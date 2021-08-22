Украинский самолет из Кабула приземлился в Киеве: на борту 83 человека, 31 из них - украинец (Обновлено)

Сегодня утром самолет с эвакуированными из Афганистана украинцами и гражданами других государств совершил успешную посадку в одном из столичных аэропортов.

Об этом журналистка "Радио Свобода" Марьяна Драч сообщила в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Самолет из Кабула приземлился в Киеве, на борту эвакуированные граждане Украины и иностранцы", - написала журналистка.

Літак з Кабула приземлився у Києві, на борту евакуйовані громадяни України та іноземці pic.twitter.com/X3KH5UzsEj — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) August 22, 2021

Как сообщает Офис президента, самолет эвакуировал из Афганистана 83 человека, в том числе 31 украинца, а также граждан других государств. Это второй эвакуационный борт, который доставил людей из Кабула в Киев.

Среди украинских граждан - 12 человек, находившихся на военной базе близи Кабула и в отношении которых российская пропаганда распространяла фейк, что якобы их бросили.

Самолет встречали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, заместитель руководителя Офиса главы государства Роман Машовец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы обещали, что мы их вернем, и сегодня мы их вернули", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Также среди эвакуированных - представители международных медиа и общественных организаций, которым в Афганистане угрожала опасность.

Сообщается, что один из эвакуированных получил телесное повреждение в результате потасовки в аэропорту Кабула, но его жизни ничего не угрожает. Всех спасенных осмотрят медики, эвакуированные максимально быстро пройдут необходимые формальные процедуры, чтобы иметь возможность отдохнуть после сложного перелета.

Афганская журналистка Фатима Хуссейни рассказала подробности эвакуации и поблагодарила за спасение. "Украинские военные - это настоящие герои. Они помогли нам добраться до аэропорта, который постоянно обстреливал "Талибан", - сообщила она.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, второй военно-транспортный самолет Украины покинул аэропорт Кабула и находился некоторое время в аэропорту в Пакистане.

Ранее более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана.