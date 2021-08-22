Украина вернула всех 12 граждан, охранников в Кабуле, которых Россия называла "брошенными"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обнародовал некоторую информацию про эвакуированных из Афганистана людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Министр отметил: "Второй эвакуационный борт из Кабула. Благодаря усилиям МИД, ВСУ и ГУР МО 83 человека в безопасности в Украине.

Среди них - граждане Украины, журналисты Wall Street Journal и Радио Свобода, которые были в наибольшей опасности, дети, женщины (одна из них на восьмом месяце беременности)".

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Он продолжил: "Особенно был рад видеть одного из 12 украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом. Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой.

Именно о них россияне разгоняли фейк, что Украина их бросила. Но мы соблюли обещания, потому что своих Украина не бросает".

"Прямо сейчас мы продолжаем работать над следующим рейсом из Кабула. А вы не ведитесь, пожалуйста, на фейки, берегите себя и верьте в украинское государство", - резюмировал Кулеба.

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