ЦПК о словах Зеленского: Мало стран с нулевым уровнем коррупции, но есть ли цивилизованные страны, где происходит то, что в Украине
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Во многих странах есть коррупция, но в цивилизованных государствах не происходит то, что происходит в Украине.
Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Центра противодействия коррупции (ЦПК), передает Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленский ответил президенту Байдену на фразу о коррупции, из-за которой Украине пока не светит НАТО. (...)
Возможно, и в самом деле мало стран, где нулевой уровень коррупции. Но есть ли цивилизованные страны, где:
- Офис главы государства, генпрокурор, несколько судов нагло отмазывают чиновника президентской администрации, которого подозревают в коррупции?
- Прикрываясь Днем Независимости, выводят из-под закона о закупках тендеры на 5 млрд грн?
- Прикрываясь насущной необходимостью, планируют без тендеров распилить более 100 млрд грн на строительстве Киевской объездной дороги?
- Срывают конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не сумев протащить выгодных власти кандидатов?
- Председателя облсовета, представляющего провластную партию, ловят на крупной взятке и при этом даже не увольняют?
Вместо того, чтобы обижаться на обоснованные заявления, лучше даже не давать поводов для таких мыслей со стороны союзников", - сказано в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Справедливости ради, замечу, что уголовник кучма не брезговал фальсификациями выборов, но технологии тех времен не давали так значительно исказить результат, как, например, в бсср год назад...
Тому рідне село Бандери проголосувало за ЗЕбаната.
Може люди котрі пройшли Майдан не винні на стільки, наскільки здається. ХЗ. Проти вас примінили нову ефективну технологію - пустишка, яка подавала ознаки всіх можливих ідеологій і кожен бажаючий дофантазовував до власного ідеалу.
За останній рік показники України в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index - CPI) виросли на 3 бали. Із 33 балами зі 100 можливих ми отримали 117 місце зі 180 країн у списку СРІ. Поруч із нами у рейтингу Єгипет, африканська Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне та Замбія - всі ці країни так само у CPI-2020 набрали по 33 бали.
З-поміж сусідів найближча до України Молдова - 34 бали та 115 місце (+2 бали). Так само покращили свої показники у порівнянні з минулим роком європейські автократії Білорусь (47 балів, 63 місце) та Росія (30 балів, 129 місце). Остання залишається єдиною країною, яку з-поміж сусідок, випереджає Україна. Не змінили за рік свої показники Угорщина та Румунія - обидві країни набрали по 44 бали та посідають 69 місце. Водночас торішні лідерки СРІ серед сусідів втратили свої бали: Словаччина - 1 бал, Польща - 2 бали.
Перша десятка CPI за рік не змінилася, абсолютними лідерами списку залишаються Нова Зеландія та Данія - вони додали по одному балу та тепер мають по 88 зі 100. Єдиною країною-лідеркою, яка втратила в Індексі, стала Фінляндія - мінус 1. Однак із 85 балами вона, як і торік, посідає 3 сходинку - разом із Сінгапуром, Швецією та Швейцарією.
У кінці списку опинилися Сирія (14), Сомалі (12) та Південний Судан (12).
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Вот нас всех и "сделали". Уроды.
в отличие от пэтрыка и яныка.
всё равно - дофига "великоумных" не довольных..
Даже ваш любимый сракошвили при Порохе говорил о размерах коррупции в 5 млрд (преувеличивая ее размеры), а при зеленом овоще говорит о 37 миллиардах (преуменьшая размеры)!
Конкурсов на должности нет---все продается, прозрачных закупок нет--только по своим и за откаты, тарифы растут, а олигархам простили их долги на 100 миллиардов, цены выросли на ВСЕ, коррупционеры януковоща во власти и в ОПе!
Какой поц ЭТИМ может быть доволен????
поведутся ведь только явные дебилы.
смысл?
всё ведь пишется и без проблем выкладывается. где хоть что-то близкое к петиным "жму руку, целую в десна" при разговоре с пу?..