Строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО завершено на Луганщине, - Минрегион
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На территории Попаснянской теробщины (Луганская область), завершено строительство радиотелевизионной станции. Таким образом украинский контент снова станет доступным на части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.
"Благодаря сотрудничеству государственной и местной власти сегодня в Луганской области завершено строительство телевизионной башни. Стратегически важный объект, ведь на прифронтовых территориях с 2014 года частично отсутствует украинское радио и телевещание. Также с построенной телебашни будет осуществляться трансляция на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Около 200 000 человек с обеих сторон линии разграничения будут иметь доступ к украинскому контенту", - отметил Чернышов.
Конструкция башни является уникальной инженерной разработкой высотой в 150 метров и весом почти 100 тонн. Предполагается, что телебашня обеспечит трансляцию около 30 каналов цифрового телевидения и 8 радиоканалов.
Справка.
Проект радиотелевизионной станции "Камышеваха" стал победителем открытого конкурса Минрегиона в 2018 году среди проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств государственного бюджета, полученных от Европейского Союза.
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Но на автодорогах Украины хорошо работают только пророссийские ФМ типа Шансон, народне радио, пятница и т д
И в самое рейтинговое время они крутят кацапскую попсу или колаборантку Лорак
ПОЧЕМУ НА ЕВРОПЕЙСКИХ дорогах одновременно работает по 10 ФМ на любой вкус ? А в Украине только вражье радио ???
Міг би не питати....