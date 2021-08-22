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В случае гуманитарной катастрофы Украина готова поставить воду в оккупированный Крым, но только бутилированную, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В случае гуманитарной катастрофы Украина готова поставить воду в оккупированный Крым, но только бутилированную, - Минреинтеграции

В случае возникновения в Крыму гуманитарной катастрофы из-за недостатка воды Украина готова направить на полуостров воду, но только бутилированную в рамках гуманитарной помощи.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на L.B.

"В случае ухудшения ситуации мы готовы пропустить в Крым и сами направить на полуостров гуманитарный груз с бутилированной водой. Мы уже это делаем на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Мы уже даже обратились к международным организациям относительно предоставления нам такой возможности", - говорит заместитель профильного министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты похвастали Путину, что благодаря ливням о проблеме с водоснабжением Севастополя можно забыть минимум на год

Также Яременко отметил, что из Северо-Крымского канала днепровская вода в Крым попадет только после деоккупации полуострова. До этого времени за все, что там происходит, отвечает Россия как страна-оккупант.

Из-за засушливой зимы 2019-2020 годов и отсутствия днепровской воды из Северо-Крымского канала в населенных пунктах Крыма начались проблемы с водой. В крупных городах вода идет по часам, а в 30 населенных пунктах колодцы и скважины уже пересохли. Туда привозят только цистерны с водой. Оккупационные власти на решение проблемы уже безрезультатно выделили более 50 миллиардов рублей.

Также читайте: Запасы пресной воды в источниках под Азовским морем не решат водную проблему оккупированного Крыма, - ученые

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Топ комментарии
+39
Які ми добрі. Аж противно.
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22.08.2021 12:06
+29
мочу ослиную бутилированую
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22.08.2021 12:08
+25
Готують суспільство до зради. Геть плесняву !
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22.08.2021 12:13
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Які ми добрі. Аж противно.
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22.08.2021 12:06 Ответить
Готують суспільство до зради. Геть плесняву !
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22.08.2021 12:13 Ответить
Це вже бізнес на крові.
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22.08.2021 12:22 Ответить
а мені здається, що це тролінг 80 level. Хоча, віднсоно влади пісюніста у мене ілюзій ніколи не було!
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22.08.2021 12:49 Ответить
На Украинский броневик «Дозор-Б» установили 122 мм огнемётную систему "Спека" с 10 ракетами. Видно - https://youtu.be/I_YCa6Y9dvM
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22.08.2021 12:07 Ответить
Когда Шмаркля в очередной раз будет отводить войска, - главное - не забыть забрать.
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22.08.2021 12:18 Ответить
комментарий отмечен как спам
Мне хватило перемирий,которые Порошенко ( агннт Кремля) устраивал все пятьтлет своей коденции.Тогда погибли тысячи защитников Украины....Вы ,порохоботы,хлопали в ладоши Пете и делали вид,что ни чего не происходит...
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22.08.2021 13:49 Ответить
Так расскажи, "уставший", когда Петя отводил войска, приглашал дыровцев на инспекцию позиций ВСУ, запрещал вести ответный огонь?
Когда он убрал контрснайперские группы (из-за чего почти каждый день гибнут наши парни)?
Когда запретил разведку, из-за чего ВСУ сидит сленое?!
Может, это Петя запретил вынести с нейтралки сержанта Журавля, взяв ситуацию "под личный контроль"? Ах да, зебил, это ж твой "найвеличниший деятель эпохи"!...
Ты про погибших упомянул, урод? Так они свою землю освобождали, а не отходили с высоток в низины, где их сейчас безнаказанно расстреливают кацапы. Твой клоун, превратил армию в изгоя, не выделив на ВСУ ни копейки, зато на свою ОПу - небывалые средства.
Так что захлопни варежку, "уставший"!
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22.08.2021 14:10 Ответить
Ну, где ты там, "уставший"?!
Язык в Офис Президента засосало?))))
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22.08.2021 14:34 Ответить
мочу ослиную бутилированую
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22.08.2021 12:08 Ответить
Ну зачем так ? Достаточно : разбавленную ослиной мочой.
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22.08.2021 13:05 Ответить
Я б краще каміння з неба їм постачав.
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22.08.2021 12:09 Ответить
Так их там вроде на два года с небесной канцелярии водой заполнили
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22.08.2021 12:10 Ответить
У вас что нет украинцев которым помощь нужна? Почему тысячи людей и волонтеров собирают деньги на лечение, еду и жилье украинцам, а государство помогает окупантам? Вы лучше тарифы для украинцев снизьте, ато будет как в Афганистане когда вместо защищать страну люди разбегутся в другие страны
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22.08.2021 12:12 Ответить
каци самі її не пропустять, скажут заражена фашизмом
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22.08.2021 12:15 Ответить
Но только бутылированную и по хорошей, слегка завышенной цене. И не более 1 бутыля в 5 литров на одно рыло.
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22.08.2021 12:13 Ответить
У разі гуманітарної катастрофи Україна готова направити воду в окупований Крим, але тільки бутильовану, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 7196
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22.08.2021 13:56 Ответить
окно овертона в полный рост
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22.08.2021 12:13 Ответить
з написами "З України з любов*ю"
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22.08.2021 12:14 Ответить
Лучше с фото С.Бандеры и надписью на всю бутылку *ПУТИН ******
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22.08.2021 12:28 Ответить
І обов'язково з портретом Степана Бандери та написом Слава Україні ! Смерть москалям !!! У разі гуманітарної катастрофи Україна готова направити воду в окупований Крим, але тільки бутильовану, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 1457
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22.08.2021 13:04 Ответить
пересекают линию разграничения и покупают в любом супермаркете
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22.08.2021 12:14 Ответить
Макрель привеза шмурдяка, и риторика оманского непарнокопытного сразу поменялась...
Так кто там напоминает немецкую порноактрису?
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22.08.2021 12:15 Ответить
Знайдуться подивиться і на таке.
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22.08.2021 12:19 Ответить
Какие мы щедрые за чужой счет! А может, КВАРТАЛ 95 в порядке оказания гуманитарной помощи раскошелится со своих офшорных миллиардов? И пусть это будет вода хоть в пипетках, хоть в канистрах!
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22.08.2021 12:17 Ответить
це повзуча зрада
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22.08.2021 12:17 Ответить
Мені здається, це правильний підхід.
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22.08.2021 12:17 Ответить
Це неправильний підхід. Руцьке свинья похоронили 100 000 за 1 раз підірвавши Дніпро-ГЕС під час війни. Для пиття води в них достатньо.
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22.08.2021 12:19 Ответить
Так. Як перелічити всі їх злодіяння та наші митарства від їх дій, то життя не вистачить. До війни національно свідомих громадян, які відразу розуміли хто є хто, в Україні було не так вже й багато. Всі кому не лінь торгували з рф, і про такі прикрощі, як Ви нагадали, пам"ятали небагато. То ж скільки теоретично Україна може поставити туди води, за таких умов? Ну 10 фур, ну хай буде 50 фур, як опізж проплатять, але, навіть така пропозиція дуже гарно "завалить" рот европейським русопосіпакам, які кричать на все своє аналогорло, що ми тут їм води не даємо, від спраги моримо, влаштовуємо аквацид.
-Води не даємо? Даємо. Ось нате. Попийте.
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22.08.2021 12:46 Ответить
Та ти шо?
А давай їм вже й патрони передавати, вроздріб?
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22.08.2021 12:23 Ответить
по одному, щоб стрілялися.
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22.08.2021 13:06 Ответить
Армії допоможіть на ці гроші муділи неграмотні.
Москалі мали купу років для будівництва заводу по опрісненню морської води та перебудування логістики поставок в усі кутки криму.
Дорага руцьке свинья?
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22.08.2021 12:18 Ответить
По 20 грн за 5 литров.
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22.08.2021 12:19 Ответить
В украинских супермаркетах дороже.
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22.08.2021 12:23 Ответить
17,50 в АТБ "Питна вода" 6л.
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22.08.2021 12:51 Ответить
Це найдешевша.
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22.08.2021 13:23 Ответить
Ослиной мочи.
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22.08.2021 12:25 Ответить
Хто воду дасть в Крим в будь-якому вигляді - буде перший драпати до Ростова!
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22.08.2021 12:19 Ответить
Какой Ростов?) До него еще добежать нужно))) До средины Днепра, не больше) Ну может еще, если смогут просочится, через щели в шлюзе Северо Крымского Канала))))
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22.08.2021 12:47 Ответить
В этой публикации Мининтеграции эсть один очень маленький но предательский по отношению к Украине ньюансик Мы уже это делаем на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областейИсточник: https://censor.net/ru/n3284071
А это означает что за спинами народа Украины и при ежедневной гибели наших воинов украинская влясть ведет на окупированых териториях как комерческую так и политическую деятельность из правительством окупированых теритовий.
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22.08.2021 12:20 Ответить
обратила внимание В случае гуманитарной катастрофы Украина готова поставить воду в оккупированный Крым, но только бутилированную, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 4235
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22.08.2021 12:24 Ответить
И по 35 грн/литр)
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22.08.2021 12:22 Ответить
"мочу пусть пьют"(с) В случае гуманитарной катастрофы Украина готова поставить воду в оккупированный Крым, но только бутилированную, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 5320
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22.08.2021 12:24 Ответить
Типа - вы не думайте, это не позор и измена, просто, для начала, мы трахнем вас и вашу жену в презервативе, ну а там, как пойдёт...
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22.08.2021 12:25 Ответить
Бутилированную с пургеном
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22.08.2021 12:28 Ответить
я тоже могу несколько бутылок с унитаза набрать !
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22.08.2021 12:30 Ответить
Бутылированную воду должны поставлять оккупанты ( тем более по их понятием это уже их ( аннексированная) территория.. При чем тут Украина. Вода будет поставляться в Крымскую ОБЛАСТЬ Украины ( в которой будет военно- административно- политическая власть Украинского государства) для граждан Украины.
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22.08.2021 12:34 Ответить
одно понять не могу - кто вас просит???
зачем постоянно каламутить эту тему???
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22.08.2021 12:34 Ответить
Бо опять же гибридная война...кидают пробную наживку
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22.08.2021 12:53 Ответить
Бутилированную и за деньги. По цене "моршiнськой", не дешевле.
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22.08.2021 12:45 Ответить
Мрази уже готовы паковать воду на своих предприятиях и продавать Украине ? Оккупант должен поставлять за свой счет бутилированную воду по незаконно построенному мосту в случае гуманитарной катастрофы в Крыму . Яременко с друзьями похоже хочет нагреть свои воровитые руки за счет бюджета Украины ...
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22.08.2021 12:49 Ответить
На сколько мне известно сейчас воды в Крыму по первые этажи.
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22.08.2021 12:50 Ответить
І така пропозиція дуже гарний стьоб..
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22.08.2021 12:53 Ответить
А хто оплатить цю "доброту" для зрадників своєї держави.
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22.08.2021 12:57 Ответить
г/вна на лопаті...
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22.08.2021 12:57 Ответить
приємно читати, вже й влада дійшла до правильних висновків.... кацапам води можемо дати... тільки бутилірованої і за гарну оплату. другими словами, кацапів послали нах.
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22.08.2021 13:08 Ответить
а за бутлі і доставку хто буде платити?
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22.08.2021 13:13 Ответить
В них є міст - коромисло, два відра і вперед...
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22.08.2021 13:15 Ответить
У зебилов эта "бутылка" будет сечением с Северо-Крымский канал. Не ведитесь на лоховской развод зебилов, пусть крысчане мочу пьют.
У разі гуманітарної катастрофи Україна готова направити воду в окупований Крим, але тільки бутильовану, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 9909
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22.08.2021 13:42 Ответить
Зерно упало в благодатную почву.
Столько согласных.
А ведь "... воду должны поставлять оккупанты" (цит. Андерсен a4cbf7de)
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22.08.2021 13:47 Ответить
оккупанты Украины в Крыму, должны даром пить чистую бутылированную украинскую воду
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22.08.2021 14:09 Ответить
Зачем? Я реально не понимаю. Там сидят людоеды, готовые нас убивать, россия за них отвечает - нахуа НАМ им помогать?
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22.08.2021 14:27 Ответить
И наколотые апельсинки)
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22.08.2021 14:28 Ответить
Согласен на торговлю водой в бутылках только при условии что деньги пойдут на строительство пятиметровой бетонной стены на границе. А пойманные на воровстве будут с неё сбрасываться на "ту сторону".
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22.08.2021 14:30 Ответить
криворогое пусть вначале сюда что-то поставит,не только ...опы 95к,а потом раскрывает свой разрез.У них есть рапаны с писочком,а у нас даже писочек ...опами воруется.
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22.08.2021 14:50 Ответить
Бутильовану воду , розведену 50:50 з мочою , за дуже дорого і лише по передоплаті . І то , я щитаю , що це буде в якійсь мірі зрада . А нам потрібна - ПЕРЕМОГА .
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22.08.2021 15:00 Ответить
только рискните... суки!!!!!
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22.08.2021 15:09 Ответить
Могу бутилированные камни с неба передать ....
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22.08.2021 15:14 Ответить
Яка вода? На них Боженька в цьому році вже виссявся достатньо.Хльобали,трохи не тонули.☺
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22.08.2021 15:20 Ответить
Можно ещё построить в Крым Гомнопровод "Дружба".
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22.08.2021 16:05 Ответить
На самом деле, эта идея не лишена смысла.Хорошая картинка для СМИ :"ВСУ доставляют гуманитарную помощь в окупированный Крым, на каждой бутылке, о ужас! Стоит тризуб!" Итд. Итп Но только в случае гуманитарной катастрофы и для гражданских. Если мыслить категориями гибридной войны, это был бы хороший ход.
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22.08.2021 20:05 Ответить
))) для них жажда ничто - имидж всё! бутыли им жопу! это то, что можно не только им поставить, но и сразу после поставки посадить крысчан на них. это то что они это любят.
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22.08.2021 21:08 Ответить
Коротко и понятно:
У разі гуманітарної катастрофи Україна готова направити воду в окупований Крим, але тільки бутильовану, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 4256

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23.08.2021 00:55 Ответить
 
 