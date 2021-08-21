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США вернули в Кабул прежнего посла Басса для ускорения эвакуации граждан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США вернули в Кабул прежнего посла Басса для ускорения эвакуации граждан

Правительство Соединенных Штатов вернуло в Кабул бывшего посла в этой стране Джона Басса

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российский Интерфакс об этом сообщило в субботу вечером посольство США в Кабуле.

"Правительство США было и остается приверженным Афганистану. Посол Джон Басс недавно вернулся в Кабул, чтобы помочь с переселением тысяч граждан США, афганцев и его бывших коллег", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу бывший посол Великобритании в Афганистане Ник Кей заявил о необходимости срочной перезагрузки процесса эвакуации из Кабула.

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"Эвакуация из Афганистана по-прежнему хаотична. Нет простых ответов, но срочно необходима перезагрузка. Необходимо признать, что это процесс займет недели. Необходимо задействовать "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) по плану, согласованному между ООН, союзниками и международными организациями", - написал Кей в твитере.

Перед этим в интервью BBC британский дипломат заявил, что необходимо избавить афганцев от паники.

"Мы должны освободить афганцев от паники, сказав, что это займет некоторое время, и мы полны решимости завершить это. И мы должны оказывать гуманитарную помощь через агентства ООН и НПО 18 миллионам афганцев, которые от нее зависят", - отметил экс-посол.

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Автор: Роман Свиридович
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21.08.2021 21:58 Ответить
Он скорее всего, еще в глаза талибам просто посмотрел. Вот взял и просо посмотрел в глаза талибам
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21.08.2021 23:46 Ответить
Никак не пойму, при чем тут то, что в педероссии "талибан" запрещен? Там могут, на словах, запретить что и кого угодно, но на деле это не так. Страна изгой, страна уродов, не держащих свое слово. .
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21.08.2021 22:05 Ответить
А у них сейчас анекдот. Талибан запрещен, но его все хвалят, восхищаются и Лавров руки жмет
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21.08.2021 23:47 Ответить
Цензор, ну сколько можно тупо копировать рашкинские сайты?) Нафиг нам знать, что в ращке запрещено?) Вы еще про себя или про ПС такую ссылку начните давать)))
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21.08.2021 22:10 Ответить
нехай краще готуються Тайвань вивозити








Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA 5 ч

Японія рекордно збільшує військовий бюджет, готуючись до можливого наступу КНР та РФ. Він складатиме понад 46 млрд доларів. Також є шанс порушення засади 1976 року, що видатки на оборону Японії не можуть становити понад 1% від ВВП. Зміни також пов'язані з захистом Тайваню.

США повернули в Кабул колишнього посла Басса для прискорення евакуації громадян - Цензор.НЕТ 2522
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21.08.2021 22:35 Ответить
Канцлер Германии Меркель: «Талибан сейчас контролирует Афганистан. У нас нет другого выбора, кроме как вести диалог с талибами». .......***.. мир сошел с ума !!! США повернули в Кабул колишнього посла Басса для прискорення евакуації громадян - Цензор.НЕТ 4797
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22.08.2021 00:21 Ответить
Нет. Мир сошел с ума очень давно.
Просто это сумасшествие проявляется все более отчетливо.
Начиная с президента Украины и заканчивая президентом США.
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22.08.2021 01:51 Ответить
 
 