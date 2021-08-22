В случае гуманитарной катастрофы Украина готова поставить воду в оккупированный Крым, но только бутилированную, - Минреинтеграции
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В случае возникновения в Крыму гуманитарной катастрофы из-за недостатка воды Украина готова направить на полуостров воду, но только бутилированную в рамках гуманитарной помощи.
Об этом рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на L.B.
"В случае ухудшения ситуации мы готовы пропустить в Крым и сами направить на полуостров гуманитарный груз с бутилированной водой. Мы уже это делаем на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Мы уже даже обратились к международным организациям относительно предоставления нам такой возможности", - говорит заместитель профильного министра.
Также Яременко отметил, что из Северо-Крымского канала днепровская вода в Крым попадет только после деоккупации полуострова. До этого времени за все, что там происходит, отвечает Россия как страна-оккупант.
Из-за засушливой зимы 2019-2020 годов и отсутствия днепровской воды из Северо-Крымского канала в населенных пунктах Крыма начались проблемы с водой. В крупных городах вода идет по часам, а в 30 населенных пунктах колодцы и скважины уже пересохли. Туда привозят только цистерны с водой. Оккупационные власти на решение проблемы уже безрезультатно выделили более 50 миллиардов рублей.
Пожалуйста, подождите...
Когда он убрал контрснайперские группы (из-за чего почти каждый день гибнут наши парни)?
Когда запретил разведку, из-за чего ВСУ сидит сленое?!
Может, это Петя запретил вынести с нейтралки сержанта Журавля, взяв ситуацию "под личный контроль"? Ах да, зебил, это ж твой "найвеличниший деятель эпохи"!...
Ты про погибших упомянул, урод? Так они свою землю освобождали, а не отходили с высоток в низины, где их сейчас безнаказанно расстреливают кацапы. Твой клоун, превратил армию в изгоя, не выделив на ВСУ ни копейки, зато на свою ОПу - небывалые средства.
Так что захлопни варежку, "уставший"!
Язык в Офис Президента засосало?))))
Так кто там напоминает немецкую порноактрису?
-Води не даємо? Даємо. Ось нате. Попийте.
А давай їм вже й патрони передавати, вроздріб?
Москалі мали купу років для будівництва заводу по опрісненню морської води та перебудування логістики поставок в усі кутки криму.
Дорага руцьке свинья?
А это означает что за спинами народа Украины и при ежедневной гибели наших воинов украинская влясть ведет на окупированых териториях как комерческую так и политическую деятельность из правительством окупированых теритовий.
зачем постоянно каламутить эту тему???
Столько согласных.
А ведь "... воду должны поставлять оккупанты" (цит. Андерсен a4cbf7de)