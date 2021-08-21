Данилюк о назначении Мельника главой БЭБ: Реформа захлебнулась, не начавшись. Показательный "подарок" президента стране на 30-летие

Вадима Мельника назначили на должность руководителя Бюро экономической безопасности вечером, перед праздниками, чтобы за выходные забылось это решение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом экс-глава Совета нацбезопасности и Минфина, а также экс-кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности Александр Данилюк написал на странице в Facebook, комментируя назначение Вадима Мельника на должность руководителя БЭБ.

"Назначение Мельника на главу БЭБ произошло сегодня (20 августа. - Ред.) вечером, перед праздниками. В "лучших" традициях, чтобы одиозные решения забылись за выходные.

Это решение не стало для меня новостью. Я с самого начала конкурса два месяца назад информировал, что президент решил назначить Мельника за заслуги перед "Банковой", а конкурс будет формальнистью. Понимая риск такого результата, решил сам отправиться на конкурс, чтобы привлечь внимание к возможным последствиям.

У меня была надежда консолидировать общественность, чтобы не допустить худшего. Заставить власть выбрать хотя бы более-менее вменяемого человека, который не будет строить карательного супермонстра с невиданными полномочиями.

Не получилось.

Завтра мы проснемся в стране, пережившей два Майдана, и где налоговик с 16-летним опытом начнет строить единственное, что умеет, - коррупционную и карательную машину. Это - реформа, которая захлебнулась, не начавшись, и последствия ее очень скоро почувствуют все без исключения.

Показательный "подарок" президента стране на 30-летие. Ну, значит, мы этого достойны", - написал Данилюк

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