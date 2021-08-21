Военно-транспортный самолет ВС Украины с беженцами из Кабула летит в Киев, - ГУР Минобороны
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Самолет с эвакуированными из Афганистана украинцами и гражданами других государств находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом по результатам переговоров с экипажем самолета сообщается в Фейсбуке Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Специальная операция, как отмечается в сообщении, "была организована и осуществлена патриотами и профессионалами, которые выполняют сложные задачи не ради славы, а во имя Украины".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, второй военно-транспортный самолет Украина покинул аэропорт Кабула и находился некоторое время в аэропорту в Пакистане.
Как сообщалось, более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана. По информации МИД Украины, отрабатываются два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел 18 августа из Киева.
15 августа украинский частный самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.
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там, как по мне- всё только начинается...
А работать зверушки не будут никогда. Нигде.
Летит спецназ воевать в Афганистан.
Мимо солдат проходится лейтенант и объясняет:
-Вы когда "духа" завалите не забывайте его голову отрезать и мне
принести. За каждую голову $10.
Тут самолет приземляется и с оружием на изготовку солдаты выскакивают
из него. Час их нет, два...
Через три возвращаются, все веселые, а у каждого за спиной мешок отрезаных
голов.
Лейтенант смотрит на них квадратными глазами и говорит:
Вы че, ох**ли? Мы же в Ташкенте на дозаправку сели!
Україна вирішила прийняти частину біженців з Афганістану
https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/ukraina-virishila-prijnyati-chastinu-bizhentsiv-z-afganistanu.htm?fbclid=*************************************************************
Защищать свою страну они не захотели.
Кто не ответит как положено, тех за поребрик.