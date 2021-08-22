За сутки в Киеве от COVID-19 умерли два человека, выявлено 153 новых случая, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 153 больных коронавирусом. Два человека умерли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"153 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Два человека умерли. Всего с начала пандемии, в Киеве от коронавируса умерли 5 268 человек. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 222 435", - сообщил Кличко.

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Заболели 88 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и 59 мужчин в возрасте от 20 до 73 лет. А также 5 девочек в возрасте от одного до 17 лет и один мальчик в возрасте трех месяцев.

В больницы столицы госпитализировали 25 больных коронавирусом. А также 24 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 59 человек. В целом коронавирус преодолели 214 760 жителей столицы.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском и Оболонском районах - по 24, в Дарницком - 22, в Голосеевском и Деснянском районах - по 16 случаев", - отметил Кличко.