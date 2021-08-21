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Цены на руду начали падать, правительство должно позаботиться о поддержке добывающего сектора экономики, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Цены на руду начали падать, правительство должно позаботиться о поддержке добывающего сектора экономики, - эксперт

То, что цены на руду падают после роста - нормальная мировая практика, и правительство должно не перекрывать бизнесу кислород, а позаботиться о его поддержке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила Ксения Оринчак, исполнительный директор Национальной Ассоциации добывающей промышленности Украины.

"Вообще весь добывающий сектор подпадает под риски колебания цен. Потому что есть сырье, которое на бирже покупается, и которое не на бирже. И это постоянный риск как для бизнеса, так и для государства", - объясняет Оринчак.

Именно поэтому, по ее убеждению, формирование ренты на руду с учетом ее стоимости на международных биржах может дать не прибыль в бюджет, а наоборот - потери.

"Если мы будем это привязывать (к биржевым ставкам. - Ред.) и еще увеличивать налоги, то, безусловно, будет терять и государство, будет терять и безнес. Нам главное в этом разрезе не топить бизнес, а помогать ему", - подчеркнула она.

Оринчак также убеждена, что в ситуации, когда идет ценовой спад, государство должно не перекрывать воздух украинским компаниям.

"Эти компании делают доброе дело - заводят в страну валюту и дают рабочие места. А это, опять же - бюджет и налоги", - резюмировала Оринчак.

Как известно, после скачка цен на аграрную и металлургическую продукцию, который начался в четвертом квартале прошлого года, наблюдается снижение спроса и цен на кукурузу и на металлургическую продукцию. Так, в этот четверг на азиатских рынках фьючерсы на руду с 62%-ным содержанием железа в Сингапуре подешевели на 10% - до $134 за тонну. Это минимум за последние 8 месяцев.

Комментируя ситуацию с ценами, экономист Борис Кушнирук отметил, что теперь перед украинской властью стоит задача откорректировать годовые финансовые планы с учетом того, что экспортная выручка значительно упадет, а вместе с ней может обвалиться и курс гривни.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+17
"Эти компании делают доброе дело - заводят в страну валюту и дают рабочие места. А это опять же, бюджет и налоги"... Хосподя, что она несёт? Может им ещё талоны на сахар и почётную грамоту выдать? Эти кампании ЭКСПЛУАТИРУЮТ недра украинской земли, набивая карманы и строя очередные дворцы в Европе своим хозяевам и приобрели они эту возможность весьма сомнительным путём в результате дикого передела совковой собственности. Ало игспэрды и остальные лоббисты, очнитесь уже, сейчас не начало 2000-х с купленными вами всеми газетёнками и у каждого Интернет в кармане, хорош уже дичь нести Цены на руду начали падать, правительство должно позаботиться о поддержке добывающего сектора экономики, - эксперт - Цензор.НЕТ 6032
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21.08.2021 14:56
+14
"эксперт" почему то умалчивает, что в связи со скачком цен ранее цены на сегодняшний день все равно намного выше, чем они были два года назад, например. Так что там есть еще с чего сливки снимать.
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21.08.2021 14:55
+13
Теоретично залізна руда- власність всього українського народу. Практично з часів Кучмо бюджет отримує з цієї власності дулю з маком, клєптомани - нувариші прямо з неба мільярди баксів прибутку щороку. Поплачемося за нелегку долю Жеваго, Ахмєтки, Каломойші.
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21.08.2021 15:16
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"эксперт" почему то умалчивает, что в связи со скачком цен ранее цены на сегодняшний день все равно намного выше, чем они были два года назад, например. Так что там есть еще с чего сливки снимать.
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21.08.2021 14:55 Ответить
Теоретично залізна руда- власність всього українського народу. Практично з часів Кучмо бюджет отримує з цієї власності дулю з маком, клєптомани - нувариші прямо з неба мільярди баксів прибутку щороку. Поплачемося за нелегку долю Жеваго, Ахмєтки, Каломойші.
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21.08.2021 15:16 Ответить
за конституцією, але ж кому та конституція потрібна - в нас її хіба що згадують на день, а читали взагалі одиниці.
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21.08.2021 16:31 Ответить
Набагато - тобто в 2 рази (зі 110 до 230 доларів) лише за рік. Та оскільки постачальники, послуговуються контрактними цінами, а не фьючерсом напряму, реальна ціна закріпиться десь на рівні 200. Натомість, попри зниження котирувань, обсяги поставок зростають, позаяк попит перевищує пропозицію. ВІдповідно, надходження добувачів лише зростатимуть. Але завжди варто наперед потурбуватися про видатки, серед яких певну вагу мають рентні платежі.
Наразі розмір розмір ренти планують встановити у 10%, якщо ціна продажу 200+, та лише 5%, якщо менша за 200. Тобто, при продажу по 199 Ахметов буде платити лише ~$10, тоді як по 200 - вже $20. Зараз фактична сума становить $12. Тож саме за цю межу в майбутньому бюджеті йдуть торги.
Та попри це, сплата за руду в Україні й без того пільгова, позак у світі платять від $20 до $30 за тону чи то ренти, чи то податку на прибуток.
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21.08.2021 18:42 Ответить
"Эти компании делают доброе дело - заводят в страну валюту и дают рабочие места. А это опять же, бюджет и налоги"... Хосподя, что она несёт? Может им ещё талоны на сахар и почётную грамоту выдать? Эти кампании ЭКСПЛУАТИРУЮТ недра украинской земли, набивая карманы и строя очередные дворцы в Европе своим хозяевам и приобрели они эту возможность весьма сомнительным путём в результате дикого передела совковой собственности. Ало игспэрды и остальные лоббисты, очнитесь уже, сейчас не начало 2000-х с купленными вами всеми газетёнками и у каждого Интернет в кармане, хорош уже дичь нести Цены на руду начали падать, правительство должно позаботиться о поддержке добывающего сектора экономики, - эксперт - Цензор.НЕТ 6032
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21.08.2021 14:56 Ответить
бідні і нещасні уже не знають куди дивіденди пакувати, замість того, щоб платити людям зарплати як у світі. А це експерт читала? Лише один із чотирьох ГЗК ахметова : https://finbalance.com.ua/news/pivdenniy-hzk-viplatit-milyardni-dividendi
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21.08.2021 20:20 Ответить
Ахметов никогда не нажрется...
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21.08.2021 15:00 Ответить
... при любых ценах , хоть на сырье , хоть готовую продукцию !
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21.08.2021 15:02 Ответить
Хто розгребе? Пан Кіндрат (Кондратій по-московітськи).
Спочатку він завітає до Кучми, і ахметівська імперія відразу дасть багато тріщин.
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21.08.2021 15:36 Ответить
Мультимиллионерам и миллиардерам надо помочь, а то последние штаны с тощего живота упадут.
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21.08.2021 15:02 Ответить
Да как мокша лихо вбла ?!(( Малорос ещё не закончил...оно же сказало:"я ваш приговор"
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21.08.2021 15:04 Ответить
Слёзы по Ахметову мешают мне говорить, а так бы я вам, ух как ответил Ціни на руду почали падати, уряд має подбати про підтримку видобувного сектору економіки, - експерт - Цензор.НЕТ 1766
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21.08.2021 15:26 Ответить
свинособака ты же любовник наркомана = любовник рыжего. Ты что потерялась? ))
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21.08.2021 15:32 Ответить
Х Ахметову!
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21.08.2021 15:03 Ответить
Русня підводить країну під свої ''стандарти''
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21.08.2021 15:05 Ответить
Вау! Шлюхи Ахметова уже в патриоты переоделись.
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21.08.2021 15:28 Ответить
Для тебя это новость? И чего кричишь беззубым ртом?
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21.08.2021 15:34 Ответить
А когда цены расли - "добывающий сектор", вернее, Ахметов - заботился об Украине ?
Ахметов - это добивающий Украину сектор.
О нём надо позаботиться по-итальянски.
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21.08.2021 15:10 Ответить
Вначале ***** рыжий скулил, что ему должно государство отдать в приватизацию шахты и мет.комбинаты потому, что его рыжие частные руки эффективней, а теперь, Ахметов из государства еще и дотации с субсидиями тянет? Может эту рыжую крысу пора в ведро с водой опустить?
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21.08.2021 15:16 Ответить
Ахметов прекратит покупать негров за млн баксов? Не верю!
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21.08.2021 15:17 Ответить
То есть, когда цены на рынке были сверх прибыльные, Ахметов в бюджет отчисления делал все что выше нормы? Ну что бы теперь, ему из бюджета Зеленкин очередные 10 ярдов отдал?
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21.08.2021 15:17 Ответить
лайно. визначними є ціни на жратву.
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21.08.2021 15:21 Ответить
А что, поддержим отечественного производителя в период падения цен на сырье? Нам Олейна и по 200 по плечу!
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21.08.2021 15:23 Ответить
Маю мікроскопічну надію, що як вчора РНБО розібралося із кидаловим під час приватизації Черкасиобленерго і постановило повернути їх у держвласність, так само можливо відбудетося і із ГЗК.
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21.08.2021 15:25 Ответить
Ви ще помрійте про "деолігархіхацію" від Зеленського.
Він нікому нічого не винний. Хіба забули?
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21.08.2021 17:43 Ответить
Зайдите на инстаграм страницу этой девочки-эксперта. Кроме путешествий и сьемок в стиле "работа стайл" для лохов, там ничего нету.
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21.08.2021 15:30 Ответить
Судя по натруженным оттопыренным губам, это девочка из эскорта, а не экспертов.
Эксперт как правильно насасывать на Кайен.
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21.08.2021 15:53 Ответить
Впевнений що це чиясь доця або робоча сосна.
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21.08.2021 16:37 Ответить
те, кому принадлежат недра, пусть и беспокоятся, государство и так им всё уже отдало без остатка
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21.08.2021 16:06 Ответить
Наглости Ахметки нет предела. Только что торговал рудой по баснословным ценам , а как только цены начинают снижаться , если начинают, сразу падает на спину и сучит ножками , приговаривая :"Помогите, грабят!"
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21.08.2021 16:06 Ответить
и ведь помогут ! Ціни на руду почали падати, уряд має подбати про підтримку видобувного сектору економіки, - експерт - Цензор.НЕТ 5090
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21.08.2021 16:14 Ответить
я навіть більше скажу - тільки їм насправді і допоможуть.
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21.08.2021 16:28 Ответить
як каже мєндєльчіха, олігархи так само заручники системи як і рядові громадяни.
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21.08.2021 16:28 Ответить
дайте номери карточоки Ахметова і Коломойського, зберемо потроху.
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21.08.2021 16:33 Ответить
Видать этой сучке очень хорошо платят ее хозяева что так старается. Цены только слегка подвинулись и она тут же свой рот открыла, защищая сверхприбыли хозяев.
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21.08.2021 17:35 Ответить
Го, курва...
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21.08.2021 19:05 Ответить
Вывоз любого сырья за рубеж - это грабеж украинского народа , которому все это принадлежит по конституции! Только использование сырья для производства товаров с высокой добавочной стоимостью приносит доход государству и народу! Надо вообще запретить вывоз сырья! Хотите пользоваться сырьем - стройте заводы по переработке на территории Украины и создавайте рабочие места для населения!
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21.08.2021 20:42 Ответить
Хтось мені пояснить який сенс нам розпродавать природні ресурси за безцінь?
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21.08.2021 22:02 Ответить
Поднять налоги на добычу руды в 5 раз и наполнить бюджет!Будет чем пенсии платить и деньги на армию.Во всем мире бизнес платит 50-70% налогв с прибыли,а в Украине 12-15% максимум.Все операции идут через офшоры.Такая огромная и богатая страна как Украина не может быть такой бедной!
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22.08.2021 14:11 Ответить
 
 