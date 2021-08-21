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Огромная благодарность нашей стране, - дзюдоистка Билодид о выплатах вознаграждения спортсменам за олимпийские медали
Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поблагодарила государство за выплату спортсменам вознаграждения за завоеванные олимпийские медали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.
"Хочу выразить огромную благодарность нашей стране за вознаграждение, которое уже выплатили призерам и чемпионам Олимпийских игр Очень приятно, что наша страна поддерживает спортсменов. Горжусь тем, что представляю Украину!", -м написала она.
Топ комментарии
+10 Виталий Ильин 4a11867e
показать весь комментарий21.08.2021 12:01
+8 Виктор Ли a3db1a1b
показать весь комментарий21.08.2021 11:52
+6 хужє не будєт
показать весь комментарий21.08.2021 11:59
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Пожалуйста, подождите...
"поцелуй меня!.. а если не поцелуешь, я тебе поломаю руку"))..
жаль девчонку, а так молодец...
жaль до вас не доехало...
Даже супер успешного борца от краха карьеры отделяет всего лишь одно неутачное падение на руку с переломом кисти.
какие к ней претензии?..
Обое - хитрожопое. И страна для них не Родина, а гешефт...
Поняло, подстилка?
может и сглупила на эмоциях.
но, и тебе и никому-либо еще она ничего не должна.
умный гордился бы медалью для страны.
Воїн отримує поранення на війні яке призводить до інвалідності ( тобто втрата працездатності). З моменту отримання такого поранення пройде близько пів року, щоб встановили ( а може й ні) відсоток втрати працездатності, а потім ще пів року щоб виплатили ОГД за 3 групу інвалідності близько 520 тисяч грн. При загибелі також пів року часу проходить. А тут на те,- распешитесь. І заміть гордящийся ЗАГИБЕЛЬ воїна оцінюється в 1.2 міліона грн.
Скопом вас в окопи необхідно відправити може тоді у вас почне гордість з'являтись. НЕПОТРІБИ приносящі хрен зна що, хрен зна кому.