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В воскресенье в центре Киева пройдет финальная репетиция военного парада: движение транспорта будет ограничено, - КГГА

В воскресенье в центре Киева пройдет финальная репетиция военного парада: движение транспорта будет ограничено, - КГГА

В воскресенье, 22 августа, состоится финальная репетиция парада войск - предусмотрено ограничение движения и изменение маршрутов общественного транспорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"22 августа, состоится финальная репетиция парада войск на Крещатике и Майдане Независимости. В связи с этим в столице запланировано временное ограничение транспортного движения и изменены маршруты общественного транспорта", – говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

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Информацию об ограничении движения общественного транспорта и изменении маршрутов смотрите ЗДЕСЬ.

День Независимости (1196) КГГА (2978) парад (631)


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Армия Украины , только за песню ПРО **** , мы любим вас ещё крепче
Пойте погромче !!
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22.08.2021 08:11 Ответить
Опять плешивца покатают на украинской мощи?))
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22.08.2021 08:26 Ответить
В воскресенье в центре Киева пройдет финальная репетиция военного парада: движение транспорта будет ограничено, - КГГА - Цензор.НЕТ 3486
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22.08.2021 08:58 Ответить
 
 