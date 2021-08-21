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"Северный поток - 2" делает ЕС еще более зависимым от российского газа, - Науседа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Газотранспортный проект "Северный поток – 2" делает Евросоюз более зависимым от российского газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 21 августа.

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и поведение России, проект "Северный поток - 2" делает Европейский союз еще более зависимым от российского газа. И с самого начала Литва была против этого проекта, как и другие балтийские страны и Польша, потому что мы не считаем, что этот проект коммерческий – мы считаем его геополитическим. И я думаю, что он создает определенные риски для ЕС, который будет более зависимым от поставок российского газа. И, конечно, это дополнительная угроза", – сказал Науседа.

Также читайте: Необходимо ясное видение того, как Украина может приблизиться к Евросоюзу и НАТО, - президент Литвы Науседа

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
Спасибо Литве за дружбу с Украиной . Маленькая героическая страна старается поддержать 40 млн Украину .
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21.08.2021 22:58
+6
В Украине до войны работали две американские газодобывающие компании, сначала им ставили палки в колёса рыги коррумпированные Российской Фашизацией, потом рашистские боевики объявили на них охоту. А в планах было обеспечение газом Украины и экспорт в ЕС...
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21.08.2021 22:54
+4
Сначала от **** зависела только Меркель ( видимо был компромат и его **** скинули работники штази)
Теперь от **** зависит вся Германия
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21.08.2021 23:01
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кто теперь назовёт немцев умными...
когда они не знают, что
вектор зависимости -это всегда направление от места добычи газа до потребителя, а не наоборот
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21.08.2021 22:47 Ответить
Посмотри немного назад в историю на отношения немцев с кацапами где-то эдак с времен петрухи первого. Многое станет ясно.
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21.08.2021 23:41 Ответить
та ясно
членин на чьи марки с николашкой разделался, когда прочтал немецкий же "капитал"
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21.08.2021 23:48 Ответить
Угу. А договор Молотова-Риббентропа? Ну это если ближе брать. И так было всегда. У них всегда подковерные междусобойчики были. Так что лично я не удивляюсь.
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22.08.2021 00:14 Ответить
А Украину,сп-2 делает независимой от транспортировки Русского газа,радоваться надо,нет торговли с акупантом
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22.08.2021 12:09 Ответить
Северний поток в лице двух немецких компаний!!! Под которие ложитьсч вся Европа в лице Франции, Голандии, Бельгии, Дании а ще Макарони или Прошутии))))
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21.08.2021 22:47 Ответить
ну франция уже давно лежит даже ноги раздвинула
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21.08.2021 22:51 Ответить
По тв- КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ= НОВАЯ РАКЕТА , НОВЫЙ ТАНК , НОВЫЙ АВТОМАТ и т д... и т д... И Т Д ..
. И КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ - ТАЙФУН . НАВОДНЕНИЯ . СМЕРЧЬ или ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ !!!! . . ЧЕЛОВЕЧЕСТВО - -- - ОСТАНОВИСЬ !, , !. ЛЮДИ !. ОСТАНОВИТЕСЬ !!!!.... . . ПОД КРЕМЛЕВСКОЙ КРОВАВОЙ ЗВЕЗДОЙ БАФОМЕТА-ЗАСЕДАЕТ ВСЯ НЕЧИСТЬ И ГУБИТЕЛИ СВЕТА . . . .....
... касапы.. ....
... Отдайте Крым и ворованное ! . . . . ... .И ПЕРЕСТАНЬТЕ ВОЕВАТЬ и вОРОВАТЬ !!! .
.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.08.2021 22:48 Ответить
німецьким комсомолкам пофіг , головне бабло !
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21.08.2021 22:49 Ответить
просто меркель и прочие чиновники решили срубить бабла на старость, которое щедро предоставили коцапы
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21.08.2021 22:49 Ответить
Звучали пафосні слова й удари кулаками в груди.Казала фрау, що вона Вкраїну захищати буде.Напевно, й пхинькати могла, скупу сльозу з очей змахнути, могла б усе, аби "потік" таки не вдалося згорнути.Не будеш пенсією ситий, якщо падлючеє Пуйло тебе не пустить до корита

"Северный поток - 2" делает ЕС еще более зависимым от российского газа, - Науседа - Цензор.НЕТ 7359
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21.08.2021 22:50 Ответить
Сначала от **** зависела только Меркель ( видимо был компромат и его **** скинули работники штази)
Теперь от **** зависит вся Германия
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21.08.2021 23:01 Ответить
"Північний потік-2" робить ЄС ще більш залежним від російського газу, - Науседа - Цензор.НЕТ 3693
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21.08.2021 23:25 Ответить
Це тільки в мене пагане передчуття від співпраці московії та Німеччини?
Чи то може я переношу історичні події 1939-року на тепершній час?
Але все одно дивно...
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21.08.2021 22:53 Ответить
а кто то разве денонсировал пакт молотова-риббентропа?
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21.08.2021 23:01 Ответить
В Украине до войны работали две американские газодобывающие компании, сначала им ставили палки в колёса рыги коррумпированные Российской Фашизацией, потом рашистские боевики объявили на них охоту. А в планах было обеспечение газом Украины и экспорт в ЕС...
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21.08.2021 22:54 Ответить
мудрый нарид решил иначе
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21.08.2021 23:02 Ответить
ничего личного - только бизнес ? )))
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21.08.2021 22:55 Ответить
Бабця сяде на потоки, буде керувати
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21.08.2021 22:57 Ответить
х/з на шо вона сяде (я без скабрєзностей))) думаю що їй і пенсії з привілеями вистачатиме (а може і бонуси від газпрома не завадять)))
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21.08.2021 23:03 Ответить
Спасибо Литве за дружбу с Украиной . Маленькая героическая страна старается поддержать 40 млн Украину .
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21.08.2021 22:58 Ответить
Треба казать що масковські агенти садять ЕС на російський ..уй
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21.08.2021 23:01 Ответить
подозреваю, шо фрау от фуйла
получила должность "главной по трубе"
(всё как и договаривались много лет назад )
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21.08.2021 23:01 Ответить
это решилось в 2019, когда зебилы отказались от евроинтеграции
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21.08.2021 23:02 Ответить
Ну зачем нести ересь? Они фрау выбирали? Бред
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21.08.2021 23:52 Ответить
Залежність тут проста - якщо буде продаж кацапського газу, то Кремляндія буде ділитись прибутком з керівниками ЄС. Більше ніж впевнений, що так воно і є. Серебролюбство
це корінь усіх лих "Північний потік-2" робить ЄС ще більш залежним від російського газу, - Науседа - Цензор.НЕТ 2887
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21.08.2021 23:25 Ответить
самое главное, что в кацапии своего ничего нет кроме ископаемых ресурсов ,
часть того, что идёт непрерывно из земли в кацапии - кацапам не отдается в виде рентной платы за использование природными ресурсами, оно идёт на понты, пропаганду, подготовку к войнам и подкуп еврочиновников
кацапы не должны думать и давать другим жить
кацапы должны-смотреть скабееву бухать и терпеть
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21.08.2021 23:59 Ответить
Це вся історія існування Московії - Расєї, підкупи західних чиновників, переписування історії, знищення історичних оригіналів, видавання чужого за своє "Північний потік-2" робить ЄС ще більш залежним від російського газу, - Науседа - Цензор.НЕТ 5768
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22.08.2021 00:44 Ответить
Или бабку все забудут на пенсии, или у бабки будет пенсия в газмясе на зависть топам любой крупной компании
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21.08.2021 23:55 Ответить
У лимитрофов не спрашивали, как жить донорам ЕС, откажитесь от дотации 😂
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22.08.2021 00:37 Ответить
Зато делает менее зависимыми от шантажистов от Зе.
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22.08.2021 01:55 Ответить
В любом бизнесе избавление от посредников это желаемый результат. Прямые поставки только, если хочешь надежности.
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22.08.2021 01:58 Ответить
у всех спрашиваю не кто не может ответить, если покупать через украину тот же кацапский газ то зависимости нету, а если покупать напрямую , более дешевый, то сразу возникает зависимость? я все правильно понял? типо как напрямую покупать мы не можем, чтоб не зависить от россии, но тот же кацапский газ через словакию и дороже это нормально? и еще мне вот интересно электричество мы можем у них покупать, нефтепродукты можем, еще херову тучу продуктов на миллиарды баксов можно, а газ нельзя, почему? может потому что если напрямую , прокладки зарабатывать перестанут?
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22.08.2021 02:04 Ответить
За транзит по дну моря платить не надо и Европу легче держать на коротком поводке.
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22.08.2021 07:58 Ответить
Так получается наоборот. Германия экономит на транспортировке газа по новой трубе. Чем дороже газ, тем короче поводок.
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26.08.2021 17:42 Ответить
иПальник свой прикрой, падла расейская.....
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22.08.2021 14:10 Ответить
"иПальник" - вот это та мова на которой нужно говорить всем в Украине? Какая же культурная, высокоинтеллектуальная и красивая мова...
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23.08.2021 10:44 Ответить
Вот я говорю на известном тебе пахабном языке - иПалькик завали... мразь....
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25.08.2021 09:42 Ответить
 
 