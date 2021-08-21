У нас существуют оперативные контакты с "Талибаном", но это не имеет отношения к политическим переговорам, - фон дер Ляйен
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Евросоюз поддерживает контакты с "Талибаном" на оперативном уровне, но это абсолютно не указывает на политические переговоры.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила в субботу на пресс-конференции в Мадриде глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Конечно, сейчас в период кризиса у нас существуют оперативные контакты с "Талибаном", поскольку в это сложное время мы должны обсуждать вопросы, связанные с оказанием содействия людям в Кабуле. В этом случае оперативные контакты необходимы, и всегда хорошо вести переговоры, когда есть возможность спасти жизни", - сказала она.
"Но это не имеет абсолютно никакого отношения к политическим переговорам. Политических переговоров с "Талибаном" нет, признания "Талибана" нет", - отметила фон дер Ляйен.
Пожалуйста, подождите...
но тут пришла фон дер Ляинен и всем открыла глаза
А может это лугандонские наёмники? Тогда понятно их нежелание лететь в Киев.
А то что рашистские пропагандоны попытаются из этого что-то раздуть так это их собачья работа и предназначена она исключительно для внутрирашисткого потребления.
Готуйтесь до терактів, пацанчики...
Имеется целый ряд взаимосвязанных причин, сделавших Францию столь уязвимой для террора. Во-первых, Франция - одна из тех европейских стран, которые наиболее сильно вовлечены в так называемую международную войну против террора. Франция активно участвует в боевых действиях в Сирии и Ираке и наносит там бомбовые удары по позициям группировки "Исламское государство".Во-вторых, нельзя забывать, что Франция в силу своего колониального прошлого имеет большую мусульманскую общину, многие члены которой обладают двойным гражданством - как французским, так и, как правило, гражданством той страны, откуда родом они сами или их предки. Французским властям очень трудно контролировать этих граждан в тот момент, когда они начинают радикализироваться, ведь благодаря французскому паспорту им легко въезжать в страну и уезжать из нее. Многим сирийцам, тунисцам, алжирцам не нужна виза для пребывания во Франции. Они ее граждане.
Головне виділив. З цього хіба що можна хоч якось притягнути за вуха це можливе збільшення кількосты мігрантів з ісламських країн. Але для того щоб вони гуртувалися у великі етничні громади треба мати ряд передумов. Треба щоб їх була значна кількість та треба щоб вони відчували дискомфортний етнічний та релігійний тиск. Чого в Україні взагалі немає. Тому особливих причин гуртуватися у великі громади немає в жодної етнічної групи в Україні. Ось чому в Україні маловирогідні теракти вчинені ісламістами.
Він вилетів в Іран з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців...
ІГІЛ - ідея світового ісламу без прив'язки до національності. (Дуже агресивна ідеологія)
Аль-каїда та талібан ідея національного ісламу. (більш поміркована)
Між каїдою і талібаном різниця невелика. Бен-Ладен у талібів і ховався. Вони відмовились його видати. Тоді в Афган прийшли американці і вирішили це питання на місці.
З точки зору місцевих жителів різниця між всіма невелика. Все той же шаріат і середньовіччя
Якщо ігіл оголошує ворогами весь світ, то весь світ реагує відповідно.
Якщо якийсь талібан оголошує ворогами національний уряд і захоплює владу, то це якби не є проблемою всього світу. Це перш за все проблема національного уряду. Якщо уряд адекватний то йому можуть надати певну допомогу. Якщо ні, то допомога нічого не дасть.