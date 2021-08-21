Спасатели ищут 7-летнего мальчика, потерявшегося в лесу на Сумщине во время сбора ягод

21 августа от Нацполиции в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Шкуратовка, Сумского района, во время сбора бузины в лесу исчез мальчик 2014 рождения.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГСЧС, к поисковым работам привлечены:

- от ГСЧС Украины - 47 человек личного состава;

- от Нацполиции в Сумской области - более 90 человек личного состава;

- кинологи Нацполиции - 4 человека, 2 собаки;

- от Сумской областной водолазно-спасательной службы - 4 человека, 1 плавсредство;

- волонтеры - 8 человек;

- местные жители.

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Силы от ГСЧС Украины наращиваются - дополнительно привлекаются работники подразделений по г.. Путивль и г.. Бурынь.

Поисковые работы продолжаются.