Сейчас это отрасль кумовства, - Данилов анонсировал проведение СНБО по вопросам лесного хозяйства
В Украине планируют провести заседание Совета национальной безопасности и обороны по лесной отрасли. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Данилов заявил в интервью каналу "Украина 24".
Данилов подчеркнул, что лесная отрасль в Украине проблемная, поскольку это отрасль кумовства.
"У нас на сегодняшний день лесная отрасль - это отрасль кумовства по нашим исследованиям", - заявил Данилов.
Он добавил, что по лесной отрасли готовится заседание СНБО.
"Готовим заседание СНБО и будем предлагать свое виденье розвития лесной отрасли", - уточнил секретарь СНБО.
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Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
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Владимир Зеленский, 20 октября 2020 года, выступление перед Верховной Радой Украины.
Для президента Зеленского создание комиссии по регулированию азартных игр стало образцовой реформой, которое он не раз преподносил как свой личный успех. По приказу президента Слуги народа создали отрасль азартных игр, создали с нуля комиссию по регулированию - 23 сентября 2020 года, в которую были назначены 6 членов, представляющих инетресы всего президентского окружения: Андрея Ермака, Сергея Шефира, Ивана Баканова, Кирилла Тимошенко. Лично Зеленский обещал, что теперь продажа лицензий принесет в бюджет 5 миллиардов гривен, и это только начало.
Однако Национальное антикоррупционное бюро провело блестящую операцию и убедительно показало, что Слуги народа устроили из Комиссии по азартным играм абсолютно откровенную коррупционную кормушку, которая работала под "крышей" Службы безопасности Украины. Агент НАБУ под прикрытием, с легендой мелкого бизнесмена, который хочет купить лицензию на ведение азартных игр, установил, что заплатить легально в бюджет и оформить все документы можно только в одном случае - если ты платишь взятку руководству Комиссии. Руководство комиссии чувствовало себя абсолютно безнаказанно - взятки вымогались без всяких посредников, и в конкретном случае был задокументирован и задержан на вымогательстве исполняющий обязанности главы комиссии Евгений Гетьман.Источник: https://censor.net/ru/r3284045
це ж бомба для ДАНІЛОВА , НЄ?
Данилов или жизни не знает, или прикидывается дурачком. （или не прикидывается？）
Украина.
Территория бесстыдства и беззакония.
Пора СНБО зайняться цим питанням!!!
Если просто посмотреть на гугл карту, то леса все в плеши
20.06.2021
😊😊😊
На внутреннем рынке нет леса,а за цену я молчу.
А может ему посмотреть на проблему кумовства в Украине шире, и начать с назначенцев Зеленского ?
Кумовство ще на початку 2020 подолали... Зараз уже половина строку президентства пройшла... Тепер тільки розвиток...
Кумовства давно немає
Они всему верят, что говорит их кумир....
А СБУ - не отрасль кумовства 95 квартала?