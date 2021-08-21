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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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У нас существуют оперативные контакты с "Талибаном", но это не имеет отношения к политическим переговорам, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

У нас существуют оперативные контакты с

Евросоюз поддерживает контакты с "Талибаном" на оперативном уровне, но это абсолютно не указывает на политические переговоры.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщила в субботу на пресс-конференции в Мадриде глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Конечно, сейчас в период кризиса у нас существуют оперативные контакты с "Талибаном", поскольку в это сложное время мы должны обсуждать вопросы, связанные с оказанием содействия людям в Кабуле. В этом случае оперативные контакты необходимы, и всегда хорошо вести переговоры, когда есть возможность спасти жизни", - сказала она.

"Но это не имеет абсолютно никакого отношения к политическим переговорам. Политических переговоров с "Талибаном" нет, признания "Талибана" нет", - отметила фон дер Ляйен.

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Топ комментарии
+16
У нас є оперативні контакти з "Талібаном", але це не має стосунку до політичних переговорів, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 1399
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21.08.2021 16:55
+5
Фашист, ты чего на украинском сайте забыл????
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21.08.2021 17:12
+4
У нас є оперативні контакти з "Талібаном", але це не має стосунку до політичних переговорів, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 6969 У нас є оперативні контакти з "Талібаном", але це не має стосунку до політичних переговорів, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 6969 У нас є оперативні контакти з "Талібаном", але це не має стосунку до політичних переговорів, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 6969 Дешевая кацапская фигня!!!!!
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21.08.2021 17:07
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Правила форума Совет форумчан
а все думали шо их у вас с ними не существует....
но тут пришла фон дер Ляинен и всем открыла глаза
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21.08.2021 16:38 Ответить
Со всеми террористами целуются и афганскими талибами и с расийскими талибами лаптеногими
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21.08.2021 16:40 Ответить
У нас є оперативні контакти з "Талібаном", але це не має стосунку до політичних переговорів, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 1399
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21.08.2021 16:55 Ответить
Это точно.
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21.08.2021 16:58 Ответить
SOVa people in everyday life looked even more terrible than Afganis in disaster
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21.08.2021 18:02 Ответить
фото нема, але два пуштуна в Києві десь взялися і позбутися ніяк не можуть.
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21.08.2021 20:22 Ответить
Бред. Вчера в Кабуле стояло два украинских самолёта. И щас кажись один на погрузке.Все кто хотел улетели.
А может это лугандонские наёмники? Тогда понятно их нежелание лететь в Киев.
А то что рашистские пропагандоны попытаются из этого что-то раздуть так это их собачья работа и предназначена она исключительно для внутрирашисткого потребления.

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21.08.2021 16:57 Ответить
Все кто хотел улетели?

Готуйтесь до терактів, пацанчики...
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21.08.2021 17:09 Ответить
Для терактов в стране должны быть причины. Назовите хотя бы одну из них для Украины. Чем талибам так насолила Украина?
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21.08.2021 20:16 Ответить
Головна причина: Українці не хочуть приймати іслам. От не хочуть бути мусульманами і все!
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21.08.2021 21:00 Ответить
Ви дуже помиляєтесь. В Украъні достатньо мусульман. Хоча б взяти киримли. Вони майже всі мусульмани, українські азербайжанці мусульмани наприклад. Просто Україна достатньо толерантна. Причому дійсно толерантна а не просто на словах. У нас немає "чурок", "айзерів", "армяшек", "жидів" та інше, як є у небратнього нам північного сусіда. У нас є рівноправні українські азербайджанці, євреї, дагестанці, гагаузи, венгри, мадьяри, кірімли та інше. Тобто українець це більше спосіб життя ніж власне національність (хоча і вона теж), ментальність, культура нації. І це все багато кому з національностей до смаку. Вони себе у нас почувають вільно. Почувають рівними всім іншим. Безумовно конфлікти битові бувають. Але акцентую - битові, а не міжетнічні. Інакше кажучи, можуть в бубен настукати, що ти поводишся не так, не полюдськи, а не тому, що в тебе не така національність чи віросповідання. Доречі наприклад в нашій культурі завжди всіх більш за все цікавило - що люди скажуть. І багатьох це зупиняло від нерозсудливих вчинків.
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21.08.2021 21:23 Ответить
дякую друже за розуміння! я єврей, син мій наполовину (мама білоруска), а його кращий друг азербайджанець! У нас є оперативні контакти з "Талібаном", але це не має стосунку до політичних переговорів, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 4156
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21.08.2021 22:45 Ответить
Я все життя прожив в Україні. Я добре розумію ментальність українців. В мене самого намішано різної крові - українці, болгари, польські євреї,татари. Але я був, є та залишаюсь українцем. Так що загалом написав те що знаю та те як воно є. Тому і кажу що в жодної національності або у представників жодного віросповідання в Україні немає жодної причини здійснювати теракти. Тому якщо, не приведи Боже, у нас подібне станеться я чітко буду знати одне - там стирчать свинорилі кацапські вуха. Крапка.
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21.08.2021 22:59 Ответить
Шановний, ознайомтесь з канонами релігій Близького Сходу. Вони не міняються століттями і тисячоліттями. Католики "Молот відьом" відмінили і вибачились. В релігіях Близького Сходу такого не було.
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22.08.2021 04:22 Ответить
І що? Шо мені на канони дивитись. За 30 років незалежності України, та навіть ще глибше у історію, я щось не можу згадати, щоб в Україні колись були теракти, які б влаштували сусульмани. Може щось забув. Може Ви мені нагадаєте. Ще раз кажу, що теракти просто так не роблять. Для того потрібні вагомі передумови. Теракт це акт відчаю. Це реакція на певні дії з боку влади тієї країни де він виникає. Спроба малими зусиллями нанести максимальну шкоду, щоб звернути увагу на проблему перш за все загалу цієї країни, а також та міжнародної спільноти. Яка б релігія б не була, щоб вона там не сповідувала, але перш за все повинні скластися передумови, щоб зорганізувати теракт. Ось наприклад у кацапів є інтерес в дестабілізації нашого суспільства. З їхнього боку можна очикувати що завгодно. І це без усякої релігії.
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22.08.2021 10:28 Ответить
Теракт це акт відчаю? Хе-хе... Теракт - це ідеологічний акт. Почитай стенограми допитів ісламських терористів.
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22.08.2021 17:23 Ответить
Хехекать ви теж можете скільки завгодно, але навіть з такою упоротистю Ви ж не будуте заперечувати той факт, що в Україні мусульманських терактів не було?
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22.08.2021 17:32 Ответить
Іспанці думали так само...
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22.08.2021 19:29 Ответить
Я кажу про то шо є. Ви керуєтесь якимись міркуваннями з альтернативної реальності. До чого тут Іспанія, Америка, Франція, той же Ізраіль? Ми живемо в Україні. І мову ведемо за Україну. В них свої реалії - в нас свої.
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23.08.2021 12:14 Ответить
Британці так само, ліберально мислили, поки не бахнуло в лондонському метро. Шановний, поки Ви не ознайомитесь з основами близькосхідних релігійних ідеологій, то будете говорити ні про що. Теракт в Україні нічим не буде відрізнятись від теракту у Франції.
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23.08.2021 13:25 Ответить
Добре. Спробуйте хоч щось з цього натягти на Україну.

Имеется целый ряд взаимосвязанных причин, сделавших Францию столь уязвимой для террора. Во-первых, Франция - одна из тех европейских стран, которые наиболее сильно вовлечены в так называемую международную войну против террора. Франция активно участвует в боевых действиях в Сирии и Ираке и наносит там бомбовые удары по позициям группировки "Исламское государство".Во-вторых, нельзя забывать, что Франция в силу своего колониального прошлого имеет большую мусульманскую общину, многие члены которой обладают двойным гражданством - как французским, так и, как правило, гражданством той страны, откуда родом они сами или их предки. Французским властям очень трудно контролировать этих граждан в тот момент, когда они начинают радикализироваться, ведь благодаря французскому паспорту им легко въезжать в страну и уезжать из нее. Многим сирийцам, тунисцам, алжирцам не нужна виза для пребывания во Франции. Они ее граждане.
Головне виділив. З цього хіба що можна хоч якось притягнути за вуха це можливе збільшення кількосты мігрантів з ісламських країн. Але для того щоб вони гуртувалися у великі етничні громади треба мати ряд передумов. Треба щоб їх була значна кількість та треба щоб вони відчували дискомфортний етнічний та релігійний тиск. Чого в Україні взагалі немає. Тому особливих причин гуртуватися у великі громади немає в жодної етнічної групи в Україні. Ось чому в Україні маловирогідні теракти вчинені ісламістами.

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23.08.2021 13:45 Ответить
... В Кабулі озброєні люди відібрали в українців евакуаційний літак.
Він вилетів в Іран з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців...
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24.08.2021 11:04 Ответить
У нас є оперативні контакти з "Талібаном", але це не має стосунку до політичних переговорів, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 6969 У нас є оперативні контакти з "Талібаном", але це не має стосунку до політичних переговорів, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 6969 У нас є оперативні контакти з "Талібаном", але це не має стосунку до політичних переговорів, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 6969 Дешевая кацапская фигня!!!!!
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21.08.2021 17:07 Ответить
Фашист, ты чего на украинском сайте забыл????
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21.08.2021 17:12 Ответить
Обычный коцапский проксеныш,стесняющийся своей тряпки😂
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21.08.2021 17:13 Ответить
Оригинально они просят помощи. Особенно впечатляет их уверенность, что посол регулярно просматривает видосики на Ютуб.
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21.08.2021 17:14 Ответить
А на самом деле в сарае дрова (с)
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21.08.2021 17:18 Ответить
попугай
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21.08.2021 17:29 Ответить
Не,это он рогами в клаве застрял.От него скоро кресты останутся,даже толком всхрюкнуть на этом сайте не успевают😂
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21.08.2021 17:32 Ответить
Не Европа а сплошной бордель - и нашим и вашим, вот поэтому львиная доля вины того что стало происходить после агрессии против Грузии и продолжающаяся агрессивная политика чувашии-мордвы до сих пор, лежит на бесхребетной Европе!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.08.2021 17:03 Ответить
толерантные *********.
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21.08.2021 17:05 Ответить
У німців почалася білорусизація?
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21.08.2021 17:07 Ответить
а чим відрізняється талібан від ігіл чи аль-каїди ?
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21.08.2021 17:16 Ответить
Ідейно вони відрізняються.
ІГІЛ - ідея світового ісламу без прив'язки до національності. (Дуже агресивна ідеологія)
Аль-каїда та талібан ідея національного ісламу. (більш поміркована)
Між каїдою і талібаном різниця невелика. Бен-Ладен у талібів і ховався. Вони відмовились його видати. Тоді в Афган прийшли американці і вирішили це питання на місці.
З точки зору місцевих жителів різниця між всіма невелика. Все той же шаріат і середньовіччя
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21.08.2021 17:35 Ответить
поки не проводять страти іноземців під відео запис можно вважати поміркованими ?
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21.08.2021 18:31 Ответить
Саме це фактично і є критерієм.
Якщо ігіл оголошує ворогами весь світ, то весь світ реагує відповідно.
Якщо якийсь талібан оголошує ворогами національний уряд і захоплює владу, то це якби не є проблемою всього світу. Це перш за все проблема національного уряду. Якщо уряд адекватний то йому можуть надати певну допомогу. Якщо ні, то допомога нічого не дасть.
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21.08.2021 18:36 Ответить
таліби хочуть торгувати з усім світом ... правда героїном ну то таке .
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21.08.2021 18:41 Ответить
Ник с гей сайта забыл поменять?)
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21.08.2021 17:52 Ответить
Что это такое? Опять тебя с подошвы чистить?😭
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21.08.2021 17:39 Ответить
Абдул Гани Барадар-ты ли это? Живой?
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21.08.2021 17:43 Ответить
Урсула-лучше займись тем,чем ты занималась раньше на порнохабе.
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21.08.2021 17:37 Ответить
Оперативные контакты - работа с негласным аппаратом (агентурой). Эта работа ведется всегда, во время войн и в мирное время. Тетка все правильно озвучила.
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21.08.2021 19:23 Ответить
Мы с сепарами переговоры не ведём, а эти продажные твари готовы со всеми договариваться.
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21.08.2021 20:41 Ответить
Мир сошел с ума У нас є оперативні контакти з "Талібаном", але це не має стосунку до політичних переговорів, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 9230
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21.08.2021 20:52 Ответить
вот так евро-шлюхи и раскрывают себя.....
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21.08.2021 21:21 Ответить
 
 