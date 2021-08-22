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Новости Политика Украины
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Германия поддержит введение новых санкций против России, если она попытается использовать "Северный поток - 2" как оружие, - Меркель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Германия поддержит введение новых санкций против России, если она попытается использовать "Северный поток - 2" как оружие, - Меркель

Германия намерена поддержать введение новых санкций в отношении России, если она попытается использовать "Северный поток - 2" как оружие.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"Обеспокоенность с украинской стороны мы очень серьезно воспринимаем, и потому я во время переговоров в Москве говорила об этой проблеме, и мы очень четко говорили о том, что мы в европейских рамках выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать этот газопровод для цели (геополитического - ред.) оружия", - заявила Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток 2": США введут санкции против судна и двух физлиц

Как сообщалось, во время общей пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Владимир Зеленский заявил, что газотранспортный проект "Северный поток - 2" является очень опасным геополитическим оружием России.

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Топ комментарии
+12
Они уже его используют как оружие - только слепой этого не видит...
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22.08.2021 15:13
+8
Не о чем, как работают их санкции мы знаем на примере Сименса и других, вообщем пустой трёп как и ожидалось...
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22.08.2021 15:22
+5
коли вже пізно буде.Мать Тереза...
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22.08.2021 15:11
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коли вже пізно буде.Мать Тереза...
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22.08.2021 15:11 Ответить
Ніколи не буває пізно,головне щоб сили волі хватило.
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22.08.2021 15:12 Ответить
Они уже его используют как оружие - только слепой этого не видит...
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22.08.2021 15:13 Ответить
Она его уже использует) На цены посмотрите)
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22.08.2021 15:13 Ответить
Така вууумна, кака мая Сагрочка патом...
Вже...
Хатіт кррасіво з ***** "сосклизнути"...ага..
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22.08.2021 15:16 Ответить
Германия поддержит введение новых санкций против России, если она попытается использовать "Северный поток - 2" как оружие, - Меркель - Цензор.НЕТ 6111
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22.08.2021 15:17 Ответить
Пыня спустил свою болонку с цепи. Может молоть, что хочет. Отработала, заслужила.
Ещё немного и она сама будет "стрелять" из этого "оружия".
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22.08.2021 15:18 Ответить
Не о чем, как работают их санкции мы знаем на примере Сименса и других, вообщем пустой трёп как и ожидалось...
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22.08.2021 15:22 Ответить
Опять введут санкции против двух - трех человек и всьо!!!
а украине что делать? сухари сушить?
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22.08.2021 15:33 Ответить
Дурочку включает. До сих пор нормальных санкций так и не ввели а потом введет, ага.
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22.08.2021 15:43 Ответить
Мля, они его уже используют по полной, выкручивают руки что наши тут за какими то гарантиями бегают. Нет никаких гарантий теперь.
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22.08.2021 17:36 Ответить
Смердоносне белькотіння...
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22.08.2021 19:28 Ответить
 
 