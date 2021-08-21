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С начала суток 21 августа враг дважды нарушил перемирие, применив минометы возле Водяного, потерь нет, - пресс-центр штаба ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток 21 августа враг дважды нарушил перемирие, применив минометы возле Водяного, потерь нет, - пресс-центр штаба ООС

С начала текущих суток зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС. 

В вечерней сводке отмечается: "В направлении Водяного возле Донецка, враг применил минометы 120-го калибра.

Вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие и с начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим тишины, - штаб ООС
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Тыц😂🌷×××
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21.08.2021 17:49 Ответить
Я очень рад твоей болезненой зависимости от Цензора.Каждый день получать по бестолковке и опять приползать😂🌷×××
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21.08.2021 17:52 Ответить
Свинособака даже всхрюкнуть не успевает😂🌷×××
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21.08.2021 17:58 Ответить
А може на ці участки направити війска яких ротував ЗЕ?Може АТОшнииків або добробати?Так по них чомусь ніхто не зважувався відкривати вогонь даже по по перекуру а не те що по веремиріям картопліним чи шкільним.
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21.08.2021 18:11 Ответить
 
 