Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вселенский патриарх Варфоломей проводит вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием литургию в Святой Софии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Литургия проходит под открытым небом.

На богослужение следовало прибыть заблаговременно, с учетом прохождения мер безопасности.

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Проход был открыт с 6:00 утра. Доступ на территорию Святой Софии осуществляется с соблюдением мер безопасности через пункты досмотра. В частности, запрещено проносить на территорию бутылки с водой, продукты питания, плакаты.

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20 августа начался визит Его Всесвятейшества Варфоломея, Архиепископа Константинополя - Нового Рима и Вселенского Патриарха в Украину.

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В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе прошла благодарственная молитва по случаю прибытия в Украину Вселенского патриарха Варфоломея.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем.