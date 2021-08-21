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Новости Политика Украины
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Альтмайер Петер (8) Фельдгузен (96) Крымская платформа (305)

Германию на Крымской платформе представит министр экономики и энергетики Альтмайер, - посол Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Германию на Крымской платформе представит министр экономики и энергетики Альтмайер, - посол Фельдгузен

На учредительном саммите Крымской платформы Германию представит федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом агентству Интерфакс-Украина сообщила посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен.

"Германию на первом саммите Крымской платформ будет представлять федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. Он является близким доверенным лицом Федерального канцлера Меркель и ранее занимал должность главы Федеральной канцелярии. Поэтому, наверное, не является случайностью, что в понедельник именно министр Альтмайер приедет в Киев после того, как федеральный министр иностранных дел Хайко Маас, к сожалению, вынужден был срочно отменить свое участие в Крымской платформе из-за событий в Афганистане", - рассказала Фельдхузен.

Она отметила, что в 2019 году министр Альтмайер принимал активное участие в переговорах по контракту о транзите газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".

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"Тема энергетической безопасности в контексте Nordstream 2, безусловно, также будет на повестке дня министра Альтмайера на полях саммита Крымской платформы", - добавила посол.

Как сообщалось, участие в саммите "Крымской платформы" 23 августа подтвердили 45 стран, 15 из которых будут представлены на уровне глав государств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участники саммита Крымской платформы начали прибывать в Украину: первым прилетел премьер Грузии Гарибашвили
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Топ комментарии
+5
старая комсомолка и агент Штази Меркель-Риббентроп готовится принять во владение неплохое количество акций Газпрома, и занять свое "почетное" место в совете акционеров...
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21.08.2021 18:05
+3
Их бин гут.
Німеччину на Кримській платформі представить міністр економіки й енергетики Альтмаєр, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2769
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21.08.2021 18:15
+3
Та пусть хоть уборщицу пришлют. Лишь бы с немецкой фамилией. Наши схавают. Німеччину на Кримській платформі представить міністр економіки й енергетики Альтмаєр, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8383
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21.08.2021 18:16
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Ты?😂🌷×××
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21.08.2021 18:00 Ответить
а хто ж ищо. мокшанская свинособака на фото чегото расстрадалась по крыму. видать чует своим грязным рылом, что скоро оттуда петлять придецца на русишшвайнию свою
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21.08.2021 18:03 Ответить
хорошо хоть не помошник советника министра физкультуры и спорта...
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21.08.2021 18:01 Ответить
Да и не сам Штайнмайер.
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21.08.2021 18:25 Ответить
а фрау в это время будет сцаря успокаивать..
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21.08.2021 18:03 Ответить
старая комсомолка и агент Штази Меркель-Риббентроп готовится принять во владение неплохое количество акций Газпрома, и занять свое "почетное" место в совете акционеров...
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21.08.2021 18:05 Ответить
Их бин гут.
Німеччину на Кримській платформі представить міністр економіки й енергетики Альтмаєр, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2769
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21.08.2021 18:15 Ответить
Альтмаер, Альцгеймер, какая разница? Главное это бундесинтересы.
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21.08.2021 18:14 Ответить
Та пусть хоть уборщицу пришлют. Лишь бы с немецкой фамилией. Наши схавают. Німеччину на Кримській платформі представить міністр економіки й енергетики Альтмаєр, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8383
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21.08.2021 18:16 Ответить
могли б і Штандер-мандера прислати з новою формулою по Криму !
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21.08.2021 18:38 Ответить
21-й квартал явно буксует. Утрата шоу-креатива налицо. Стоило быринько переименовать " Крымскую платформу" в " Афгано-крымскую", и тут бы президенты всех стран стояли в строю под козырек, включая ху-йлушу.
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21.08.2021 18:44 Ответить
боты пришли протестовать)
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21.08.2021 19:28 Ответить
Хоч не Альцгеймер, і то добре...
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22.08.2021 00:06 Ответить
 
 