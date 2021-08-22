Германия готова поддерживать судебную реформу и преобразования в украинском правосудии, - Меркель
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Германия готова поддерживать судебную реформу и преобразования в сфере правосудия и в Украине, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.
"Я хочу выразить свое высокое уважение тем реформам, которые поддерживает президент и в сфере правосудия, судебной реформы. Это очень важные задания, которые играют большую роль для доверия граждан в свое государство, и мы готовы поддерживать, помочь, как только мы можем", - сказала Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы знаем, что очень много вакансий мест судей, и здесь наша помощь продолжается", - подчеркнула канцлер.
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Ничего нового. Она готова была это делать и семь лет назад. Вобщем смотрю пошли пустопорожние политические реверансы.
германия поддержит
германия хочет
германия обеспокоена
германия - мудачка в лице меркель
І тут старухєн понєсло (понос чи срачка??)..
🤣🤣
Вийду на пенсію і... таки вже "готова"..
ПІЗдно....застарілий клімакс "Боржомою" лікувати!
А, якщо ні - то де та реформа? яку завжди може скасувати ОАСК...
И США готовы, и ЕС.
Только Украина не готова.