Это месть России за Крымскую платформу, - Кулеба о наложении на него российских санкций
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает применение к нему санкций со стороны РФ местью за организацию саммита Крымской платформы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в Твиттере.
"Россия обещала, что отомстит мне за Крымскую платформу. Отомстила. Но нас это не остановит. Крым – это Украина", - написал он.
Постановлением правительства РФ от 20 августа 2021 года внесены изменения в так называемый "санкционный список" от 1 ноября 2018 года. В частности, в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, внесены секретарь СНБО Алексей Данилов и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Читайте на Цензор.НЕТ - Данилов: Санкции РФ против меня - лучшая оценка работы
Топ комментарии
+2 Pegas
показать весь комментарий21.08.2021 11:31
+2 І ШО?
показать весь комментарий21.08.2021 11:34
+1 Ан Мур
показать весь комментарий21.08.2021 11:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
это уже значит полный разрыв дипотношений, если на главу МИД накладывают санкции.
надеюсь ответные меры не заставят себя ждать
Але я боюсь за інше: тепер щоб клован не кинувся міняти Кулебу на посаді міністра... Хоча: може поміняти весь Кабмін, з нього станеться...
мабyть xлебальником на клаву упал и запостил
вас таких по бедности в ету гнилушку набирают или y кого выше скрепа торчит?
Вал Мишель
Мало ли в России Путиных? Но Ольга Скабеева точно знает, кто из них *****! Она сообщила об этом своим зрителям и посоветовала найти полную версию песни в интернете.