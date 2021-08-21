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Это месть России за Крымскую платформу, - Кулеба о наложении на него российских санкций

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Это месть России за Крымскую платформу, - Кулеба о наложении на него российских санкций

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает применение к нему санкций со стороны РФ местью за организацию саммита Крымской платформы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в Твиттере.

"Россия обещала, что отомстит мне за Крымскую платформу. Отомстила. Но нас это не остановит. Крым – это Украина", - написал он.

Постановлением правительства РФ от 20 августа 2021 года внесены изменения в так называемый "санкционный список" от 1 ноября 2018 года. В частности, в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, внесены секретарь СНБО Алексей Данилов и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Топ комментарии
+2
вообще-то санкции на персон такого уровня не накладывают.
это уже значит полный разрыв дипотношений, если на главу МИД накладывают санкции.
надеюсь ответные меры не заставят себя ждать
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21.08.2021 11:31
+2
Значит есть реальные активы в России? А в противном случае - понту от "санкций"?
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21.08.2021 11:34
+1
це правда. На мерина педального наші санкцій не накладали... ЗІ Як то кажуть: "ти в мене з язика зняв".

Але я боюсь за інше: тепер щоб клован не кинувся міняти Кулебу на посаді міністра... Хоча: може поміняти весь Кабмін, з нього станеться...
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21.08.2021 11:35
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вообще-то санкции на персон такого уровня не накладывают.
это уже значит полный разрыв дипотношений, если на главу МИД накладывают санкции.
надеюсь ответные меры не заставят себя ждать
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21.08.2021 11:31 Ответить
Ага, надейтесь. Надеяться никогда не вредно
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21.08.2021 11:35 Ответить
це правда. На мерина педального наші санкцій не накладали... ЗІ Як то кажуть: "ти в мене з язика зняв".

Але я боюсь за інше: тепер щоб клован не кинувся міняти Кулебу на посаді міністра... Хоча: може поміняти весь Кабмін, з нього станеться...
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21.08.2021 11:35 Ответить
Значит есть реальные активы в России? А в противном случае - понту от "санкций"?
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21.08.2021 11:34 Ответить
Искать логику на рашке?) Вы серьезно?)))
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21.08.2021 11:45 Ответить
В Крыму, наверно.
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21.08.2021 12:34 Ответить
у этого обсоса авторитет на международной арене 0,000000000001, на цирковой арене высокий. 3 года назад в МИДе подметал кабинеты и бегал за пивом. из ОПы попросили помочь, теперь уровень вырастет слегка до 0,000000000002
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21.08.2021 13:04 Ответить
гордись и считай ето наградой!
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21.08.2021 11:36 Ответить
Было сообщение что одна из стран которая собиралась быть представлена на платформе, решила под давлением РФерии не посылать своих представителей. Просьба огласить струхнувшую или простимулированную " страну".
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21.08.2021 11:42 Ответить
А чому на Вавку не накладають санкції? Це стає підозрілим.
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21.08.2021 11:48 Ответить
не заслужил еще головной ссыкун стадионный - не все и не туда отвел.
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21.08.2021 11:59 Ответить
А почему Петя против пуйла не ввёл санкции? Подозрительно!
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21.08.2021 18:39 Ответить
И против Пети тоже не вводились санкции!
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21.08.2021 18:53 Ответить
веселый перетрах и стон на мокшанских болотах не могут не радовать....
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21.08.2021 11:53 Ответить
настало время учредить новый орден в Украине - "Почетне зелення!" 3 степеней....
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21.08.2021 12:22 Ответить
после почетнэ свыненя
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21.08.2021 13:28 Ответить
а от и "брательник" с невнятным набором букв...
мабyть xлебальником на клаву упал и запостил Це помста Росії за Кримську платформу, - Кулеба про накладення на нього російських санкцій - Цензор.НЕТ 6797
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21.08.2021 13:32 Ответить
а ты свынячим рылом
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21.08.2021 13:38 Ответить
пипец, шо у вас на кацапии творится...
вас таких по бедности в ету гнилушку набирают или y кого выше скрепа торчит?
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21.08.2021 13:43 Ответить







Вал Мишель



Мало ли в России Путиных? Но Ольга Скабеева точно знает, кто из них *****! Она сообщила об этом своим зрителям и посоветовала найти полную версию песни в интернете.
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21.08.2021 12:30 Ответить
Так все-таки фейк или нет?
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21.08.2021 13:04 Ответить
 
 