Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Общество
Вселенский патриарх Варфоломей проводит вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием литургию в Святой Софии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Литургия проходит под открытым небом.
На богослужение следовало прибыть заблаговременно, с учетом прохождения мер безопасности.
Проход был открыт с 6:00 утра. Доступ на территорию Святой Софии осуществляется с соблюдением мер безопасности через пункты досмотра. В частности, запрещено проносить на территорию бутылки с водой, продукты питания, плакаты.
20 августа начался визит Его Всесвятейшества Варфоломея, Архиепископа Константинополя - Нового Рима и Вселенского Патриарха в Украину.
В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе прошла благодарственная молитва по случаю прибытия в Украину Вселенского патриарха Варфоломея.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем.
Пожалуйста, подождите...
- А чого отой дрібний клоун не прийшов на літургію? Він-же, все-таки, себе главою держави вважає!
- Ваша Святість! То тільки він так вважає! А реальній людині, що "рулить" зараз Україною, куратори кремлівські заборонили з Вами зустрічаться! Тому він і "Блазня" на зустріч з Вами не пустив!
На кого же им еще молиться?)))))
Близько 15 тисяч вірян приїхали з усіх куточків України на Божественну Літургію у Собор Святої Софії Київської. Вони гаряче привітали п'ятого Президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка і подякували йому за зусилля, спрямовані для отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України.
Соборну Божественну літургію на території Софії очолили Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
«Розчулений тим, як багато наших вірян приїхало з різних куточків України на Божественну літургію на території Собору Софії Київської. На їх очах сльози радості, а на вустах посмішки, адже ми спільно святкуємо незалежність Православної церкви України та вітаємо Патріарха Варфоломія, який сприяє утвердженню її серед Церков-Сестер. Дякую Господу за цей великий дар для України!», - поділився емоціями п'ятий Президент.
Поздравляю...