"Слуга народа" Аристов ведет бизнес с русскими, что объясняет фотографии его сына на фоне Кремля, - Казанский

Фирмы, связанные с председателем бюджетного комитета Верховной Рады Украины, народным депутатом от фракции "Слуга народа" Юрием Аристовым, ведут бизнес с фирмами из России.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 21-летний сын председателя бюджетного комитета, народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Аристова – Артем – хвастается своими визитами в Москву, публикуя фотографии на фоне Кремля в соцсетях.

"Не говорю уже о моральной стороне вопроса, но мне вот интересно, а они не боятся, что юношу просто в один день объявят украинским шпионом и закроют лет на 10, чтобы потом давить на высокопоставленного политика?

Видимо, не боятся. И объясняется это очень просто", - пишет Казанский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председатель бюджетного комитета ВР "слуга народа" Аристов в разгар локдауна неоднократно посещал ресторан в центре Киева, - СМИ. ФОТОрепортаж

А именно, по его словам, объясняется это тем, что "слуга народа" Аристов ведет бизнес с русскими, что можно проследить даже в открытых источниках.

"Например, на его жену Марину Аристову оформлена компания "Эйфель Сервис", директор которой Екатерина Киссе одновременно является директором в ООО "Фрут где Маре" россиянки Натальи Янтовськои.

А в другой компании у той же Янтовской директором работает Анна Киричевская, которая также работает в фирме Аристова ООО "Атлантик-Юмма".

Отсюда возникают вполне закономерные вопросы - насколько тесные связи председателя бюджетного комитета со страной-агрессором и как они влияют на его политическую деятельность в Верховной Раде?" - задается вопросом Казанский.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Сын "слуги народа" Аристова постит фото на фоне Кремля и лайкает "ВКонтакте" российских политиков, - журналист. ФОТО