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С Россией это не связано: Меркель объяснила, почему не участвует в Крымской платформе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С Россией это не связано: Меркель объяснила, почему не участвует в Крымской платформе

Дата визита в Киев накануне саммита Крымской платформы канцлера Германии Ангелы Меркель обусловлена ​​желанием обсудить больше вопросов в двустороннем формате и не связана с отношениями с Российской Федерацией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила сама Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она отметила, что сегодняшняя встреча происходит накануне 30-й годовщины Независимости Украины. По ее словам, это хорошая, но в то же время и проблематичная дата из-за тех трагических событий, которые происходили с Украиной.

"И Крымская платформа завтра сыграет важную роль. К сожалению, наш министр иностранных дел завтра не сможет прилететь (на саммит Крымской платформы. - Ред.) - это связано с тем, что ситуация в Афганистане очень тяжелая ... Приедет наш министр экономики и энергетики, и завтра будут проведены важные переговоры на полях саммита Крымской платформы, связанные с политикой в ​​энергетической отрасли", - сказала Меркель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "То, что Меркель не остается на саммит Крымской платформы, является политической ошибкой", - Лубкивский. ВИДЕО

Комментируя предположение журналиста, что она лично не будет участвовать в саммите Крымской платформы якобы из-за желания "угодить России", федеральный канцлер заявила, что "нет, это не свидетельствует о том".

"Я четко сказала, что мы считаем аннексию Крыма нарушением международного права, и здесь ничего не изменилось. Моим визитом, который происходит накануне Крымской платформы, говорилось о том, чтобы иметь возможность обсуждать и вопросы Минских договоренностей, и Нормандского формата", - отметила федеральный канцлер.

"Это такой прощальный визит, в качестве канцлера я больше не приеду. Мы говорили, что приедет глава МИД. То, что он не приедет, не связано с Россией, это связано с ситуацией в Афганистане", - объяснила Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Независимо от того, кто представляет страну, она берет на себя полные обязательства, - Кулеба об участниках Крымской платформы

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Топ комментарии
+19
Ну канешно с расией не всязано! Звязано с должностью в газпроме!
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22.08.2021 16:04
+18
Лживая фрау Рибентропп...Тьфу!
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22.08.2021 16:04
+17
Ну вы поняли, как сдавать крым без единого выстрела так бабушка Меркель тут как тут, держала нас за руки чтобы мы сдались и не стреляли. А как возвращать крым так она нипричем. Афганистан в какой то жопе мира ей важнее чем какая то Украина видите ли. Все понятно. Х***ло дал бабушке акций Газпрома чтобы не совала нос в крымские дела.
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22.08.2021 16:11
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Фрау как всегда и вашим и нашим а главное себе хорошей. С Россией это не связано: Меркель объяснила, почему не участвует в Крымской платформе - Цензор.НЕТ 1509
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22.08.2021 16:00 Ответить
Извините,но где вы видите фрау...из бывшей красной комсомолки??
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22.08.2021 16:45 Ответить
В Германии даже комсомолки были фрау. )
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22.08.2021 17:04 Ответить
Потому, что меркель старя, дурная калоша!!
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22.08.2021 16:01 Ответить
еврогопница приехала от гопника кацапа
отвлечь внимание укропипла и успокоить его
пока напёрстки крутятся
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22.08.2021 16:03 Ответить
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Бездарные политики пытались объединить День незалежности, переговоры об энергетике и Крымскую платформу. В итоге все три позиции потеряли значимость, а Крымская платформа стала фарсом на который никто значимый не приехал, даже Министр иностранных дел.
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22.08.2021 16:04 Ответить
Бездарные не сошлись в цене с продажными.
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22.08.2021 16:39 Ответить
Ну канешно с расией не всязано! Звязано с должностью в газпроме!
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22.08.2021 16:04 Ответить
Лживая фрау Рибентропп...Тьфу!
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22.08.2021 16:04 Ответить
"Приедет наш министр экономики и энергетики, и завтра будут проведены важные переговоры на полях саммита Крымской платформы, связанные с политикой в ​​энергетической отрасли", - сказала Меркель"
О как. Так вот о чем оказывается Крымская платформа. Меркель решила энергетику в Крыму развивать. Мало значит турбин Сименса поставили туда. Хотят еще.
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22.08.2021 16:07 Ответить
Меркель типа говорит правду-а мы ей типа верим...
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22.08.2021 16:07 Ответить
Бабушка устала после встречи с )(уйлом.
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22.08.2021 16:08 Ответить
Мені цікаво, скільки її буде трясти після Зєлі. З Росією це не пов'язано: Меркель пояснила, чому не бере участі в Кримській платформі - Цензор.НЕТ 3375
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22.08.2021 19:00 Ответить
Хоча б додому встигла приїхати, втім , яка різниця.
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22.08.2021 20:22 Ответить
А вы как думали.
Проследите биографию этой фрау.
Таких чиновников как раз и ценят за способность пройти между капельками.
Вот это и есть настоящая политика. А не "настамнет"
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22.08.2021 16:10 Ответить
Ну вы поняли, как сдавать крым без единого выстрела так бабушка Меркель тут как тут, держала нас за руки чтобы мы сдались и не стреляли. А как возвращать крым так она нипричем. Афганистан в какой то жопе мира ей важнее чем какая то Украина видите ли. Все понятно. Х***ло дал бабушке акций Газпрома чтобы не совала нос в крымские дела.
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22.08.2021 16:11 Ответить
100 %, правдиві та золоті слова !
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22.08.2021 16:15 Ответить
как лохов дебильных развели,в гавно макнули и ни при чем
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22.08.2021 16:20 Ответить
это связано с потоком 2 и с баблом
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22.08.2021 16:19 Ответить
бабушка! шо ты 3,14 3D ишь? причем здесь афганистан? мухи отдельно от котлет. или ве уже договорено про персональную пенсию от газпрома?
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22.08.2021 16:19 Ответить
Меркель в повній мірі символізує свою країну - стару шльондру, яка за гроші під кого хоч ляже.
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22.08.2021 16:22 Ответить
зеля понимает, что после поездки фрау к фуйлу ситуация не нулевая, она - в ещё большем минусе и серьёзной поддержки у него теперь - нет вообще, на что и на кого рассчитывать???
? - зачем он взял власть ...
Порох не довёл бы ситуацию до такого, так как имел больший авторитет и вес в мировой политике,
спасибо вам 73 %,
зебилы - вам имя
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22.08.2021 16:24 Ответить
Твой Петруччо ,зализал бы бабку до оргазма
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22.08.2021 16:54 Ответить
За допомогою тебе.
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22.08.2021 19:10 Ответить
Фрау Риббентроп спалилась по-полному.
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22.08.2021 16:26 Ответить
Фрау боїться розізлити Путіна: ще чого доброго не візьме її на роботу в спостережну раду Газпрому, як обіцяв...
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22.08.2021 16:31 Ответить
а все подумали что она так в лоб и ответит - ja .. ja ... это путин, мой корешок многолетний потребовал, угрожая лишить сладкого и денежного...
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22.08.2021 16:42 Ответить
А должно быть связано. В связи с позицией Путина и РФерии, именно поэтому Меркель и нужно было бы лично участвовать в Крымской платформе и поприсутствовать на 30 летнем юбилее независимости Украины. Вот это бы и была позиция. Где Афганистан и где Украина.. даже по географическим понятиям по отношению к Европе и самой Германии.
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22.08.2021 17:06 Ответить
так она и так уже ни чего не решает. в сентябре на пенсию. даже в рашки єто понимают. приехала в маскву что бьі убедится в силе ее назначение в газпром или нет ну и попути в Киев, понтьі на последок. что могла то сделала СП-2 завершен, обосранцьі бегают , путин не в Гааге.
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22.08.2021 17:14 Ответить
Как уже этот еврошлюшный цирк надоел. Мы хотим и не хотим, это связано и не связано З Росією це не пов'язано: Меркель пояснила, чому не бере участі в Кримській платформі - Цензор.НЕТ 4100
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22.08.2021 17:21 Ответить
Фрау Рибентроп оформила пенсию в Газпроме и теперь хоть потоп !
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22.08.2021 17:37 Ответить
З Росією це не пов'язано: Меркель пояснила, чому не бере участі в Кримській платформі - Цензор.НЕТ 4086
Чудесно! Мои искрение поздравления верная фрау макрель !
Как мы обставили этих малороссов с транзитом их газа!
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22.08.2021 17:38 Ответить
Все правильно, даже Меркель не хочет связываться с этой "Крымской платформой". Делегат от США министр энергетики сам по себе говорит о бессмысленности этого мероприятия. Как говорится, разговоры в пользу бедных.
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22.08.2021 17:40 Ответить
Это ее байден послал к путину и заодно поедь успокой квартальцев, ато скоро берега пустятся. А Вольдемар латает дыры перед выборами у себя в Госдуру. Смотрите, есть у меня еще порох в пороховницах. А квартальцы играют обиженное дитя (природой ?). Фрау сказала, что будет добиваться поставок газа через Украину, ей это будет сподручнее в самом Газпроме. Встреча длилась час, присутствовал Эрмак, поц ничего не сморозил даже наградил фрау орденом. Кстати когда то Меркель вручала Витале высший ордер Германии -золотой германский крест, так что обида поца совсем не детская.
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22.08.2021 17:47 Ответить
Меркель має ні за що Зеленського ! Тому вона і перилетіла лише на пару годин ....
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22.08.2021 17:50 Ответить
Меркель має ні за що Зеленського ! Тому вона і перилетіла лише на пару годин ....
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22.08.2021 17:51 Ответить
якщо сказала, що не зв'язано, значить уже нас зливає калоша німецька.
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22.08.2021 18:08 Ответить
Крыса она крыса и есть.
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22.08.2021 18:21 Ответить
Чмырина
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22.08.2021 19:03 Ответить
комсомолка так и осталась комсомолкой хитро сделанной в штази З Росією це не пов'язано: Меркель пояснила, чому не бере участі в Кримській платформі - Цензор.НЕТ 2354
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22.08.2021 19:28 Ответить
Ага! З Росією це не пов'язано: Меркель пояснила, чому не бере участі в Кримській платформі - Цензор.НЕТ 6258
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23.08.2021 11:03 Ответить
 
 