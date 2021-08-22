Прямых угроз Украине нет, но все может измениться,- Кулеба об отношениях с Беларусью
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что на данный момент режим Беларуси не является угрозой для Украины, но нужно быть готовыми к любому сценарию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД заявил в интервью Радио Свобода
По словам Кулебы, в Беларуси сложилась нестабильная ситуация, а самопровозглашенный президент Александр Лукашенко может прибегнуть к мести. Однако на сегодняшний день очевидных прямых угроз для Украины со стороны Лукашенко нет.
"Ситуация в Беларуси будет такими "качелями". Очевидно, что Александр Лукашенко хочет демонстрировать свою власть и мстить тем странам, которые, по его мнению, действуют против него, различными путями, в том числе пропуском незаконных мигрантов на границу с ЕС. Поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию. И этот вопрос абсолютно приоритетный для правительства, для президента", - подчеркнул министр.
Сейчас каких-то очевидных прямых угроз нет, но в любой момент все может измениться, потому что Александр Лукашенко может в любой момент принять любое решение. И вот к этим различным сценариям мы должны быть готовы".
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- Оттакої! І коли ховатимуть?
"Внимание всем! По имеющимся у меня данным, в Краснодаре готовится спецоперация ФСБ, которая, возможно, станет казусом белли для начала войны с Украиной", - рассказал Сотник. Он уточнил, что речь о возможном взрыве "очень важного" объекта инфраструктуры российского города. "Мне намекнули, какой. Но я не могу озвучить это в эфире", - заявил журналист. По его данным, ответственность за этот возможный взрыв планируют возложить на мифических "украинских националистов". Со слов Сотника, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от успехов спецоперации ФСБ. Если число жертв будет большим, этот инцидент, по его данным, могут использовать для нового военного вторжения в Украину. "Краснодарцы, будьте бдительны, будьте внимательны", - призвал журналист.