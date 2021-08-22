Украина вернула всех 12 граждан, охранников в Кабуле, которых Россия называла "брошенными"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обнародовал некоторую информацию про эвакуированных из Афганистана людей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Министр отметил: "Второй эвакуационный борт из Кабула. Благодаря усилиям МИД, ВСУ и ГУР МО 83 человека в безопасности в Украине.
Среди них - граждане Украины, журналисты Wall Street Journal и Радио Свобода, которые были в наибольшей опасности, дети, женщины (одна из них на восьмом месяце беременности)".
Он продолжил: "Особенно был рад видеть одного из 12 украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом. Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой.
Именно о них россияне разгоняли фейк, что Украина их бросила. Но мы соблюли обещания, потому что своих Украина не бросает".
"Прямо сейчас мы продолжаем работать над следующим рейсом из Кабула. А вы не ведитесь, пожалуйста, на фейки, берегите себя и верьте в украинское государство", - резюмировал Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
В принципе по кто они такие, но любопытство таки присутствует
Таки вертухаи
За вчора в давках загинуло 7 чоловік. Із-за цього пробитись в аеропорт ззовні велика проблема. Фактично він в блокаді і літаки летять звідти напівпорожні.
Американці вивозять своїх з посольства гелікоптерами.
Белый дом рассмотрит вопрос об использовании в этих целях около 20 самолетов пяти авиакомпаний из состава Гражданского резервного воздушного флота (CRAF), созданного после Второй мировой войны.
По сообщениям источников, гражданские самолеты не будут летать в Кабул. Они будут привлекаться для вывоза афганцев и других лиц с уже переполненных беженцами военных баз в Катаре, Бахрейне и Германии, куда их вывезли военными самолетами. Привлечение коммерческих авиалайнеров облегчило бы давление на эти базы, отмечает газета.
Одновременно рассматривается вопрос увеличения числа баз в регионе, куда будут доставлять эвакуируемых, поскольку США активизируют усилия по их вывозу из Кабула.
В частности, США уже договорились с Испанией для использования её военных баз Морон и Рота для эвакуации людей из Кабула.
это кто кому свои нужно еще посмотреть..
Как вы думаете для зели, ермака, шефира - кто свои?
вспомните умирающего несколько суток в серой зоне украинского воина
...
насильно їх вивозити нiхто не буде. так само нiхто не знає, що буде далi i як будуть поводити себе талiби. я думаю, що вони не lуже змiнилися з 1996-2001 року...
А кто будет вывозить 150 украинцев ? Шо это за полеты ? Почему не вывозят рядом в Душанбе - 1 час лета ?
Шо это за показуха ?
вЯлiкiя азiопська смєхдяржава сама фейк.
обiсРашка сама фейки розпускає , фейками годує придуркiв, що на неї озираються, паРаша фейк у всьому- вiд своєї брехливоi iсторiї до сьогодення.