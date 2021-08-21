"Северный поток - 2" делает ЕС еще более зависимым от российского газа, - Науседа

Газотранспортный проект "Северный поток – 2" делает Евросоюз более зависимым от российского газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 21 августа.

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и поведение России, проект "Северный поток - 2" делает Европейский союз еще более зависимым от российского газа. И с самого начала Литва была против этого проекта, как и другие балтийские страны и Польша, потому что мы не считаем, что этот проект коммерческий – мы считаем его геополитическим. И я думаю, что он создает определенные риски для ЕС, который будет более зависимым от поставок российского газа. И, конечно, это дополнительная угроза", – сказал Науседа.

Также читайте: Необходимо ясное видение того, как Украина может приблизиться к Евросоюзу и НАТО, - президент Литвы Науседа