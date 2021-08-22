Кулеба: будем работать над синергией Крымской платформы с международными форматами - ООН, НАТО, ОБСЕ, Советом Европы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах координации и взаимодействия Крымской платформы с другими международными форматами, в том числе с Организацией Объединенных Наций, чтобы дальше усилить ее эффективность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

Комментируя заявление своей заместителя Эмине Джеппар, которая предположила, что содержать и проводить такие мероприятия ежегодно возможности нет и они могут устраивать в рамках мероприятий ООН, министр отметил: "Я думаю, что эта позиция Эмине немного прозвучала вне широкого контекста. Я хочу сказать две вещи. Первое. Украина всегда будет находить деньги, людей и свободу для того, чтобы работать над деоккупации своей территории".

"И второе. Мы нигде не будем "парковать" Крымскую платформу. Потому что это самодостаточный механизм. Но мы, безусловно, будем работать над синергией "Крымской платформы" с другими международными форматами, в том числе с ООН", - добавил он.

"Вы знаете, что каждый год Генассамблея ООН принимает резолюцию, посвященную Крыму. То есть мы найдем форматы взаимодействия, форматы синергии и ООН, и с НАТО, и с Советом Европы, и с ОБСЕ", - отметил Дмитрий Кулеба.

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