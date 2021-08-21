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карантин (16730) Львовщина (2684) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

На Львовщине от штамма "дельта" умер мужчина, он не был привит, - санврач области

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

На Львовщине от штамма

36-летний житель Львовщины, который не был вакцинирован против коронавируса, умер от штамма Covid "дельта".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила главный санитарный врач Львовщины Наталья Иванченко

"Дельта-штамм коронавируса унес жизнь жителя Стрыйского района Львовщины, которому было всего 36 лет. Он был не вакцинирован. За пределы Львовщины не выезжал", - отметила она.

Дельта-штамм был подтвержден референс-лабораторией Центра общественного здоровья Минздрава Украины".

Врачрассказала, что мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, сразу – в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Больной 8 дней находился на аппарате ИВЛ, за его жизнь боролись медики.

Иванченко отметила, что пациент имел сопутствующую патологию – сахарный диабет, то есть находился в группе риска и нуждался в вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
Це що, тільки один помер і тільки від дельти і тому, що не був щеплений?
Ви розумієте весь маразм того що пишете?
Скільки померло від сердечних захворювань через невчасну допомогу?
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21.08.2021 22:32
+13
Мне вот интересно, а если бы заболел и умер привитый появилась бы подобная информация в СМИ? Или сказали бы от сопутствующих заболеваний умер?
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21.08.2021 23:43
+12
Маніпуляція інформацією стала для нинішньої влади нормою поведінки.
Навіть в Європах та Америках говорять про побічні ефекти вакцинації, але в Україні такого немає... Офіційно...
Для здорової людини вакцина - шлях до здорового життя (і я це підтримую), а для тих в кого є хвороби, що ця вакцина спровокує до розвитку? Наше МОЗ хоч щось про це говорить? В мене сусід, після вакцинації провів майже тиждень під ШВЛ через те, що в нього була якась там хронічна хвороба (я не медик, тому не питайте яка саме. Щось чи то з серцем, чи то з легенями).
Але чомусь ауцентують увагу тільки на смертях та захворюванні невакцинованих і ніц не говорять про ускладнення серед тих, хто вакцинувався.
Можливо, той відсоток і не великий, але він є і про нього теж треба казати, на мою думку.
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21.08.2021 22:42
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Правила форума Совет форумчан
Це що, тільки один помер і тільки від дельти і тому, що не був щеплений?
Ви розумієте весь маразм того що пишете?
Скільки померло від сердечних захворювань через невчасну допомогу?
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21.08.2021 22:32 Ответить
Ну сердечные это не то...а вот от гриппа ??? я думаю что не меньше...
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21.08.2021 22:40 Ответить
Гриппа уже практически нет,врачи говорят,что коронаирус его практически вытеснил.
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22.08.2021 07:48 Ответить
Класс..теперь можно издеваться над людьми...каждые 2-3месяца делать непроверенную прививку заставлять...а отказников не брать на работу, не пускать за границу, даже в метро не пускать ...и чуть какое недовольство созревает карантин и маски...
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22.08.2021 08:50 Ответить
Маразм пишеш ти. Оцей один помер конкретно від корони ! А міг би не померти, якщо був би прищеплений !
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21.08.2021 22:41 Ответить
ЗЕбіле вбиває не корона, а протокол, зокрема ШВЛ при запаленні легень.
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21.08.2021 22:45 Ответить
Щеплена людина не потребує ні протокола, ні ШВЛ.
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21.08.2021 23:01 Ответить
ну вот пришло время сказочных о..у..льных историй про вакцинацию...
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21.08.2021 23:07 Ответить
Швл статистика каже що 10% видужує. Від усіх, хто лежав під швл.
Висновки робіть самі чи щепитися чи ні
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21.08.2021 23:08 Ответить
Яша. А с какого "большого" ума ты смешиваешь ивл и вакцину ? Это первое. Второе. Приведи пример , что без ивл эти 10% остались бы живы. Может благодаря ивл они и выжили? Или что тебе эти 10%? Пущай подыхают?
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22.08.2021 08:32 Ответить
Блин, когда до вас дойдет, что к аппарату ИВЛ просто так не подключают? Неужели ты реально считаешь, что анестезиологам проще тебе провести интубацию, чем дать кислородную маску? Да если у нас тебя подключили к аппарату , то это значит, что без него ты сдох бы с вероятностью 100% в течение часа. А в случае ИВЛ процентов 20 выжить у тебя появляется. Это плохо?
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22.08.2021 01:24 Ответить
А у меня знакомый , с больными легкими (легкие работали на 50%) , ковид подцепил. Месяц в больнице прокантавался, в том числе и на ивл, потом концентратор, потом домой выписали. Дома месяца три отходил. Ему и концентратор купили, и кислородные баллончики с маской. И ни чего. Оклемался. Заново учиться ходить пришлось. Но это ерунда. Главное выжил.
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22.08.2021 08:24 Ответить
в израиле и привитые умирают....
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21.08.2021 23:30 Ответить
В какие годы??? Одно дело умереть в 80-90 , другое в 36 лет.
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22.08.2021 08:17 Ответить
в любые. Уже есть исследования которые показывают что вакцины которые были эффективны против альфа версий ковида ухудшают защиту от дельта версий. Т.е. лучше быть не привитым в случае с заражением дельтой.
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22.08.2021 10:42 Ответить
А конкретней. Сколько в Израиле умерло от ковида привитых молодых? Если есть исследования, значит есть и статистика. Давай конкретику, а то все ля ля ля ля.
Давай сравнение, сколько в Израиле умерло привитых , а сколько не привитых. Сейчас там привитых 99%. Давай сравнение сколько умерло за прошлый год(естественно непривитых) , и сколько за этот год привитых и от дельты, а не от старой прошлогодней версии. *** , ну тут "знатоков-медиков" столько, я аж пуею.
Кстати, у тебя образование есть? Если есть, то какое?
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22.08.2021 12:05 Ответить
Статистика есть, но слуг у нищих нет. Все можно найти тут
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
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22.08.2021 14:35 Ответить
Ты ссылочку хоть можешь дать нормально? Что бы я пальцем по экрану клаць , и зашел, а не набирал пуеву кучу букв и знаков? Или образование не позволяет?
С образованием наверное напряженка.😀

Или скромность не позволяет?😀
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22.08.2021 15:07 Ответить
Структура сайта не позволяет. Включи гуглпереводчик что бы переводил сайт на лету и наклацай.
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24.08.2021 11:23 Ответить
А что не так с сайтом?
Учимся читать буквы с Машей. На Львівщині від штаму "Дельта" помер чоловік, він не був щеплений, - санлікарка області - Цензор.НЕТ 9372

https://www.youtube.com/watch?v=c4n4T3fP2kc&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%87%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E

Стрелочку навел, клацнул и ты уже там где надо.
И каким боком здесь гуглперводчик, когда мне по ссылке попасть в один клик надо? На Львівщині від штаму "Дельта" помер чоловік, він не був щеплений, - санлікарка області - Цензор.НЕТ 9372
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24.08.2021 12:34 Ответить
Шмурдяк видимо убил последнюю извилину в твоем мозгу которая отвечала за логику. Ты не смог воспользоваться сайтом и попросил у меня ссылку, а когда я тебе сказал что прямую ссылку дать не возможно ты начал мне доказывать что с сайтом все в порядке. Если в порядке, так пользуйся, чего ты тут мозг трахаешь?
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24.08.2021 13:21 Ответить
Да зашел я, зашел на сайт. Только вместо одного клика пришлось копипастом заниматься. Графики посмотрел, кривые . Понравился график тяжело больных в зависимости от того, вакцинирован полностью, частично, и не вакцинирован. Не смотрел?
Посмотри, найдешь для себя много интересного. Тяжелобольных , которые не вакцинировались раз в 240 больше, чем полностью вакцинированных.
И у кого после этого извилины отсохли? Я даже знаю как его зовут. На Львівщині від штаму "Дельта" помер чоловік, він не був щеплений, - санлікарка області - Цензор.НЕТ 4924
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24.08.2021 15:05 Ответить
График тот я смотрел, а ты его понял? Там полностью привитыми считаются получившие три дозы. Добавь их к не полностью привитым (там где две дозы) и потом получишь интересную картину - в большинстве возрастных категорий вообще нет разницы между привитыми и не привитыми по гоиспитализациям.
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25.08.2021 09:24 Ответить
Тут коммент мой слетел. Придется повторить. В Израиле третьей дозой начали прививать 30 июля людей от 60-и и выше. С 19-го добавили от 40-а и выше. А график не помнишь каким числом начинается? И это при том, что третья прививка идет через пять месяцев после второй. И с какого такого "большого" ума одна прививка не считается ее частью? Одну вторую, или одну третью часть ты решил исключить, умыкнуть, проще говоря.😁 В общем, к полному отсутствию высшего образования, добавим еще аферист. Леня Голубков. И что интересно, таким как ты верят. У нас. В Израиле посылают, ну ты сам понял куда.
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25.08.2021 20:27 Ответить
Ок, убедил, беги себе коли третью дозу шмурдяка. Тебе точно не помешает.
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26.08.2021 23:20 Ответить
Хорошо, побегу,месяцев через пять.😀 А тебе здоровья, и удачи не подцепить херню, что сейчас людей по всему свету косит. Извини там где я был груб и нагл. Удачи.
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27.08.2021 07:35 Ответить
А что не так Яша? Не привился, заболел, умер в 36 лет. Что тебя зацепило? Ты же антивакцинатор. Умерший благодаря таким как ты , или по глупости ( молодой, меня не возьмет) и не был привит. Что тебе не так?
Или об этом уже и написать нельзя?
У нас в отличие от вас свобода слова и демократия. Говорим , пишем, как есть.
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22.08.2021 08:15 Ответить
Ну да, все по методичке от фармы:
1) если возникли какие-то осложнения, то это вы сами настолько больны, а вовсе не вакцина так подействовала;

2) если заболели ковидом через несколько дней, то это по дороге на вакцинацию, но точно не из-за самой вакцины.

3) если заболели через несколько недель, то это потому что иммунитет ещё не сработал;

4) если заболели через 3-4 месяца, то это потому что уже снизился уровень антител;

5) если заболели между пунктом 3 и 4, то «вас же предупреждали, что не у всех антитела вырабатываются»;

6) если заболели в лёгкой форме, то это вас вакцина спасла, а не ваш иммунитет;

7) если укололись и тяжело заболели, то без прививки вообще бы умерли или, как минимум, на ИВЛ лежали;

8 ) если попали после вакцины на ИВЛ или на кладбище, то это не от вакцины точно, а потому что много других заболеваний было, и вообще возраст (без уточнения, что именно не так с возрастом).

Но зато:

9) Если не вакцинировались и не заболели, то это вам повезло. Вы ещё заболеете, причем сразу на ИВЛ;

10) Если не вакцинировались и заболели, то сами виноваты, ведь правительство о вас заботится (как всегда);

11) А если умерли через полгода после того, как, пусть даже в лёгкой форме, переболели ковидом, то это строго от последствий ковида. Не путать с ситуацией, когда переболели, вакцинировались и умерли. Потому что «вы не понимаете. Это совсем другое».

И самое интересное:

12) Если переболели и у вас антитела, то это никого не волнует. Это не ТЕ антитела или их уже мало для нового штамма;

13) И антитела переболевших некачественные, качественные только от прививки".
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22.08.2021 10:41 Ответить
+++++++++
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22.08.2021 12:01 Ответить
Методичку сам придумал?😀 Или на работе по случаю одолжил. Работаем где, журналистом, или в канторе? Методички больно хорошо пишешь.😀
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22.08.2021 12:09 Ответить
Пользуйся, подарок от фармы.
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22.08.2021 14:32 Ответить
Спасыбо , нэ надо. Пользуйся сам. Как говориться сам написал, сам и отпользовался.
Забей на фарму. Лечись у колдунов и знахарей.😀
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22.08.2021 15:02 Ответить
Забей на науку, коли себе не проверенный шмурдяк. Клинические испытания и сертификация это для лохов, нормальные пацаны колют все что им дадут, лишь бы на шарика.
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24.08.2021 11:30 Ответить
А ты сам уже забил? На Львівщині від штаму "Дельта" помер чоловік, він не був щеплений, - санлікарка області - Цензор.НЕТ 2234 В отличии от лохов, я вакцинировался пфайзером от крупнейшей, авторитетнейшей мировой фармкомпании из США, которая прошла все клинические испытания и сертифицирована ВОЗ, а не шмардяком типа спутник.
А вот лохи могут предохранятся витаминами, водить хороводы аля "крестный ход", лечиться у танзанийских колдунов и шаманов, или у наших бабок "целительниц".
Еще немного инфы про пфайзер.
Препараты с наибольшим объёмом продаж в 2019 году
Превенар (Prevnar) - 5,843 млрд $ (заболевания,вызываемые пневмококком)
Ибранс (Ibrance) - 4,961 млрд $ (рак молочной железы)
Эликвис (Eliquis) - 4,22 млрд $ (предотвращение образования тромбов)
Лирика (Lyrica) - 3,321 млрд $ (эпилепсия, невралгия)
Яквинус (Xeljanz) - 2,242 млрд $ (ревматоидный артрит)
Липитор (Lipitor) - 1,973 млрд $ (снижение уровня холестерина)
Энбрел (Enbrel) - 1,699 млрд $ (ревматоидный артрит, псориаз)
Чампикс (Champix) - 1,107 млрд $ (против табакокурения)
Норваск (Norvasc) - 950 млн $ (гипертония)
Сутент (Sutent) - 936 млн $ (некоторые формы раковых опухолей)

Вполне может быть, онкологию твоей жены препаратом от пфайзер и лечили.
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24.08.2021 12:27 Ответить
"файзером от крупнейшей, авторитетнейшей мировой фармкомпании из США, которая прошла все клинические испытания и сертифицирована ВОЗ". Не знал что побочка от шмурдяка это разжижение мозга, но по тебе явно видны эти симптомы. Смотрим сайт FDA (Федерального агентства по контролю за оборотом лекарственных препаратов и пищевой безопасности США) https://www.fda.gov/media/144624/download

"Вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 - это неутвержденная вакцина, которая может предотвратить заболевание COVID-19. Вакцины, одобренной Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для профилактики COVID-19 не существует.

ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ЛИ РАНЕЕ ВАКЦИНА PFIZER-BIONTECH COVID-19?
Вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 не является утвержденной вакциной.

..
В этом списке могут быть не представлены другие возможные побочные эффекты вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19. Могут возникнуть серьезные и неожиданные побочные эффекты. Исследование вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 продолжается в ходе клинических испытаний."
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24.08.2021 13:14 Ответить
"Беннет об одобрении вакцины Pfizer: доказательство правоты нашего пути

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет приветствовал полноценное одобрение в США вакцины против коронавируса компании Pfizer.

Соответствующее заявление он сделал 24 августа.

"Это важный шаг, доказывающий правоту нашего пути: опередить мир и стать пионерами по введению третьей дозы в мире", - сказал Беннет.

По его словам, Израиль является мировым лидером в борьбе с коронавирусом, поскольку государство поддерживает здоровье граждан и их средства к существованию, несмотря на давление с требованием закрыть страну.

"Позже сегодня я отправлюсь в Соединенные Штаты, которые одобрили введение третьей дозы после нас. Американцы сделали это с чуть более легким сердцем, потому что мы уже пошли в правильном направлении после принятых трудных, но эффективных решений", - констатировал Беннет.

Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) накануне полностью одобрило вакцину Pfizer."
https://mignews.com/news/politic/bennet-ob-odobrenii-vakciny-pfizer-dokazatelstvo-pravoty-nashego-puti.html

Твоя информация устарела. FDA помножила все твои труды, красноречие, и спитчи на ноль. На Львівщині від штаму "Дельта" помер чоловік, він не був щеплений, - санлікарка області - Цензор.НЕТ 8477
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24.08.2021 23:18 Ответить
Вот только на момент когда ты писал высер и уж тем более вакцинировался вакцина была не одобренной, и ты даже не поинтересовался этим вопросом, тупо вколол себе шмурдяк. Но это не самое интересное, самое интересное КАК FDA выдало разрешение, такого позора они еще не знали. Уже имея информацию что вакцина примерно в 1 из 50 тыс случаев вызывает серьезные проблемы с сердечной мышцей и что изначальной группы в 22 тыс испытуемых явно не достаточно для выявления последствий вакцины что они делают? Думаешь увеличивают группу до 50 тыс? Не угадал, уменьшают в двое, до 11 тыс. По какому принципу и по каким причинам решили уменьшить - ни слова, можно лишь догадываться (предпологаю что тупо выкинули всех у кого были хоть малейшие намеки на побочку или жалобы) и вуаля - вакцина прошла сертификацию. Со сроками исследования та же история - их сократили до 6 месяцев, хотя уже не один врач предупреждал что последствия в виде тромбозов могут настигнуть подопытных в течении года-двух после вакцинации. Если все это собрать в кучу, то единственное как можно назвать такую сертификацию - гребаный стыд.
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25.08.2021 09:20 Ответить
Высер у тебя в голове. А мигньюз самый популярный в Израиле сайт на русском языке.
Евреи , для меня самая умная нация. Самая образованная, это без вариантов, с медициной одной из самых лучших в мире. Лечше прислушиваться к ним, чем к тебе, необразованному антивакцинатору с тремя классами церковно приходской.😁
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25.08.2021 14:44 Ответить
Правильно делаешь, у них же такие успехи в борьбе с ковидом, всем надо на них ровняться. Или нет. Но вам точно надо. Чем меньше дебилов останется после шмурдякизации, тем лучше для планеты.
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26.08.2021 23:22 Ответить
Аналогично. Для дебилов антивакцинаторов.
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28.08.2021 14:15 Ответить
а в Киеве баба от прививки умерла.
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21.08.2021 22:33 Ответить
Баба в вашей голове умерла от вакцины?
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21.08.2021 22:39 Ответить
А сколько умирает от тубика? И не был ли умерший вич-инфецирован...?? Или просто здоровьем слаб
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21.08.2021 22:41 Ответить
Маніпуляція інформацією стала для нинішньої влади нормою поведінки.
Навіть в Європах та Америках говорять про побічні ефекти вакцинації, але в Україні такого немає... Офіційно...
Для здорової людини вакцина - шлях до здорового життя (і я це підтримую), а для тих в кого є хвороби, що ця вакцина спровокує до розвитку? Наше МОЗ хоч щось про це говорить? В мене сусід, після вакцинації провів майже тиждень під ШВЛ через те, що в нього була якась там хронічна хвороба (я не медик, тому не питайте яка саме. Щось чи то з серцем, чи то з легенями).
Але чомусь ауцентують увагу тільки на смертях та захворюванні невакцинованих і ніц не говорять про ускладнення серед тих, хто вакцинувався.
Можливо, той відсоток і не великий, але він є і про нього теж треба казати, на мою думку.
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21.08.2021 22:42 Ответить
у нашего МОЗ только одно ограничение не младше 18 лет да и то наверное недолго продлится .а для остальных -хронические болезни . а также рак . вич и иммунные заболевания не являются противопоказанием
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21.08.2021 23:17 Ответить
Але вже та ж сама "дельта" (або індійський штам) охоплює людей молодших за 18 років. Були публікації навіть про малюків 3 років. А що вже казати про новий - "йота" вірус? Той може бути ще підступніший.
Сподіваюсь, що його поширенню завадять ті ж самі вакцини, або хоча б зменшать темпи розповсюдження і це збереже мільйони життів... Але інформації замало, на жаль
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21.08.2021 23:45 Ответить
Evgeny N "Навіть в Європах та Америках говорять про побічні ефекти вакцинації... а для тих в кого є хвороби, що ця вакцина спровокує до розвитку?"

В Європі пишуть, що навіть при Дельті вакцінація ефективна і загалом після неї дуже низький рівень смертності, На Львівщині від штаму "Дельта" помер чоловік, він не був щеплений, - санлікарка області - Цензор.НЕТ 3440 і не "вакціна провокує хворобу", а - коронавірус.
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21.08.2021 23:20 Ответить
І всі сподіваються, що той "низький рівень смертності" стосується не їх родини... А смерть від коронавірусу навіть після вакцинації - то смерть від коронавірусу...
Чому б тоді не писати, шо людина померла від (скажімо) запалення легенів чи банального ВІЛ, а не від СНІДу, який завадив організму вилікувати чи заблокувати цю хворобу? СНІД же не провокує хворобу! Тоді б ніякої "чуми 20-го сторіччя" і не було б...
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21.08.2021 23:38 Ответить
1. У влади є помічники, які повністю підтримують та пропагують її позицію під приводом =турботи= про здоров*я людей.
2. Ні, в Америках теж не пишуть: вереск і "дущесчіпатєльниє" історії лише подібного штибу, як оця, тільки краще зрежисовані.
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22.08.2021 02:59 Ответить
Ось свіжа:
https://www.journaldemontreal.com/2021/08/21/il-meurt-de-la-covid-apres-avoir-retarde-son-vaccin-pour-donner-du-sang-1?fbclid=IwAR2V-_l0NPfrVS15rTkIYPBG2YWnt-DHLMM8CtfwHvMbj1PavDFryMa3SWg

Il meurt de la COVID-19 après avoir retardé son vaccin pour donner du sang

Помер від ковіду, відклавши щеплення для того, щоб здати кров
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22.08.2021 03:04 Ответить
Статистика побічних реакцій на вакцини в Україні публікується, як мінімум, з травня 2021 року. Але антиваксерам просто не вистачає розуму її знайти. Тому що вони багато хворіли і це не минулося їм дарма.
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22.08.2021 20:05 Ответить
А в який лабораторії досліди тіло покійного і виявили саме штам "дельта", і що то був коронавірус??
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21.08.2021 23:22 Ответить
В тель-авізорі, як завжди.
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22.08.2021 00:00 Ответить
Мне вот интересно, а если бы заболел и умер привитый появилась бы подобная информация в СМИ? Или сказали бы от сопутствующих заболеваний умер?
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21.08.2021 23:43 Ответить
Кошмар, у нас тут зарезали наркомана, а он оказался больной ковидом. Ну точно 100% не привитый.
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21.08.2021 23:46 Ответить
За время вакцинации правительство ни разу не предоставило отчет, в котором бы упоминались какие-либо серьезные последствия прививок. Минздрав узнает о них из СМИ. В отношении врачей, сообщающих о побочных проявлениях после иммунизации применяются санкции! Появляется все больше информации о том, что мутация и новый рост заболеваемости коронавирусом вызван вакцинацией !!!!! Потому что нарушено основополагающее правило эпидемиологии.. Но какие в куя правила, когда на кону огромные бабки и перенаселение планеты !? (с)
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22.08.2021 00:01 Ответить
Последствия от прививок меньше, чем от ковида .
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22.08.2021 07:51 Ответить
А звідки така інформація і які гарантії?
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22.08.2021 08:35 Ответить
Нет не одинаковые, я ковидом переболел, несколько месяцев до сих пор в себя не приду. Несколько знакомых умерло. Уже не хочу без прививки, попробую с прививкой
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22.08.2021 18:28 Ответить
Про шансы сам придумал, или надоумил кто?😀
Неделю назад парихмахерша мне про ковидвакцины лекции читала. Как узнала, что я уже два раза привился, спросила :"А кто же меня бедного заставил?" После ответа, что сам пошел, даже не пошел, а побежал, замолчала. Не знаю, что подумала, но точно что то не хорошее, типа идиот.😀
Самое смешное, что таких вот парикмахеров и парикмахерш, тут на форуме пруд пруди.
Кроме стрижки ни чего не умеет, знания близкие к нулю или из области сарафанного радио, но вуууумни, аж по самые нехочу.
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22.08.2021 18:58 Ответить
ха.. даже те режиссеры вакцинации считают тех людей которые добровольно заражают себя вирусом - идиотами с очень низким интеллектом !!! которые подлежат утилизации и вы им не нужны - как и все больные, старики и все с группы риска !!!
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22.08.2021 22:55 Ответить
Ха, режиссер , это ты. Ну и идиот вдобавок. Надо было в детстве ткбя без прививок от оспы,дифтерии,столбняка оставить, давно уже бы одним идиотом меньше было.😆
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23.08.2021 08:50 Ответить
Протесты антиковидников в США нарастают. Врачи не получив возможности выступать в сми, выходят на улицы к народу! Главный посыл - Вирус еще не выявлен (не идентифицирован) ни кем !!!!!! А от последствий уколо-вакцин миллионы осложнений и всем ставят диагноз Ковид !!! (с)

Думаем .. это США и там дипломы врачей не покупали как у нас - там знают что говорят ...
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22.08.2021 00:35 Ответить
То ли ты такой брехун, то ли они журналов не читают... Думаешь, врачи в США английским языком плохо владеют? На Львівщині від штаму "Дельта" помер чоловік, він не був щеплений, - санлікарка області - Цензор.НЕТ 6361
2020 Feb; 11(1): 3-7.
doi: 10.24171/j.phrp.2020.11.1.02 PMCID: PMC7045880 PMID: 32149036
Identification of Coronavirus Isolated from a Patient in Korea with COVID-19
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22.08.2021 15:02 Ответить
Дураков вакцинировать не надо!
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22.08.2021 00:52 Ответить
Точно.. Они уже все вакцинировались=))
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22.08.2021 08:43 Ответить
Як цікаво... відкриваю цензор і ця новина теж тут...інформаційні помийки із купою ковіднутих тролей...нагадую,що троль це шльондра...
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22.08.2021 08:53 Ответить
1) если возникли какие-то осложнения, то это вы сами настолько больны, а вовсе не вакцина так подействовала;

2) если заболели ковидом через несколько дней, то это по дороге на вакцинацию, но точно не из-за самой вакцины.

3) если заболели через несколько недель, то это потому что иммунитет ещё не сработал;

4) если заболели через 3-4 месяца, то это потому что уже снизился уровень антител;

5) если заболели между пунктом 3 и 4, то «вас же предупреждали, что не у всех антитела вырабатываются»;

6) если заболели в лёгкой форме, то это вас вакцина спасла, а не ваш иммунитет;

7) если укололись и тяжело заболели, то без прививки вообще бы умерли или, как минимум, на ИВЛ лежали;

8 ) если попали после вакцины на ИВЛ или на кладбище, то это не от вакцины точно, а потому что много других заболеваний было, и вообще возраст (без уточнения, что именно не так с возрастом).

Но зато:

9) Если не вакцинировались и не заболели, то это вам повезло. Вы ещё заболеете, причем сразу на ИВЛ;

10) Если не вакцинировались и заболели, то сами виноваты, ведь правительство о вас заботится (как всегда);

11) А если умерли через полгода после того, как, пусть даже в лёгкой форме, переболели ковидом, то это строго от последствий ковида. Не путать с ситуацией, когда переболели, вакцинировались и умерли. Потому что «вы не понимаете. Это совсем другое».

И самое интересное:

12) Если переболели и у вас антитела, то это никого не волнует. Это не ТЕ антитела или их уже мало для нового штамма;

13) И антитела переболевших некачественные, качественные только от прививки".
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22.08.2021 10:40 Ответить
Не надоело?
Второй раз уже эту портянку печатаешь. Хочешь всех удивить, предоставь документ, а не клочок тулетной бумаги.😀
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22.08.2021 15:14 Ответить
 
 