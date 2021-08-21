Данилов: Санкции РФ - лучшая оценка моей работы. Продолжу уничтожать любое присутствие "русского мира"

То, что Российская Федерация ввела санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, является "высшим знаком отличия" его работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов написал на странице в Facebook.

По его словам, такой "подарок" Москва решила сделать ко Дню независимости Украины.

"Кремль ввел санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Считаю это наивысшим отличием и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства", - отметил Данилов.

В то же время он подчеркнул, что продолжит свою работу в направлении уничтожения "любого присутствия "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни".

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