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Участники саммита Крымской платформы начали прибывать в Украину: первым прилетел премьер Грузии Гарибашвили

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Участники саммита Крымской платформы начали прибывать в Украину: первым прилетел премьер Грузии Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Украину с рабочим визитом.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Украине. Впереди насыщенная программа во Львове и Киеве, обсуждение безопасности, торгово-экономических, энергетических, туристических и многих других вопросов", - написал Шмыгаль.

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Он отметил, что грузинская делегация также примет участие в учредительном саммите Крымской платформы.

"Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Благодарны за такую ​​же поддержку со стороны наших грузинских партнеров. Работаем вместе для нашего общего евроатлантического будущего", - подытожил глава правительства. 

Участники саммита Крымской платформы начали прибывать в Украину: первым прилетел премьер Грузии Гарибашвили 01
Участники саммита Крымской платформы начали прибывать в Украину: первым прилетел премьер Грузии Гарибашвили 02
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Топ комментарии
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А что ответит Зеля когда попросят выдать преступника Саакашвили?
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А куда пропал борец с коррупцией Мишико.
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21.08.2021 13:18 Ответить
Прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі прибув до України - Цензор.НЕТ 8329
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21.08.2021 13:35 Ответить
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21.08.2021 13:19 Ответить
Премьер-министр Грузии Гарибашвили прибыл в Украину - Цензор.НЕТ 430
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21.08.2021 13:19 Ответить
А что ответит Зеля когда попросят выдать преступника Саакашвили?
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21.08.2021 13:22 Ответить
Міхльо , уихаді подлій трюс!
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21.08.2021 13:28 Ответить
Михуил Сракубытебезашили, земляк прилетел, а ты его не встречаешь. Совсем ты не грузин, а вонючий продаждный кацап московитский.
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21.08.2021 13:30 Ответить
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Відео- https://youtu.be/EF6hkldYTNI
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21.08.2021 13:34 Ответить
 
 