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Зеленский о поставках оружия из Германии: "Нам нужны предметные вещи. Рассчитываем и ожидаем"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина продолжает рассчитывать на поставки вооружения из Германии для борьбы с российской агрессией.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы обращались относительно поставок оружия к немецкому правительству и в том или ином виде получали отказы, потому я действительно очень хотел бы, и мы действительно работаем – в рамках учений, в рамках НАТОвских учений. Действительно, и Европа, и Германия нас поддерживают. Однако нам нужны очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы все еще на это действительно сильно рассчитываем и ожидаем", - подчеркнул Зеленский.
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Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь
А на кого схожий пан кацап прихвостень *****?
tZE inform
@tZEinform
"Зеленский о поставках оружия из Германии: "Нам нужны предметные вещи. Рассчитываем и ожидаем" Укроборонпрому три месяца назад германские фирмы отказали в продаже даже станков для высокоточной обработки. А Вова все ждет ...
Пук в рояль...
Он и так "убитый"...
Только берлин -москва-Киев-
На догоду Путіну Меркель лобіює добудову Північного потоку-2.
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Тож за що потерпілий нагородив фрау Меркель ?