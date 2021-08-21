Из зарегистрированных более 30 тыс. производств по преступлениям, связанным с военным конфликтом, только 7 тыс. направлены в суд, - Венедиктова

В Украине с 2014 года зарегистрировано более 30 тысяч преступлений, связанных с вооруженным конфликтом, только более 7 тыс из них направлены в суд.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время онлайн встречи с послом по спецзаданиям Майклом Козаком Офиса глобального криминального правосудия Госдепа США и представителями Бюро по вопросам Европы и Евразии, а также Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"С 2014 года в Украине зарегистрировано более 30 тысяч уголовных производств в отношении преступлений, связанных с вооруженным конфликтом, и только более 7 тысяч из них направлены в суд. Нам необходимо существенно активизировать эту работу. К тому же, кроме внутренних процессов, мы собираем доказательства для международных судебных инстанций. Поэтому мы должны наращивать эффективность специализированных команд прокуроров и следователей, углублять их знания и исследовать лучшие практики, чтобы привлекать к ответственности на всех уровнях причастных к военным преступлениям и преступлениям против человечности", - отметила Венедиктова.

Она также пригласила американских партнеров приобщиться к работе Международного совета экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта

"Мы приглашаем приобщаться к работе (Совета - ред.) американских экспертов в области международного гуманитарного права и международного уголовного права, которые бы постоянно работали с нашей командой. Также очень полезной будет участие военных экспертов, имеющих опыт сотрудничества с международными судебными органами", - отметила генпрокурор.