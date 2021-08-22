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Зеленский (10418) Меркель (856) энергетика (686) Транзит газа (220)

Зеленский после встречи с Меркель хочет понять, получит ли Украина гарантии по газу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский после встречи с Меркель хочет понять, получит ли Украина гарантии по газу

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал информацию, что в понедельник, 23 августа, в Киеве пройдет встреча министров энергетики Украины, Германии и США, на которой будет обсуждаться вопрос транзита газа через Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал украинский президент на пресс-конференции после встречи в Киеве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы действительно обсуждали с канцлером вопрос о продолжении транзита газа через территорию Украины после 2024 года. Пока что я считаю, что это очень общие вещи. Завтра будет важная встреча. Будут встречаться три министра энергетики – Украины, Германии и США. Может там появятся более конкретные вещи – переход на зеленую энергетику и зеленый курс Украины", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства продолжил, что "для Украины переход на зеленую энергетику требует больших средств и сроков".

"Потому я и хочу понять, что будет получать Украина, и что она может потерять после 2024 года, и кто и какие гарантии даст Украине", - резюмировал Зеленский.

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Топ комментарии
+13
К нашему Ничто, приехало ихнее Никто ...Но она приехала, несомненно, сделать для Германии "дембельский аккорд ". Осенью уйдет на пенсию вместе с политическим негативом. А ее преемник объявит, что он тут не причем, это все это "папередники". Ну а Украину ждут еще более темные времена.Увы ..(с)
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22.08.2021 15:36
+13
А хіба не голова держави повинен був обговорити основні етапи стратегії розвитку енергетики країни, а міністри на зустрічі проробити деталі цієї стратегії? Цеж питання національної безпеки і входить до царини голови держави, нє?
Але для цього потрібно мати цю стратегію, розуміти наслідки того чи іншого етапу реалізації такої стратегії...
От тільки, судячи з заяв цього найвеличнішого, ніхто ні в ОПі, ні в КабМіні не знає і не розуміє, що саме треба робити. 2 роки царювання коту під хвіст...
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22.08.2021 17:09
+10
"Потому я и хочу понять, что будет получать Украина, и что она может потерять после 2024 года, и кто и какие гарантии даст Украине", - резюмировал Зеленский.
Он дурак? Президент хочeт знает кто в доме хозяин!!!
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22.08.2021 15:30
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Правила форума Совет форумчан
будет так. покупаете у нас напрямую по завышенной цене, тогда будет транзит
мечта рыгов опять сидеть на газовой теме
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22.08.2021 15:20 Ответить
Може..але без тебе....пабєдун..
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22.08.2021 15:21 Ответить
Медаль вови легенді України, іменна медаль лейтенанта дружбанавови Биканова - це що за паранойя? Найвеличніший лідер зі сворою злякалися великого Кличка поряд з собою... Навіть тупезний Яник так би себе не опустив!!!
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22.08.2021 15:30 Ответить
уважаемая Наталия. Думаю, что все намнаго проще. Квартальцы учреждают знаки отличия, что бы о них, именно о них помнили. Так всегда бывает перед концом, сценарий конца уже подобрали, летчики в Кабуле уже тренируются.
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22.08.2021 17:52 Ответить
"Потому я и хочу понять, что будет получать Украина, и что она может потерять после 2024 года, и кто и какие гарантии даст Украине", - резюмировал Зеленский.
Он дурак? Президент хочeт знает кто в доме хозяин!!!
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22.08.2021 15:30 Ответить
Наша великопакостная мелочь хочет знать, что завтра скажут старшие. А вдруг конфетка перепадет?
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22.08.2021 17:19 Ответить
К нашему Ничто, приехало ихнее Никто ...Но она приехала, несомненно, сделать для Германии "дембельский аккорд ". Осенью уйдет на пенсию вместе с политическим негативом. А ее преемник объявит, что он тут не причем, это все это "папередники". Ну а Украину ждут еще более темные времена.Увы ..(с)
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22.08.2021 15:36 Ответить
А как кричали что они на крымскую платформу приехали. Это тоже самое что в строгий пост накрыть с водкой стол, пригласить гостей и объявить что они попоститься приехали.
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22.08.2021 15:41 Ответить
"Зеленая энергетика" - это энергетика по Зеленскому.
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22.08.2021 15:42 Ответить
Из этих заявлений следует только один прискорбный вывод. По СП2 вопрос решенный. Пошли обычные барыжные торги. Еще одно политическое противостояние проиграно.
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22.08.2021 15:46 Ответить
Уточняй, що це вами, 73%-ними, просрано. І дарма, що ти, для прикладу "галасавалпротів"
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22.08.2021 17:28 Ответить
Ви зі своїми відсотками ніяк заспокоїтись не можете. Все в істериках бʼєтесь. Зеленський після зустрічі з Меркель хоче зрозуміти, чи отримає Україна гарантії щодо газу - Цензор.НЕТ 4475 Є така штука геополітика. І хто та як голосував в данному випадку не важливо. Ось наприклад що з того що спочатку в Америці був Трамп а потім Байден. Начеб то політичні опоненти. Трам вирішив вивести збройні сили Америки з Афганістану - Байден це продовжує. Аналогічно за президентства Порошенка почали будувати СП2 за президентства Зеленського закінчують. Ні той, ні той аж ніяк не змогли вплинути на його будівництво.
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23.08.2021 12:04 Ответить
Пшел звідси, сральнік віртуальний.
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23.08.2021 11:38 Ответить
А хіба не голова держави повинен був обговорити основні етапи стратегії розвитку енергетики країни, а міністри на зустрічі проробити деталі цієї стратегії? Цеж питання національної безпеки і входить до царини голови держави, нє?
Але для цього потрібно мати цю стратегію, розуміти наслідки того чи іншого етапу реалізації такої стратегії...
От тільки, судячи з заяв цього найвеличнішого, ніхто ні в ОПі, ні в КабМіні не знає і не розуміє, що саме треба робити. 2 роки царювання коту під хвіст...
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22.08.2021 17:09 Ответить
Даруйте, пан Зеленський щось тямить? Росія ніколи не додержувалася свого слова та свого підпису. Про це свідчить історія.
Як канцлерка Меркель може дати гарантії за Путіна? Хоч би й бажала. Вона й так багато чого зробила для України, починаючи з 2014-го. Надії на сталий транзит, на мій погляд, мізерні.
Необхідно і реально дорозвити власний виробуток газу.
На жаль, зелений уряд - некомпетентна дитина олігархату - на це не здатний. А гроші є і інженерія знайшдася б.
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22.08.2021 17:55 Ответить
Чекай, Вова, чекай.... Ніхто тобі нічого не винен. Всі питання до мами Рими. Зеленський після зустрічі з Меркель хоче зрозуміти, чи отримає Україна гарантії щодо газу - Цензор.НЕТ 8156
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22.08.2021 17:16 Ответить
Тяжко бути наркоманом на посаді!...
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22.08.2021 17:19 Ответить
Значить, Меркель не дала жодних гарантій по транзиту газу. В кращому випадку лише безпредметно, без конкретики пообіцяла.
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22.08.2021 17:24 Ответить
Так це було зрозуміло після першої їх зустрічі.
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22.08.2021 19:48 Ответить
Даруйте, пан Зеленський щось тямить? Росія ніколи не додержувалася свого слова та свого підпису. Про це свідчить історія.
Як канцлерка Меркель може дати гарантії за Путіна? Хоч би й бажала. Вона й так багато чого зробила для України, починаючи з 2014-го. Надії на сталий транзит, на мій погляд, мізерні.
Необхідно і реально дорозвити власний виробуток газу.
На жаль, зелений уряд - некомпетентна дитина олігархату - на це не здатний. А гроші є і інженерія знайшдася б.
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22.08.2021 17:54 Ответить
По газу - навряд чи, а по ...балу вже отримав.
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22.08.2021 18:01 Ответить
Германия дает гарантии РФ, и только ей, как правопреемнице совка, которой она должна будет, пока существует РФ.
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22.08.2021 18:23 Ответить
будут точно такие же гарантии, как и при Будапештском меморандуме, шо не понятно ?
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22.08.2021 18:56 Ответить
зеленскийс ледей уже подсчитал прибыль от вакцинации людей китайскими помоями ?
а то, что сертификаты для поездок за кордон в говнодие доступны только владельцам
айфонов ?
у сосны зеленского айфон или они по приколу по оманам шляются ?
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22.08.2021 19:03 Ответить
О бо всем надо думать наперед
Где теперь те ''крикуны''нам не нужна Россия
Россия имеет потенциал она напрямую
Поставляет газ в европу
''Крикуны '' примолкли желчь прошла
Расплачивается ввесь народ украины
А то кричали мы центр европы без нас пропадет европа
А оказалость что мы /в одном месте в европе/
Куда не влезут там и кака бека
Польша венгрия чехия белоруссия и германия тоже
Прежде чем говорить посчитай до десяти а потом говори
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22.08.2021 19:35 Ответить
Что ж ты такой непонятливый занимаешь такой государственный пост, уйди ради Бога!
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22.08.2021 19:37 Ответить
«Обещать - не значит жениться» (He's Just Not That Into You)...
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22.08.2021 19:53 Ответить
Кароче, Украина в жо..е. Украине никто ничего не должен, каждый сам за себя. Политика, чё
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22.08.2021 19:54 Ответить
Ой тупеее....Він перевершує яника. Це сором на весь світ.
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22.08.2021 19:55 Ответить
Вроде бы уже большой мальчик.
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22.08.2021 20:32 Ответить
А как же ЗЕ! с Меркель общался, если так и не понял о чём они говорили? Очередной провал. Позорище. У нас нет президента
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22.08.2021 20:36 Ответить
какое же оно иПанутое......
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22.08.2021 20:37 Ответить
Хоче зрозуміти, але НЕ МОЖЕ.
Бо НЕЗДАТНИЙ!
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22.08.2021 20:48 Ответить
Я би не дуже розраховував на якісь там гарантії. Треба вчитись на власних помилках.
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22.08.2021 21:49 Ответить
Возобновление США санкционного режима против российских экспортных трубопроводов энергоносителей введенный исполнительным указом президента США Джо Байдена "Executive Order on Blocking Property with Respect to Certain Russian Energy Export Pipelines"* - прямое следствие доклада спецпредставителя США по "Северному потоку-2" и старшего советника Госдепа США по энергетической безопасности. Амоса Хохштейна (Amos Hochstein) в котором было указано, что в нарушение договоренностей США и Германии, германской руководство не контролирует и не собирается контролировать нарушение прав третьих стран произошедших в результате возможного запуска "Северного потока-2"
* https://home.treasury.gov/system/files/126/20210820_peesa_eo_0.pdf
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22.08.2021 22:42 Ответить
Он ещё не понял. 73%, я Вам аплодирую. Больших дебилов не было среди кроманьонцев.
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22.08.2021 23:34 Ответить
...ну , если во время встречи не понял, то после уже никак...
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22.08.2021 23:34 Ответить
Надо союзнически объединяться с антимосковскими странами типа Великобритании, Польши, Литвы, латвии, Эстонии.

ФРГ - это вообще никакая не держава: этой страной управляют левые политические импотенты, которые ещё 200 лет будут только каяться и приносить извинения Москве, как преемнице "миролюбивого СССР", на который "напала" Германия в 1941 году. .
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23.08.2021 08:27 Ответить
"ПреЗЕдент", який нічого не розуміє - обраний нарідом, який нічого не розуміє, або "тупий, і ще тупіший"!
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23.08.2021 08:54 Ответить
Ось найкраща гарантія ((:Зеленський після зустрічі з Меркель хоче зрозуміти, чи отримає Україна гарантії щодо газу - Цензор.НЕТ 4411
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23.08.2021 09:42 Ответить
 
 