За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 66 173 человека, всего - 5 032 722, - Минздрав
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 3 108 251 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"66 173 человека вакцинировано против COVID-19 за сутки 21 августа. Одну дозу получили 24 348 человек полностью иммунизированы – 41 825 человек", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в течение суток работали: 486 мобильных бригад, 1 597 пунктов прививки, 368 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 5 032 722 человека, из них получили одну дозу – 5 057 068 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 108 251 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом)..
"Всего проведено 8 165 319 прививок", – отметили в Минздраве.
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https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/