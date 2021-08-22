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Строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО завершено на Луганщине, - Минрегион

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО завершено на Луганщине, - Минрегион

На территории Попаснянской теробщины (Луганская область), завершено строительство радиотелевизионной станции. Таким образом украинский контент снова станет доступным на части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Благодаря сотрудничеству государственной и местной власти сегодня в Луганской области завершено строительство телевизионной башни. Стратегически важный объект, ведь на прифронтовых территориях с 2014 года частично отсутствует украинское радио и телевещание. Также с построенной телебашни будет осуществляться трансляция на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Около 200 000 человек с обеих сторон линии разграничения будут иметь доступ к украинскому контенту", - отметил Чернышов.

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Конструкция башни является уникальной инженерной разработкой высотой в 150 метров и весом почти 100 тонн. Предполагается, что телебашня обеспечит трансляцию около 30 каналов цифрового телевидения и 8 радиоканалов.

Справка.

Проект радиотелевизионной станции "Камышеваха" стал победителем открытого конкурса Минрегиона в 2018 году среди проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств государственного бюджета, полученных от Европейского Союза.

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Топ комментарии
+9
Потому, что в Украине нет СБУ, судей и закона о коллаборационизме.
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22.08.2021 13:00
+7
Не знаю на чем ездит министр культуры - может личным самолетом летает?

Но на автодорогах Украины хорошо работают только пророссийские ФМ типа Шансон, народне радио, пятница и т д
И в самое рейтинговое время они крутят кацапскую попсу или колаборантку Лорак
ПОЧЕМУ НА ЕВРОПЕЙСКИХ дорогах одновременно работает по 10 ФМ на любой вкус ? А в Украине только вражье радио ???
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22.08.2021 12:57
+6
А в якому форматі?Та хто говорив що не було доступу до українського ТВ через супутниковий звязок?Це у укрїнців нема доступу так як аналогове ТВ відключили а Т2 ак було на момент відключення тільки у великих містах так по сьогоднішній день ні на йоту не розширилось а супутникове закодували а інтернет зробили платним ктім того і платні пакети ТВ.А мокшандія в цей час все більше та більше нарощує відкритих та безплатних телеканалів на Україну.
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22.08.2021 12:56
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Наконец-то... Строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО завершено на Луганщине, - Минрегион - Цензор.НЕТ 7798
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22.08.2021 12:48 Ответить
Не варто так радіти. До Луганська вона практично не добиватиме так само, як і відкрита у Бахмутівці 4 роки тому телевежа. Хоча достатньо було її розташувати поблизу Щастя і орловія була б надійно покрита нашим телебаченням.
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22.08.2021 16:22 Ответить
не минуло й восьми років!
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22.08.2021 12:48 Ответить
А в якому форматі?Та хто говорив що не було доступу до українського ТВ через супутниковий звязок?Це у укрїнців нема доступу так як аналогове ТВ відключили а Т2 ак було на момент відключення тільки у великих містах так по сьогоднішній день ні на йоту не розширилось а супутникове закодували а інтернет зробили платним ктім того і платні пакети ТВ.А мокшандія в цей час все більше та більше нарощує відкритих та безплатних телеканалів на Україну.
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22.08.2021 12:56 Ответить
На супутнику є безкоштовні канали. Чи вам потрібні "Свати"?
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22.08.2021 13:10 Ответить
"а Т2 ак було на момент відключення тільки у великих містах так по сьогоднішній день ні на йоту не розширилось" - т2 "розширювати" непотрібно , потрібен т2 модем якщо телевізор старенький , у нових він вже вмонтований і всі проблеми вирішені.
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22.08.2021 14:12 Ответить
Та можете мати хоч супер-пупер телевізор та якщо телевежа не транслює сигнал Т2 то і нічого приймати.Відкрийте карту покриття України Т2 та побачите що за роки припинення аналогово ТВ майже нічого не розширилося покриття.
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22.08.2021 14:37 Ответить
А "Свати" - це український контент?
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22.08.2021 12:56 Ответить
нiт
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22.08.2021 12:58 Ответить
Я теж так думаю, бо український контент, це контент українською мовою. Без субтитрів.
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22.08.2021 13:01 Ответить
А там хочуть дивитись ваше ТБ? На Дамбасі 20 років було українське ТБ і радіо. І шо?
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22.08.2021 12:57 Ответить
Не знаю на чем ездит министр культуры - может личным самолетом летает?

Но на автодорогах Украины хорошо работают только пророссийские ФМ типа Шансон, народне радио, пятница и т д
И в самое рейтинговое время они крутят кацапскую попсу или колаборантку Лорак
ПОЧЕМУ НА ЕВРОПЕЙСКИХ дорогах одновременно работает по 10 ФМ на любой вкус ? А в Украине только вражье радио ???
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22.08.2021 12:57 Ответить
Потому, что в Украине нет СБУ, судей и закона о коллаборационизме.
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22.08.2021 13:00 Ответить
Насколько помню, то кажись в международном праве этого понятия "коллаборционализм" нет, а следовательно нет юридической возможности обжаловать решения наших суд решений по этому вопросу (если бы такие появились) в международных судах.
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22.08.2021 14:48 Ответить
всякое может случиться впервые, вон Московия братиком прикидывалась, а топором кромсать начала без жалости и предупреждения, так что и закон о коллаборационизме с врагом может появиться, но только будет ли от него толк, если его пропишут также как "эмпичмент президенту" или съём "депутатской неприкосновенности" ?
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22.08.2021 15:09 Ответить
Який попит, така і пропозиція.
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22.08.2021 13:02 Ответить
Качество украинского контента оставляет желать лучшего
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22.08.2021 13:08 Ответить
А який контент кращий - український, чи білоруський?
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22.08.2021 13:11 Ответить
А когда будет вещание укрТВ на украинскую территорию Луганской области? Например, в Станично-Луганском районе? Русские и ордловские там вещают все, украинских нет даже с Т2.
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22.08.2021 13:15 Ответить
Спитайте керманичів країни, які 4 роки тому розташували подаровану американцями телевежу у Бахмутівці серед практично знелюднених теренів. Замість м.Щастя, наприклад, де є достатньо висока місцевість для вежі з покриттям і Станиці і Луганська.
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22.08.2021 16:28 Ответить
А рф шумилки не включит?
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22.08.2021 13:33 Ответить
"А рф шумилки не включит?"
Міг би не питати....
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22.08.2021 13:43 Ответить
"Будівництво телевежі для мовлення на територію ОРДЛО завершено на Луганщині, - Мінрегіон" ви їбонулись? Будівництво тільки завершилось на сьомому році війни. Що ви там будували? Космодром, якийсь портал для мандрів між зірок? А потім дивуємося; ой Зеленський виграв вибори. Та ви придурки самі себе закопаєте, вилізите з ями, притопчете землю і знову в яму. Будівництво телевежі для мовлення на територію ОРДЛО завершено на Луганщині, - Мінрегіон - Цензор.НЕТ 5173 Ладно ви осли, чому ви в мене забераєте роки радості?
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22.08.2021 16:16 Ответить
Так ото ж.
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22.08.2021 16:30 Ответить
Мусили до кінця 14 року накрити усе орділо.
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22.08.2021 16:31 Ответить
 
 