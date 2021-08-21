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Афганистан (599) эвакуация (1754)

Военно-транспортный самолет ВС Украины с беженцами из Кабула летит в Киев, - ГУР Минобороны

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Самолет с эвакуированными из Афганистана украинцами и гражданами других государств находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом по результатам переговоров с экипажем самолета сообщается в Фейсбуке Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Специальная операция, как отмечается в сообщении, "была организована и осуществлена патриотами и профессионалами, которые выполняют сложные задачи не ради славы, а во имя Украины".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, второй военно-транспортный самолет Украина покинул аэропорт Кабула и находился некоторое время в аэропорту в Пакистане.

Как сообщалось, более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана. По информации МИД Украины, отрабатываются два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел 18 августа из Киева.

15 августа украинский частный самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+21
Украинцев к себе, остальных за поребрик.
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21.08.2021 19:54
+21
К фрау Меркель,она всегда готова принять таких.
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21.08.2021 19:57
+14
Из тех времён.
Летит спецназ воевать в Афганистан.
Мимо солдат проходится лейтенант и объясняет:
-Вы когда "духа" завалите не забывайте его голову отрезать и мне
принести. За каждую голову $10.
Тут самолет приземляется и с оружием на изготовку солдаты выскакивают
из него. Час их нет, два...
Через три возвращаются, все веселые, а у каждого за спиной мешок отрезаных
голов.
Лейтенант смотрит на них квадратными глазами и говорит:
Вы че, ох**ли? Мы же в Ташкенте на дозаправку сели!
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21.08.2021 20:05
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да, из Афгана надо бежать
там, как по мне- всё только начинается...
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21.08.2021 19:54 Ответить
Украинцев к себе, остальных за поребрик.
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21.08.2021 19:54 Ответить
К фрау Меркель,она всегда готова принять таких.
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21.08.2021 19:57 Ответить
Та їй "по барабану", вона готовиться прийняти пропозиції Путіна
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22.08.2021 09:18 Ответить
Как ты жесток!
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21.08.2021 20:13 Ответить
Это как посмотреть. Когда зверушки окажутся в Европе, получат пособие, помощь от разных благотворительных организаций, статус беженца, потом вид на жительство, принесут приплод... Позже зверушки уже сами ни за что не захотят возвращаться на историческую родину.
А работать зверушки не будут никогда. Нигде.
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21.08.2021 20:48 Ответить
Французькі "жовті жилети" тому приклад, аби тільки палити і трощити.
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22.08.2021 09:12 Ответить
Там полон самолёт родственников замминистра инфраструктуры
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21.08.2021 20:50 Ответить
Приеду встречать на радостях...
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21.08.2021 19:58 Ответить
Україні непотрібні терористи з Афгану.
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21.08.2021 19:59 Ответить
хужинибудит
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21.08.2021 20:05 Ответить
Помоги им, Господь. И тем, кто еще там, в опасности - выйти из нее.
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21.08.2021 19:59 Ответить
А азиатов нельзя в термезе или душанбе высадить...
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21.08.2021 20:00 Ответить
В АсТрахані.
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21.08.2021 20:02 Ответить
Из тех времён.
Летит спецназ воевать в Афганистан.
Мимо солдат проходится лейтенант и объясняет:
-Вы когда "духа" завалите не забывайте его голову отрезать и мне
принести. За каждую голову $10.
Тут самолет приземляется и с оружием на изготовку солдаты выскакивают
из него. Час их нет, два...
Через три возвращаются, все веселые, а у каждого за спиной мешок отрезаных
голов.
Лейтенант смотрит на них квадратными глазами и говорит:
Вы че, ох**ли? Мы же в Ташкенте на дозаправку сели!
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21.08.2021 20:05 Ответить
Військово-транспортний літак ЗС України з біженцями з Кабула летить до Києва, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 348
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21.08.2021 20:52 Ответить
Україні це непотрібно! Україна проти!

Україна вирішила прийняти частину біженців з Афганістану

https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/ukraina-virishila-prijnyati-chastinu-bizhentsiv-z-afganistanu.htm?fbclid=*************************************************************
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21.08.2021 20:01 Ответить
Зеленые твари уже все порешали. Теперь в Украине будут талибан строить. Так всегда бывает, когда гниды у власти.
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21.08.2021 20:05 Ответить
как не посмотрю беженцы что с сирии . что с афгана все здоровые средних лет .женщин с детьми буквально единицы
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21.08.2021 20:06 Ответить
Ждем новостей с заголовками типа: "Группа афганских беженцев изнасиловала девочку в селе <...>".
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21.08.2021 20:43 Ответить
Это вы у рашки учитесь ?
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21.08.2021 20:50 Ответить
Это я к тому, что скоро будет в Украине. Для этих молодых мужиков с муслимскими тараканами в голове каждая женщина в короткой юбке как красная тряпка на быка. И плевать им на законы - аллах не против, мулла дал добро.
Защищать свою страну они не захотели.
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21.08.2021 20:57 Ответить
Это торгашня базарная...муслимских тараканов у них не больше чем у галичан христосонутости...
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21.08.2021 21:09 Ответить
Одно другому не мешает.
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21.08.2021 21:19 Ответить
У меня сосед таким хату сдавал...муслимства мозга у них не заметил...разве что у одного жена разрисовала парадную в таджикский орнамент...Они таджики были только с афгана...
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21.08.2021 21:34 Ответить
Ну, дай Бог, чтобы они все такими были. Только на фотках из Кабула почти не видно женщин и детей, одни бородатые мужики в расцвете сил. Думаю там будет половина талибов. Надо всегда готовиться к худшему.
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21.08.2021 21:41 Ответить
От, якби можна було замінити росіян в Україні на афганських біженців, вони б писали тут українською мовою і не шкодили.
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22.08.2021 06:15 Ответить
ой это сколько найемов . россияне привычней а эти мустафы сразу в диаспоры - опг сбиваются
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22.08.2021 12:29 Ответить
Мы раскупили цветы на Бессарабке и летим в Борисполь!)
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21.08.2021 20:09 Ответить
In SOVa times, if I had this opportunity to clinch a wheel of the US plane, I would embrace that.
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21.08.2021 20:12 Ответить
Новые работники 7-го километра летят пополнить ряды реализаторов...
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21.08.2021 20:13 Ответить
Мустафа Найем обещал поселить у себя на даче.
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21.08.2021 20:15 Ответить
А Троя?? их что нет там на рынке?? ( давно был)
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22.08.2021 08:55 Ответить
Да ну..это фейк. Там уже и какие-то четыре контрактника жалуются на "рашатудей" что их кинули и вообще "Украины нет..Это подаренное Лениным"..😆
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21.08.2021 20:14 Ответить
Петушок, на бутылку
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21.08.2021 21:03 Ответить
Ты вроде бы не дебил. Ошибся адресом,что ли? Или чего-то недопонял? Или дебил?😲
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21.08.2021 23:43 Ответить
Спасибо большое спасители вы наши. Украинцев выгнали в Польшу а вместо них чурбанов завозят. Скоро ЕС попросит Украину еще принять пару миллионов беженцев.
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21.08.2021 20:19 Ответить
Не бреши, зелений шиит. Тебе так точно треба вигнати.
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22.08.2021 06:21 Ответить
Лавров сказал что в Кабуле стало лучше чем было. Какие еще беженцы Військово-транспортний літак ЗС України з біженцями з Кабула летить до Києва, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 7449
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21.08.2021 20:21 Ответить
радость то какая ! а то мы явно дефицит орков испытываем ...
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21.08.2021 20:24 Ответить
Каждого по отдельности встречать приветствием "Слава Украине".
Кто не ответит как положено, тех за поребрик.
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21.08.2021 20:25 Ответить
а если в ответ Аллах Акбар, то шо, в Крым к татарам? Аллах Акбар - Воистину Акбар
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21.08.2021 20:29 Ответить
Если в ответ прозвучит что-то отличное от "Героям Слава!!", тогда парашют, автомат, магазин патронов на тот же самолет - и назад в Афган, защищать свою Родину.
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21.08.2021 20:42 Ответить
Пилоты проверили ? Там снаружи никто не привязал себя шарфом к крылу или двигателю ? Среди афганцев, оказалось, есть очень отчаянные парни.
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21.08.2021 20:28 Ответить
Сколько там аллахакбаров?
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21.08.2021 20:38 Ответить
сара гольденшухер и фатима кебабова обе славянки и 600 детей в сарафане)
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21.08.2021 20:43 Ответить
жду за киевлянские налоги
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21.08.2021 20:43 Ответить
всё понимаю,целей добились,всё как надо,уходят...но с@ка,зачем так спонтанно? зачем люди на шасси??? зачем граждане германии и сша которым не рекомендуют посещать аэропорт а прятатся в укромных местах...это я понять не могу
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21.08.2021 20:46 Ответить
США вольны делать, что им хочется. Вопрос в другом - какая от этих "беженцев" польза здесь, в Украине? Работать не будут, будут жить за счет украинских налогоплательщиков и этнический криминал разводить, наркотой торговать.
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21.08.2021 21:03 Ответить
Граждан Афганистана надо высаживать в средней Азии,там по духу по вере им всё намного ближе, или в России, ЕС там пособия выше.
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21.08.2021 20:53 Ответить
Вони за 20 років вже стали американцями і європейцями. Нашим росіянам треба б перейняти досвід чиплятися за шасі на свою ісконную, бо не поважають українців.
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22.08.2021 06:37 Ответить
Нам дуже цікаво, коли держава почне займатися своїми громадянами? У нас в самих країна економічних біженців-заробітчан. Ще можна зрозуміти, коли жінки з дітьми тікають, але здоровенні мужлани з бородами, що не хочуть воювать, а хочуть сісти комусь на шию в Европі....
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21.08.2021 21:01 Ответить
А ви там на дивані усе знаєте, чого вони хочуть. Вони знайдуть роботу, а може підуть на передову захищати Україну від злих і ненависних нелюдів з двоголовою куркою.
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22.08.2021 06:41 Ответить
А Ви там на дивані чи не так само все знаєте? Ну звідкись же знаєте, що вони підуть на роботу, а може навіть і на передову. Дай Бог, щоб були Ви праві, звичайно, а не я..
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22.08.2021 08:54 Ответить
Ну все, зустрчайте дорогих гостей ) Хто тут зловтішався з приводу арабів в Німеччині?) Бумеранг летить взад)
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21.08.2021 21:12 Ответить
На месте Лукашенко можно было забрать всех. И сразу на границу. Два зайца точно бы убил
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21.08.2021 21:19 Ответить
Если что не так, их можно переправить московитам или Лукашенко.Шутка.Украине не хватает рабочих рук и мы вымираем.
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21.08.2021 21:43 Ответить
Да. И разваливаемся и замерзаем 30 лет
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21.08.2021 23:44 Ответить
не бреши, якщо виміраєш -- вітер в спину. Сам хоч працюєш, чи важче язика не ворочаєш...
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22.08.2021 06:54 Ответить
Норм. Уже приземлился наверное
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21.08.2021 23:43 Ответить
Зеленый решил принять беженцев из Афганистана. Есть ли среди них террористы - СБУ не проверили. Есть ли там последователи организации Талибан - не известно. Есть ли среди них преступники, исламские экстремисты - не известно. Будут ли они организовывать здесь ячейки организаций и ставать мишенями Талибан, оппонируя им? Кто эти люди? Какое у них образование? За какие средства будут жить здесь? Спасибо, *лять. Ребята, может мы своих беженцев Донбасса примем хорошо и обеспечимся?! Афганистан был далёк. Теперь будет близок.(с)
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21.08.2021 23:47 Ответить
Нах ваші "беженці з домбаса", вони такі, як ви -- ненависники української мови. Афганці вивчуть українську і будуть поважати. Вони не будуть робити терактів.
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22.08.2021 06:48 Ответить
Афганские и сирийские беженцы очень переборчивые. У кого не спроси, все хотят в Германию. Почему-то все думают, что Германия всем раздаёт бесплатные квартиры и "Мерседесы". Так что из Украины большинство будут требовать, чтобы их отвезли в Европу. э Те кто приехали, очень быстро разочаровываются. Вынуждены сидеть в общежитиях для беженцев до 10 лет, пока им не подтвердят статус беженца. Им это не нравится, немцы их игнорируют, создаются гетто. Язык учить не хотят, если открывают свои забегаловки,то часто цены пишут только на арабском. Женщины даже в жару ходят в тёплых платках и в пальто, много мужиков ходят бородатыми. Очень много агрессивной молодёжи, которая часто свои вопросы решает с помощью поножовщины.
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22.08.2021 03:43 Ответить
150 украинцев и других иностранцев. А что же там за иностранцы летят к нам? Завербованные талибы или носитель очередного штамма вируса? Предлагаю после полета поселить их прям в кабинет зелебобы
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22.08.2021 07:08 Ответить
А наших військових із контингента НАТО євакуювали, чи залишили як Журавля.
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22.08.2021 09:14 Ответить
 
 