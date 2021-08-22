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Новости Политика Украины
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Кулеба Дмитрий (2646) Крымская платформа (305)

Независимо от того, кто представляет страну, она берет на себя полные обязательства, - Кулеба об участниках Крымской платформы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Независимо от того, кто представляет страну, она берет на себя полные обязательства, - Кулеба об участниках Крымской платформы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что на учредительном саммите Крымской платформы не имеет значения, представитель какого уровня представляет определенную страну, так как все участники берут на себя одинаковые полные обязательства.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Радио Свобода 

Отвечая на вопрос о том, что из 46 официальных делегаций, подтвержденных в настоящее время, только 15 будут представлены на уровне президентов, премьер-министров или глав парламентов, Кулеба обратил внимание: "Независимо от того, на каком уровне представлена ​​страна, принципиально важно, что страна является и берет на себя определенные обязательства. Нет никакой разницы между весом обязательства, взятого на саммите президентом и министром иностранных дел. Потому что они все являются главами делегаций государств. Они там не в личной роли ".

"Крымская платформ" собрала много участников. Это все важные для нас участники. И все они равнозначны с точки зрения дальнейшей работы на Крымской платформе, - добавил он.

"И смысл Крымской платформы именно в том, что, используя механизм, будут приниматься решения, необходимые для увеличения давления на Россию как на государство-агрессор и конечной деоккупации полуострова", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Также читайте: Одна страна отказалась от участия в "Крымской платформе" из-за давления РФ, - Данилов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
та не бухать він буде....

Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи - Цензор.НЕТ 3390
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21.08.2021 20:25
+7


Поганка@ivanchenko27457





Сам... ***... без ансам...*** без інквізіциї...*** визнав, чий Крим...

Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи - Цензор.НЕТ 8924
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21.08.2021 20:21
+6
Единственная конкретная польза от этой платформы,что как бы свинособаки не хотели,но Крым хрен кто признает кацапским,кроме талибов конечно
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21.08.2021 20:26
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Правила форума Совет форумчан
Так й флаг в руки !!! Ініціюйте якусь дуже важливу бамажку про КРИМНАШ - й підпишуть нехай ці круті представники країн!!!
Але окрім БЛА-БЛА-БЛА від гнусавого до страху перед ЛА-ЛА-ЛА нічого у вас не вийде пане Кулеба!
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21.08.2021 20:10 Ответить
запитайте у Єрмака, якщо не вірите мені ...
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21.08.2021 20:11 Ответить
Виглядає, як виправдання: до нас, на День народження прийшли не ті, кого ми хтіл бачити, а ті, хто біля будинку проходив. Але то фіня. Ми обійдемося і без подарунків.
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21.08.2021 20:11 Ответить
Большего бреда я от нашего министра иностранных дел даже не представлял. Напоминает о визите "очень уполномоченных иностранцев" в ДНР и ЛНР...
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21.08.2021 20:12 Ответить
Бухать клоун будет с компании с ермаком)
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21.08.2021 20:18 Ответить
та не бухать він буде....

Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи - Цензор.НЕТ 3390
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21.08.2021 20:25 Ответить


Поганка@ivanchenko27457





Сам... ***... без ансам...*** без інквізіциї...*** визнав, чий Крим...

Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи - Цензор.НЕТ 8924
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21.08.2021 20:21 Ответить
а разве он когда то отрицал, что признает оккупацию?
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21.08.2021 20:24 Ответить
Ну да. Он же там налоги и коммунальные за свои царские хоромы исправно платит.
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21.08.2021 20:28 Ответить
Единственная конкретная польза от этой платформы,что как бы свинособаки не хотели,но Крым хрен кто признает кацапским,кроме талибов конечно
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21.08.2021 20:26 Ответить
Более дебильной отмазки я от этого министра еще не слышал. И они подпишут итоговый договор с конкретными обязательствами?
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21.08.2021 20:26 Ответить
"Независимо от того, на каком уровне представлена ​​страна, принципиально важно, что страна является и берет на себя определенные обязательства. Нет никакой разницы между весом обязательства, взятого на саммите президентом и министром иностранных дел. Потому что они все являются главами делегаций государств. Они там не в личной роли"
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Вроде бы понятно и правильно написано, но есть опасение, что зелёные и эту правильную и полезную инициативу превратят в Шапито.
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21.08.2021 20:54 Ответить
''Независимо от того, кто представляет страну, она берет на себя полные обязательства, - Кулеба об участниках Крымской платформы...''- Так шо тепер можна ще більше урізати доляху для війська? Собирались би вже краще в Будапешті для сімволізьма.
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21.08.2021 21:24 Ответить
За несколько дней до выступления на концерте ко Дню Независимости в Киеве София Ротару спела в России. Певица посетила Сочи, где 19 августа стартовал фестиваль "Новая волна-2021".Перед выступлением она прошлась по красной ковровой дорожке. Фотографии с открытия появились на странице конкурса в Instagram.
Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи - Цензор.НЕТ 7612

артисты вне политики гаварите.... и нашим и вашим - получите !
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21.08.2021 21:30 Ответить
Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи - Цензор.НЕТ 3940Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи - Цензор.НЕТ 7730
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21.08.2021 21:36 Ответить
Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи - Цензор.НЕТ 6281
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21.08.2021 21:39 Ответить
Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи - Цензор.НЕТ 6357
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22.08.2021 00:33 Ответить
Шо невдобно получилось шо оправдания понадобились? Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи - Цензор.НЕТ 6135
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21.08.2021 21:38 Ответить
Тада. Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи - Цензор.НЕТ 9686

Очень хочу посмотреть, кто заставит США взять на себя обязательства, возложенные незнамо на кого неподмытыми клоунами Коломойского.
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21.08.2021 21:46 Ответить
как, поёться в любимом народом Иронии судьбы после Платформы будет аккурат (потому что наша Верховнорадяньська влада более нифига не умеет делать)
Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется,
Вагончик тронется, перрон останется.
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22.08.2021 06:19 Ответить
Ну що ти мелеш--придурок. коли приїзжає чиновник низького рівня--це не що інше як бути постороннім спостерігачем.
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22.08.2021 08:12 Ответить
 
 