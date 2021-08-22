Меркель заявила о желании еще раз провести встречу в нормандском формате: "Мы не идем вперед, как хотелось бы"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что хочет еще раз провести встречу в нормандском формате на уровне президентов, поскольку прогресс в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе на сегодняшний день не достаточный.
Об этом она заявила на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы говорили и о нормандском формате. Здесь, честно говоря, мы не идем вперед, как этого хотелось бы. К сожалению, встречи Трехсторонней контактной группы не проходят, как хотелось бы. Я хотела бы также провести (встречу - ред.) еще раз на уровне президентов, на высшем политическом уровне, и пригласить и российского, и французского, и украинского президентов", - отметила Меркель.
Она также добавила, что считает возможным проведение такой встречи, если удастся разработать хорошую повестку дня.
Пожалуйста, подождите...
до выполнения этих двух пунктов нужно только наступать.
но какая разница
Слова и музыка В. Руденкова
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
Кавалеры приглашают дамов,
Там, где брошки, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.
Дамы, не сморкайтесь в занавески,
Это неприлично, вам говорят!
Это неприлично, негигиенично,
И несимпатично, вам говорят.
Кавалеры, не держите дамов
Ниже тальи, вам говорят!
Это неприлично, негигиенично,
И несимпатично, вам говорят!
Дамы, приглашайте кавалеров,
Там, где галстук, там перёд!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.
Фима, Соня, бросьте разговоры,
Что за балаболки, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
Дамы, дамы, помогите Боре,
Помогите Боре, вам говорят!
Он наделал лужу в коридоре…
Шаг вперед и две назад!
Алик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорят!
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и две назад.
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
Також і для перших Леді та Лєдунов..
😁
Не крутите задом,
Это ж не пропеллер,
А вы не самолет.
Две шаги налево,
Две шаги направо,
Шаг назад и шаг впирод.
Це коли фєдєрашка вийде зі східних областей України, зі своїми найманцями, чи може Україна повинна піти на поступки загарбнику???