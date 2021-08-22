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Новости Агрессия России против Украины
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За сутки войска РФ трижды нарушили перемирие, обстреливая украинские позиции из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов

За сутки войска РФ трижды нарушили перемирие, обстреливая украинские позиции из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов

За минувшие сутки, 21 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 22 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Так, в направлении Водяного, что возле Донецка, враг применял минометы 120-го калибра.

Вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от Новолуганского противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра 22 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Боевых потерь за минувшие и текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в Минобороны.

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обстрел (26891) Донбасс (26955) боевые действия (3935) операция Объединенных сил (6766)


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За добу війська РФ тричі порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів - Цензор.НЕТ 6196
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22.08.2021 08:48 Ответить
За добу війська РФ тричі порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів - Цензор.НЕТ 2980

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22.08.2021 08:52 Ответить
За добу війська РФ тричі порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів - Цензор.НЕТ 7254
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22.08.2021 09:05 Ответить
За добу війська РФ тричі порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів - Цензор.НЕТ 8906
За добу війська РФ тричі порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів - Цензор.НЕТ 499
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22.08.2021 09:02 Ответить
Зате ж мона гаваріть парускі скільки хош.
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22.08.2021 09:23 Ответить
"Кормили всю Украину", а потом пришел руССССкий мир, жестокий и беспощадный.
Уезжают они проститутки. А кто будет развивать наротную рышпублику???
За добу війська РФ тричі порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів - Цензор.НЕТ 3988
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22.08.2021 09:15 Ответить
Ну, да, подтверждаю: В донецком аэропорту билеты на все направления распроданы на годы вперед
За добу війська РФ тричі порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів - Цензор.НЕТ 3129
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22.08.2021 09:20 Ответить
- Ша! Засохните! - гаркнули на бандитов из Кремля... пока Меркель в Москве. и потому За сутки 20-го и с начала текущих суток 21-го августа "на Донбассе сохраняется режим тишины". И как только госпожа Меркель распрощалась с т. Путиным..и отъехала... "За сутки войска РФ трижды нарушили перемирие, обстреливая украинские позиции из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов" ? Вот умеют в Москве встречать, принимать и провожать гостей...
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22.08.2021 09:54 Ответить
Перемирие было нарушено путенской нечистью ещё в 2014 году , и ежедневная стрельба продолжается и до сегодняшнего дня...Зачем называть перемирием то, чего не было и нет?
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22.08.2021 10:28 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі.
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22.08.2021 10:36 Ответить
 
 