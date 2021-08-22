Независимо от того, кто представляет страну, она берет на себя полные обязательства, - Кулеба об участниках Крымской платформы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что на учредительном саммите Крымской платформы не имеет значения, представитель какого уровня представляет определенную страну, так как все участники берут на себя одинаковые полные обязательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Радио Свобода

Отвечая на вопрос о том, что из 46 официальных делегаций, подтвержденных в настоящее время, только 15 будут представлены на уровне президентов, премьер-министров или глав парламентов, Кулеба обратил внимание: "Независимо от того, на каком уровне представлена ​​страна, принципиально важно, что страна является и берет на себя определенные обязательства. Нет никакой разницы между весом обязательства, взятого на саммите президентом и министром иностранных дел. Потому что они все являются главами делегаций государств. Они там не в личной роли ".

"Крымская платформ" собрала много участников. Это все важные для нас участники. И все они равнозначны с точки зрения дальнейшей работы на Крымской платформе, - добавил он.

"И смысл Крымской платформы именно в том, что, используя механизм, будут приниматься решения, необходимые для увеличения давления на Россию как на государство-агрессор и конечной деоккупации полуострова", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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