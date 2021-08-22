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Зеленский о поставках оружия из Германии: "Нам нужны предметные вещи. Рассчитываем и ожидаем"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о поставках оружия из Германии: "Нам нужны предметные вещи. Рассчитываем и ожидаем"

Украина продолжает рассчитывать на поставки вооружения из Германии для борьбы с российской агрессией.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обращались относительно поставок оружия к немецкому правительству и в том или ином виде получали отказы, потому я действительно очень хотел бы, и мы действительно работаем – в рамках учений, в рамках НАТОвских учений. Действительно, и Европа, и Германия нас поддерживают. Однако нам нужны очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы все еще на это действительно сильно рассчитываем и ожидаем", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия является участником конфликта на Донбассе, - Меркель

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Топ комментарии
+15
Зеля похож на женщину в немецких порнофильмах.С любой стороны и..ну вы знаете.Какая ирония. Зеленский о поставках оружия из Германии: "Нам нужны предметные вещи. Рассчитываем и ожидаем" - Цензор.НЕТ 6508
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22.08.2021 15:21
+13
Проститутка криворогатая ожидает приема оружия от немцев. Хоть бы сообщил, с какой стороны ожидает, чтоб не удивлялся...
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22.08.2021 15:27
+12








tZE inform

@tZEinform


"Зеленский о поставках оружия из Германии: "Нам нужны предметные вещи. Рассчитываем и ожидаем" Укроборонпрому три месяца назад германские фирмы отказали в продаже даже станков для высокоточной обработки. А Вова все ждет ...
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22.08.2021 15:26
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Зеля похож на женщину в немецких порнофильмах.С любой стороны и..ну вы знаете.Какая ирония. Зеленский о поставках оружия из Германии: "Нам нужны предметные вещи. Рассчитываем и ожидаем" - Цензор.НЕТ 6508
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22.08.2021 15:21 Ответить
Тільки він тепер не просто кловун 95-кварталу, а преЗЕдент цілої країни.
Зеленський про постачання зброї з Німеччини: "Нам потрібні предметні речі. Розраховуємо й очікуємо" - Цензор.НЕТ 2839
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22.08.2021 15:46 Ответить
06.08.21 13:22
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь
Зеленський про постачання зброї з Німеччини: "Нам потрібні предметні речі. Розраховуємо й очікуємо" - Цензор.НЕТ 5565 А на кого схожий пан кацап прихвостень *****?
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22.08.2021 15:49 Ответить
Он и в квартале таким был, потому через призму своего мировозрения ему и казалось, что все такие.
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22.08.2021 18:07 Ответить
Дайтэ Вэлыку Гармату, Вэлыкый Танк и Вэлыкий Литак! Буду всих бамбить!
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23.08.2021 10:06 Ответить








tZE inform

@tZEinform


"Зеленский о поставках оружия из Германии: "Нам нужны предметные вещи. Рассчитываем и ожидаем" Укроборонпрому три месяца назад германские фирмы отказали в продаже даже станков для высокоточной обработки. А Вова все ждет ...
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22.08.2021 15:26 Ответить
Шлітє роялі бочкамі.
Пук в рояль...
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22.08.2021 15:26 Ответить
Проститутка криворогатая ожидает приема оружия от немцев. Хоть бы сообщил, с какой стороны ожидает, чтоб не удивлялся...
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22.08.2021 15:27 Ответить
... меркелиха пред визитом в Киев как раз у пуклера согласовыла этот вопрос , их совместный ответ она тебе привезла Зеленський про постачання зброї з Німеччини: "Нам потрібні предметні речі. Розраховуємо й очікуємо" - Цензор.НЕТ 1126 .. !
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22.08.2021 15:34 Ответить
вофка-газировка хотя бы своим свидетелям ивовы объяснил что такое предметная вещь?
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22.08.2021 15:42 Ответить
Наверное в его понимании это вещь, которая выглядит как предмет.
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23.08.2021 08:12 Ответить
-Дайте предметы!.....а если найду!?
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23.08.2021 10:10 Ответить
Після Афганістану не впевнений що "захід" буде комусь постачати зброю))), особливо коли це не менш корумпована влада і така ж "патріотична".
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22.08.2021 16:10 Ответить
Власне креслення, зразки і х-ки будь-якої натівської зброї зразу же будуть у Кремлі, прямо від ОПУ, як було з вагнерівцями.
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22.08.2021 16:13 Ответить
Не хотят немцы продавать нам субмарины....( а подарить тем более) Видать, плохо просим , надо ниже кланяться.
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22.08.2021 16:14 Ответить
вава юзик в леопард не поместится и кошевой тоже не влезет Зеленський про постачання зброї з Німеччини: "Нам потрібні предметні речі. Розраховуємо й очікуємо" - Цензор.НЕТ 1339
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22.08.2021 16:18 Ответить
Ти хоч свої підприємства завантаж те що ми самі можемо зробити.
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22.08.2021 16:23 Ответить
А какое оружие можно купить в Германии? Танк Леопард, который себя в Сирии показал не с лучшей стороны? БМП Куница, который был запущен в производство аж в 1969? Мрачный тевтонский гений уже давно не лидер по части вооружения.
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22.08.2021 16:32 Ответить
жирный немецкий бюргер жрет пиво и колбаски , греет дом путлеровским газом , воевать не собирается , зачем ему мозги напрягать ..
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22.08.2021 17:02 Ответить
А ты пошёл бы воевать за какой-нибудь Габон в Африке? Почему вы думаете что вокруг вас одни дураки.
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22.08.2021 18:29 Ответить
что-то мне кажется что зельц и сам не в курсе что там за оружие можно выпросить...поэтому будет настаивать на деньгах )))
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22.08.2021 18:46 Ответить
Германия могла бы поставить двигатели,приборы прицеливания,б/у катера корветы,антиснайперские системы и высокоточные станки на которых бы мы сами много чего делали но всё это табу.По крайней мере пока Меркель канцлер.Надеюсь со сменой власти отношения поменяться.
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22.08.2021 20:34 Ответить
Нет не танк. Системы связи, телеметрия, комплектующие для РЛС, приборы ночного видения,прицелы, стрелковое вооружение и еще очень много чего технологичного, что Германия торгует ны рынке вооружений.
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22.08.2021 19:26 Ответить
предметные вещи? )))...это в евро или таки в долларах ?
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22.08.2021 18:45 Ответить
" нам потрібні предметні речі" - безглузде речення, його неможливо перекласти ні на німецьку ні на англійську мови.
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22.08.2021 19:09 Ответить
Не "убивайте" бубочку!
Он и так "убитый"...
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22.08.2021 19:11 Ответить
А что прямого рейса самолета /берлин -Киев нет/
Только берлин -москва-Киев-
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22.08.2021 19:21 Ответить
Позиція ***********!
Зеленський про постачання зброї з Німеччини: "Нам потрібні предметні речі. Розраховуємо й очікуємо" - Цензор.НЕТ 5250
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22.08.2021 19:28 Ответить
На догоду Путіну Меркель змушує Україну до капітуляції (втілення закону про особливий статус Донбасу, реалізації Мінських угод і формули Штайнмаєра).

На догоду Путіну Меркель лобіює добудову Північного потоку-2.

На догоду Путіну Меркель відмовляється від участі в Кримській платформі!
Тож за що потерпілий нагородив фрау Меркель ?
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22.08.2021 23:50 Ответить
пример Азербайджана в зубы .Ждать от немецких подельников оккупанта Украины , можно только подлости,типа строительства газовой трубы
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23.08.2021 09:05 Ответить
Предметные вещи это, что то одно, а беспредметные, что то другое. Это очень и очень! Да, но нет!
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23.08.2021 09:25 Ответить
 
 