Военно-транспортный самолет ВС Украины с беженцами из Кабула летит в Киев, - ГУР Минобороны

Самолет с эвакуированными из Афганистана украинцами и гражданами других государств находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом по результатам переговоров с экипажем самолета сообщается в Фейсбуке Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Специальная операция, как отмечается в сообщении, "была организована и осуществлена патриотами и профессионалами, которые выполняют сложные задачи не ради славы, а во имя Украины".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, второй военно-транспортный самолет Украина покинул аэропорт Кабула и находился некоторое время в аэропорту в Пакистане.

Как сообщалось, более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана. По информации МИД Украины, отрабатываются два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел 18 августа из Киева.

15 августа украинский частный самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.