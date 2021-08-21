С начала суток 21 августа враг дважды нарушил перемирие, применив минометы возле Водяного, потерь нет, - пресс-центр штаба ООС

С начала текущих суток зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В направлении Водяного возле Донецка, враг применил минометы 120-го калибра.

Вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие и с начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим тишины, - штаб ООС