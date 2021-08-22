С Россией это не связано: Меркель объяснила, почему не участвует в Крымской платформе
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Дата визита в Киев накануне саммита Крымской платформы канцлера Германии Ангелы Меркель обусловлена желанием обсудить больше вопросов в двустороннем формате и не связана с отношениями с Российской Федерацией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила сама Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Она отметила, что сегодняшняя встреча происходит накануне 30-й годовщины Независимости Украины. По ее словам, это хорошая, но в то же время и проблематичная дата из-за тех трагических событий, которые происходили с Украиной.
"И Крымская платформа завтра сыграет важную роль. К сожалению, наш министр иностранных дел завтра не сможет прилететь (на саммит Крымской платформы. - Ред.) - это связано с тем, что ситуация в Афганистане очень тяжелая ... Приедет наш министр экономики и энергетики, и завтра будут проведены важные переговоры на полях саммита Крымской платформы, связанные с политикой в энергетической отрасли", - сказала Меркель.
Комментируя предположение журналиста, что она лично не будет участвовать в саммите Крымской платформы якобы из-за желания "угодить России", федеральный канцлер заявила, что "нет, это не свидетельствует о том".
"Я четко сказала, что мы считаем аннексию Крыма нарушением международного права, и здесь ничего не изменилось. Моим визитом, который происходит накануне Крымской платформы, говорилось о том, чтобы иметь возможность обсуждать и вопросы Минских договоренностей, и Нормандского формата", - отметила федеральный канцлер.
"Это такой прощальный визит, в качестве канцлера я больше не приеду. Мы говорили, что приедет глава МИД. То, что он не приедет, не связано с Россией, это связано с ситуацией в Афганистане", - объяснила Меркель.
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На работе (в Академии Наук ГДР, 1978-1989) активно участвовала в политической жизни: являлась членом районного комитета ССНМ(комсомол) и секретарём по агитации и пропаганде
отвлечь внимание укропипла и успокоить его
пока напёрстки крутятся
О как. Так вот о чем оказывается Крымская платформа. Меркель решила энергетику в Крыму развивать. Мало значит турбин Сименса поставили туда. Хотят еще.
Проследите биографию этой фрау.
Таких чиновников как раз и ценят за способность пройти между капельками.
Вот это и есть настоящая политика. А не "настамнет"
? - зачем он взял власть ...
Порох не довёл бы ситуацию до такого, так как имел больший авторитет и вес в мировой политике,
спасибо вам 73 %,
зебилы - вам имя
Чудесно! Мои искрение поздравления верная фрау макрель !
Как мы обставили этих малороссов с транзитом их газа!