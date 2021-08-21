Данилюк о назначении Мельника главой БЭБ: Реформа захлебнулась, не начавшись. Показательный "подарок" президента стране на 30-летие
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Вадима Мельника назначили на должность руководителя Бюро экономической безопасности вечером, перед праздниками, чтобы за выходные забылось это решение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом экс-глава Совета нацбезопасности и Минфина, а также экс-кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности Александр Данилюк написал на странице в Facebook, комментируя назначение Вадима Мельника на должность руководителя БЭБ.
"Назначение Мельника на главу БЭБ произошло сегодня (20 августа. - Ред.) вечером, перед праздниками. В "лучших" традициях, чтобы одиозные решения забылись за выходные.
Это решение не стало для меня новостью. Я с самого начала конкурса два месяца назад информировал, что президент решил назначить Мельника за заслуги перед "Банковой", а конкурс будет формальнистью. Понимая риск такого результата, решил сам отправиться на конкурс, чтобы привлечь внимание к возможным последствиям.
У меня была надежда консолидировать общественность, чтобы не допустить худшего. Заставить власть выбрать хотя бы более-менее вменяемого человека, который не будет строить карательного супермонстра с невиданными полномочиями.
Не получилось.
Завтра мы проснемся в стране, пережившей два Майдана, и где налоговик с 16-летним опытом начнет строить единственное, что умеет, - коррупционную и карательную машину. Это - реформа, которая захлебнулась, не начавшись, и последствия ее очень скоро почувствуют все без исключения.
Показательный "подарок" президента стране на 30-летие. Ну, значит, мы этого достойны", - написал Данилюк
Пожалуйста, подождите...
Але я можу 30 разів віджатися на брусьях! Не до кінця!
Яких ще реформ тобі не вистачає, мій дурненький виборець?
Коли виступає ЗЕбанат, навіть солов'ї замовкають. Бо Природа так все мудро влаштувала, що не можна співати та блювати одночасно...
Вы зробили це разом.
😭
Умному человеку сразу понятно было что такое "проект голобородько". Чтобы быть сторонником зеублюдка достаточно обладать мозгом дебила, а вот для того чтобы быть в его команде необходимо чтобы брезгливость отсутствовала напрочь.
время покажет. гундеть до этого - себя не уважать.