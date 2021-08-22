В воскресенье в центре Киева пройдет финальная репетиция военного парада: движение транспорта будет ограничено, - КГГА

В воскресенье, 22 августа, состоится финальная репетиция парада войск - предусмотрено ограничение движения и изменение маршрутов общественного транспорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"22 августа, состоится финальная репетиция парада войск на Крещатике и Майдане Независимости. В связи с этим в столице запланировано временное ограничение транспортного движения и изменены маршруты общественного транспорта", – говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Путин - х#йло!", - сводная колонна десантников, морпехов и полиции начала тренировку на Крещатике. ВИДЕО

Информацию об ограничении движения общественного транспорта и изменении маршрутов смотрите ЗДЕСЬ.