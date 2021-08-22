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Новости Политика Украины
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Афганистан (430) эвакуация (588) Кулеба Дмитрий (1632)

Украина вернула всех 12 граждан, охранников в Кабуле, которых Россия называла "брошенными"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина вернула всех 12 граждан, охранников в Кабуле, которых Россия называла "брошенными"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обнародовал некоторую информацию про эвакуированных из Афганистана людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Министр отметил: "Второй эвакуационный борт из Кабула. Благодаря усилиям МИД, ВСУ и ГУР МО 83 человека в безопасности в Украине.

Среди них - граждане Украины, журналисты Wall Street Journal и Радио Свобода, которые были в наибольшей опасности, дети, женщины (одна из них на восьмом месяце беременности)".

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Он продолжил: "Особенно был рад видеть одного из 12 украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом. Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой.

Именно о них россияне разгоняли фейк, что Украина их бросила. Но мы соблюли обещания, потому что своих Украина не бросает".

"Прямо сейчас мы продолжаем работать над следующим рейсом из Кабула. А вы не ведитесь, пожалуйста, на фейки, берегите себя и верьте в украинское государство", - резюмировал Кулеба. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский самолет с эвакуированными из Кабула гражданами приземлился в Киеве

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Топ комментарии
+12
За паребріком вже і забули що вони там розганяли, а сьогодні вже розганяють щось інше.
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22.08.2021 09:53
+12
Ярослав Журавель (Царство Небесное) и вечное презрение ЗЕнелоху в глазах его дочери
Серед евакуйованих із Кабула громадян журналісти "Wall Street Journal" і "Радіо Свобода", які були в найбільшій небезпеці, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3164

...
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22.08.2021 10:40
+10
а Масік та Мусік зустрічали своїх одноплемінців?
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22.08.2021 09:54
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За паребріком вже і забули що вони там розганяли, а сьогодні вже розганяють щось інше.
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22.08.2021 09:53 Ответить
а місцева тормознута дурепа монтян розганяла це вже після того, як самі кацапи признали, що то фейк
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22.08.2021 10:34 Ответить
О да, вчера там бурлило. ЧВК, вертухаи, наемники, россия спаси помоги, нас здесь за людей америкосы не считают, зарплата у онных 20-25, а у нас 5-10т$, боевые задачи самые стремные итдитп

В принципе по кто они такие, но любопытство таки присутствует
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22.08.2021 10:53 Ответить
О дают. Как мне корректировать комент так фигу,только удаляй. А с заголовком шо хотят то творят. И тут на цензоре устраивают наевалово.

Таки вертухаи
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22.08.2021 12:33 Ответить
а Масік та Мусік зустрічали своїх одноплемінців?
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22.08.2021 09:54 Ответить
Масіку та Мусіку навпаки-треба летіти в Кабул до своїх однодумців.Вони там якраз при владі. Серед евакуйованих із Кабула громадян журналісти "Wall Street Journal" і "Радіо Свобода", які були в найбільшій небезпеці, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2023
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22.08.2021 10:13 Ответить
Их будет очень много.От єтого никуда не деться.Такова политика компромиссов.Слава богу !.Журналистская шушеру не посвятили в планы работы нашего спецназа в Кабуле,иначе был бы вой ,как про вагнеровцев.
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22.08.2021 10:46 Ответить
Будете гордиться политикой компромиссов, когда эти "беженцы" начнут грабить, насиловать и убивать в Украине?
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22.08.2021 10:54 Ответить
Харьков -город интернациональный.Полно всех.И бед от иностранцев гораздо меньше чем от московитских гнид и вошей.Опыт есть.Не надо надо нас пугать.Есть и мечети и минареты и кирхи и костелы.Но больше всего смраду от холуев московитов.
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22.08.2021 12:15 Ответить
Не знаю, что там угрожало евреям из Wall Street Journal , но полностью укомплектованному агентами ФСБ радио Свобода уж точно ничего не угрожало.
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22.08.2021 10:15 Ответить
Кто-то очень хитрожованый в ОПе придумал схему - первыми привезем пару типа журналистов, распиарим, а потом хлынет поток гордых муслимских военов, которые драпанули, роняя тапки.
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22.08.2021 10:57 Ответить
Кулеба не министр, а пресс секретарь и пиар менеджер. Утомил самохвальством.
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22.08.2021 10:16 Ответить
Зато нє крадьот. Як і його безпосередній патрон (всупереч Конституції) такий собі Єрмак, який і відає у Зєлєнского іноземними справами та й чого приховувати, володіє і самим Зєлєнскім.
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22.08.2021 10:52 Ответить
та да... а 100 своих что не поместились и остались - в меньшей опасности ? или то такэ...
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22.08.2021 10:17 Ответить
Ну так цеж зрозуміло... свої то таке, а от прогнутися ЗЕвладі перед зустріччю з Байденом... то це більш важливіше.
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22.08.2021 10:31 Ответить
Та там Іл-76 пустий прилетів, аж 83 людини всього, хоча влазить 200-250 десь!
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22.08.2021 10:32 Ответить
а барахлишко ? )))) вы думаете они с одним рюкзачком убегали? ))))
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22.08.2021 10:37 Ответить
васек-трубачок, а дерьмом бросать на вентилятор не стыдно:ведь попадает и по-делу, и нет
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22.08.2021 10:57 Ответить
и где ж Вы дерьмо унюхали ?
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22.08.2021 11:35 Ответить
Навіть десантників у повній екіпіровці в Іл-76 влазить 126...
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22.08.2021 11:42 Ответить
Аеропорт "штурмують" десятки тисяч афганців бажаючих втекти світ за очі.
За вчора в давках загинуло 7 чоловік. Із-за цього пробитись в аеропорт ззовні велика проблема. Фактично він в блокаді і літаки летять звідти напівпорожні.
Американці вивозять своїх з посольства гелікоптерами.
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22.08.2021 10:41 Ответить
Администрация президента США Джо Байдена планирует привлечь крупные коммерческие авиакомпании, чтобы ускорить эвакуацию сотрудничавших с американцами афганцев из Кабула, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Белый дом рассмотрит вопрос об использовании в этих целях около 20 самолетов пяти авиакомпаний из состава Гражданского резервного воздушного флота (CRAF), созданного после Второй мировой войны.
По сообщениям источников, гражданские самолеты не будут летать в Кабул. Они будут привлекаться для вывоза афганцев и других лиц с уже переполненных беженцами военных баз в Катаре, Бахрейне и Германии, куда их вывезли военными самолетами. Привлечение коммерческих авиалайнеров облегчило бы давление на эти базы, отмечает газета.
Одновременно рассматривается вопрос увеличения числа баз в регионе, куда будут доставлять эвакуируемых, поскольку США активизируют усилия по их вывозу из Кабула.
В частности, США уже договорились с Испанией для использования её военных баз Морон и Рота для эвакуации людей из Кабула.
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22.08.2021 10:58 Ответить
"Ил-76 МД способен перевозить 145 (в двухпалубном варианте - 225) солдат с личным оружием или обеспечить выброс 126 десантников"
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22.08.2021 11:53 Ответить
Шалом
это кто кому свои нужно еще посмотреть..
Как вы думаете для зели, ермака, шефира - кто свои?
вспомните умирающего несколько суток в серой зоне украинского воина

Серед евакуйованих із Кабула громадян журналісти "Wall Street Journal" і "Радіо Свобода", які були в найбільшій небезпеці, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7126
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22.08.2021 10:37 Ответить
Ярослав Журавель (Царство Небесное) и вечное презрение ЗЕнелоху в глазах его дочери
Серед евакуйованих із Кабула громадян журналісти "Wall Street Journal" і "Радіо Свобода", які були в найбільшій небезпеці, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3164

...
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22.08.2021 10:40 Ответить
там багато своїх, що працюють на захiднi компанii,якi не дуже поспiшають покидати Кабул.
насильно їх вивозити нiхто не буде. так само нiхто не знає, що буде далi i як будуть поводити себе талiби. я думаю, що вони не lуже змiнилися з 1996-2001 року...
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22.08.2021 14:42 Ответить
Спецназ стал не болтливый.Потому и жив.
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22.08.2021 10:48 Ответить
"своих Украина не бросает"-сказали те,кто бросает своих воинов 4 дня умирать.Мы все помним,зеленые мрази!!!
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22.08.2021 11:17 Ответить
То есть первый борт привёз всего 8 украинцев ( вкл команду), второй борт привёз 12 украинцев
А кто будет вывозить 150 украинцев ? Шо это за полеты ? Почему не вывозят рядом в Душанбе - 1 час лета ?
Шо это за показуха ?
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22.08.2021 11:25 Ответить
Вывезут всех.Истерика ни к чему.Украина -не старик Хоттабыч.
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22.08.2021 12:17 Ответить
А почему в найбольшей опасности если все освещали миру правдиво и безпристрастно.
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22.08.2021 11:58 Ответить
Україна своїх не кидає, це тільки русофашисти кидають.
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22.08.2021 12:25 Ответить
Я не знаю, они это или нет, но в тик токе есть видеообращение якобы укр военных, которые говорят что будут просить помощи у рос посольства, так как выхода другого нет и просят не считать их предателями.
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22.08.2021 12:53 Ответить
https://youtu.be/24P5yXgKBME
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22.08.2021 12:56 Ответить
а саме відео знято в карелії на гранітному кар'єрі Україна повернула всіх 12 громадян, охоронців з Кабулу, яких Росія називала "покинутими" - Цензор.НЕТ 5320
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22.08.2021 14:04 Ответить
пiдла азiопська паРаша, країна #404, без гiдностi та честi.
вЯлiкiя азiопська смєхдяржава сама фейк.
обiсРашка сама фейки розпускає , фейками годує придуркiв, що на неї озираються, паРаша фейк у всьому- вiд своєї брехливоi iсторiї до сьогодення.
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22.08.2021 14:37 Ответить
хорошо, правильно.
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23.08.2021 06:13 Ответить
 
 