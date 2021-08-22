Зеленский после встречи с Меркель хочет понять, получит ли Украина гарантии по газу

Зеленский после встречи с Меркель хочет понять, получит ли Украина гарантии по газу
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал информацию, что в понедельник, 23 августа, в Киеве пройдет встреча министров энергетики Украины, Германии и США, на которой будет обсуждаться вопрос транзита газа через Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал украинский президент на пресс-конференции после встречи в Киеве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Мы действительно обсуждали с канцлером вопрос о продолжении транзита газа через территорию Украины после 2024 года. Пока что я считаю, что это очень общие вещи. Завтра будет важная встреча. Будут встречаться три министра энергетики – Украины, Германии и США. Может там появятся более конкретные вещи – переход на зеленую энергетику и зеленый курс Украины", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства продолжил, что "для Украины переход на зеленую энергетику требует больших средств и сроков".
"Потому я и хочу понять, что будет получать Украина, и что она может потерять после 2024 года, и кто и какие гарантии даст Украине", - резюмировал Зеленский.
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мечта рыгов опять сидеть на газовой теме
Он дурак? Президент хочeт знает кто в доме хозяин!!!
Але для цього потрібно мати цю стратегію, розуміти наслідки того чи іншого етапу реалізації такої стратегії...
От тільки, судячи з заяв цього найвеличнішого, ніхто ні в ОПі, ні в КабМіні не знає і не розуміє, що саме треба робити. 2 роки царювання коту під хвіст...
Як канцлерка Меркель може дати гарантії за Путіна? Хоч би й бажала. Вона й так багато чого зробила для України, починаючи з 2014-го. Надії на сталий транзит, на мій погляд, мізерні.
Необхідно і реально дорозвити власний виробуток газу.
На жаль, зелений уряд - некомпетентна дитина олігархату - на це не здатний. А гроші є і інженерія знайшдася б.
Як канцлерка Меркель може дати гарантії за Путіна? Хоч би й бажала. Вона й так багато чого зробила для України, починаючи з 2014-го. Надії на сталий транзит, на мій погляд, мізерні.
Необхідно і реально дорозвити власний виробуток газу.
На жаль, зелений уряд - некомпетентна дитина олігархату - на це не здатний. А гроші є і інженерія знайшдася б.
а то, что сертификаты для поездок за кордон в говнодие доступны только владельцам
айфонов ?
у сосны зеленского айфон или они по приколу по оманам шляются ?
Где теперь те ''крикуны''нам не нужна Россия
Россия имеет потенциал она напрямую
Поставляет газ в европу
''Крикуны '' примолкли желчь прошла
Расплачивается ввесь народ украины
А то кричали мы центр европы без нас пропадет европа
А оказалость что мы /в одном месте в европе/
Куда не влезут там и кака бека
Польша венгрия чехия белоруссия и германия тоже
Прежде чем говорить посчитай до десяти а потом говори
Бо НЕЗДАТНИЙ!
* https://home.treasury.gov/system/files/126/20210820_peesa_eo_0.pdf
ФРГ - это вообще никакая не держава: этой страной управляют левые политические импотенты, которые ещё 200 лет будут только каяться и приносить извинения Москве, как преемнице "миролюбивого СССР", на который "напала" Германия в 1941 году. .