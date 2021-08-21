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Казанский Денис (307) Аристов Юрий (36)

"Слуга народа" Аристов ведет бизнес с русскими, что объясняет фотографии его сына на фоне Кремля, - Казанский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Фирмы, связанные с председателем бюджетного комитета Верховной Рады Украины, народным депутатом от фракции "Слуга народа" Юрием Аристовым, ведут бизнес с фирмами из России.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 21-летний сын председателя бюджетного комитета, народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Аристова – Артем – хвастается своими визитами в Москву, публикуя фотографии на фоне Кремля в соцсетях.

"Не говорю уже о моральной стороне вопроса, но мне вот интересно, а они не боятся, что юношу просто в один день объявят украинским шпионом и закроют лет на 10, чтобы потом давить на высокопоставленного политика?

Видимо, не боятся. И объясняется это очень просто", - пишет Казанский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председатель бюджетного комитета ВР "слуга народа" Аристов в разгар локдауна неоднократно посещал ресторан в центре Киева, - СМИ. ФОТОрепортаж

А именно, по его словам, объясняется это тем, что "слуга народа" Аристов ведет бизнес с русскими, что можно проследить даже в открытых источниках.

"Например, на его жену Марину Аристову оформлена компания "Эйфель Сервис", директор которой Екатерина Киссе одновременно является директором в ООО "Фрут где Маре" россиянки Натальи Янтовськои.

А в другой компании у той же Янтовской директором работает Анна Киричевская, которая также работает в фирме Аристова ООО "Атлантик-Юмма".

Отсюда возникают вполне закономерные вопросы - насколько тесные связи председателя бюджетного комитета со страной-агрессором и как они влияют на его политическую деятельность в Верховной Раде?" - задается вопросом Казанский.

Слуга народа Аристов ведет бизнес с русскими, что объясняет фотографии его сына на фоне Кремля, - Казанский 01
Слуга народа Аристов ведет бизнес с русскими, что объясняет фотографии его сына на фоне Кремля, - Казанский 02
Слуга народа Аристов ведет бизнес с русскими, что объясняет фотографии его сына на фоне Кремля, - Казанский 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сын "слуги народа" Аристова постит фото на фоне Кремля и лайкает "ВКонтакте" российских политиков, - журналист. ФОТО

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+33
Ещё порция трэшака от зелёнопузых.
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21.08.2021 10:13
+31
Партія колаборантів і какой-разніци.
І Арістов не якась рядова сосна.
А ми ж попереджали, тикали мордами в бужанських, дубинських.
"73%" було пофігу ...

"Фирмы, связанные с председателем бюджетного комитета Верховной Рады Украины, народным депутатом от фракции "Слуга народа" Юрием Аристовым, ведут бизнес с фирмами из России."

Источник: https://censor.net/ru/n3283981
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21.08.2021 10:16
+30
неужели бизнесс на крови ? а впрочем какая разница . это же не Порох барыга а вполне себе приличный слуга народа . да зибилы ? "Слуга народа" Аристов ведет бизнес с русскими, что объясняет фотографии его сына на фоне Кремля, - Казанский - Цензор.НЕТ 9081
опыт подсказывает что в этой ветке ни одного зеленого в комментариях не будет "Слуга народа" Аристов ведет бизнес с русскими, что объясняет фотографии его сына на фоне Кремля, - Казанский - Цензор.НЕТ 5198
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21.08.2021 10:16
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Ещё порция трэшака от зелёнопузых.
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21.08.2021 10:13 Ответить
Зелені колаборанти.
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21.08.2021 12:27 Ответить
І що такого? У нас голова громади має мільйонний бізнес в Москві і має родичів з тейпу Кадирова.
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21.08.2021 10:14 Ответить
На фоне армейской казармы в в/ч он бы смотрелся лучше!
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21.08.2021 10:16 Ответить
зачем этот фрукт маре нужен в в.ч. ?
чтоб наладить бизнес по продаже военных секретов, как его папаша ? "Слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський - Цензор.НЕТ 378
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21.08.2021 13:01 Ответить
неужели бизнесс на крови ? а впрочем какая разница . это же не Порох барыга а вполне себе приличный слуга народа . да зибилы ? "Слуга народа" Аристов ведет бизнес с русскими, что объясняет фотографии его сына на фоне Кремля, - Казанский - Цензор.НЕТ 9081
опыт подсказывает что в этой ветке ни одного зеленого в комментариях не будет "Слуга народа" Аристов ведет бизнес с русскими, что объясняет фотографии его сына на фоне Кремля, - Казанский - Цензор.НЕТ 5198
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21.08.2021 10:16 Ответить
Партія колаборантів і какой-разніци.
І Арістов не якась рядова сосна.
А ми ж попереджали, тикали мордами в бужанських, дубинських.
"73%" було пофігу ...

"Фирмы, связанные с председателем бюджетного комитета Верховной Рады Украины, народным депутатом от фракции "Слуга народа" Юрием Аристовым, ведут бизнес с фирмами из России."

Источник: https://censor.net/ru/n3283981
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21.08.2021 10:16 Ответить
Липецкая фабрика говорите, хм .
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21.08.2021 10:17 Ответить
очередная гнида у власти...
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21.08.2021 10:20 Ответить
Тю, і чого винуватити росіянина, що він бізнес з росіянами веде? Обкрадають разом Україну. А що, хтось проти?
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21.08.2021 10:20 Ответить
Невже хтось здивований тим, що бізнес на росіі у якогось там слуги , якщо бізнес самого найвеличнішого ***********
на росіі , квартири в москві , квартира в Ялті , вілла в Італії і нічого - піпл хаває 😀
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21.08.2021 10:23 Ответить
Аби не Порох!
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21.08.2021 10:23 Ответить
Ага, в москві на червоній площі під час війни.
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21.08.2021 11:22 Ответить
Під час війни , але не в Москві а в Лондоні на рус. тусні
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21.08.2021 11:58 Ответить
Не пи#ди, не на рус. тусні а на Хеллоуїні. Після цього Пророх заявив, що поговорив з ним.
В Лондоні він був на концерті антипутінського репера. Ось його обкладинка з альбому

"Слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський - Цензор.НЕТ 8198
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21.08.2021 13:57 Ответить
Ти явно чувак не в адекваті ) на цього дурноватого рєпера й зібралася рус тусовка , в чем пісдеш ? А то що Петрушко пагаварил патом з синочком , то і Арестов може пагаварить зі своім , в чому різниця між ними ?)
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21.08.2021 14:58 Ответить
Вмикаєш дурня. На тій тусовці він був без напису "россия". То було на хеллоуїн, що було символічно... Шкода, що модер вже прибрав...
Різницю між тюсньою антипутінського репера в Лондоні і показових фото на червоній площі не бачать тільки дебіли.
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21.08.2021 19:07 Ответить
Ти можеш лити на Петрушку і його нащадків тонни меду але факт є факт і нікого не трахає з якого приводу він був. Тільки дебіл (або шоколадний зайка) може придумувати якісь ліві відмазки коли тут все ясно як білий день
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21.08.2021 21:07 Ответить
Лише довів твій пісдеш. А в тебе палає)
Звісно, дебілам все ясно. Петя - агент *****.
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21.08.2021 22:42 Ответить
І крім усього іншого Петя НЕ агент *****, це дурість
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21.08.2021 23:34 Ответить
Отакі націоналісти добряче і посприяли, щоб до влади прийшло оце.
Тепер намагаються переконати, що воно не чим не гірше. А розумні люди вас попереджали... Я не ідеалізую Пороха але більш ніж він для порятунку та розвитку країни не зробив ніхто. А так звичайно, є що йому закинути.
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22.08.2021 08:15 Ответить
Та менi якось то ....... цi висери шоколадникiв проти зелених i навпаки . Я націоналіст і ці два клоуна в мій формат поваги не входять, від слова зовсім) Просто не люблю коли з лайна ліплять цукерку. А коли в мене палае то гашу вогонь пивом (темним - Koestritzer Schwarzbier до речи рекомендую )
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22.08.2021 09:09 Ответить
это одно, а то что часть доли от этого бизнеса на крови перепадает лично зеленскому умалчивается
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21.08.2021 10:24 Ответить
СлугаРУсскаваНарода
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21.08.2021 10:25 Ответить
Во первых рыба это не конфеты, а во вторых, какая разница.
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21.08.2021 10:25 Ответить
Расийские ФСБшники таких как Аристович держат на контролне и вербуют.Так что надо проверить Аристовича ни измену родине.
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21.08.2021 10:25 Ответить
Вся партія слуг уродів є агентами ФСБ РФ , яку очолює зеклоун за мілліони долАрів І обіцяний притулок після своєї злочинної каденціі !
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21.08.2021 12:21 Ответить
Не пались проксивний своєю маніпуляцією з 2013 роком.

Чому фабрика була заарештована кремлядями ще в 2015 році, а бізнеси Зєлі та його подільників і зараз спокійно працюють на паРаші?
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21.08.2021 10:32 Ответить
Так АРЕШТУВАЛИ.
А Зєліни ні. Чому?
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21.08.2021 10:40 Ответить
А якби ти писав з АМЕРИКИ?
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21.08.2021 10:58 Ответить
если бы не арестовали - то ты не сидел бы на бутылке "Слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський - Цензор.НЕТ 9799
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21.08.2021 11:13 Ответить
Как у тебя получается,каждые сутки ночами не спать?😂🌷
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21.08.2021 10:34 Ответить
Не нужно употреблять слово "русские", их не существует.
Есть кацапы или россеяне, в крайнем случае.
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21.08.2021 10:35 Ответить
А русскій язик сущєствуєт?
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21.08.2021 10:37 Ответить
Не искажайте прекрасный украинский язык, не пишите как умственно отсталый.
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21.08.2021 10:47 Ответить
умствєнна атсталиє пішут на п.дарастічєскам русскам язикє каторава ачівідна как і русскіх нє сущєствуєт.
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21.08.2021 11:09 Ответить
Прошу Вас, Федорович, не размножайтесь.
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21.08.2021 11:23 Ответить
русскій?...
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21.08.2021 11:40 Ответить
Треба дивитись на наших мужніх хлопців-Героїв, яки тренуються для Параду, а не на "сціку,,,ів!.
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21.08.2021 10:35 Ответить
Так і у Вави і бізнес в мордорі, і житло в окупованому криму. Та це ж дрУгоє.
"Слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський - Цензор.НЕТ 8854
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21.08.2021 10:36 Ответить
этодругое.... всё вырвано из контекста.... к стати не он ли позировал на зюзиного троянского
питуха перед опой? чтото есть общее.
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21.08.2021 10:40 Ответить
т.я. йде війна і це син голови бюджетного комітету ВР України, там не тільки бізнес, а й шпигунство, шкідництво і державна зрада. І чому цім фактом не займається СБУ і РНБО? Мабуть з однієї компанії.
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21.08.2021 10:41 Ответить
Компилляция
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21.08.2021 10:42 Ответить
с расейскими
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21.08.2021 10:45 Ответить
Зебіли, ітіть вашу мать, кого ви привели до влади?
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21.08.2021 10:51 Ответить
Один в один такого как убрали...а шо, есть другие ?
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21.08.2021 11:04 Ответить
Прибрали бариг і обрали ж нових літс, як не як. Навіщо тоді затівали цей цирк?
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21.08.2021 11:09 Ответить
Шлюх в борделе периодически надо менять на помоложе.
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21.08.2021 14:08 Ответить
Парень бесстрашно поехал в логово врага, а вам слабо? "Слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський - Цензор.НЕТ 5372
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21.08.2021 10:55 Ответить
Конешн слабо!!!, ибо туда льшь ****** едут!
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21.08.2021 11:19 Ответить
атакует москалей биологическими методами. как может.
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21.08.2021 16:32 Ответить
той Артьйом на вигляд чистий ефесбешний гомік(там таких ******* у сраку,а потім Папі роскажем,або працюй на нас))
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21.08.2021 11:08 Ответить
Только не с русскими. а с ***************!
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21.08.2021 11:16 Ответить
Це ще на Майдані на ялинці величезний плакат висів - "любим русских ненавидим путина!"...і так вже 300 років...
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21.08.2021 11:26 Ответить
вчера казанчок, а седня стукачок "Слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський - Цензор.НЕТ 2715
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21.08.2021 11:18 Ответить
Цікаво, патріоти у СБУ таку інфу накопичують ??
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21.08.2021 11:21 Ответить
Да вся страна ведет бизнес с Россией, или очень хочет, северный поток чего стоит, эп статья на идиотов расчитана.
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21.08.2021 11:30 Ответить
яка ж мораль у мудаків
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21.08.2021 11:48 Ответить
Ніякої моралі , тільки бізнес !
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21.08.2021 12:24 Ответить
партия - моральных тварей.....
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21.08.2021 12:28 Ответить
Ну так что? На спортсменов накинулись за фотки мракобесы, а сами с Кремлем дружат? Вот вам совершенное предательство «народных избранников»! А мы хотим вернуть Крым и Донецк! Да никогда, пока эта шваль у власти.
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21.08.2021 12:41 Ответить
То всьо ВО Свобода винна ! "Слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський - Цензор.НЕТ 6169
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21.08.2021 13:01 Ответить
За Свободу даже во Львове не голосуют. Слили сразу после Майдана. Кацапская пропаганда вертит украинцами как хочет.
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21.08.2021 13:12 Ответить
имхо нам таки очень не хватает некоторых методов моссада, талибов и коммуняк. всем похер надолго ли?
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21.08.2021 16:31 Ответить
Это тот Аристов, кто собирался подавать воду в Крым.
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21.08.2021 23:38 Ответить
Слуги роSSийского народа!
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21.08.2021 23:53 Ответить
Бизнес на крови. Хотя какая разница, если даже клоун свои видосики туда продает.
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22.08.2021 09:25 Ответить
Схемы, связи, скандалы

Как пишет портал "fttc.com.ua" от других торговцев рыбой Юру Аристова отличает близкое деловое партнерство с ************ вовой Зеленским и его первым помощником, бывшим главным сценаристом "Квартал 95" Сергеем Шефиром.
Перед первым туром президентских выборов Владимир Зеленский начал выходить из бизнесов, где он раньше участвовал, и перераспределять свою долю между доверенными лицами.

В частности, до апреля 2019 года Зеленский владел 15% в фирме Аристова "Фиш Хаус" а его супруга - 25% в "Зелари Фиш" (перерегистрировано в ООО "Норин плюс"). Это отражено в декларации кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Теперь совладельцами указанной структуры являются сам Аристов, Лариса Шефир и Елена Зеленская. По месту прописки "Зелари Фиш" находится рыбный ресторан "Фиш Хаус (ЕГРПОУ: 35691092, профиль - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, - прим. KV), открывшийся в 2015 году. Долю в ООО "Фиш Хаус" Зеленский передал Сергею Шефиру, его брату Борису и артисту "Квартал 95" Александру Пикалову.

По информации "fttc.com.ua" Зеленский и его друзья инвестировали в рыбный бизнес Юрия Аристова несколько лет назад, когда его компания "Океанаполис" находилась под следствием прокуратуры и была объектом попытки рейдерского захвата. На фоне возможной утраты "Океанаполиса" Аристов зарегистрировал в 2015 году компанию "Атлантик Юмма" и "Зелари Фиш", а в 2018 году - ООО "Столичная икорная компания" (уже без участия Зеленского).
"Слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський - Цензор.НЕТ 8124

Доходы, имущество

Деклараций Юрия Аристова об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера на сайте НАПК обнаружить не удалось.

Это противоречит требованиям пп 4 п. 2 ч. 1 ст. 3 закона "О предупреждении коррупции", в соответствии с которым субъектами декларирования являются кандидаты в народные депутаты, зарегистрированные в установленном порядке.
Больше читайте на портале Компромат: https://kompromat1.pro/articles/148891-glava_op._kto_na_novenjkogo_zelari
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22.08.2021 23:50 Ответить
 
 