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ЦПК о словах Зеленского: Мало стран с нулевым уровнем коррупции, но есть ли цивилизованные страны, где происходит то, что в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦПК о словах Зеленского: Мало стран с нулевым уровнем коррупции, но есть ли цивилизованные страны, где происходит то, что в Украине

Во многих странах есть коррупция, но в цивилизованных государствах не происходит то, что происходит в Украине.

Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Центра противодействия коррупции (ЦПК), передает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский ответил президенту Байдену на фразу о коррупции, из-за которой Украине пока не светит НАТО. (...)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа из-за расширения формата переговоров, - Никифоров

Возможно, и в самом деле мало стран, где нулевой уровень коррупции. Но есть ли цивилизованные страны, где:

- Офис главы государства, генпрокурор, несколько судов нагло отмазывают чиновника президентской администрации, которого подозревают в коррупции?

- Прикрываясь Днем Независимости, выводят из-под закона о закупках тендеры на 5 млрд грн?

- Прикрываясь насущной необходимостью, планируют без тендеров распилить более 100 млрд грн на строительстве Киевской объездной дороги?

- Срывают конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не сумев протащить выгодных власти кандидатов?

- Председателя облсовета, представляющего провластную партию, ловят на крупной взятке и при этом даже не увольняют?

Вместо того, чтобы обижаться на обоснованные заявления, лучше даже не давать поводов для таких мыслей со стороны союзников", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тендер на ремонт трассы Киев - Борисполь стоимостью 900 млн грн без конкуренции выиграла фирма "Автомагістраль-Південь", ранее получившая свыше 367 млн на содержание данного участка, - ЦПК

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+37
Два роки бидлом обране НЄ ЧМО керує? найбільшою державою Європи і навіть не намагається зрозуміти бодай з половини власні повноваження, **** тупа. Доручило воно ОПє провести повний аудит тарифів. СпортЛото доручи, пес картавий аудити проводити *****.
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21.08.2021 12:08
+24
стран с нулевой коррупцией нет вообще. но почему-то такие, как новый глава БЭБ, в цивилизованной стране дальше камеры в СИЗО не продвинулись бы.
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21.08.2021 12:11
+19
Для начала нужно чтобы главнокомандующий и его ополченочка не сливали секретные данные кацапам
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21.08.2021 12:10
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А шо там, кстатє, з анонсованим в 2019 аудитом повноважень президента? Все ще не провели, як я бачу?
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21.08.2021 12:09 Ответить
Є такі країни. Нинішні США, наприклад. Тамтешні дєрьмократи пропхали нещодавно закон про інфраструктуру на трильйон доларів, де на саму інфраструктуру виділено кілька процентів, а решта пішла на фірми та компанії "наближених осіб". Необільшовички поспішають нажитися, бо хтозна, що буде далі. А далі неодмінно буде.
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21.08.2021 14:13 Ответить
Не несіть дурниць. Так, ліберальні фашисти намагались пропхати багатотрільйонний проєкт, шо не мав стосунку до інфраструктури. Однак цей проєкт здох в Сенаті США. Натомість, був затверджений значно дешевший проєкт, спрямований виключно на покращення інфраструктурних систем в США. Не переказуйте російську галіматью.
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21.08.2021 16:49 Ответить
Російську галіматню я не дивлюся від слова ВЗАГАЛІ - на фіга засмічувати голову пропагандистськими бздурами? А дивлюся я Такера Карлсона, Шона Генніті і Грега Гатфілда. А що я не так сказав? https://www.cnbc.com/2021/08/10/senate-to-pass-bipartisan-infrastructure-bill.html Суму назвав вірно - трильйон, з якого на саму інфраструктуру буде потрачено лише 550 млд. (а не кілька відсотків, соррі).
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21.08.2021 19:46 Ответить
Два роки бидлом обране НЄ ЧМО керує? найбільшою державою Європи і навіть не намагається зрозуміти бодай з половини власні повноваження, **** тупа. Доручило воно ОПє провести повний аудит тарифів. СпортЛото доручи, пес картавий аудити проводити *****.
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21.08.2021 12:08 Ответить
Интересно,"СпортЛото" после позорного развала совка, осталось нарасие?
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21.08.2021 12:15 Ответить
Вообще-то я в заложниках - ни разу не побеждал мой кандидат - в заложниках у быдла, которое уголовника кучму аж 2 раза выбирало, они же выбирали и последующих.
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21.08.2021 12:23 Ответить
Так Кучма с какой то бабой коммунякой соревновался,если не ошибаюсь-поэтому его и выбрали какой то там раз...неужели она ваше протеже ?)
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21.08.2021 12:27 Ответить
його протеже - петушарій...
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21.08.2021 12:31 Ответить
Отнюдь: будущее Украины всегда просерается быдлом в первом туре.
Справедливости ради, замечу, что уголовник кучма не брезговал фальсификациями выборов, но технологии тех времен не давали так значительно исказить результат, как, например, в бсср год назад...
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21.08.2021 12:34 Ответить
Більшість населення дегенерати, буде ще й другий термін.
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21.08.2021 13:23 Ответить
Він молодий, "бистро учітся", ввійде в роль прєза і на наступному терміні "пакажєт кузькіну мать"
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21.08.2021 13:35 Ответить
В усіх країнах більшість населення - дегенерати.
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21.08.2021 19:46 Ответить
А Вас не турбує, що ваша Польща споживає мільярдні подачки від того європейського бидла? Чи для Вас гроші не пахнуть?
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21.08.2021 16:53 Ответить
Для начала нужно чтобы главнокомандующий и его ополченочка не сливали секретные данные кацапам
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21.08.2021 12:10 Ответить
А США интересно по мнению цпк цивилизованная страна?
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21.08.2021 12:10 Ответить
В США нема ЦПК, тому й до цивілізації там далеко.
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21.08.2021 14:13 Ответить
стран с нулевой коррупцией нет вообще. но почему-то такие, как новый глава БЭБ, в цивилизованной стране дальше камеры в СИЗО не продвинулись бы.
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21.08.2021 12:11 Ответить
назначением Мельника главой БЕБ. вот ответ на все Ваши вопросы.
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21.08.2021 12:12 Ответить
Мабуть що настав таки час для незручних питань Як то так могло статися,що люди які пройшли Майдан, потім взяли та обрали собі в вожді відвертого ідейного малороса? Мені відповідати не потрібно. Себе запитайте, собі дайте відповідь.
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21.08.2021 12:13 Ответить
тепер можу навіть подякувати за допис без образ.
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21.08.2021 12:29 Ответить
Бо в вас ЗЕбанатів дитяча психологія. Схильні вірити в нереальні обіцянки, в диво, в чудеса. Ховаються від реальності. В реальності одні проблеми, конкуренція, змагання. Треба працювати. В мріях, надіях на когось все виглядає значно миліше.
Тому рідне село Бандери проголосувало за ЗЕбаната.
Може люди котрі пройшли Майдан не винні на стільки, наскільки здається. ХЗ. Проти вас примінили нову ефективну технологію - пустишка, яка подавала ознаки всіх можливих ідеологій і кожен бажаючий дофантазовував до власного ідеалу.
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21.08.2021 12:38 Ответить
Скільки людей реально "пройшли Майдан"? Тисяч 100-200 і то, майже всі виключно з Києва. Абсолютна більшість українців не бачила ні Майдану, ні війни.
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21.08.2021 12:57 Ответить
Ви спочатку маєте відповісти собі, кого ви в своїй Польщі обрали.
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21.08.2021 16:55 Ответить
В Польщі обрали представника консервативних сил (by narrow margine). Непокоїть те, що за представника глобалістів проголосувало дуже багато поляків.
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21.08.2021 19:51 Ответить
Да потому что зекрыса с интеллектом не президента,а подсобного рабочего
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21.08.2021 12:15 Ответить
сприйняття корупції-2020
За останній рік показники України в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index - CPI) виросли на 3 бали. Із 33 балами зі 100 можливих ми отримали 117 місце зі 180 країн у списку СРІ. Поруч із нами у рейтингу Єгипет, африканська Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне та Замбія - всі ці країни так само у CPI-2020 набрали по 33 бали.
З-поміж сусідів найближча до України Молдова - 34 бали та 115 місце (+2 бали). Так само покращили свої показники у порівнянні з минулим роком європейські автократії Білорусь (47 балів, 63 місце) та Росія (30 балів, 129 місце). Остання залишається єдиною країною, яку з-поміж сусідок, випереджає Україна. Не змінили за рік свої показники Угорщина та Румунія - обидві країни набрали по 44 бали та посідають 69 місце. Водночас торішні лідерки СРІ серед сусідів втратили свої бали: Словаччина - 1 бал, Польща - 2 бали.
Перша десятка CPI за рік не змінилася, абсолютними лідерами списку залишаються Нова Зеландія та Данія - вони додали по одному балу та тепер мають по 88 зі 100. Єдиною країною-лідеркою, яка втратила в Індексі, стала Фінляндія - мінус 1. Однак із 85 балами вона, як і торік, посідає 3 сходинку - разом із Сінгапуром, Швецією та Швейцарією.
У кінці списку опинилися Сирія (14), Сомалі (12) та Південний Судан (12).ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні - Цензор.НЕТ 5803
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21.08.2021 12:19 Ответить
це звіт за попередній 2019рік. Давай показники 2020-го року - а там падіння. Вже були інфи, від того же ЦПК.
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21.08.2021 14:18 Ответить
Смех сквозь слезы, конечно, но, может, это честный конкурс? Кто больше дал брату ермака, тот и занял должность?
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21.08.2021 12:19 Ответить
Кто бы что не говорил,но только открытые конкурсы с привлечением авторитетной международной комиссии,с закреплённым механизмом в конституции,по отбору министров,глав госкомпаний и т.д,введения института репутации а также выборы начальника полиции,судей,прокурора района позволит сломать эту вакханалию.Но ручных дурачков станет меньше а это не устроит любого президента и условного олигарха.
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21.08.2021 12:19 Ответить
Чомусь згадалась передвиборча агітація оманського брехуна.
ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні - Цензор.НЕТ 1772
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21.08.2021 12:21 Ответить
ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні - Цензор.НЕТ 5576

...
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21.08.2021 12:33 Ответить
ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні - Цензор.НЕТ 5714
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21.08.2021 12:38 Ответить
А чего на кого-то обижаться? Нам же по честному сказали- "следаем их вместе".
Вот нас всех и "сделали". Уроды.
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21.08.2021 12:25 Ответить
зєлєнський, давай, йди нхй.
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21.08.2021 12:26 Ответить
эта мразь будет держаться зубами, верней пархатое окружение будет его держать, понимая-нужно время, что бы свалить на израиль
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21.08.2021 12:32 Ответить
шабуня громко подал голос ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні - Цензор.НЕТ 7449
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21.08.2021 12:30 Ответить
Зеля обижается - он уже давно поборол коррупцию, а здесь ему в рыльце кидают - не, не поборол, ты ее раздул еще больше. Теперь, он бросает ответку - так у вас же тоже есть коррупция! Только забыл добавить, что за коррупцию у них жестоко наказывают, даже до смерти как в Китае. Вот и приплыл со своим дешевым словоблудием и клоунском рыльце - трепать языком на стадионе это не мешки таскать, это каждый может. Помните его слова в начале срока - мы уже другие, Украина уже другая, у нас нет коррупции - в ответ на подачу Трампа? Можно согласиться с ним на все сто - да, другие, брать стали больше!
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21.08.2021 12:30 Ответить
я понял одно - Если есть коррупция в стране (любой) - значить страна под внешним управлением !!! (долго рассказывать почему и как "оно работает", но я прав и Вы подумав - поймете это сами)
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21.08.2021 12:47 Ответить
Ты путаешь причину и следствие.
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21.08.2021 13:09 Ответить
Свое "не пахнет"... ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні - Цензор.НЕТ 5818
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21.08.2021 12:55 Ответить
Цікаво, а Шабуні в Албанії бував? Ну хіба ж можна так свою країну принижувати? Падлюка він...
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21.08.2021 13:00 Ответить
Верните уже Яныка что-ли. Такой ужас читать про эту наглую открытую коррупцию. На месте Запада я бы тоже Украину никуда не пускал.
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21.08.2021 13:01 Ответить
Так Ви ж і є на Заході, в США. Не пущайте,
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21.08.2021 16:58 Ответить
Гнида, как можно было Мельника назначить, на котором клейма негде ставить?
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21.08.2021 13:04 Ответить
А на ком в ЗЕКОманде можно ставить клеймо?
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21.08.2021 13:10 Ответить
Он с 90х годов в МИДе в "немецкой тусовке". Начинал с Австрии, а с 2014(после Майдана, при Порошенко) уже был чрезвычайный и уполномоченный.
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21.08.2021 13:32 Ответить
умолчим о вступивших в силу решениях суда с приговорами о коррупции против руководителей Франции и Италии и о Шредере и остальных, берущих за щеку у газпрома?..
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21.08.2021 14:30 Ответить
Сегодня есть вопросы важнее,чем коррупция.Например немецкий бизнес важнее,чем структура европейской безопасности. ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні - Цензор.НЕТ 452
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21.08.2021 14:58 Ответить
А ви знаєте, в "цивілізованих країнах" коли справа торкається політики, та й не лише, суди й прокуратура також демонструють свою повну прогнилість. Візьміть той же випадок з антиісламським активістом Томмі Робінсоном, якого зацькувала система, а цукерберги викинули з соцмереж. Або сфальшовані вибори в США, коли куплені й обрані на гроші сороса судді відмовлялися брати до розгляду справи про фальсифікації. А коли одній прокурорші в США під час минулорічного блм-івського бєспрєдєлу поліція принесла матеріали на погромщиків, ця істота заявила, що відкривати справу не буде, бо якщо людина взяла щось у магазині, то значить воно їй дуже потрібне, а грошей купити - нема. Тому не все так просто в Даньському королівстві.
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21.08.2021 19:59 Ответить
не скурвился за несколько лет.

в отличие от пэтрыка и яныка.

всё равно - дофига "великоумных" не довольных..
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21.08.2021 21:24 Ответить
Ты зовсим дурне или просто бот? Так, как ворует сейчас зеленая пошесть, не воровали даже при овоще!
Даже ваш любимый сракошвили при Порохе говорил о размерах коррупции в 5 млрд (преувеличивая ее размеры), а при зеленом овоще говорит о 37 миллиардах (преуменьшая размеры)!
Конкурсов на должности нет---все продается, прозрачных закупок нет--только по своим и за откаты, тарифы растут, а олигархам простили их долги на 100 миллиардов, цены выросли на ВСЕ, коррупционеры януковоща во власти и в ОПе!
Какой поц ЭТИМ может быть доволен????
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22.08.2021 00:06 Ответить
епсперанца "порохобот № 002014", тебе никому-ниоткуда - виднее, конечно же..
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22.08.2021 13:07 Ответить
ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні - Цензор.НЕТ 7862
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22.08.2021 00:08 Ответить
чувак, ну пукнул ты картинку в воду бездоказательно.

поведутся ведь только явные дебилы.

смысл?

всё ведь пишется и без проблем выкладывается. где хоть что-то близкое к петиным "жму руку, целую в десна" при разговоре с пу?..
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22.08.2021 13:10 Ответить
Из явных дебилов здесь только ты, верующий в ФСБэшные фейки ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні - Цензор.НЕТ 8546
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23.08.2021 01:19 Ответить
Это не коррупция,скорее трайбализм и непотизм.Но Зеля слов таких не знает.
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22.08.2021 07:10 Ответить
 
 