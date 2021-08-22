Германия готова поддерживать судебную реформу и преобразования в украинском правосудии, - Меркель

Германия готова поддерживать судебную реформу и преобразования в сфере правосудия и в Украине, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу выразить свое высокое уважение тем реформам, которые поддерживает президент и в сфере правосудия, судебной реформы. Это очень важные задания, которые играют большую роль для доверия граждан в свое государство, и мы готовы поддерживать, помочь, как только мы можем", - сказала Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы знаем, что очень много вакансий мест судей, и здесь наша помощь продолжается", - подчеркнула канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года ВСП уволил 87 судей, 6 из них за совершение существенного дисциплинарного проступка