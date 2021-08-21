Данилов: Санкции РФ - лучшая оценка моей работы. Продолжу уничтожать любое присутствие "русского мира"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
То, что Российская Федерация ввела санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, является "высшим знаком отличия" его работы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов написал на странице в Facebook.
По его словам, такой "подарок" Москва решила сделать ко Дню независимости Украины.
"Кремль ввел санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Считаю это наивысшим отличием и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства", - отметил Данилов.
В то же время он подчеркнул, что продолжит свою работу в направлении уничтожения "любого присутствия "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни".
Пожалуйста, подождите...
А втім, що з тебе та твоїх однодумців візьмеш крім аналізів. Це вже діагноз!!!!
Юрій Бірюков
19 серпня
Денег нет - но вы держитесь.
Депутаты написали несколько десятков обращений в воинские части с простым вопросом про наличие задолженностей. Хоба... И вот если в небольшой в/ч размер задолженностей по выплатам составляет почти 4 миллиона гривен, то можете дальше представить какая ситуация по всей армии.
Но оказалось, что и это не все. В двух частях мне сегодня подтвердили, что "боевые" в этом месяце выплатят с задержкой и НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. Бо просто нет полного финансирования.
Боевые.
Не в полном объеме.
Впервые, наверное, за все года.
На "Велике Крадівництво" - есть. На гигантские флагштоки - по всей стране - есть. На праздники и концерты - есть. На боевые...
И фишка в том, что я вот не против громадных флагов по всей стране, я не против новых дорог и развязок, я не против концертов на 30-ти летие страны.
Но без армии - это все окажется лишним и ненужным. Можно пускать пыль в глаза большим парадом, можно добиваться похвалы хорошими назначениями. Но вот если перестать выплачивать боевые, то закончится плохо. Без "может".
Економіка-нуль,свобода слова-нуль,оборона -нуль,дипломатія-нуль.Узурпація влади-Ок!Критичне мислення?Ні не чули!
В Никополе начала работать российская сеть супермаркетов Mere. В Павлограде ожидают открытия.
Данилов 15 июня заявил, что открытия не будет.
"Пускай у себя там, у них есть где развиваться, Хабаровск… пускай туда едут и развивают дискаунтеры… Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам очень быстро будут применены
Источник: https://censor.net/ru/n3282601
Тоха Гєращенко 30 разів оближе тарілку,
Беленюк 30 разів обніметься зі Скабєєвою,
Кива 30 разів подрочить в Раді,
Венедіктова 30 разів арештує Медведчука,
Шмигаль в 30 разів підніме тарифи,
а Єрмак 30 разів подзвонить в Москву кураторам
На яких ідіотів це розраховано ?
"Данилов исключил возможность открытия российских супермаркетов в Украине: Пусть в Хабаровск едут и там развиваются."
https://censor.net/ru/news/3271538/danilov_isklyuchil_vozmojnost_otkrytiya_rossiyiskih_supermarketov_v_ukraine_pust_v_habarovsk_edut_i
Или он 3.14т ?
Та не ..не может быть...так и сказал "любого присутствия "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни"....