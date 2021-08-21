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Спасатели ищут 7-летнего мальчика, потерявшегося в лесу на Сумщине во время сбора ягод

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Спасатели ищут 7-летнего мальчика, потерявшегося в лесу на Сумщине во время сбора ягод

21 августа от Нацполиции в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Шкуратовка, Сумского района, во время сбора бузины в лесу исчез мальчик 2014 рождения.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГСЧС, к поисковым работам привлечены:

- от ГСЧС Украины - 47 человек личного состава;

- от Нацполиции в Сумской области - более 90 человек личного состава;

- кинологи Нацполиции - 4 человека, 2 собаки;

- от Сумской областной водолазно-спасательной службы - 4 человека, 1 плавсредство;

- волонтеры - 8 человек;

- местные жители.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Волонтеры нашли мальчика, который отстал от туристической группы и заблудился в Карпатах, - ГСЧС. ВИДЕО

Силы от ГСЧС Украины наращиваются - дополнительно привлекаются работники подразделений по г.. Путивль и г.. Бурынь.

Поисковые работы продолжаются.
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Топ комментарии
+6
опять ребёнка потеряли..ну ничему жизнь не учит дятлов..
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21.08.2021 14:18
+2
То же самое хотела написать, только без "дятлов". Ну, как так? Неужели все нужно испытать на личном опыте? Наверняка ведь слышали, читали о недавно пропавшем мальчике. Ну, что за безответственность?! Так увлечься сбором бузины, что забыть о ребенке? Хоть бы нашли побыстрее...
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21.08.2021 14:26
+2
Боже, поможи
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21.08.2021 14:33
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опять ребёнка потеряли..ну ничему жизнь не учит дятлов..
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21.08.2021 14:18 Ответить
То же самое хотела написать, только без "дятлов". Ну, как так? Неужели все нужно испытать на личном опыте? Наверняка ведь слышали, читали о недавно пропавшем мальчике. Ну, что за безответственность?! Так увлечься сбором бузины, что забыть о ребенке? Хоть бы нашли побыстрее...
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21.08.2021 14:26 Ответить
Боже, поможи
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21.08.2021 14:33 Ответить
"Мальчик имеет признаки психического расстройства и не разговаривает. Именно это затрудняет поиск. Мальчик может сидеть на одном месте и не реагировать на оклики. Реагирует на свое имя - Богдан, а также на "мультики" и "мороженое"", - сообщил мэр Белополья Юрий Зарко.
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21.08.2021 15:00 Ответить
А навіщо такого із рук випускати?
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21.08.2021 15:19 Ответить
Мне тоже это непонятно. Пишут, что он отстал о группы людей, которая собирала ягоды. Увлеклись, видимо, и вот результат.
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21.08.2021 15:59 Ответить
Так тогда это не Сумской район, а Белопольский. И в том селе есть только дендропарк, а леса и в помине нет. А вот заброшеных усадьб как и в других селах достаточно.
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21.08.2021 18:45 Ответить
Такое чадо, надо держать всегда под присмотром ежеминутно, иначе таких случаев не избежать.
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21.08.2021 16:29 Ответить
Якщо вже психічно хвору дитину взяли в ліс- то треба за нею дивитися.
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21.08.2021 16:29 Ответить
Интересно, а как малыш реагирует на слова "мороженое" и "мальтики"? Как он реагирует на своё имя? Он, наверное, кричит в ответ. Значит, нужно его звать. Боюсь, что ребенок аутист, а такие дети не только могут подолгу сидеть на одном месте, но и много бегать, до тех пор, пока не упадёт и уснёт в самой неудобной позе.
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21.08.2021 16:37 Ответить
надеюсь, что собачки найдут пацаненка.
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21.08.2021 17:28 Ответить
Похоже что цыганчук мог потеряться, сейчас цыгане массово шастают везде по ягоды бузины, на дачных участках отбоя нет, лезут как колорадские жуки.
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21.08.2021 18:41 Ответить
В Сумской области нашли 6-летнего мальчика, который не разговаривает. Он накануне потерялся, гуляя с родителями в лесу. Мальчика нашли в 17:11, он в удовлетворительном состоянии. Рятувальники шукають 7-річного хлопчика, який загубився в лісі на Сумщині під час збору ягід - Цензор.НЕТ 1792
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21.08.2021 19:13 Ответить
 
 