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Новости Политика Украины
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Данилюк Александр (469) Мельник Вадим (72) Бюро экономической безопасности (167)

Данилюк о назначении Мельника главой БЭБ: Реформа захлебнулась, не начавшись. Показательный "подарок" президента стране на 30-летие

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данилюк о назначении Мельника главой БЭБ: Реформа захлебнулась, не начавшись. Показательный

Вадима Мельника назначили на должность руководителя Бюро экономической безопасности вечером, перед праздниками, чтобы за выходные забылось это решение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом экс-глава Совета нацбезопасности и Минфина, а также экс-кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности Александр Данилюк написал на странице в Facebook, комментируя назначение Вадима Мельника на должность руководителя БЭБ.

"Назначение Мельника на главу БЭБ произошло сегодня (20 августа. - Ред.) вечером, перед праздниками. В "лучших" традициях, чтобы одиозные решения забылись за выходные.

Это решение не стало для меня новостью. Я с самого начала конкурса два месяца назад информировал, что президент решил назначить Мельника за заслуги перед "Банковой", а конкурс будет формальнистью. Понимая риск такого результата, решил сам отправиться на конкурс, чтобы привлечь внимание к возможным последствиям.
У меня была надежда консолидировать общественность, чтобы не допустить худшего. Заставить власть выбрать хотя бы более-менее вменяемого человека, который не будет строить карательного супермонстра с невиданными полномочиями.

Не получилось.

Завтра мы проснемся в стране, пережившей два Майдана, и где налоговик с 16-летним опытом начнет строить единственное, что умеет, - коррупционную и карательную машину. Это - реформа, которая захлебнулась, не начавшись, и последствия ее очень скоро почувствуют все без исключения.

Показательный "подарок" президента стране на 30-летие. Ну, значит, мы этого достойны", - написал Данилюк

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Если БЭБ возглавит Мельник - значит, на конкурсе победила коррупция.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+24
Покажите мне хотя бы одну реформу, которая не захлебнулась. Все реформы, которые начинал ЗЕ! весело пускают пузыри, идя ко дну
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21.08.2021 11:33
+18
Я не можу закінчити війну, посадити олігархів, знизити тарифи...
Але я можу 30 разів віджатися на брусьях! Не до кінця! Данилюк о назначении Мельника главой БЭБ: Реформа захлебнулась, не начавшись. Показательный "подарок" президента стране на 30-летие - Цензор.НЕТ 4907
Яких ще реформ тобі не вистачає, мій дурненький виборець?
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21.08.2021 11:34
+17
О! Вспомнилась реформа, которую ЗЕ!Вова проталкивает с упрямством дебильного вислюка. Он же большой герб реформирует!! Вместо прекрасного, лаконичного и всеми узнаваемого Тризуба с упорством сумасшедшего впихивает пивную этикетку. Вот реформа всех реформ!! И, судя по всему в ВР примут этот дебилизм вместо герба
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21.08.2021 11:51
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Вот, если бы назначили бениного жополиза с трускавецким дипломом данилюка ...
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21.08.2021 11:31 Ответить
А шо сі стало? Спробував Зеленого лайна, якого так хотів? Що, не смачно?
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21.08.2021 11:39 Ответить
Чим відрізняється данилюк від мельника?
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21.08.2021 12:14 Ответить
Данилюк! Ничего ты не понимаешь в "ИНВЕСТНЯНЯХ"! Данилюк про призначення Мельника головою БЕБ: Реформа захлинулася, не розпочавшись. Показовий "подарунок" президента країні на 30-річчя - Цензор.НЕТ 3208 Соси свой ЗЕлёный леденец, которого ТЫ в том числе нам притащил!
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21.08.2021 14:04 Ответить
Окстіться, я порохоботка.
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21.08.2021 14:58 Ответить
Усім слава! Усі вільні!
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21.08.2021 11:32 Ответить
Покажите мне хотя бы одну реформу, которая не захлебнулась. Все реформы, которые начинал ЗЕ! весело пускают пузыри, идя ко дну
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21.08.2021 11:33 Ответить
Я не можу закінчити війну, посадити олігархів, знизити тарифи...
Але я можу 30 разів віджатися на брусьях! Не до кінця! Данилюк о назначении Мельника главой БЭБ: Реформа захлебнулась, не начавшись. Показательный "подарок" президента стране на 30-летие - Цензор.НЕТ 4907
Яких ще реформ тобі не вистачає, мій дурненький виборець?
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21.08.2021 11:34 Ответить
Віджимається ВОНО по ЗЕбільному, навіть в школі таке напіввіджимання не зараховують!
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21.08.2021 14:01 Ответить
ция вечная игра в квартет будет продолжаться, пока рак на горе не свистнет. але щука летать не научится
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21.08.2021 11:37 Ответить
Ты хотел сказать, что ты сегодня еще не сидел на бутылке и забыл собрать на дань кадырову, я правильно понял?
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21.08.2021 11:48 Ответить
який смишной чобот, нанизался на пляшку, да еще и поскакивает Данилюк про призначення Мельника головою БЕБ: Реформа захлинулася, не розпочавшись. Показовий "подарунок" президента країні на 30-річчя - Цензор.НЕТ 267
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21.08.2021 11:52 Ответить
Ану скажи ПАЛЯНИЦЯ.

Данилюк про призначення Мельника головою БЕБ: Реформа захлинулася, не розпочавшись. Показовий "подарунок" президента країні на 30-річчя - Цензор.НЕТ 2264
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21.08.2021 11:51 Ответить
шо, опять?
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21.08.2021 11:53 Ответить
Ті хто зазубрив паляниця, валяться на нісенітниця.
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21.08.2021 11:55 Ответить
Опять обиделся... Данилюк о назначении Мельника главой БЭБ: Реформа захлебнулась, не начавшись. Показательный "подарок" президента стране на 30-летие - Цензор.НЕТ 2986
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21.08.2021 11:40 Ответить
Вже третій рік суцільні подарунки від найкоротшого президента всіх часів і народів.
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21.08.2021 11:42 Ответить
Нагадую:
Коли виступає ЗЕбанат, навіть солов'ї замовкають. Бо Природа так все мудро влаштувала, що не можна співати та блювати одночасно...
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21.08.2021 11:46 Ответить
Показательный пример, когда ********** обернулся против ********, пане Данилюк, я вас вітаю, ви зробили це разом.
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21.08.2021 11:46 Ответить
Дякую, дуже дякую, Данилюк.
Вы зробили це разом.
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21.08.2021 11:47 Ответить
привіт
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21.08.2021 11:48 Ответить
привіт
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22.08.2021 10:50 Ответить
Данилюк про призначення Мельника головою БЕБ: Реформа захлинулася, не розпочавшись. Показовий "подарунок" президента країні на 30-річчя - Цензор.НЕТ 6179
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21.08.2021 11:47 Ответить
А, может, так и есть? мельник занес брату ермака... Идиоты же ермака выбрали, и не на год, и не на два...
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21.08.2021 11:53 Ответить
О! Вспомнилась реформа, которую ЗЕ!Вова проталкивает с упрямством дебильного вислюка. Он же большой герб реформирует!! Вместо прекрасного, лаконичного и всеми узнаваемого Тризуба с упорством сумасшедшего впихивает пивную этикетку. Вот реформа всех реформ!! И, судя по всему в ВР примут этот дебилизм вместо герба
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21.08.2021 11:51 Ответить
Геральдика взагалі дуже складна наука з великой кількістю нюансів. Тому є небезпека що зроблений наспіх великий герб буде посміховиськом на кшталт банановий республіки. Як на мене, тризуб перфектний і досконалий. Тризуб має бути центральним домінуючим, а продумані доповнення відобразити історію.
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21.08.2021 11:53 Ответить
Вместо прекрасного, лаконичного и всеми узнаваемого Тризуба .-Это точно, что вместо? Или всё таки параллельно, в особо оговоренных случаях.
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21.08.2021 17:00 Ответить
Так ти ж сам привів зеленського до влади-а тепер таке говориш-добре що хоч у тебе тепер Порошенко не винуватий
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21.08.2021 11:51 Ответить
НІ ПОРОХ ЗРОБИВ ВСЕ ЩОБ ПРИЙШЛИ ЗЕЛЕН, ТАК ЩО ВИНА НЕ ЗНІМАЄТЬСЯ, ВІН НАВІТЬ НЕ ЗАТВЕРДИВ ВЕЛИКИЙ ГЕРБ.
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21.08.2021 14:58 Ответить
Чому всі зебілоїди проти тризуба?
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21.08.2021 18:12 Ответить
Мрази у власти настолько отвратительны, что даже мрази, с которыми они начинали БЛЮЮТ от отвращения, глядя на этих мразей у власти!
😭
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21.08.2021 11:55 Ответить
Ця посада дуже дорого коштує , а зебабуїн бабло любить 🙂
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21.08.2021 12:10 Ответить
Цікаво, Данилюк уже вилікувався віз Зеленої хворби?
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21.08.2021 12:24 Ответить
Путаешь диагнозы - "Зеленая болезнь" это у разведенок, бляхеров и торговцев с рынка. А тут банальная хитрож№пость. И она неизлечима.
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21.08.2021 13:09 Ответить
73% суспільства не можуть складати ті категорії які ти перерахував, там набагато більше палітра... з Данилюком щось інше, це дуже освідчена й розумна людина, його амбіції, це нормально й природно(тим більш до його особистого дітища) з його характеристикою, як хитрожопого, я не погоджуюсь.
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21.08.2021 13:40 Ответить
Я перечисляю самые одиозные категории пациентов.
Умному человеку сразу понятно было что такое "проект голобородько". Чтобы быть сторонником зеублюдка достаточно обладать мозгом дебила, а вот для того чтобы быть в его команде необходимо чтобы брезгливость отсутствовала напрочь.
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21.08.2021 16:59 Ответить
мозок дибіла не може мати гидливості до свого кумира. то все для нього в кайф і за щастя... - вони всі такі. пацієнток розвіднячок, я б не ображав так огульно... їх життя і так мордою по асфальту "смачно" протянуло... зато таксистів би добавив...
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21.08.2021 17:17 Ответить
мельник прошел, потому что у него огромный опит. его опонентов не увольняли за коррупцию а Мельника увольняли. для команды ЗЕ это большой + в пользу мельника. сговорчевей будет.
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21.08.2021 12:25 Ответить
на этом месте должен быть отпетый мусорилло! такая логика. видимо он падла в квадрате.
Данилюк про призначення Мельника головою БЕБ: Реформа захлинулася, не розпочавшись. Показовий "подарунок" президента країні на 30-річчя - Цензор.НЕТ 1653
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21.08.2021 12:56 Ответить
Пауки в банке? Помнится Данилюк поддерживал ЗЕ на выборах...
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21.08.2021 12:30 Ответить
после голосования "мудрого нариду" Украина на 73% захлебнулась "зелеными реформами" .
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21.08.2021 13:29 Ответить
ну, каменты от лузера-обиженки - таки делим на 20..

время покажет. гундеть до этого - себя не уважать.
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21.08.2021 14:38 Ответить
Зато нарид в телячьем восторге от дурацкого ла-ла-ла на параде.
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21.08.2021 15:33 Ответить
фаниткам шоколадного "жму руку. обнимаю" - виднее конечно же...
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21.08.2021 21:08 Ответить
Рожу назначили такую колоритную! Аж не минуты сомнений не остается. Что зе, что его решения, одни других краше. Правильно сказали, безпредельшик обыкновенный. На камеру "масочка" а в жизни "чего этим козлам надо?"
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21.08.2021 17:47 Ответить
фаниткам шоколадного "жму руку. обнимаю" - виднее конечно же...
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21.08.2021 21:07 Ответить
 
 