результатам собеседований были назначены Елена Водолажко и Евгений Гетьман на должности членов Комиссии. Елена Водолажко - профессиональный адвокат, член Ассоциации юристов Украины, имеет значительный опыт работы в государственных органах, а также опыт сотрудничества с государственными регуляторными органами по разработке и внедрению регуляторных актов. Евгений Гетман имеет опыт в направлении международного сотрудничества в том числе с НАТО (координатор международных проектов), опыт работы в регуляторных органах и опыт руководства коммунальными и частными предприятиями.

На другие должности членов Комиссии объявлен дополнительный отбор"

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+10
А какаяразніца?
*************!
Сдьєлайєміхвмьєстьє!
Абинебарига!
Каньєцепохібьєднасті!
Цибуля дорога!
Сподіваюсь 73% розумовий талібан, вже наївся цибулі?
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21.08.2021 09:32
+7
Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5360
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21.08.2021 09:41
+6
Раз лоббировал , то надо отработать
Таковы правила при назначении 😀😀😀
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21.08.2021 09:36
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А какаяразніца?
*************!
Сдьєлайєміхвмьєстьє!
Абинебарига!
Каньєцепохібьєднасті!
Цибуля дорога!
Сподіваюсь 73% розумовий талібан, вже наївся цибулі?
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21.08.2021 09:32 Ответить
За минулої влади була повністю викорінена корупція, всі чиновники були абсолютно чесним та ефективеними. А прийшов до влади ЗЄ і понеслось.
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21.08.2021 09:39 Ответить
Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5360
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21.08.2021 09:41 Ответить
За минулої влади хоча б якесь економічне зростання було...

Впійманого на хабарі у $90 тисяч в.о. голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Гетьмана лобіював міністр Кабміну Немчінов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4155
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21.08.2021 10:02 Ответить
Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 715 Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 715 Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5998 Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 715 Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 715
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21.08.2021 09:33 Ответить
в ВЕРХУ одно ВОРЬЁ!!
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21.08.2021 09:33 Ответить
"не ваше бидляче діло знати скільки коштує забаганка Зеленської. ви своє зробили, проголосували так що свій забаліть *****",- ДУС

Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6809
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21.08.2021 09:36 Ответить
100500. Я б вже пенсії заборонив.
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21.08.2021 09:42 Ответить
А "внизу" - ті хто їм заздрить! Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9471
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21.08.2021 09:41 Ответить
Раз лоббировал , то надо отработать
Таковы правила при назначении 😀😀😀
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21.08.2021 09:36 Ответить
Нємчинов зараз заявить що це було "самостійне рішення чиновника" і він "не має до цього стосунку"... Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8317
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21.08.2021 09:40 Ответить
Пан Яр, журналисты мало об этом пишут , но при всех президентах ( может кроме Кравчука), было правило при назначении - человек должен отработать назначение . Так что Немчинов может говорить что угодно - раз лоббировал , значит это его раб 😀😀😀
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21.08.2021 09:44 Ответить
При попадании на взятках надо увольнять и тех кто лоббировал
Тогда может коррупцию трошки уменьшат
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21.08.2021 09:45 Ответить
А "лоббістів" , у свою чергу , теж лоббували! Так (не дай бог) до "самого" доберемося!!! Впійманого на хабарі у $90 тисяч в.о. голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Гетьмана лобіював міністр Кабміну Немчінов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4140
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21.08.2021 09:48 Ответить
В Михайловском соборе идёт СЕЙЧАС совместная служба ПЦУ И ВАРФОЛОМЕЯ по
ЭКСПРЕССО
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21.08.2021 10:32 Ответить
Зебуїни, як то ви кажете, НОВІЄ ЛІТЦА?
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21.08.2021 09:36 Ответить
Ей, зебуїн, то чого, вже забув?! Затонебарига, кінець епохи гідності, новіє літца...! Ну і ще, ви всі прєзідєнти! До речі, такої годівниці, як комісії по азартних іграх в ті роки і близько не було. А новіє літца ще таку собі сотворили, бо все мало! А що, як вам срати межи очі, ну то срати. Так що обітрись і жуй мовчки то зелене гмно, придурку! Тільки обережно, не вдавись, ідіоте.
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21.08.2021 09:48 Ответить
Так вони мабуть родичі з нємчіновим. Бо дуже рожі схожі...
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21.08.2021 09:38 Ответить
Впійманого на хабарі у $90 тисяч в.о. голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Гетьмана лобіював міністр Кабміну Немчінов, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8661
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21.08.2021 09:45 Ответить
Зтули пельку , тому що твоі зелені покидьки , вже так шукали протиправні діяння Президента Порошенка , що в турборежимі
розікрали все, що залишив Порох !
Вам , кацапам , муляє Порошенко , тільки тому , що пслав ху@@ла на ... й !
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21.08.2021 10:04 Ответить
даешь гетьмана, в замы мельнику
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21.08.2021 09:52 Ответить
Цікаво, що зедібіли на кшталт Юрій Вінгорськи зараз мажуть на хліб?
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21.08.2021 10:00 Ответить
думав що тільки путін х...йло. а виявилося що ще одно є. і голосував я за пороха. а такі х..йлани як ти все про...рали..
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21.08.2021 11:52 Ответить
Щас мельник его как расследует!
Думаю минимум на лям!)
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21.08.2021 09:59 Ответить
когда вы ****** уже нажретесь
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21.08.2021 10:24 Ответить
Подельник? А кто еще входит в организованную преступную группировку?
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21.08.2021 10:26 Ответить
СБУ, МВС, Кабмін та ОП на чолі з президентом, мабуть.
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21.08.2021 22:42 Ответить
А де написано, що слуга народа повинен бути чесним? У кіно? Зермак тягне всю нечисть ригівську у владу - реформує ****!
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21.08.2021 10:28 Ответить
И вообще, почему 90тыс. , а не хотя-бы 100 тыс. Какой-то мелкий взяточник пошел у "слуг народа". Мелкота...
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21.08.2021 10:29 Ответить
Вава його помилує, вже й зміни вніс. Такими кадрами пліснява не кидається.
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21.08.2021 10:33 Ответить
Та таких "лоббів" при владі вистачає, міняють тільки один одного.
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21.08.2021 10:47 Ответить
Ага, женечку шевченко опять цензор пиарит. Чем же этот мутный летописец Насиння так дорог редакции?
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21.08.2021 10:54 Ответить
все смешалось у хате *********
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21.08.2021 11:20 Ответить
если такое проходит через конкурс, большие вопросы к самому конкурсу
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21.08.2021 11:24 Ответить
Санкции и против этого СНБО возбудит. А Вы подумали - посадят????
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21.08.2021 11:29 Ответить
Лучше-бы Украиной руководило НАБУ
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21.08.2021 15:00 Ответить
 
 