Меркель: Мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа через Украину
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Правительство Германии стремится к тому, чтобы договор о транзите российского газа через Украину был продолжен как можно быстрее.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"...Очень важно наше сотрудничество в области энергетики. Оно уже существует, но будет продолжено, и в связи с тем, что будет дальнейший трафик через газопроводную систему Украины из России в Европу. Я с российским президентом об этом говорила (во время визита 20 августа. – Ред.), что мы хотим как можно быстрее продолжать договор, который действует до 2024 года. Мы будем об этом говорить и в Европе, и с компаниями, которые здесь связанны с этим", - сказала Меркель.
Пожалуйста, подождите...
Но самое смешное не это. Смешно то, что все вышесказанное "гарантированный" транзит совсем не гарантирует. Это все поять же будет зависеть от хотелок *****, который может прекратить транзит в любой момент. Вот это, действительно, смешно
Словам этой фрау или ее делам? Все обходные потоки строились при ней.
Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему после 2024 года, в случае согласования следующих требований.
1. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - должны быть указаны собственные органы правопорядка и налогообложения.
2. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Украина точно определяет дату начала регулярных пенсионных выплат и задолженности по ним населению ОРДЛО в пределах 2022 г.
4. Снятие с обсуждения законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода".
Россия отказывается от обсуждения вопроса о воде в Крым и передаче границы под контроль Украины.
Столь серьезные меры предпринятые Меркель по неразглашению содержания требований России к Украине, которые она транслирует во время визита, вовсе не связаны с содержанием этих требований. Ничего особо нового там нет. Старый отредактированный план "Мааса-Дмитриева", подогнанный под современные условия. Дело совсем в другом.
Меркель понимает, что Путин лжет и просто продавливает нужное ему на теперешний момент решение, не беря никаких обязательств на 2024 год ни в сфере транзита газа, ни в сфере урегулирования конфликта на Донбасе. Тем не менее Меркель согласовала свои действия со ВСЕМИ основными партийными группами в Германии. Было много эмоций, но в защиту украинских интересов открыто не выступил никто.
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Говорит, что против агрессии пуйла относительно Украины, а с другой стороны поощряет пуйла к агрессии пуйла относительно Украины, защищая Северный поток-2 а значит способствует и поощряет агрессивные устремления пуйла относительно Украины.
Словацкий газ так называемы реверсивный ну типа виртуальный,
На Донбасе воюем с Россие а в Крымом нет и.т.д по списку.
Як канцлерка Меркель може дати гарантії за Путіна? Хоч би й бажала. Вона й так багато чого зробила для України, починаючи з 2014-го. Надії на сталий транзит, на мій погляд, мізерні.
Необхідно і реально дорозвити власний виробуток газу. На жаль, зелений уряд - некомпетентна дитина олігархату - на це не здатний. А гроші є і інженерія знайшдася б.
І нікуди х...о не дівся. І не треба ніяких окремих транзитних договорів. Об' єму газу, що німеччина купує в рф, цілком достатня для ефективного використання нашої труби, плюс гарантія слухняності х...а. А по пп-2 нехай качають у всі інші країни, які хочуть купувати газ рф.
Та поїхало додому, перерахувати, скільки ж акцій Грязьпрому їй відвантажило *****...))
Як канцлерка Меркель може дати гарантії за Путіна? Хоч би й бажала. Вона й так багато чого зробила для України, починаючи з 2014-го. Надії на сталий транзит, на мій погляд, мізерні.
Необхідно і реально дорозвити власний виробуток газу.
На жаль, зелений уряд - некомпетентна дитина олігархату - на це не здатний. А гроші є і інженерія знайшдася б.
На догоду Путіну Меркель лобіює добудову Північного потоку-2.
На догоду Путіну Меркель відмовляється від участі в Кримській платформі !!
За які заслуги зепотерпілий нагородив цю пані ?