Кулеба: Будем работать над синергией Крымской платформы с международными форматами - ООН, НАТО, ОБСЕ, Советом Европы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах координации и взаимодействия Крымской платформы с другими международными форматами, в том числе с Организацией Объединенных Наций, чтобы дальше усилить ее эффективность.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Радио Свобода.
Комментируя заявление своей заместителя Эмине Джеппар, которая предположила, что содержать и проводить такие мероприятия ежегодно возможности нет и они могут устраивать в рамках мероприятий ООН, министр отметил: "Я думаю, что эта позиция Эмине немного прозвучала вне широкого контекста. Я хочу сказать две вещи. Первое. Украина всегда будет находить деньги, людей и свободу для того, чтобы работать над деоккупации своей территории".
"И второе. Мы нигде не будем "парковать" Крымскую платформу. Потому что это самодостаточный механизм. Но мы, безусловно, будем работать над синергией "Крымской платформы" с другими международными форматами, в том числе с ООН", - добавил он.
"Вы знаете, что каждый год Генассамблея ООН принимает резолюцию, посвященную Крыму. То есть мы найдем форматы взаимодействия, форматы синергии и ООН, и с НАТО, и с Советом Европы, и с ОБСЕ", - отметил Дмитрий Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Короче соберем в одну кучу старых политических импотентов-пердунов и попробуем из них слепить резвого молодого скакуна. Возмем не качеством, но числом.
"Синергія", ля... "Факапи", курва... "Треки", щоб вам їх в дупу запхали...
А рідною мовою все те сказати релігія не дозволяє? Чи абсолютне не знання мови країни проживання? Все ж просто! "Співпраця", "провал", "доріжка"...
Жалюгідні створіння, що намагаються виглядати вагомими членами суспільства... Дибілєти, курва!
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Напомню -
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В концэ мая 2014г ( россия ужэ 3 месяц ведет войну ) на Выборах победил -
Порошенко ( " Xунтовец фашист и т д.. " .) ,
но почему то в 2019 г он демократично отдал свои полномочия новоизбраному президенту..
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А как проходят выборы в " неФАШИССКОЙ россии "-
- всем 146-ти процэнтным ,
это т ЦЫРК известен..
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снарядите скорей автомат -
над синергией Крымской платформы
нависает Нормандский формат