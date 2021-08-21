"Северный поток - 2" делает ЕС еще более зависимым от российского газа, - Науседа
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Газотранспортный проект "Северный поток – 2" делает Евросоюз более зависимым от российского газа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 21 августа.
"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и поведение России, проект "Северный поток - 2" делает Европейский союз еще более зависимым от российского газа. И с самого начала Литва была против этого проекта, как и другие балтийские страны и Польша, потому что мы не считаем, что этот проект коммерческий – мы считаем его геополитическим. И я думаю, что он создает определенные риски для ЕС, который будет более зависимым от поставок российского газа. И, конечно, это дополнительная угроза", – сказал Науседа.
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когда они не знают, что
вектор зависимости -это всегда направление от места добычи газа до потребителя, а не наоборот
членин на чьи марки с николашкой разделался, когда прочтал немецкий же "капитал"
. И КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ - ТАЙФУН . НАВОДНЕНИЯ . СМЕРЧЬ или ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ !!!! . . ЧЕЛОВЕЧЕСТВО - -- - ОСТАНОВИСЬ !, , !. ЛЮДИ !. ОСТАНОВИТЕСЬ !!!!.... . . ПОД КРЕМЛЕВСКОЙ КРОВАВОЙ ЗВЕЗДОЙ БАФОМЕТА-ЗАСЕДАЕТ ВСЯ НЕЧИСТЬ И ГУБИТЕЛИ СВЕТА . . . .....
... касапы.. ....
... Отдайте Крым и ворованное ! . . . . ... .И ПЕРЕСТАНЬТЕ ВОЕВАТЬ и вОРОВАТЬ !!! .
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Теперь от **** зависит вся Германия
Чи то може я переношу історичні події 1939-року на тепершній час?
Але все одно дивно...
получила должность "главной по трубе"
(всё как и договаривались много лет назад )
це корінь усіх лих
часть того, что идёт непрерывно из земли в кацапии - кацапам не отдается в виде рентной платы за использование природными ресурсами, оно идёт на понты, пропаганду, подготовку к войнам и подкуп еврочиновников
кацапы не должны думать и давать другим жить
кацапы должны-смотреть скабееву бухать и терпеть