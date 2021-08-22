В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 003 новых случая заражения, 236 человек выздоровели

За сутки 21 августа в Украине зафиксировано 1 003 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 45, медработников - 17).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализирован - 701 человек;

◾ летальных случаев - 25;

◾ выздоровели - 236 человек.

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За сутки протестировано:

◾ методом ПЦР - 15 850 человек,

◾ методом ИФА - 2 233 человека,

◾ экспресс-тестами - 20 019 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 274 561 человек;

◾ выздоровели - 2 200 999 человек;

◾ летальных случаев - 53 457;

◾ проведено ПЦР-тестов - 11 816 619.

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За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.