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Эпидзонирование Украины: в 11 областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, в двух - COVID-госпитализация, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Эпидзонирование Украины: в 11 областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, в двух - COVID-госпитализация, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 22 августа, в Ривненской и Черновицкой областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель в Ривненской области составляет 53,2% (норма не более 50%), в Черновицкой - 71,8%.

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Кроме того, в Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования. Этот показатель в Донецкой области составляет 5,0% (норма для "зеленой" зоны не более 4%), Запорожской - 4,6%, Ивано-Франковской - 4,1%, Киевской - 4,6%, Одесской - 4,3%, Сумской - 5,7%, Тернопольской - 5,2%, Хмельницкой - 4,8%, Черкасской - 4,3%, Черновицкой - 5,6%, и в Черниговской области - 4,4%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.

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Эпидзонирование Украины: в 11 областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, в двух - COVID-госпитализация, - Минздрав 01

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Эпидзонирование Украины: в 11 областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, в двух - COVID-госпитализация, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5251
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22.08.2021 12:32 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Эпидзонирование Украины: в 11 областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, в двух - COVID-госпитализация, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5575
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22.08.2021 12:35 Ответить
 
 