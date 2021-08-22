Украинский самолет из Кабула приземлился в Киеве: на борту 83 человека, 31 из них - украинец (Обновлено)
Сегодня утром самолет с эвакуированными из Афганистана украинцами и гражданами других государств совершил успешную посадку в одном из столичных аэропортов.
Об этом журналистка "Радио Свобода" Марьяна Драч сообщила в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Самолет из Кабула приземлился в Киеве, на борту эвакуированные граждане Украины и иностранцы", - написала журналистка.
Літак з Кабула приземлився у Києві, на борту евакуйовані громадяни України та іноземці pic.twitter.com/X3KH5UzsEj— Maryana Drach (@MaryanaDrach1) August 22, 2021
Как сообщает Офис президента, самолет эвакуировал из Афганистана 83 человека, в том числе 31 украинца, а также граждан других государств. Это второй эвакуационный борт, который доставил людей из Кабула в Киев.
Среди украинских граждан - 12 человек, находившихся на военной базе близи Кабула и в отношении которых российская пропаганда распространяла фейк, что якобы их бросили.
Самолет встречали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, заместитель руководителя Офиса главы государства Роман Машовец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Мы обещали, что мы их вернем, и сегодня мы их вернули", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Также среди эвакуированных - представители международных медиа и общественных организаций, которым в Афганистане угрожала опасность.
Сообщается, что один из эвакуированных получил телесное повреждение в результате потасовки в аэропорту Кабула, но его жизни ничего не угрожает. Всех спасенных осмотрят медики, эвакуированные максимально быстро пройдут необходимые формальные процедуры, чтобы иметь возможность отдохнуть после сложного перелета.
Афганская журналистка Фатима Хуссейни рассказала подробности эвакуации и поблагодарила за спасение. "Украинские военные - это настоящие герои. Они помогли нам добраться до аэропорта, который постоянно обстреливал "Талибан", - сообщила она.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, второй военно-транспортный самолет Украины покинул аэропорт Кабула и находился некоторое время в аэропорту в Пакистане.
Ранее более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана.
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Написано же 31 украинец.
Так самолёт бы больше вывез из опасной зоны людей
До Душанбе из Кабула лететь 1час 20 минут !!!!!!!
Можно было бы вывезти за пару дней всех украинцев и ещё иностранцев
Ленка - банку мёда… Ржачный был момент…
«Сеть» лежит в агонии - президент Эстонии
Керсти Кальюлайд им сделала «презент»!
Фотожабы, посты, «ржач» на тему роста…
Троллят «Вовку» в сети, все, кому не лень…
Мол, «крути педали», в дальние ты дали,
Пока едешь - будет, чище каждый день…
Ехать ведь - далече… Мы же, каждый вечер
Ставки будем делать, где «Зеля» упадёт.
Браво Керсти! Браво! Накажи ораву,
Жрёт свою отраву пусть «ЗЕ-лохов» сброд!»
(26.11.2019).,
Однажды шкрека, с криворожского болота
случайно выбрали планктоном управлять...
Тот сразу в пузыри - наполеончик, что ты!
И, ну, на каждой кочке булавой махать.
- Стрекоз всех вон! Заколебали!
Бобров - налогами на зубы обложить.
И плавунцов к ногтю, чтоб не мешали
организованно амёбов...дальше разводить.
Здесь всё разрушить! Тут буду обедать,
А на торфянике по центру будет шапито..
Мне подфартило высшей властью ведать!
Я вам не лох! Я преЗЕдент? Иль хто?
Взроптали аисты: «От бесталанные паскуды!
Чтоб черт обратно вас в Квартал увлёк!
Нам мало, что тритоны все оттуда -
Так нате - мамыРимы ушленький сынок...
А шкреку что? Он весел, позитивен!
Он самому ***** у бельма заглядал..
А тот кивал, мол, всё в порядке - эффективен…
Пока.... капец однажды не настал.
Опять исполнЯсь значимости важной
на новой кочке надуваясь пузырём
шкрек оступясь, на сук наткнулась влажный -
Бабах! И нету бубы.... только тишина кругом.
Мораль:
коль, выбран большинством - веди себя нормально
и прежде кваканья, подумай наперёд,
что всяк пузырь, раздутый аномально
всегда на тощий зад свой приключение найдет !!!
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/383534443131106?__cft__[0]=AZWqDTQnvWjeBxAy6fSCBwOR6SEDHUE1JRThB5T8S6o7GxJnpzsc4rFJz0v8_aVrz8s_augrG8q2ZMV9edwtLn8ihCiTgTSxW7EBGHOTq6BCv3TmGQkn2_fM4v3MlqgqgBHHZ3OR2vkUypS9fcw9d4b2&__tn__=%2CO%2CP-R 14 год ·
Талібів бояться й тому тікають з Афганістану кілька категорій добродіїв:
1. Ті, хто працював в проамериканській адміністрації, органах правопорядку та армії заради можливості красти американські гроші. Тобто, корупціонери. Їхні побоювання можна зрозуміти: таліби за корупцію можуть і покарати. Те, що ці чиновники й офіцери служили американцям не для того, щоб протидіяти талібам, переконливо показали останні події - вони не стали їм протидіяти.
2. Ті, хто вирощують опіумний мак, займаються продажем опію і його переробкою. Таліби не толерують наркоторгівлю.
3. Чоловіки, які займаються сексуальною експлуатацією неповнолітніх хлопчиків. Це, на жаль, є розповсюдженою в багатьох регіонах Афганістану практикою. Таліби жорстоко ставляться до тих, хто притримується такого роду традицій.
Український уряд заявив, що бажає прийняти якусь кількість афганських біженців. Цікаво, якій саме категорії буде надано перевагу?
Мені більше подобається перша.
Люди, які не знайомі з реаліями сходу, можуть припустити, що серед біженців можуть виявитися безкорисливі прихильники демократії, які бояться шаріату і до того ж не торгують героїном і не займаються сексуальною експлуатицією хлопчиків.
Не буду сперечатися з ідеалістами з міграційної служби. Але зауважу щодо шаріату.
Я далеко не є його прихильником. Суспільство має бути організоване згідно вченню апостолів, а не за правилами праведних халіфів.
Проте, якщо не за шаріатом, то скажіть мені: ЯК може бути організований Афганістан нині?
На демократію було витрачено більше трильйона доларів і результат жалюгідний.
Тамтешнє звичаєве право вам не сподобалося б значно більше, ніж шаріат.
Що ж лишається? Закони греко-бактрійського царства? Вони не збереглися.
Це не до того, що Талібан хороший. Зовсім ні! Якщо в Кабулі досі діє московицьке посольство, то він - не хороший.
Це я кажу до того, що нам треба створити афганським біженцям ті умови життя до яких вони звикли.
1. Там есть много нормальных людей, обычных технических сотрудников посольств - уборщиков, поваров и т.д. всем им грозит смерть. Всем работавшим где-то либо женщинам грозит смерть. Всем их дочерям старше 11 лет грозит принудительное "замужество".
2. Талибы запрещают продажу опиума только внутри страны. На экспорт они не только ее приветствуют, но и возглавляют, это основная статья их доходов.
3. Талибы очень даже приветствуют гомосексуальные связи внутри их ячеек, это известный факт. Тупой Корч поленился даже поинтересоваться вопросмо прежде чем делать вброс говна.
1) Це - майбутні "найєми";
2) Таліби якраз і контролюють поставки опіуму і героїну до кордону Афганістану (Далі починають працювать росіяни через місцевих агентів у Таджикистані , Узбекистані і Туркменії );
3) Хлопці що побували у полоні у талібів, розповідали що ця традиція дійсно у них існує Таліби - не виключення - пацанів "пользують" - "аж гай шумить"! Так що це - звичайне "бла-бла-бла" (я вам уже приводив приклад з мемуарів Плєвако, коли попа - "борца за нравственность" у борделі піймали)
из Кабула в Киев доставили 83 человек, в их числе 31 гражданин Украины.
Хоча, чесно кажучи, після того як ті зійдуть з літаку і картинка буде відзнята, біженцям просто дадуть копняка під зад і відправлять жити під мости та жебракувати.
"В Афганистане остается более 100 украинцев, и в ближайшие дни будет продолжена операция по эвакуации. Поэтому, как постоянно говорит президент Украины, мы не оставим ни одного украинца в беде", - подчеркнул Ермак.
Военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ, который накануне вылетел из аэропорта Кабул (Афганистан).
На борту среди граждан других стран - 31 украинец. Всего в Украину прибыли 83 человека.
Борт на аэродроме встретили руководитель ОП Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По информации МИД Украины 15 августа украинский частный самолет вывез 79 человек из Афганистана: 8 граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана."
А оставшиеся 52 бармалея заплатили за билетик?
Может они еще жить будут за наш счет?
Хотя первый раз можно угостить свиными отбивными и борщиком с ребрышками...
Откажутся кушать.. так это уже нарушение законов гостепреимства...Нах в тюркоязычную страну любую на выбор...
Впрочем, не все так плохо.
В целом - все еще хуже. Во власти украинцев - 0%, не считая продажных подстилок