В воскресенье в центре Киева пройдет финальная репетиция военного парада: движение транспорта будет ограничено, - КГГА
В воскресенье, 22 августа, состоится финальная репетиция парада войск - предусмотрено ограничение движения и изменение маршрутов общественного транспорта.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
"22 августа, состоится финальная репетиция парада войск на Крещатике и Майдане Независимости. В связи с этим в столице запланировано временное ограничение транспортного движения и изменены маршруты общественного транспорта", – говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.
Информацию об ограничении движения общественного транспорта и изменении маршрутов смотрите ЗДЕСЬ.
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