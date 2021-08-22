РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15216 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 406 19
Беларусь (7528) Кулеба Дмитрий (2646)

Прямых угроз Украине нет, но все может измениться,- Кулеба об отношениях с Беларусью

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Прямых угроз Украине нет, но все может измениться,- Кулеба об отношениях с Беларусью

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что на данный момент режим Беларуси не является угрозой для Украины, но нужно быть готовыми к любому сценарию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД заявил в интервью Радио Свобода

По словам Кулебы, в Беларуси сложилась нестабильная ситуация, а самопровозглашенный президент Александр Лукашенко может прибегнуть к мести. Однако на сегодняшний день очевидных прямых угроз для Украины со стороны Лукашенко нет.

"Ситуация в Беларуси будет такими "качелями". Очевидно, что Александр Лукашенко хочет демонстрировать свою власть и мстить тем странам, которые, по его мнению, действуют против него, различными путями, в том числе пропуском незаконных мигрантов на границу с ЕС. Поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию. И этот вопрос абсолютно приоритетный для правительства, для президента", - подчеркнул министр.

Сейчас каких-то очевидных прямых угроз нет, но в любой момент все может измениться, потому что Александр Лукашенко может в любой момент принять любое решение. И вот к этим различным сценариям мы должны быть готовы".

Также читайте: Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости. Вскоре поздравление исчезло. ДОКУМЕНТ

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
Унікальний калейдоскоп популізму

Прямых угроз Украине нет, но все может измениться,- Кулеба об отношениях с Беларусью - Цензор.НЕТ 8773
показать весь комментарий
22.08.2021 00:34
+6
- Куме, ви чули новину? Зеленський брехати перестав
- Оттакої! І коли ховатимуть?
показать весь комментарий
22.08.2021 01:08
+4
Усе, чим гордиться теперішня влада - це здача інтересів держави! Як на своїх фронтах, так і на фронтах закордонних справ! Із своїх позицій війська відводим, із чужих - тікаєм?
показать весь комментарий
22.08.2021 00:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Унікальний калейдоскоп популізму

Прямых угроз Украине нет, но все может измениться,- Кулеба об отношениях с Беларусью - Цензор.НЕТ 8773
показать весь комментарий
22.08.2021 00:34 Ответить
сейчас прямая угроза с сратской бульбашии продавшейся коцапам. единственный ответ, запланированный заранее чтобы коцобульбаши офуели, но зелох на это не способен...
показать весь комментарий
22.08.2021 00:36 Ответить
Він просто прочитав те, що наказали і ФСЬО ! Кулєба - це актор 95 кварталу - не більше і не менше ! Талановитий БЛАЗЕНЬ !
показать весь комментарий
22.08.2021 00:44 Ответить
Не выгодно узурпатору. Украина это чуть ли не единственный рынок куда продают своё .... Тот же бензин, кто еще купит? Он расейскую нефть по "союзной" цене продает нам по мировым. А кому еще?
показать весь комментарий
22.08.2021 00:43 Ответить
а кулєба все ніяк не може вивезти ті два десятки українців...
показать весь комментарий
22.08.2021 00:53 Ответить
Усе, чим гордиться теперішня влада - це здача інтересів держави! Як на своїх фронтах, так і на фронтах закордонних справ! Із своїх позицій війська відводим, із чужих - тікаєм?
показать весь комментарий
22.08.2021 00:47 Ответить
Мотив різний - бо парєнь з простого народу, такий, як і ми, бо хозяйствєннік, бо не бендьоровєц, бо по приколу, бо хуже нє будєт, бо какая разніца....
показать весь комментарий
22.08.2021 01:02 Ответить
- Куме, ви чули новину? Зеленський брехати перестав
- Оттакої! І коли ховатимуть?
показать весь комментарий
22.08.2021 01:08 Ответить
Все мы издавна сидим на одном дереве, только на разных ветвях.
показать весь комментарий
22.08.2021 01:59 Ответить
Для користі України треба поменше Лукашенка чіпати. Нехай ним Захід займається. У них демократія і зброя (в тому числя ядерна). У нас і зброя хиленька і диктатура не краща біларуської. Диктатура олігархії. Тому коли наші політики пафосно звинувачують Лукашенка в відсутності демократії це не тільки смішно, а ще й клоунада. Собою тре займатись.
показать весь комментарий
22.08.2021 03:32 Ответить
Не с Беларусью, а с лукалэндом. Называйте всё своими именами.
показать весь комментарий
22.08.2021 04:22 Ответить
Сотник предупредил Украину о возможном вторжении РФ: "Готовится спецоперация ФСБ" Журналист РФ Александр Сотник сообщил о подготовке ФСБ к спецоперации, которая может стать поводом для полномасштабного вторжения в Украину.
"Внимание всем! По имеющимся у меня данным, в Краснодаре готовится спецоперация ФСБ, которая, возможно, станет казусом белли для начала войны с Украиной", - рассказал Сотник. Он уточнил, что речь о возможном взрыве "очень важного" объекта инфраструктуры российского города. "Мне намекнули, какой. Но я не могу озвучить это в эфире", - заявил журналист. По его данным, ответственность за этот возможный взрыв планируют возложить на мифических "украинских националистов". Со слов Сотника, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от успехов спецоперации ФСБ. Если число жертв будет большим, этот инцидент, по его данным, могут использовать для нового военного вторжения в Украину. "Краснодарцы, будьте бдительны, будьте внимательны", - призвал журналист.
показать весь комментарий
22.08.2021 08:23 Ответить
Кулеба Кулеба Кулеба Кулеба на всех ветках Кулеба
показать весь комментарий
22.08.2021 09:09 Ответить
(зеленое словоблудие Кулебы)Сейчас каких-то очевидных прямых угроз нет, но в любой момент все может измениться, потому что Александр Лукашенко может в любой момент принять любое решение. И вот к этим различным сценариям мы должны быть готовы"-Белорусь ,в лице диктатора - Лукашенка, как рашистского подельника - есть постоянная угроза для Украины и ее народа
показать весь комментарий
22.08.2021 09:38 Ответить
И шо? Теперь ЗЕ!********** будет заглядывать не только в очко *****, но и бульбофюреру?
показать весь комментарий
22.08.2021 11:53 Ответить
Якби за останні 2 роки зелебобіки наклепали пару тисяч Вільх,щоб відбити бажання лізти сюди всяким картоплекацапам,то можна було б спокійніше жити.А так...
показать весь комментарий
22.08.2021 17:52 Ответить
 
 