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Меркель: Мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа через Украину

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Меркель: Мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа через Украину

Правительство Германии стремится к тому, чтобы договор о транзите российского газа через Украину был продолжен как можно быстрее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"...Очень важно наше сотрудничество в области энергетики. Оно уже существует, но будет продолжено, и в связи с тем, что будет дальнейший трафик через газопроводную систему Украины из России в Европу. Я с российским президентом об этом говорила (во время визита 20 августа. – Ред.), что мы хотим как можно быстрее продолжать договор, который действует до 2024 года. Мы будем об этом говорить и в Европе, и с компаниями, которые здесь связанны с этим", - сказала Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия является участником конфликта на Донбассе, - Меркель

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Топ комментарии
+9
Ключевое слово ХОТИМ ...... Хотеть не вредно ... И так понятно что все это херня полная прокидают нас ШВАБЫ Меркель: Мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа через Украину - Цензор.НЕТ 9485
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22.08.2021 15:13
+9
И для этого надо привести в Раду террористов ОРДЛО, дать им свои органы правопорядка и налогообложения, выплатить пенсии, заплатить дань(компенсации за ущерб, который они же и нанесли)и т.д. В общем - это новая песня о главном от Дмитриева - Мааса.
Но самое смешное не это. Смешно то, что все вышесказанное "гарантированный" транзит совсем не гарантирует. Это все поять же будет зависеть от хотелок хуйла, который может прекратить транзит в любой момент. Вот это, действительно, смешно
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22.08.2021 15:15
+7
Хочеш на трубу "сісти" як Шредер??
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22.08.2021 15:12
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Хочеш на трубу "сісти" як Шредер??
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22.08.2021 15:12 Ответить
Ключевое слово ХОТИМ ...... Хотеть не вредно ... И так понятно что все это херня полная прокидают нас ШВАБЫ Меркель: Мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа через Украину - Цензор.НЕТ 9485
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22.08.2021 15:13 Ответить
Вообще то они никогда с нами и не были. Кто как не эти ублюдки заблокировали наше вступление в НАТО.
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22.08.2021 17:28 Ответить
Врёте. Дела не знаете.
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22.08.2021 18:03 Ответить
Фрицам уже давно нет веры.
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22.08.2021 15:15 Ответить
Начиная с первой мировой войны
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22.08.2021 15:54 Ответить
И для этого надо привести в Раду террористов ОРДЛО, дать им свои органы правопорядка и налогообложения, выплатить пенсии, заплатить дань(компенсации за ущерб, который они же и нанесли)и т.д. В общем - это новая песня о главном от Дмитриева - Мааса.
Но самое смешное не это. Смешно то, что все вышесказанное "гарантированный" транзит совсем не гарантирует. Это все поять же будет зависеть от хотелок *****, который может прекратить транзит в любой момент. Вот это, действительно, смешно
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22.08.2021 15:15 Ответить
Мы хотим,но не получается.И про СП-2 в первый раз слышу.От же ж лицемерная женщина с пониженной социальной ответственностью. Меркель: Мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа через Украину - Цензор.НЕТ 1729
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22.08.2021 15:16 Ответить
Хотим продлить, но... Уже почти достроили второй обходной маршрут. И кому верить?
Словам этой фрау или ее делам? Все обходные потоки строились при ней.
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22.08.2021 15:19 Ответить
А договор напишут на газете "Правда" или "Известия"...и сами знаете куда на росии пойдет эта бумага
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22.08.2021 15:19 Ответить
Российские предложения согласованные с Германией для передачи Украине.

Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему после 2024 года, в случае согласования следующих требований.
1. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - должны быть указаны собственные органы правопорядка и налогообложения.
2. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Украина точно определяет дату начала регулярных пенсионных выплат и задолженности по ним населению ОРДЛО в пределах 2022 г.
4. Снятие с обсуждения законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода".
Россия отказывается от обсуждения вопроса о воде в Крым и передаче границы под контроль Украины.
Столь серьезные меры предпринятые Меркель по неразглашению содержания требований России к Украине, которые она транслирует во время визита, вовсе не связаны с содержанием этих требований. Ничего особо нового там нет. Старый отредактированный план "Мааса-Дмитриева", подогнанный под современные условия. Дело совсем в другом.
Меркель понимает, что Путин лжет и просто продавливает нужное ему на теперешний момент решение, не беря никаких обязательств на 2024 год ни в сфере транзита газа, ни в сфере урегулирования конфликта на Донбасе. Тем не менее Меркель согласовала свои действия со ВСЕМИ основными партийными группами в Германии. Было много эмоций, но в защиту украинских интересов открыто не выступил никто.

(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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22.08.2021 15:20 Ответить
Неприемлемые условия Путина ясны и известны давно.
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22.08.2021 18:02 Ответить
Лицемерка, говорит одно а делает другое.
Говорит, что против агрессии пуйла относительно Украины, а с другой стороны поощряет пуйла к агрессии пуйла относительно Украины, защищая Северный поток-2 а значит способствует и поощряет агрессивные устремления пуйла относительно Украины.
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22.08.2021 15:22 Ответить
Лицемер, говорит одно а делает другое.
Словацкий газ так называемы реверсивный ну типа виртуальный,
На Донбасе воюем с Россие а в Крымом нет и.т.д по списку.
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22.08.2021 16:51 Ответить
Володимир Мик: ошибаетесь! Меркель вам ничем не обязана!
Як канцлерка Меркель може дати гарантії за Путіна? Хоч би й бажала. Вона й так багато чого зробила для України, починаючи з 2014-го. Надії на сталий транзит, на мій погляд, мізерні.
Необхідно і реально дорозвити власний виробуток газу. На жаль, зелений уряд - некомпетентна дитина олігархату - на це не здатний. А гроші є і інженерія знайшдася б.
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22.08.2021 18:00 Ответить
Путин развел Байдена угрозой вторжения в Украину что тут скажешь в замен от отказа от своих кровожадный планов выторговал себе поток и не введение санкций ну а немцы естественно тоже не против на прямую получать газ и стать газовым хабом нашим лошарам политикам надо было раньше делится трубой с Европой что-бы такого не случилось просто не было политиков гос масштаба одно ворьё даже дороги норм не могли построить где не посмотришь везде норм дороги даже казалось бы в самых бедных странах хорошо хоть сейчас что-то меняется в этом плане.
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22.08.2021 15:47 Ответить
Якби дійсно хотіла, то поставила вимогу перед рф, що весь газ з рф в німеччину прямує лише через територію України.
І нікуди х...о не дівся. І не треба ніяких окремих транзитних договорів. Об' єму газу, що німеччина купує в рф, цілком достатня для ефективного використання нашої труби, плюс гарантія слухняності х...а. А по пп-2 нехай качають у всі інші країни, які хочуть купувати газ рф.
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22.08.2021 15:55 Ответить
приехала попе_рдела и уехала стара шльондра
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22.08.2021 16:19 Ответить
Меркель: Ми хочемо якомога швидше продовжити договір про транзит газу через Україну - Цензор.НЕТ 5247
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22.08.2021 16:42 Ответить
Хвойда розказала, як щиро воно переймається безпекою України.
Та поїхало додому, перерахувати, скільки ж акцій Грязьпрому їй відвантажило *****...))
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22.08.2021 16:47 Ответить
Тогда договоренность Германии с РФ должна быть построена на формуле. Сначала выполнение транзитных договоренностей РФ по отношению Украины, и только потом поставки через Северный поток 2, и даже 1. ( иначе Северный поток перекрывается) И продление договора по транзиту через Украину ( с нынешним объемом) на 10 лет( т.е до 2034 года) Ну а дальше уж как получится...
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22.08.2021 17:02 Ответить
Ну, зараз Вова продемонструє всім який він "крутий" перець. Меркель: Ми хочемо якомога швидше продовжити договір про транзит газу через Україну - Цензор.НЕТ 1756
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22.08.2021 17:12 Ответить
Даруйте, пан Зеленський щось тямить? Росія ніколи не додержувалася свого слова та свого підпису. Про це свідчить історія.
Як канцлерка Меркель може дати гарантії за Путіна? Хоч би й бажала. Вона й так багато чого зробила для України, починаючи з 2014-го. Надії на сталий транзит, на мій погляд, мізерні.
Необхідно і реально дорозвити власний виробуток газу.
На жаль, зелений уряд - некомпетентна дитина олігархату - на це не здатний. А гроші є і інженерія знайшдася б.
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22.08.2021 17:56 Ответить
Договора, заключенньІе с русскими не стоят той бумаги, на которой они написаньІ. Отто фон Бисмарк бьІл гораздо умнее своей землячки Меркель.
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22.08.2021 18:16 Ответить
Зеленский наградил Ангелу Меркель высшим орденом Украины.Канцлер Германии стала кавалером "Ордена Свободы", который ей вручил президент Украины Владимир Зеленский. Ангеле Меркель выразили благодарность за "за твердую поддержку Украины в ключевых вопросах".
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22.08.2021 18:22 Ответить
А Зеленский фрау Меркель выдал орден или нет? Или тоже прокатил?
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22.08.2021 19:47 Ответить
Врёт.
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22.08.2021 23:25 Ответить
На догоду Путіну Меркель змушує Україну до капітуляції (втілення закону про особливий статус Донбасу, реалізації Мінських угод і формули Штайнмаєра).

На догоду Путіну Меркель лобіює добудову Північного потоку-2.

На догоду Путіну Меркель відмовляється від участі в Кримській платформі !!
За які заслуги зепотерпілий нагородив цю пані ?
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22.08.2021 23:53 Ответить
Уход Меркель как-то подозрительно совпадает по времени с завершением СП2. Ну и цветочки эти путинские....
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23.08.2021 07:48 Ответить
 
 