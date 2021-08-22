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Новости Захват власти в Афганистане
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Украинский самолет из Кабула приземлился в Киеве: на борту 83 человека, 31 из них - украинец (Обновлено)

Сегодня утром самолет с эвакуированными из Афганистана украинцами и гражданами других государств совершил успешную посадку в одном из столичных аэропортов.

Об этом журналистка "Радио Свобода" Марьяна Драч сообщила в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Самолет из Кабула приземлился в Киеве, на борту эвакуированные граждане Украины и иностранцы", - написала журналистка.

Літак з Кабула приземлився у Києві, на борту евакуйовані громадяни України та іноземці pic.twitter.com/X3KH5UzsEj

— Maryana Drach (@MaryanaDrach1) August 22, 2021

Как сообщает Офис президента, самолет эвакуировал из Афганистана 83 человека, в том числе 31 украинца, а также граждан других государств. Это второй эвакуационный борт, который доставил людей из Кабула в Киев.

Среди украинских граждан - 12 человек, находившихся на военной базе близи Кабула и в отношении которых российская пропаганда распространяла фейк, что якобы их бросили.

Самолет встречали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, заместитель руководителя Офиса главы государства Роман Машовец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы обещали, что мы их вернем, и сегодня мы их вернули", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Также среди эвакуированных - представители международных медиа и общественных организаций, которым в Афганистане угрожала опасность.

Сообщается, что один из эвакуированных получил телесное повреждение в результате потасовки в аэропорту Кабула, но его жизни ничего не угрожает. Всех спасенных осмотрят медики, эвакуированные максимально быстро пройдут необходимые формальные процедуры, чтобы иметь возможность отдохнуть после сложного перелета.

Афганская журналистка Фатима Хуссейни рассказала подробности эвакуации и поблагодарила за спасение. "Украинские военные - это настоящие герои. Они помогли нам добраться до аэропорта, который постоянно обстреливал "Талибан", - сообщила она.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, второй военно-транспортный самолет Украины покинул аэропорт Кабула и находился некоторое время в аэропорту в Пакистане.

Ранее более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана.

Афганистан (605) ВВС (259) самолет (3588) украинцы (3861) эвакуация (2064)


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Топ комментарии
+25
И сколько среди пассажиров украинцев ?
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22.08.2021 09:04
+25
экипаж ))
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22.08.2021 09:15
+22
Ви що?! З глузду з"їхали? А "попіариться"?!!! До кожного "звичайного" рейсу не набігаєшся! А тут "красиво" "під панфари"!!! І "відосик" на всю Україну!!!
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22.08.2021 09:11
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Правила форума Совет форумчан
И сколько среди пассажиров украинцев ?
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22.08.2021 09:04 Ответить
экипаж ))
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22.08.2021 09:15 Ответить
То Наєм своїх родичів привіз ?
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22.08.2021 14:44 Ответить
Статью прочитать не пробовали ?

Написано же 31 украинец.
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22.08.2021 15:56 Ответить
По другим источникам-украинцев 8чел.... И похоже это члены экипажа....
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22.08.2021 09:04 Ответить
А не проще было бы вывозить всех украинцев в Таджикистан или Узбекистан - а оттуда обычными рейсами отправлять в Украину или другие страны
Так самолёт бы больше вывез из опасной зоны людей
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22.08.2021 09:07 Ответить
Для власне українців певно вистачило б мість і у АН 2.
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22.08.2021 09:09 Ответить
ще й на барахло місце б знайшлось.
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22.08.2021 12:23 Ответить
Ха-ха , АН-2 два дні литів би ! І разів зо 5 раз заправлявся б !
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22.08.2021 14:47 Ответить
Ви що?! З глузду з"їхали? А "попіариться"?!!! До кожного "звичайного" рейсу не набігаєшся! А тут "красиво" "під панфари"!!! І "відосик" на всю Україну!!!
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22.08.2021 09:11 Ответить
У власти идиоты
До Душанбе из Кабула лететь 1час 20 минут !!!!!!!
Можно было бы вывезти за пару дней всех украинцев и ещё иностранцев
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22.08.2021 09:15 Ответить
Друже, Ви,як завжди праві на 10000000%))
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22.08.2021 12:03 Ответить
И что будут делать с "гражданами других стран"?
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22.08.2021 09:06 Ответить
Шо, шо... Будуть на утриманні 95 кварталу.
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22.08.2021 09:13 Ответить
ага))) вони себе утримати не можуть - все держбюджет доять....
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22.08.2021 09:17 Ответить
«Презик» «Вовка Зелик получил в дар велик…
Ленка - банку мёда… Ржачный был момент…
«Сеть» лежит в агонии - президент Эстонии
Керсти Кальюлайд им сделала «презент»!
Фотожабы, посты, «ржач» на тему роста…
Троллят «Вовку» в сети, все, кому не лень…
Мол, «крути педали», в дальние ты дали,
Пока едешь - будет, чище каждый день…
Ехать ведь - далече… Мы же, каждый вечер
Ставки будем делать, где «Зеля» упадёт.
Браво Керсти! Браво! Накажи ораву,
Жрёт свою отраву пусть «ЗЕ-лохов» сброд!»
(26.11.2019).,
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22.08.2021 10:17 Ответить
///
Однажды шкрека, с криворожского болота
случайно выбрали планктоном управлять...
Тот сразу в пузыри - наполеончик, что ты!
И, ну, на каждой кочке булавой махать.

- Стрекоз всех вон! Заколебали!
Бобров - налогами на зубы обложить.
И плавунцов к ногтю, чтоб не мешали
организованно амёбов...дальше разводить.

Здесь всё разрушить! Тут буду обедать,
А на торфянике по центру будет шапито..
Мне подфартило высшей властью ведать!
Я вам не лох! Я преЗЕдент? Иль хто?

Взроптали аисты: «От бесталанные паскуды!
Чтоб черт обратно вас в Квартал увлёк!
Нам мало, что тритоны все оттуда -
Так нате - мамыРимы ушленький сынок...

А шкреку что? Он весел, позитивен!
Он самому ***** у бельма заглядал..
А тот кивал, мол, всё в порядке - эффективен…
Пока.... капец однажды не настал.

Опять исполнЯсь значимости важной
на новой кочке надуваясь пузырём
шкрек оступясь, на сук наткнулась влажный -
Бабах! И нету бубы.... только тишина кругом.

Мораль:
коль, выбран большинством - веди себя нормально
и прежде кваканья, подумай наперёд,
что всяк пузырь, раздутый аномально
всегда на тощий зад свой приключение найдет !!!
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22.08.2021 10:30 Ответить
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi?__cft__[0]=AZWqDTQnvWjeBxAy6fSCBwOR6SEDHUE1JRThB5T8S6o7GxJnpzsc4rFJz0v8_aVrz8s_augrG8q2ZMV9edwtLn8ihCiTgTSxW7EBGHOTq6BCv3TmGQkn2_fM4v3MlqgqgBHHZ3OR2vkUypS9fcw9d4b2&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/383534443131106?__cft__[0]=AZWqDTQnvWjeBxAy6fSCBwOR6SEDHUE1JRThB5T8S6o7GxJnpzsc4rFJz0v8_aVrz8s_augrG8q2ZMV9edwtLn8ihCiTgTSxW7EBGHOTq6BCv3TmGQkn2_fM4v3MlqgqgBHHZ3OR2vkUypS9fcw9d4b2&__tn__=%2CO%2CP-R 14 год ·

Талібів бояться й тому тікають з Афганістану кілька категорій добродіїв:

1. Ті, хто працював в проамериканській адміністрації, органах правопорядку та армії заради можливості красти американські гроші. Тобто, корупціонери. Їхні побоювання можна зрозуміти: таліби за корупцію можуть і покарати. Те, що ці чиновники й офіцери служили американцям не для того, щоб протидіяти талібам, переконливо показали останні події - вони не стали їм протидіяти.

2. Ті, хто вирощують опіумний мак, займаються продажем опію і його переробкою. Таліби не толерують наркоторгівлю.

3. Чоловіки, які займаються сексуальною експлуатацією неповнолітніх хлопчиків. Це, на жаль, є розповсюдженою в багатьох регіонах Афганістану практикою. Таліби жорстоко ставляться до тих, хто притримується такого роду традицій.

Український уряд заявив, що бажає прийняти якусь кількість афганських біженців. Цікаво, якій саме категорії буде надано перевагу?

Мені більше подобається перша.

Люди, які не знайомі з реаліями сходу, можуть припустити, що серед біженців можуть виявитися безкорисливі прихильники демократії, які бояться шаріату і до того ж не торгують героїном і не займаються сексуальною експлуатицією хлопчиків.

Не буду сперечатися з ідеалістами з міграційної служби. Але зауважу щодо шаріату.

Я далеко не є його прихильником. Суспільство має бути організоване згідно вченню апостолів, а не за правилами праведних халіфів.

Проте, якщо не за шаріатом, то скажіть мені: ЯК може бути організований Афганістан нині?

На демократію було витрачено більше трильйона доларів і результат жалюгідний.

Тамтешнє звичаєве право вам не сподобалося б значно більше, ніж шаріат.

Що ж лишається? Закони греко-бактрійського царства? Вони не збереглися.

Це не до того, що Талібан хороший. Зовсім ні! Якщо в Кабулі досі діє московицьке посольство, то він - не хороший.

Це я кажу до того, що нам треба створити афганським біженцям ті умови життя до яких вони звикли.
Украинский самолет с эвакуированными из Кабула гражданами приземлился в Киеве - Цензор.НЕТ 470
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22.08.2021 09:08 Ответить
"Таліби не толерують наркоторгівлю." Ню-ню! Мабуть, маком до різдва торгують.
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22.08.2021 10:41 Ответить
Ахах, таліби святі, точно))))
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22.08.2021 10:50 Ответить
Корч как всегда врет:

1. Там есть много нормальных людей, обычных технических сотрудников посольств - уборщиков, поваров и т.д. всем им грозит смерть. Всем работавшим где-то либо женщинам грозит смерть. Всем их дочерям старше 11 лет грозит принудительное "замужество".

2. Талибы запрещают продажу опиума только внутри страны. На экспорт они не только ее приветствуют, но и возглавляют, это основная статья их доходов.

3. Талибы очень даже приветствуют гомосексуальные связи внутри их ячеек, это известный факт. Тупой Корч поленился даже поинтересоваться вопросмо прежде чем делать вброс говна.
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22.08.2021 10:56 Ответить
ну тогда желаю тебе пару семей афганцев в соседи.., и с десяток на твою улицу
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22.08.2021 11:09 Ответить
с логикой у тебя беда. Ты можешь не хотеть тут афганцев, но это никак не меняет того факта что Корч нагло врет.
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22.08.2021 14:37 Ответить
Это действительно ржач, особенно про отношение талибов к наркоте, вообще Корчинский феерический долбо&б!!!!!
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22.08.2021 11:57 Ответить
в 2001 Талибан вошел в силу - в 2002-ом Афганистан был оккупирован Коалицией

Український літак із Кабула приземлився у Києві: на борту 83 людини, зокрема 31 українець - Цензор.НЕТ 5073
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22.08.2021 12:13 Ответить
Качать героев! (С)
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22.08.2021 09:08 Ответить
Чем, интересно?
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22.08.2021 16:36 Ответить
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22.08.2021 22:06 Ответить
Сколько стоил вывоз одного пассажира ?
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22.08.2021 09:08 Ответить
Одна Вільха М.
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22.08.2021 09:10 Ответить
Зате ж піару повні памперси.
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22.08.2021 09:14 Ответить
Софійко! А тепер перечитайте ще раз слова Корчинського:
1) Це - майбутні "найєми";
2) Таліби якраз і контролюють поставки опіуму і героїну до кордону Афганістану (Далі починають працювать росіяни через місцевих агентів у Таджикистані , Узбекистані і Туркменії );
3) Хлопці що побували у полоні у талібів, розповідали що ця традиція дійсно у них існує Таліби - не виключення - пацанів "пользують" - "аж гай шумить"! Так що це - звичайне "бла-бла-бла" (я вам уже приводив приклад з мемуарів Плєвако, коли попа - "борца за нравственность" у борделі піймали)
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22.08.2021 09:20 Ответить
виходить що корчинський - повне брехло?
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22.08.2021 10:31 Ответить
Це - твій висновок! А я лише "об"єктивно виклав інформацію"
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22.08.2021 10:35 Ответить
Є сумніви?
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22.08.2021 10:42 Ответить
Статейка лайно щодо інф.) цензура? на цензорі?)
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22.08.2021 09:11 Ответить
в числе эвакуированных - граждане Украины, журналисты Wall Street Journal и Радио Свобода, которые были в наибольшей опасности, дети, женщины. Кроме того, удалось эвакуировать украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом...

из Кабула в Киев доставили 83 человек, в их числе 31 гражданин Украины.
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22.08.2021 09:22 Ответить
Головне що вже усі власні громадяни з Криму та Донбасу врятовані, тепер можна і афганцям допомогти.
Хоча, чесно кажучи, після того як ті зійдуть з літаку і картинка буде відзнята, біженцям просто дадуть копняка під зад і відправлять жити під мости та жебракувати.
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22.08.2021 09:22 Ответить
РАДОСТЬ ТО КАКАЯ! А за чей счет сие выступление?
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22.08.2021 09:23 Ответить
Над літаком таки жовто-блакитний прапор.Український літак з евакуйованими з Кабула громадянами приземлився у Києві - Цензор.НЕТ 8677
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22.08.2021 09:33 Ответить
Так. Хоч один правильно виставив кольори. На позитив та удачу.
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22.08.2021 09:39 Ответить
А то фото чи монтаж? Бо пілоти вже в буцигарні можуть бути.
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22.08.2021 10:44 Ответить
А дєвочку з пьосіком по особистому розпорядженню Зелі забрали?
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22.08.2021 09:38 Ответить
Ну вот а вы говорили что в Украине не будет и 40млн. человек. Скоро нас будет все 50млн. а то и больше судя по тому что мусульмане плодятся как тараканы.
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22.08.2021 09:59 Ответить
Черножопой срани привезли нам на голову.
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22.08.2021 10:01 Ответить
Кого Украина эвакуирует из Афгана за наши налоги ???
"В Афганистане остается более 100 украинцев, и в ближайшие дни будет продолжена операция по эвакуации. Поэтому, как постоянно говорит президент Украины, мы не оставим ни одного украинца в беде", - подчеркнул Ермак.
Военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ, который накануне вылетел из аэропорта Кабул (Афганистан).
На борту среди граждан других стран - 31 украинец. Всего в Украину прибыли 83 человека.
Борт на аэродроме встретили руководитель ОП Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По информации МИД Украины 15 августа украинский частный самолет вывез 79 человек из Афганистана: 8 граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана."
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22.08.2021 11:03 Ответить
И благодаря кого? Благодаря великого ПреЗедента. Осанна ему!
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22.08.2021 11:54 Ответить
Вот строчат тут пасквили на всех и вся,изгаляются над всеми.Какая цель?Кто из вас,писак,повел хоть одну ночь в аэропорту Кабула,сейчас,после захвата?А ни одно дерьмо.Что вы можете понять?И если США и Евросоюз уже решили принимать беженцев,то какого хрена вы влазите со своими советами?Какой афганец захочет в Украину,если его ждет Америка и Европа?
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22.08.2021 14:33 Ответить
Ну здесь эти 52 муслима быстро бухать научатся.
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22.08.2021 12:24 Ответить
на борту 83 человека, 31 из них - украинец

А оставшиеся 52 бармалея заплатили за билетик?
Может они еще жить будут за наш счет?
Хотя первый раз можно угостить свиными отбивными и борщиком с ребрышками...
Откажутся кушать.. так это уже нарушение законов гостепреимства...Нах в тюркоязычную страну любую на выбор...
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22.08.2021 12:30 Ответить
попадешь в форс-мажор и заплатишь за билет... люди, у вас хоть капля есть ума и здравого смысла? большинство из категориии пожрать, поржать и посрать... - быдлостан форменный.
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22.08.2021 13:00 Ответить
Давай Украина будет кормить всех несчастных в Африке и Азии. Это в то время когда собственные пенсионеры выживают на пенсию,на которую ФИЗИЧЕСКИ выжить нереально(учитывая"бесплатную медицину" и лекарства за свой счет)
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22.08.2021 16:40 Ответить
Ваня, речь во первых, только про людей с афгана, во вторых, ты нормально относишься когда Америка помогает нам безвозмездно в войне против кацапов?или нам можно, а мы не можем, мы что, ущербные уроды??? в третих, помогая афганцам, мы помогаем Западу, показываем свою приверженность к европейским ценностям, что обязательно откликнется помощью Запада Украине, в большем объме, чем траты на тех афганцев. в четвертых, имея очень негативную демографию, Украине полезно завозить жителей других стран, их социализировать и банально приобщать к нашему обществу, пусть работают на Украину. афганцы не кацапы, ничем не угрожают нашей территории, мове, культуре, обычаям. И таких плюсов можно добавить еще много... считаю, что 5000 афганцев можно завести в Украину без проблем.
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22.08.2021 17:15 Ответить
Ты что-ребенок или школьник? НЕ БЫВАЕТ никакой безвозмездной помощи-учи БИОЛОГИЮ. Каждый вид и каждая страна думает только о своих интересах и своем выживании используя ресурсы других. США(которую я безмерно уважаю) заставила Украину отказатся от самого эффективного оружия самообороны-ЯО. За это она нам ДОЛЖНА. НЕ должна давать миллиарды госчиновникам которые их разворуют,но ведь ОРУЖИЕ могла дать? Ведь свои военные базы на Востоке Украины-могла поставить? США на Афган потраили ТРИЛЛИОН долларов и 4 тыс жизнй своих солдат. На Украину потратили в ТЫСЯЧУ раз меньше и НИ ОДНОГО солдата. Для США Афган в ТЫСЯЧУ раз важнее Украины-так давай пусть Украина из тысячи афганцев которые поедут в США-пусть Украина берет себе 1 Афганца из 1000 которые поедут в США. Сколько можно Украине быть лохом? На лохах-воду возят. Когда в Украине наконец будет Президент-хозяин а не терпила Кравчук или Зеленский(да и остальные не многим лучше)?
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23.08.2021 02:22 Ответить
Самолёт способен доставлять, в зависимости от модификации, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7 грузы максимальной массой 28-60 т. т.е. 370-800 человек согласно ттх.
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22.08.2021 12:45 Ответить
... и где ж ты такие ТТХ нарыл...сказочник?!
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22.08.2021 13:58 Ответить
ГУГЛ (если доступен ) - в помощь.
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22.08.2021 14:28 Ответить
Ну так найди в Гугле что на Ил-76 можно 370-800 человек ..согласно ттх везти... Вам видимо какой то другой Гугл доступен...для не совсем адекватных?!
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22.08.2021 19:42 Ответить
это общеизвесные цифры. у вашем ауле с информацие сутужно?
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22.08.2021 17:22 Ответить
,ну и Вы с города помогите Андрею найти цифры в 370-800 человек ...что можно перевезти на Ил-76. Судя по Вашему знаниям вам как раз в ауле и место. Кстати на Ил-76 ещё и баранов можно перевозить... ))))
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22.08.2021 19:44 Ответить
ил -76 грузовая конячка, грузоподъемностью до 60 тонн, возить может все... и баранов и танки и людей в случай необходимости... 60 тон, это по весу около 800 человек. одно ограничение в самолете - площадь грузового отсека. для него цифра 370-400 вполне реальна. Кстати, в американский самолет влезло 640 человек... можно было еще... и все нормально, долетели - спаслись.
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22.08.2021 20:00 Ответить
Это Вы пытаетесь донести свой бред до человека ..летающего на Ил-76? Не пытайтесь рассуждать о том... о чём и близко понятия не имеете. Самолёт Ил-76 модификации МД может перевозить 48 тонн груза. Никаких 60 тонн Ил-76МД стоящий на вооружении ВСУ не перевозит. Перевозится в варианте двухпалубного 225 человек. Именно двухпалубный вариант и был отправлен в Кабул. Ил-76 действительно может перевозить даже танки... не говоря уж о баранах... Особенно тех... кто позволяет себе рассказывать о том..в чём НИЧЕГО не понимает!
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22.08.2021 20:10 Ответить
..кстати Вы не расстраивайтесь. Не Вы один имеете познания жителя аула! Тут некоторые придурковатые Ан-225 предлагали послать в Кабул... Тысячи три народу можно было затолкать в грузовую кабину...)))) Только дурачки ни сном ни духом не знают ..что грузовые кабины что Ан-225...что Ан-124 НЕГЕРМЕТИЧНЫ и перевозить там что то живое никто не может. Так и Вы...бездумно...не понимая ничего вступаете в полемику..)))))
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22.08.2021 20:16 Ответить
"летающий человек"... скорее на ступе с метлой, откройте Вікіпедію и прочитайте все про ил 76. потом городите свою аульную ахинею. есть стандартые условия, которые позволяют возить 225 человек, есть екстремальные условия, которые позволяют брать на борт сколько, чтоб только было возможно безопасно взлететь, хотелось бы посмотреть на вас в очреди под номером 226, чтоб вас послали... и улетели без вас, оставив на верную гибель... если бы они взяли хотя бы тех 225 человек и обсуждать наверное было нечего... а возить по 83 человека, в той стуации - преступление.
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22.08.2021 20:43 Ответить
так и прочитай ..убогое.. свою википедию. Может там Ил-76МД до 60 тонн возит? Ты бы ..убогенькое..хоть раз бы в грузовую кабину Ил-76 зашло... потом бы не мололо всякой ерунды. Были бы пассажиры в Кабуле готовы... и привезли бы ребята и больше. А скулить тупо... перевозя в бестолковой башке по350- 800 пассажиров..как некоторые больные на голову делят грузоподъёмность на вес человека.... могут только такие бараны..как ты Панас!!! Кстати в 1988 году мы на Ил-76МД перевезли из Шинданта в Кабул около 300 иранских беженцев... с котлами и мешками... Так ..с людьми и мешками под потолок. Или ты..ушлёпок..думаешь..что наши в Кабуле отказались везти больше? Кто пришёл.прорвался....тех и повезли. Ты хоть знаешь..убогое... куда с Кабула полетел наш Ил? В Исламабад.... за керосином. Хотя что говорить с дурачком ... пользующимся википедией. )))))
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22.08.2021 21:01 Ответить
дурик, все что говоришь, я знаю, в координации со Штатами нужно было вывозить афганцев. их сотни тысяч ждут... а вообще, я уверен, ты махровый кацап, кацапы-звери, никак не люди, пшел нах.
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22.08.2021 21:14 Ответить
Ишак..куда вывозить афганцев? Поляки вывозят своих через Узбекистан... Амеры всех через Катар. Там в Катаре сортируют и отправляют дальше. Наши вывозят наших. Итальянцы тоже через Узбекистан вывозят. А теперь ..убогое умишком... почитай..как бы взвыли людишки...привези этот Ил-76 в Киев 300 пассажиров... и большинство были афганцы. Был бы у тебя мозг... ты бы мог думать. Но это явно не твоё. Ну а назвав меня кацапом... так я не удивлён. Повторюсь...Был бы мозг... ?
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22.08.2021 21:29 Ответить
ан 124, ан 225 не по теме и говорить про них глупо.
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22.08.2021 20:44 Ответить
..глупо... потому что только сейчас узнал..что грузовые кабины этих самолётов НЕГЕРМЕТИЧНЫ? А дурики здесь на Цензоре визжали не на шутку.... Даже Гончаренко в ВР нес бред с трибуны с подобным предложением. ))))
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22.08.2021 21:02 Ответить
только глупцы затевают глупые разговоры... к чему этот мусор?
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22.08.2021 21:10 Ответить
А это к тому..что ты всунул свой нос туда...где ничего не понимаешь... Мой вопрос был к клоуну ...который написал о 60 тоннах..и 800 пассажирах.... откуда он нарыл эти ТТХ! Ты соизволил... будучи полным нулём... мне что то советовать! В результате показал себя реальным нулём...ну и соответсвенно и узнал..кто ты на самом деле. Так что не обижайся! Заслужил. Не будешь в следующий раз лезть в темы...в которых не соображаешь. А чтобы ты поумнел..я тебе подскажу... С Исламабада до Киева лёту почти 8 часов. Самолёт шёл через Пакистан..Оман..Эмираты.. Саудию.. Египет Турцию.... Нельзя было лететь через Иран или Ирак... Это полная заправка в Исламабаде... 90 тонн. Самолёт 96 тонн. Взлётный вес Ил-76МД 190 тонн. Посчитай...Сколько можно было взять груза для такого перелёта?! Может поумнеешь!????
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22.08.2021 21:20 Ответить
..и вдогонку... Забитый пассажирами С-17 вёз их в Катар. А это 2.30 с Кабула. Давай..умней!!
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22.08.2021 21:24 Ответить
Все кабины Ил-76 герметизированы, что даёт возможность перевозить 145 (в двухпалубном варианте - 225)
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22.08.2021 12:51 Ответить
Дійсно, виникає питання щодо завантаженості літака
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22.08.2021 13:20 Ответить
Беженцев из Афганистана вывозили на грузовом С-17 - 823 человека.
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22.08.2021 12:54 Ответить
Позорище!!!!! за такою кількостю людей потрібно було посилати "кукурузник". літак, здатний взяти на борт декілька сотень людей ганяли майже впусту...
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22.08.2021 12:57 Ответить
А почему украинцев и членов их семей не 180-185 сколько хотели эвакуироваться а только 31. Мы что в первую очередь вывозим "вип" и иностранцев... Да и вместимость пассажиров для транспортных и военных самолетов составляет менее 50%... У нас что полеты засчитываются по количеству вылетов или спаленного горючего. Хочу услышать от власти что все граждане Украины и члены их семей из тех кто изъявил желание выехать, уже на территории Украины. Все остальное это можете рассказывать в ООН, НАТО, США, ОБСЕ..., ЕС., нас это мало интересует.
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22.08.2021 13:00 Ответить
31 из 83...Меньшинство... Это по нашему, по зебильному...
Впрочем, не все так плохо.
В целом - все еще хуже. Во власти украинцев - 0%, не считая продажных подстилок
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22.08.2021 13:25 Ответить
В мій час служби (1981) талібів ще не було. Але навряд чи вони більш моральній від інших афганців. З того часу навряд чи що змінилося. Так була частина , яка прагнула до змін, цивілізації. Саме вони і стануть жертвами талібів. Тому з Корчинський не згоден.
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22.08.2021 13:37 Ответить
Туда можно 450 человек загрузить а они 83 везут, что за развод очередной или там мебель чьюто везли))) или порошок стиральний )))
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22.08.2021 15:30 Ответить
это просто позор...других слов нет.
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22.08.2021 17:19 Ответить
..а представляете сколько в этот Ил-76 можно было загрузить баранов? И вожака..с именем Джони Ток!!!)))))
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22.08.2021 19:49 Ответить
Danke)))
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23.08.2021 13:34 Ответить
Граждане других стран-это Афанцы? И нах они нужны здесь в Украине? У нас и так проблем хватает+ еще будут исламские фанатики со своими терактами. Зезе конечно пох-он ведь в свою Италию или свой Израиль умотает
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22.08.2021 16:38 Ответить
Ваня, расписал тебе выше про беженцев. надеюсь ты умный человек и переосмыслишь свое к ним отношение.
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22.08.2021 17:18 Ответить
Если это человек 100-то нормально отношусь. Я не нормально отношусь к тому что США ВЫНУДИЛИ Украину отказатся от самого эффективного оружия сдерживания-ЯО, и при этом не оказали эффективной помощи после Крымнаша которая предотвратит Дондасснаш. Я плохо отношусь к тому что безопасность моего дома зависит от США и их доброй или не доброй воли но не зависит от МОЕГО Украинского ядерного оружия-которого у меня нет по вине США. Я не хочу уезжать из своей Украины-поэтому я хочу чтобы моя страна была надежно защищена. Нет никакой более надежной защиты чем ЯО. Даже нищеубогая С Корея благодаря ЯО имеет абсолютную защиту и ни одна страна ее не смеет тронуть-неужели вы своими глазами этого не видите? Я не хочу чтобы Украина оказалась простачком и лохом на котором все кому не лень возят. Пора становится на ноги и не позволять
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23.08.2021 02:09 Ответить
хорошо. молодцы.
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23.08.2021 06:07 Ответить
 
 