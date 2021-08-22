За сутки войска РФ трижды нарушили перемирие, обстреливая украинские позиции из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов

За минувшие сутки, 21 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 22 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Так, в направлении Водяного, что возле Донецка, враг применял минометы 120-го калибра.

Вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от Новолуганского противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра 22 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Боевых потерь за минувшие и текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в Минобороны.

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