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Новости Политика Украины
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Меркель (856) судебная реформа (769)

Германия готова поддерживать судебную реформу и преобразования в украинском правосудии, - Меркель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Германия готова поддерживать судебную реформу и преобразования в украинском правосудии, - Меркель

Германия готова поддерживать судебную реформу и преобразования в сфере правосудия и в Украине, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу выразить свое высокое уважение тем реформам, которые поддерживает президент и в сфере правосудия, судебной реформы. Это очень важные задания, которые играют большую роль для доверия граждан в свое государство, и мы готовы поддерживать, помочь, как только мы можем", - сказала Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы знаем, что очень много вакансий мест судей, и здесь наша помощь продолжается", - подчеркнула канцлер.

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Топ комментарии
+2
Народ, я, може десь пропустив... а що, ОАСК, вовчий суд - вже закрили? Якщо закрили - то, напевне, судова реформа хоч якось просувається...
А, якщо ні - то де та реформа? яку завжди може скасувати ОАСК...
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22.08.2021 16:46
+1
О! Я-Я...Натюрлих...
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22.08.2021 15:53
+1
германия готова
германия поддержит
германия хочет
германия обеспокоена
германия - мудачка в лице меркель
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22.08.2021 16:07
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О! Я-Я...Натюрлих...
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22.08.2021 15:53 Ответить
как я понял все ГЛАВНОЕ БЫЛО СКЗААНО УСТНО...... а вот Вова согласился или нет покажет ближайшее время так почем 1 кв. км. Украины???!!!
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22.08.2021 15:53 Ответить
Допомога в судовій реформі від держави з подвійними стандартами? Цікаво.
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22.08.2021 15:56 Ответить
Германия готова поддерживать судебную реформу и преобразования в украинском правосудии, - Меркель

Ничего нового. Она готова была это делать и семь лет назад. Вобщем смотрю пошли пустопорожние политические реверансы.
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22.08.2021 15:59 Ответить
германия готова
германия поддержит
германия хочет
германия обеспокоена
германия - мудачка в лице меркель
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22.08.2021 16:07 Ответить
Германия тебе ничего не должна ... Ты и твой пи#дюк должен это наконец понять...
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22.08.2021 16:29 Ответить
Уже навіть не смішно, яка це уже за порядковим номером реформа, ааа точно"95"🤮
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22.08.2021 16:18 Ответить
Да нє хахатайтє Мєня!!!!
І тут старухєн понєсло (понос чи срачка??)..
🤣🤣
Вийду на пенсію і... таки вже "готова"..
ПІЗдно....застарілий клімакс "Боржомою" лікувати!
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22.08.2021 16:30 Ответить
Народ, я, може десь пропустив... а що, ОАСК, вовчий суд - вже закрили? Якщо закрили - то, напевне, судова реформа хоч якось просувається...
А, якщо ні - то де та реформа? яку завжди може скасувати ОАСК...
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22.08.2021 16:46 Ответить
Германия готова поддерживать кремлёвскую нечисть в развале и порабощении Украины.
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22.08.2021 17:17 Ответить
Меркель,очнись,какие реформы,тут бардак,воровство и аферизм похлеще,чем при потрохе.
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22.08.2021 18:01 Ответить
"Германия готова поддерживать судебную реформу и преобразования в сфере правосудия и в Украине."
И США готовы, и ЕС.
Только Украина не готова.
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23.08.2021 08:41 Ответить
О, да
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25.11.2021 03:58 Ответить
 
 