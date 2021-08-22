США обратились к Украине с просьбой о помощи в эвакуации из Афганистана людей, которым угрожает опасность
Соединенные Штаты Америки обратились к украинской власти с просьбой о помощи в проведении операции по эвакуации из Афганистана ряда лиц, которым угрожает опасность.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Украины со ссылкой на МИД.
"Украина согласилась предоставить логистическое содействие в вывозе людей из Кабула с их последующим перемещением в США и другие страны. Эта операция не предусматривает предоставление эвакуированным убежища в Украине", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Вашингтон, в свою очередь, помогает Киеву в операциях по эвакуации украинских граждан из Афганистана.
Как сообщалось, более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана. По информации МИД Украины, отрабатываются два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел 18 августа из Киева.
15 августа украинский частный самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.
Утром 22 августа украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ, который накануне вылетел из афганского аэропорта Кабул, прибыл в Борисполь. На его борту находилось 83 пассажира, из которых 31 гражданин Украины.
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Или помощь должна идти только в сторону Украины?
- только в Польшу и страны Балтии не нужно - они наши союзники - их жалко
из Лахты подогнали новую методичку?
Забыл?
он работает кассиром Сбербанка в Нарьян-Маре, а деньги в рублях
доширак получишь у бригадира
Американские военные базы в Катаре, Бахрейне и Германии, куда сейчас перевозят бугущих из Кабула, уже полностью забиты и переполнены беженцами из Афганистана
- ну и Слава Богу - значит спустя какое то время нам не придется строить дополнительные мечети и слушать крики мулл с минаретов..
- и для наших сестер и дочерей по вечерам не будет дополнительных опасностей..
это опять наш МИД что-то приукрасил-приврал-преувеличил
думаю было сказано так - имеете возможность взять на свои отлетающие борта лишних людей из других стран - берите, а по прилету - своих заберем немедленно (вам их и борщем угощать не придется)
.
Бен Ладен взял ответственность за воздушные терракты в США 11 сентября, которые унесли жизни тысяч американцев.
А талибы, приютили тогда беглого Бен Ладена.
Американцы сказали, что бы, правящие тогда в Афганистане талибы, выдали им Бен Ладена.
Талибы отказались, то есть фактически стали соучастниками террактов в США.
Думаешь, любая, уважающая себя страна, после этого утёрлась бы и бездействовала?
То-то же...
Пострили афганцам нормальные дороги, дома, супермаркеты, инфраструктуру, укрепили афганскую валюту, подняли экономику, опустили инфляцию, открыли школы, университеты, итд... Женщины стали чувствовать себя свободней, получили права на равне с мужчинами, несколько прошли реальные всенародные выборы в Афгане, чего никогда не было в истории Афганистана.
І це весь результат.
Адже було відразу зрозуміло з Афганом, що "з цього роя не буде..."
Я б, чесно кажучи, дуже здивувався, якби там щось вийшло навіть за 200 років окупації.
Не треба було туди залазити. Афганістан, - це могила всіх імперій.
Эвакуировать сотню тысяч беженцев из одного аэропорта, окружённого врагами, за короткое время - такого ещё не было.
Вот если бы талибы представили коридор для беженцев из Кабула в ближлежащий Пакистан, то думаю миллион людей легко бы за неделю выехали из Кабула и окрестностей в Пакистан.
Сейчас афганских беженцев их Кабула уже эвакуируют так же на военную базу Рамштайн в Германии. Но и там уже почти всё заполнено.
США уже договорились с Испанией о вывозе беженцев на испанские военные базы - Рота в Кадисе и Морон-де-ла-Фронтера в Севилье.
Но и этого недостаточно.
Так же США хотят эвакуировать беженцев из кабульского аэропорта на свои военные базы в Японии, Южной Корее, Косово и Италии...
Но и этих баз явно не хватит.
Поэтому американцы и просят другие страны принять беженцев из Афганистана хотя бы для временного размещения и транзита.
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tZE inform
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"США звернулися до України з проханням допомогти в реалізації операції щодо евакуації з Афганістану осіб, яким загрожує небезпека. Про це у неділю повідомила пресслужба офісу президента" ОПУ конечно не сказало, что США собственно обратилось почти к 40 странам мира
Поскольку инфа из ЗЕОПы, вероятность, что это тупое вранье, 80%.
Они создадут нам другие проблемы...наркотрафик, афганские ОПГ, просто клановость по национальному признаку...азеры сильно аллахуакбарят??? нет...но говна много..
Вывод один... В тюркоязычную страну любую на выбор...