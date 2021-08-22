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КГГА (2933) флаг (895)

23 августа ветераны в Киеве поднимут на флагшток самый большой флаг Украины, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

23 августа ветераны в Киеве поднимут на флагшток самый большой флаг Украины, - КГГА

В понедельник, 23 августа, в День Государственного Флага Украины в Киеве ветераны поднимут наибольший флаг.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В этом году город традиционно отметит праздник в торжественной обстановке. Мероприятия пройдут на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне с участием киевлян. В частности, ветераны АТО и ООС поднимут на флагшток самый большой государственный флаг. А 30 юных жителей столицы, которые являются победителями школьных олимпиад, творческих фестивалей и спортивных соревнований, из рук городского головы получат паспорта граждан Украины в виде ID-карт", - рассказал директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк.

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День Государственного Флага Украины в столице впервые проходит на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне". В 2020 году там был открыт мемориал с самым большим флагом. Кроме того, именно с печерских холмов украинский флаг видно из многих мест. Церемония поднятия Государственного Флага Украины состоится при участии Киевского городского головы и общевойскового взвода роты Почетного караула.

В КГГА напомнили, что ко Дню Государственного Флага Украины и 30-летия Независимости Украины был установлен новый трезубец на флагштоке крупнейшего государственного флага. Конструкция обновленного трезубца более легкая и оснащена поворотным механизмом. Сам флагшток сейчас является крупнейшим в Украине. Его высота составляет около 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
Люди должны подогнать свои Лексусы и бмв поближе к инсталяции.
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22.08.2021 02:12
+8
Майбахи, Бентли и Роллс-Ройсы - надо показать, куда девался бюджет страны все 30 лет.
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22.08.2021 04:05
+7
23 августа ветераны в Киеве поднимут на флагшток самый большой флаг Украины, - КГГА - Цензор.НЕТ 1454
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22.08.2021 07:47
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Правила форума Совет форумчан
не епанется как в херсоне? и вообще, молчок в эфире, ну упал, ну и шо, хоть бы одна мразь зеленая высказалась
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22.08.2021 01:53 Ответить
та не поднимайте вы уже ниче, при зелохе это превращается в цирк. не действуйте в парадигме врага зели
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22.08.2021 02:02 Ответить
Люди должны подогнать свои Лексусы и бмв поближе к инсталяции.
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22.08.2021 02:12 Ответить
Майбахи, Бентли и Роллс-Ройсы - надо показать, куда девался бюджет страны все 30 лет.
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22.08.2021 04:05 Ответить
Капец. Совковый совок, только переиминовали улицы и поменяли памятники))))))
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22.08.2021 03:50 Ответить
Вместо самых высоких в Европе зарплат - самый большой флагшток.
Работайте, гои, и смотрите на флагшток.
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22.08.2021 04:06 Ответить
Интересно, из Бориспольского аэропорта этот флагшток видно ?
Отлетающие на заработки будут любоваться.
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22.08.2021 04:08 Ответить
Vitaly Doctor Sledgehammer Klitchko, wow!
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22.08.2021 04:45 Ответить
А в каком месте поднимут флаг партии "Слуга народа" 23 августа ветераны в Киеве поднимут на флагшток самый большой флаг Украины, - КГГА - Цензор.НЕТ 5682? нецензурно попрошу не выражаться 23 августа ветераны в Киеве поднимут на флагшток самый большой флаг Украины, - КГГА - Цензор.НЕТ 8546
23 августа ветераны в Киеве поднимут на флагшток самый большой флаг Украины, - КГГА - Цензор.НЕТ 1785
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22.08.2021 04:52 Ответить
23 августа ветераны в Киеве поднимут на флагшток самый большой флаг Украины, - КГГА - Цензор.НЕТ 1454
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22.08.2021 07:47 Ответить
на могилі діда зеленського
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22.08.2021 08:55 Ответить
Ну теперь заживём !!! Урожайность поднимется,валовый продукт поднимется до...победим безработицу, граждане вернутся с заработков,победим совид и ещё много много побед.

И если серьёзно, у нас есть СВЯЩЕННОЕ место,где впервые был поднят
флаг Украины - киевская администрация...,

Слава Украине!!! Героям Слава!!!...
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22.08.2021 06:09 Ответить
Это постановка-инстоляция сказки про вершки и корешки. Нариду флажжки а керманычам корыто. Праздниик мародерства на 5 млрд.
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22.08.2021 06:40 Ответить
Цензор почему не пишите, сколько зеленский денег потратил на самый большой флаг? Из-за своих маленьких размеров, ему не жалко с бюджета огромные суммы тратить на огромные атрибуты
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22.08.2021 06:53 Ответить
Потому что больше нечего поднимать, превращаемся в грёбаный совок.
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22.08.2021 06:55 Ответить
Велике флагштоківництво... Кого це в ОПі пре від фалічних символів ?
23 августа ветераны в Киеве поднимут на флагшток самый большой флаг Украины, - КГГА - Цензор.НЕТ 1898
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22.08.2021 07:01 Ответить
Так сказать, с советским размахом.
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22.08.2021 08:40 Ответить
Я так розумію, що всі ці негативні коментарі щодо підняття прапора за участі міського голови Києва Віталія Кличка разом з ветеранами АТО і ООС написані зебобиками на замовлення ОПи Клоуна. Зюзя, який ховався в Москві від призову у 2014 вийти до ветеранів боїться, бо почує що вони про блазня думають. А від заздрощів і ненависті до тих, хто іде до ветеранів, спілкується з ними і проводить спільні патріотичні заходи, Зюзя лопне.
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22.08.2021 10:08 Ответить
Щодо Прапора ніякого негативу в комментах не було.
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22.08.2021 10:47 Ответить
Совок. Ничем не отличается от соревнования за самый большой в мире памятник товарищу ленину или самый большой в мире флаг ссср, который несут по красной площади самые сильные в мире товарищи физкультурники
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22.08.2021 11:15 Ответить
Эти флагштоки понатыкивали кругом. Поставили 1 в Киеве, ну и хватит. Нет, надо их понатыкивать по всей Украине из нашего с вами кармана между прочим. Кому они нужны? Деньги на ветер, а под флагштоком кучи дерьма.
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22.08.2021 11:47 Ответить
Дехто повинен відповісти за таке нахабне розкрадання коштів
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22.08.2021 18:07 Ответить
Какие районы города-героя могут пострадать в случае падения?
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22.08.2021 16:03 Ответить
 
 