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Новости Политика Украины
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Кулеба Дмитрий (2646) Джеппар Эмине (24) Крымская платформа (305)

Кулеба: Будем работать над синергией Крымской платформы с международными форматами - ООН, НАТО, ОБСЕ, Советом Европы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба: Будем работать над синергией Крымской платформы с международными форматами - ООН, НАТО, ОБСЕ, Советом Европы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах координации и взаимодействия Крымской платформы с другими международными форматами, в том числе с Организацией Объединенных Наций, чтобы дальше усилить ее эффективность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

Комментируя  заявление своей заместителя Эмине Джеппар, которая предположила, что содержать и проводить такие мероприятия ежегодно возможности нет и они могут устраивать в рамках мероприятий ООН, министр отметил: "Я думаю, что эта позиция Эмине немного прозвучала вне широкого контекста. Я хочу сказать две вещи. Первое. Украина всегда будет находить деньги, людей и свободу для того, чтобы работать над деоккупации своей территории".

"И второе. Мы нигде не будем "парковать" Крымскую платформу. Потому что это самодостаточный механизм. Но мы, безусловно, будем работать над синергией "Крымской платформы" с другими международными форматами, в том числе с ООН", - добавил он.

"Вы знаете, что каждый год Генассамблея ООН принимает резолюцию, посвященную Крыму. То есть мы найдем форматы взаимодействия, форматы синергии и ООН, и с НАТО, и с Советом Европы, и с ОБСЕ", - отметил Дмитрий Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Независимо от того, кто представляет страну, она берет на себя полные обязательства, - Кулеба об участниках Крымской платформы

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
Кулеба: будем работать над синергией Крымской платформы с международными форматами - ООН, НАТО, ОБСЕ, Советом Европы - Цензор.НЕТ 5478
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21.08.2021 21:51
+5
Курва, дибіли! Вони що, жодної мови не знають????
"Синергія", ля... "Факапи", курва... "Треки", щоб вам їх в дупу запхали...
А рідною мовою все те сказати релігія не дозволяє? Чи абсолютне не знання мови країни проживання? Все ж просто! "Співпраця", "провал", "доріжка"...
Жалюгідні створіння, що намагаються виглядати вагомими членами суспільства... Дибілєти, курва!
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21.08.2021 22:01
+4
Кулєба - собачий хвіст Єрмака, не більше.
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21.08.2021 22:02
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Кулеба: будем работать над синергией Крымской платформы с международными форматами - ООН, НАТО, ОБСЕ, Советом Европы - Цензор.НЕТ 5478
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21.08.2021 21:51 Ответить
Кулеба: Працюватимемо над синергією Кримської платформи з міжнародними форматами - ООН, НАТО, ОБСЄ, Радою Європи - Цензор.НЕТ 2069
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21.08.2021 22:49 Ответить
Синергия так синергия. Тлько поясните значение слова зеленскому, чтобы его с приходу кондрашка не хватила.
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21.08.2021 21:53 Ответить
Ці дурики скоро й самі повірять, що від цього ритуального дійства буде якась користь?
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21.08.2021 22:01 Ответить
Кулєба - собачий хвіст Єрмака, не більше.
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21.08.2021 22:02 Ответить
Поперед Шмигаля вривається Кулєба вони там поїб#лися всі чи шо?
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21.08.2021 21:56 Ответить
Це якщо нуль помножити на 10. Або на 100.
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21.08.2021 21:57 Ответить
Кулеба: будем работать над синергией Крымской платформы с международными форматами - ООН, НАТО, ОБСЕ, Советом Европы

Короче соберем в одну кучу старых политических импотентов-пердунов и попробуем из них слепить резвого молодого скакуна. Возмем не качеством, но числом. Кулеба: будем работать над синергией Крымской платформы с международными форматами - ООН, НАТО, ОБСЕ, Советом Европы - Цензор.НЕТ 4743
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21.08.2021 21:58 Ответить
де дипломатія, а де кулєба. В даному випадку перемогла гравітація і топчан
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21.08.2021 22:00 Ответить
Курва, дибіли! Вони що, жодної мови не знають????
"Синергія", ля... "Факапи", курва... "Треки", щоб вам їх в дупу запхали...
А рідною мовою все те сказати релігія не дозволяє? Чи абсолютне не знання мови країни проживання? Все ж просто! "Співпраця", "провал", "доріжка"...
Жалюгідні створіння, що намагаються виглядати вагомими членами суспільства... Дибілєти, курва!
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21.08.2021 22:01 Ответить
Спортлото бы не забыть...
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21.08.2021 22:05 Ответить
Нахватался всяких иностранных слов, думает, что он умный. Кулеба: будем работать над синергией Крымской платформы с международными форматами - ООН, НАТО, ОБСЕ, Советом Европы - Цензор.НЕТ 220
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21.08.2021 22:05 Ответить
Посада міністра закордонних справ зараз повністю знівельована.(Ну,як і все інше) Зараз Кулєба,як прикриття для зустрічей Єрмака з офіційними представниками країн за кордоном.
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21.08.2021 22:06 Ответить
Цей величний міністр зовнішніш.відносин зможе все бо він Найвеличніший міністр, Це надія України!
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21.08.2021 22:09 Ответить
Аминь
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21.08.2021 22:09 Ответить
Потрапило зелені на язик нове слівце. Тепер жуватимуть його до кінця каденції найкоротшого.
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21.08.2021 22:13 Ответить
пукиноФАшисты ужэ 7 год верещат о киевсской )(унте....
.
Напомню -
-
В концэ мая 2014г ( россия ужэ 3 месяц ведет войну ) на Выборах победил -
Порошенко ( " Xунтовец фашист и т д.. " .) ,
но почему то в 2019 г он демократично отдал свои полномочия новоизбраному президенту..
.
А как проходят выборы в " неФАШИССКОЙ россии "-
- всем 146-ти процэнтным ,
это т ЦЫРК известен..
.
.


.!



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21.08.2021 22:18 Ответить
приготовьте военную форму

снарядите скорей автомат -
над синергией Крымской платформы
нависает Нормандский формат Кулеба: Працюватимемо над синергією Кримської платформи з міжнародними форматами - ООН, НАТО, ОБСЄ, Радою Європи - Цензор.НЕТ 8774
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21.08.2021 22:18 Ответить
Що там вовка , заморився оджиматися?

Кулеба: Працюватимемо над синергією Кримської платформи з міжнародними форматами - ООН, НАТО, ОБСЄ, Радою Європи - Цензор.НЕТ 5933
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21.08.2021 22:20 Ответить
самокатчики синергичные, посидеть в носках на столе кабмина, это ли не новайя волна, новыйе лицца. дримтим
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21.08.2021 22:25 Ответить
Спросить бы Кулебу про это---но пусть конечно пользу приносит---отвлекать не стану. Всю жизнь на хуторах та выселках прожил---козы да овцы, козлы да бараны---букврь был скурен сразу. А кто скажет что такое синергия? Чё то показалось слёта что оргия на синем фоне. Но зачем на синем? От слова синяк (бухарик) а не под глазом.
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21.08.2021 22:30 Ответить
Будем коммуницировать синергию со всей эмпатитией для кейса.Мозгов-то нету..
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22.08.2021 13:23 Ответить
 
 