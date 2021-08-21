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уголовное дело (2433) Венедиктова (727) военные преступления (1160) Офис Генпрокурора (2045)

Из зарегистрированных более 30 тыс. производств по преступлениям, связанным с военным конфликтом, только 7 тыс. направлены в суд, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Из зарегистрированных более 30 тыс. производств по преступлениям, связанным с военным конфликтом, только 7 тыс. направлены в суд, - Венедиктова

В Украине с 2014 года зарегистрировано более 30 тысяч преступлений, связанных с вооруженным конфликтом, только более 7 тыс из них направлены в суд.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время онлайн встречи с послом по спецзаданиям Майклом Козаком Офиса глобального криминального правосудия Госдепа США и представителями Бюро по вопросам Европы и Евразии, а также Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"С 2014 года в Украине зарегистрировано более 30 тысяч уголовных производств в отношении преступлений, связанных с вооруженным конфликтом, и только более 7 тысяч из них направлены в суд. Нам необходимо существенно активизировать эту работу. К тому же, кроме внутренних процессов, мы собираем доказательства для международных судебных инстанций. Поэтому мы должны наращивать эффективность специализированных команд прокуроров и следователей, углублять их знания и исследовать лучшие практики, чтобы привлекать к ответственности на всех уровнях причастных к военным преступлениям и преступлениям против человечности", - отметила Венедиктова.

Она также пригласила американских партнеров приобщиться к работе Международного совета экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта

"Мы приглашаем приобщаться к работе (Совета - ред.) американских экспертов в области международного гуманитарного права и международного уголовного права, которые бы постоянно работали с нашей командой. Также очень полезной будет участие военных экспертов, имеющих опыт сотрудничества с международными судебными органами", - отметила генпрокурор.
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Бенядиктова, а шо там по клоуну, который 4 раза убегал от призыва на войну? Завела дело?
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21.08.2021 13:43 Ответить
Та ней би вже нендзу на карпатську смереку вуйки підсадили,з краватом на шиї...
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21.08.2021 13:51 Ответить
Військова техніка у Києві.20.08.2021(Зйомка з Квадрокоптера.)
Відео- https://www.youtube.com/watch?v=YFkPhaRiIhQ
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21.08.2021 13:45 Ответить
Суд, реформований портновим -вазеленським, в дії.
Суд снял арест с имущества Клюева
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21.08.2021 13:50 Ответить
Кому це філя? Скільки розглянуто з вироками?
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21.08.2021 14:04 Ответить
Основна Конституційна функція контори підтримання держобвинувачення, а не фейкове "слідство"
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21.08.2021 14:07 Ответить
і це правда.
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21.08.2021 14:09 Ответить
Якщо державна установа при Офісі Генерального прокурора називається "Міжнародна рада експертів з питань злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту" (а не "...війни", чи "агресії РФ", тощо; та хоч би вказали, що друга сторона - касапи), то не слід сподіватися, що міжнародна спільнота називатиме касапів винуватцем того "конфлікту"... І які не бажають його припинення...
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21.08.2021 14:09 Ответить
Лицемерная гнида на фоне отъезда покровителя в отставку пытается демонстрировать бурную деятельность. Дешёвые попытки присвоить заслуги Гюндуза выглядят отвратительно
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23.08.2021 11:45 Ответить
 
 