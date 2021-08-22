Пойманного на взятке в $90 тысяч и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Гетьмана лоббировал министр Кабмина Немчинов, - агент НАБУ Шевченко
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Попавшегося на взятке в $90 тысяч и.о. руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Евгения Гетьмана лоббировал во время прохождения конкурса министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что 20 августа члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей поймали на взятке $90 тысяч. Им оказался Гетьман Евгений Николаевич - и.о. руководителя Комиссии.
"А знаете, кто его лоббировал во время прохождения конкурса? Министр Кабинета Министров Олег Немчинов🙂
И вот что оно писало в своем ФБ после назначения Гетьмана на должность: "Евгений Гетьман имеет опыт в направлении международного сотрудничества в том числе с НАТО (координатор международных проектов), опыт работы в регуляторных органах и опыт руководства коммунальными и частными предприятиями", - как вы уже достали, "опытные" вы наши", - пишет Шевченко.
"А раньше, кстати, этот взяточник (Гетьман. - ред) долгое время работал в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения и прославился тем, что весь Чернобыль поставил на коррупционные потоки. Правда, президент Владимир Зеленский говорит, что коррупция есть во всех странах, поэтому в принципе нет здесь чего удивляться - все по плану", - добавил агент НАБУ.
Отметим, что Министр Кабинета Министров Олег Немчинов так высказался о результатах конкурса: "Иван Рудый избран на должность Председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Он имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на "Играх Непокоренных" в Нидерландах.
Так, согласно пункту 20 Порядка назначения на должности государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22 апреля 2020 г.. № 290 был проведен отбор на вакантные должности Председателя и 6-х членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
В общем принять участие в отборе изъявили желание 378 человек.
К собеседованию было допущено 42 человека, из них 20 человек подали документы на занятие вакантной должности Председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и 32 человека на членов комиссии. Некоторые кандидаты подавали документы одновременно на несколько вакансий.
Кроме этого, по результатам собеседований были назначены Елена Водолажко и Евгений Гетьман на должности членов Комиссии. Елена Водолажко - профессиональный адвокат, член Ассоциации юристов Украины, имеет значительный опыт работы в государственных органах, а также опыт сотрудничества с государственными регуляторными органами по разработке и внедрению регуляторных актов. Евгений Гетман имеет опыт в направлении международного сотрудничества в том числе с НАТО (координатор международных проектов), опыт работы в регуляторных органах и опыт руководства коммунальными и частными предприятиями.
На другие должности членов Комиссии объявлен дополнительный отбор"
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Сдьєлайєміхвмьєстьє!
Абинебарига!
Каньєцепохібьєднасті!
Цибуля дорога!
Сподіваюсь 73% розумовий талібан, вже наївся цибулі?
Таковы правила при назначении 😀😀😀
Тогда может коррупцию трошки уменьшат
ЭКСПРЕССО
розікрали все, що залишив Порох !
Вам , кацапам , муляє Порошенко , тільки тому , що пслав ху@@ла на ... й !
Думаю минимум на лям!)