Власть демонстрирует мелочность и слабость, - Кличко отреагировал на инцидент с визитом Меркель в аэропорту "Борисполь"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Власть демонстрирует мелочность и слабость во внешней политике вместо консолидации усилий.
Как передает Цензор.НЕТ, лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал утренний
инцидент в аэропорту "Борисполь", когда его не пропустили на предусмотренную протоколом встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Он отметил, что власть, к сожалению, демонстрирует слабость во внешней политике.
"Убежден, во внешней политике власть должна демонстрировать консолидацию усилий, а не мелочность и слабость. А пока, к сожалению, демонстрирует слабость... Тем самым ослабляя позиции Украины", – отметил Кличко.
Он подчеркнул, что вместо того, чтобы думать, как укреплять украино-немецкие отношения, на Банковой пол ночи разрабатывали план, как не допустить встречи Меркель с Кличко.
Ранее Виталий Кличко сообщил, что охрана не пропустила его в аэропорту "Борисполь", где по протоколу он должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. "Прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", – отметил Кличко.
Пожалуйста, подождите...
А бабло гєрманскім банкам довєряєшь, нє?
Нема ніяких "савбєсов".
Считать властью убогое шапито 95 -го квартала могут только идиоты.
Остальные видят, что там вообще нет понятия о том, что такое государство и как им вообще управлять.
Ну а инцидент с Кличко демонстрирует только мелочность и попытки мстить тем, в ком эти жалкие клоуны видят себе конкурентов.
Киевский городской голова Виталий Кличко присутствовал на встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель в аэропорту "Борисполь", заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает Радио Свобода.
"В подобных случаях протокол работает четко: все встречающие предупреждаются накануне, согласуется формат и расстановка. Если возникает потребность кого-то срочно добавить - протокол это быстро делает. Как факт - Кличко участвовал во встрече", - утверждает Подоляк.
Чиновник предположил, что Кличко не знает порядка согласования протокольных деталей, а подобные "мелочные скандалы" - тактика "пиарщиков Кличко" для привлечения внимания к самому киевскому меру.
Также Подоляк считает, что столичный градоначальник хочет "дискредитировать государство и исполнительную вертикаль, в которой сам все еще работает".
https://focus.ua/politics/491032-strannaya-istoriya-u-zelenskogo-otreagirovali-na-situaciyu-s-klichko-v-aeroportu-foto
Зєля-піздюк
Хто не згідний?
Тільки наступного разу пиши: зміцнювати та послаблювати.